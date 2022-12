Program Guide 04-24-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:31:47 Ludwig van Beethoven Symphony No. 4 in B flat major Op 60

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 214

00:36:00 00:34:44 Richard Strauss Sonatina No. 1 for 16 Winds in F major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 445849

01:13:00 00:33:45 Robert Schumann Davidsbündlertänze Op 6

Stephen Hough, piano VirginClas 90770

01:50:00 00:51:38 Wolfgang Amadeus Mozart Mass in C minor

BBC Symphony Orchestra David Robertson Laura Aikin, soprano; Emma Bell, soprano; Jeremy Ovenden, tenor; James Rutherford, bass; BBC Symphony Chorus BBC 327

02:44:00 00:33:59 Max Bruch Symphony No. 2 in F minor Op 36

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

03:21:00 00:31:11 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Suite

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

03:55:00 00:12:24 Johann Sebastian Bach Viola da gamba Sonata No. 3 in G minor

Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

04:10:00 00:44:41 Igor Stravinsky The Fairy's Kiss

Igor Stravinsky Cleveland Orchestra Sony 63325

04:58:00 00:22:28 Mauro Giuliani Guitar Concerto No. 1 in A major Op 30

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Pepe Romero, guitar Philips 4788977

05:23:00 00:14:17 Sergei Rachmaninoff The Rock Op 7

Charles Dutoit Philadelphia Orchestra Decca 440604

05:40:00 00:05:11 Robert Schumann Novelette No. 1 in F major Op 21

Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018

05:48:00 00:07:37 Emile Waldteufel Waltz 'The Skaters' Op 183

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

05:56:00 00:02:37 Gabriel Fauré Après un rêve Op 7

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:02 Leos Janácek Moravian Dances: Fur Coat Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

06:15:00 00:09:17 Julius Fucik Winter Storms Waltz Op 184

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

06:25:00 00:07:10 Tylman Susato The Danserye: Renaissance Dances

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

06:40:00 00:09:19 Aaron Copland Quiet City Orpheus Chamber Orchestra

Raymond Mase, trumpet; Stephen Taylor, English horn DeutGram 427335

06:51:00 00:03:07 Federico Mompou Canción y Danza No. 8

Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

06:55:00 00:02:12 Bedrich Smetana March of the Student's Legion

Václav Neumann Czech Philharmonic Orfeo 180891

07:05:00 00:06:02 Mikhail Glinka Kamarinskaya

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

07:10:00 00:10:02 Wolfgang Amadeus Mozart First movement from String Quintet No. 5

Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola; Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

07:20:00 00:02:46 Johann Sebastian Bach Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter

Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

07:26:00 00:01:24 Michael Praetorius Terpsichore: Ballet des Coqs

New London Consort l'Oiseau 4759101

07:28:00 00:06:11 George Frideric Handel Messiah: Comfort Ye...Every valley

Orch del Teatro Comunale Michele Mariotti Juan Diego Flórez, tenor Decca 14875

07:40:00 00:07:15 Béla Bartók Suite No. 1: Allegro vivace Op 3

Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

07:50:00 00:03:28 Ludwig van Beethoven Entrata from Serenade Op 25

Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

07:55:00 00:03:55 Dmitri Shostakovich Prelude & Fugue No. 21 in B flat major Op 87

Keith Jarrett, piano ECM 1469

08:07:00 00:07:33 E. J. Moeran Serenade in G: Galop, Minuet & Rigadoon

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

08:15:00 00:06:32 Pietro Antonio Locatelli Introduttione Teatrale in D major Op 4

Elizabeth Wallfisch Raglan Baroque Players Hyperion 67041

08:20:00 00:04:19 Leonard Bernstein Peter Pan: Dream with Me

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano; Michael Samis, cello Delos 3445

08:27:00 00:05:20 Hector Berlioz The Trojans: Trojan March

David Zinman Baltimore Symphony Telarc 80164

08:40:00 00:09:37 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 100

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

08:50:00 00:02:29 Jean-Féry Rebel Les Élémens: Tambourins

Tempesta di Mare Chandos 805

08:55:00 00:05:34 Alexandre Desplat Girl with a Pearl Earring: Theme

Traffic Quintet Alexandre Desplat, flute Mercury 481217

09:05:00 00:16:10 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

Sir John Barbirolli Sinfonia of London EMI 67264

09:26:00 00:04:01 Richard Rodgers Oklahoma: Main Title

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

09:35:00 00:04:18 Georges Bizet Carmen: Toreador Song

SWR Symphony Orch Marco Armiliato Ludovic Tézier, baritone DeutGram 4777177

09:55:00 00:03:19 Bedrich Smetana The Two Widows: Polka

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

09:57:00 00:01:38 Alec Templeton Finale from Pocket-Size Sonata No. 1

Emma Johnson, clarinet; Julius Drake, piano ASV 910

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:44 Benjamin Frankel Carriage and Pair

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

10:03:00 00:02:52 Richard Rodgers Oklahoma: The Surrey With the Fringe

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

10:08:00 00:12:11 Johann Sebastian Bach Trio Sonata No. 6 in C major

Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

10:21:00 00:02:41 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: Bist du bei mir

Alison Balsom, trumpet; Alastair Ross, organ; Mark Caudle, viola da gamba EMI 58047

10:25:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Christmas Eve: Polonaise

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2014

