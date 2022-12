Program Guide 04-27-2017

CLASSICAL MUSIC WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:19:10 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

00:24:00 00:42:51 Peter Tchaikovsky Symphony No. 5 in E minor Op 64 Jaap van Zweden Dallas Symphony Orchestra DSO Live 2009

01:10:00 00:22:01 Frank Bridge The Sea Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

01:35:00 00:44:41 Joseph Joachim Violin Concerto No. 2 in D minor Op 11 London Philharmonic Leon Botstein Elmar Oliveira, violin IMP 27

02:22:00 00:46:02 Sergei Prokofiev Symphony No. 5 in B flat major Op 100 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4785437

03:11:00 00:23:28 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in A minor Zagreb Soloists Antonio Janigro Julius Baker, flute Vanguard 42

03:37:00 00:36:24 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 12 in E flat major Op 127 Cypress String Quartet Cypress 2012

04:16:00 00:35:05 Sir Granville Bantock A Hebridean Symphony Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

04:54:00 00:22:10 Luigi Boccherini Symphony No. 5 in C major Op 12 Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999172

05:18:00 00:22:12 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 2 Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

05:43:00 00:03:45 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Idylle Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

05:54:00 00:04:11 George Gershwin Variations on 'I Got Rhythm' CityMusic Cleveland Andrea Raffanini Kyung Sun Lee, violin CityMusic 1

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:02:50 John Dowland O sweet woods La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650

06:15:00 00:09:59 Johannes Brahms Finale from String Quartet No. 3 Op 67 Chiara String Quartet Azica 71289

06:26:00 00:04:46 Johann Sebastian Bach Vivace from Viola da Gamba Sonata No. 3 Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

06:32:00 00:02:57 Aram Khachaturian Masquerade: Galop Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

06:40:00 00:05:02 Sérgio Assad Gypsy Slopes from 'Interchange' Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

06:45:00 00:04:41 Victor Ewald Moderato from Brass Quintet No. 1 Op 5 Philadelphia Orchestra Members of Ondine 1150

06:51:00 00:02:32 Antonín Dvorák Humoresque No. 1 in E flat minor Op 101 Orion Weiss, piano Bridge 9355

06:55:00 00:03:26 John Philip Sousa March 'The Glory of the Yankee Navy' Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:05:19 Ludwig van Beethoven Andante from Sonata No. 15 Op 28 HJ Lim, piano EMI 64952

07:10:00 00:07:51 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

07:20:00 00:03:50 Frédéric Chopin Waltz No. 10 in B minor Op 69 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

07:25:00 00:02:26 Johann Strauss Jr Banditen Galop Op 378 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

07:30:00 00:04:22 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Divertimento No. 11 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

07:40:00 00:09:28 Johann Strauss Jr Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

07:51:00 00:04:09 Claude Debussy Pour le piano: Prélude Barry Douglas, piano RCA 68127

07:58:00 00:01:13 Gilbert & Sullivan The Mikado: Here's a how-de-do Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Marie McLaughlin, soprano; Anthony Rolfe Johnson, tenor; Richard Suart, baritone Telarc 80284

BBC NEWS

08:07:00 00:05:26 Claude Bolling Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano: Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

08:18:00 00:07:01 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in D major Op 9 Collegium Musicum 90 Simon Standage Anthony Robson, oboe; Catherine Latham, oboe Chandos 610

08:25:00 00:03:38 Robert Moran Trinity Requiem: Psalm 23 Chamber Ensemble Robert Ridgell Trinity Youth Chorus Innova 244

08:30:00 00:03:57 Ralph Vaughan Williams March 'Sea Songs' Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

08:40:00 00:06:48 Johann David Heinichen Concerto Grosso in F major Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

08:50:00 00:03:16 Sholom Secunda Bei mir bist du schön Quartet San Francisco ViolinJazz 105

08:55:00 00:05:31 Harold Arlen I Love a Parade John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

09:05:00 00:16:26 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2 Op 1 Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

09:27:00 00:06:49 Gabriel Fauré Elégie in C minor Op 24 Seattle Symphony Ludovic Morlot Efe Baltacigil, cello SeattleSM 1004

09:53:00 00:02:29 Aram Khachaturian Gayaneh: Sabre Dance Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

09:56:00 00:02:30 Francis Poulenc Pastourelle Paul Crossley, piano CBS 44921

CLASSCAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:01:35 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance 'The Hero Coburg's Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

10:02:00 00:03:08 Richard Rodgers Victory at Sea: Guadalcanal March Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

10:07:00 00:11:45 Édouard Lalo Le roi d'Ys: Overture Armin Jordan Orchestre National de France Erato 45015

10:20:00 00:06:46 Claude Debussy Preludes Book 1: La cathédral engloutie Michelangeli, piano DeutGram 4795448

10:28:00 00:04:41 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 3 in A flat major Op 46 Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

10:36:00 00:05:50 Antonín Dvorák Polonaise in E flat major Václav Neumann Czech Philharmonic Orfeo 180891

10:44:00 00:05:52 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in C major I Musici Philips 438876

10:53:00 00:22:39 Felix Mendelssohn Violin Concerto in D minor Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4795305

11:16:00 00:04:09 Franz Schubert Schwanengesang: Serenade Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

11:22:00 00:07:05 Henry Purcell Abdelazer: Suite Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

11:32:00 00:06:05 Johann Sebastian Bach Lento from Trio Sonata No. 6 Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

11:42:00 00:07:49 Richard Strauss Waltzes from 'Der Rosenkavalier' Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

11:53:00 00:06:32 Emile Waldteufel Waltz after Chabrier's 'España' Op 263 Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

BBC NEWS

12:06:00 00:08:46 Jaromir Weinberger Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

12:17:00 00:06:20 Antonín Dvorák Polka from String Quartet No. 9 Op 34 Melos Quartet Harm Mundi 901510

12:25:00 00:05:07 Edvard Grieg Cow-Call & Peasant Dance from 'Nordic Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

12:31:00 00:03:08 Johann Sebastian Bach Vivace from Trio Sonata No. 6 Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

12:39:00 00:03:19 Giovanni Gabrieli Canzon on the 1st tone No. 1 à 8 National Brass Ensemble OberlinMus 1504

12:44:00 00:10:18 Hector Berlioz Waverley Overture Op 1 Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

12:56:00 00:03:54 Pablo de Sarasate Zortzico 'Adiós Montañas Mías' Op 39 Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Gil Shaham, violin Canary 7

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:25:00 Richard Strauss Death and Transfiguration Op 24 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425942

13:27:00 00:16:13 Jean Sibelius En saga Op 9 Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

13:45:00 00:14:48 Alexander Glazunov Stenka Razin Op 13 Ernest Ansermet Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

14:01:00 00:02:15 Franz Liszt Nocturne 'En rêve' Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

14:04:00 00:02:06 Marc-André Hamelin Little Nocturne Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

14:07:00 00:12:36 Leopold Mozart Symphony in C major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

14:16:00 00:07:21 Isaac Albéniz Iberia: Rondeña Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

14:24:00 00:09:20 Isaac Albéniz Iberia: Almería Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

14:45:00 00:11:24 Franz Schubert Impromptu No. 7 in B flat major Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523

15:02:00 00:15:21 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 13 in E flat major Op 27 Peter Takács, piano Cambria 1175

15:19:00 00:07:10 Franz Schubert Scherzo from Piano Trio No. 1 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

15:28:00 00:05:00 Witold Lutoslawski Variations on Theme by Paganini Gabriela Montero, piano; Martha Argerich, piano DeutGram 4795096

15:35:00 00:04:41 Johann Joseph Fux Rondeau à 7 in C Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Challenge 72032

15:43:00 00:05:15 Anton Stamitz Rondeau from Concerto for 2 Flutes in G major Camerata Salzburg Jean-Pierre Rampal Jean-Pierre Rampal, flute; Shigenori Kudo, flute Sony 45930

15:51:00 00:06:27 Carl Maria von Weber Overture to 'The Ruler of the Spirits' Major Peter Parkes Black Dyke Mills Band Chandos 8558

15:58:00 00:06:02 Peter Boyer Scherzo/Dance from Symphony No. 1 Peter Boyer London Philharmonic Naxos 559769

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:08:00 00:04:08 Peter Boyer Silver Fanfare Peter Boyer London Philharmonic Naxos 559769

16:15:00 00:09:03 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

16:28:00 00:03:16 Friedrich von Flotow Martha: M'appari tutt' amor Prague Philharmonic Orchestra Marco Armiliato Jonas Kaufmann, tenor Decca 10837

16:34:00 00:04:48 Friedrich von Flotow Martha: 'Tis the Last Rose of Summer English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Renée Fleming, soprano; Osian Ellis, harp Decca 458858

16:41:00 00:07:30 Henri Sauguet La cigale et la fourmi Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

16:52:00 00:02:46 Johann Sebastian Bach Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

16:56:00 00:03:09 Frédéric Chopin Tarantelle in A flat major Op 43 Vladimir Ziva Moscow Symphony Naxos 555048

17:04:00 00:06:09 Erik Satie Gymnopédies Nos. 1 & 3 Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63056

17:13:00 00:10:30 Carl Orff Carmina burana: In the Tavern Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Kenneth Riegel, tenor; Peter Binder, baritone; Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

17:27:00 00:07:56 André Grétry Le magnifique: Overture Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

17:40:00 00:05:16 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 1: Bourrée & Double Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

17:47:00 00:01:58 Johann Sebastian Bach Passepied from Partita No. 5 Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

17:52:00 00:03:08 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 3: Galop Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

17:56:00 00:03:06 Frédéric Chopin Waltz No. 8 in A flat major Op 64 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:17:18 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Suite Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

18:28:00 00:05:28 Johann Jacob Froberger Canzona No. 2 in G minor Alan Feinberg, piano Steinway 30034

18:35:00 00:03:49 Dieterich Buxtehude Fugue in G major Alan Feinberg, piano Steinway 30034

18:41:00 00:12:11 Johann Sebastian Bach Trio Sonata No. 6 in C major Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

18:57:00 00:01:45 Georg Philipp Telemann Water Music: Bourrée Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:20:05 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 1 in B flat major English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin Avie 2058

19:24:00 00:30:31 Sir Edward Elgar Enigma Variations Op 36 David Zinman Baltimore Symphony Telarc 80192

19:57:00 00:02:12 Frédéric Chopin Etude No. 18 in G sharp minor Op 25 Irena Portenko, piano Blue Griff 213

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:19:10 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

20:23:00 00:11:35 Georges Bizet Jeux d'enfants: Petite Suite Op 22 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:37:00 00:21:25 Joaquín Rodrigo Concierto de Aranjuez London Philharmonic Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:04:00 00:22:35 Claude Debussy La mer Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

21:29:00 00:11:51 Gerald Finzi Nocturne 'New Year Music' Op 7 Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 64721

21:43:00 00:04:13 Paul Mealor Locus iste Voces8 Decca 4785703

21:50:00 00:03:37 Erik Satie Gymnopédie No. 1 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

21:56:00 00:34:17 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 23 Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

22:32:00 00:12:24 Johann Sebastian Bach Viola da gamba Sonata No. 3 in G minor Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

22:48:00 00:11:02 Samuel Wesley Symphony in D major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

22:56:00 00:02:41 Frédéric Chopin Mazurka No. 20 in D flat major Op 30 Vassily Primakov, piano Bridge 9289

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:05:07 Antonín Dvorák Larghetto from Serenade for Strings Op 22 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

23:07:00 00:11:40 Johannes Brahms Adagio from Clarinet Quintet Op 115 Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

23:21:00 00:16:12 Ralph Vaughan Williams Lento from Symphony No. 2 Richard Hickox London Symphony Chandos 9902

23:39:00 00:05:05 Ottorino Respighi Notturno in G flat major Sergei Babayan, piano ProPiano 224517

23:44:00 00:10:08 Florent Schmitt La tragédie de Salomé: Prélude Op 50 Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

23:56:00 00:03:14 Robert Schumann Scenes from Childhood: Träumerei Op 15 Lang Lang, piano DeutGram 4795448

23:56:00 00:03:41 Gabriel Fauré Sicilienne Op 78 Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe d'amore Decca 4782564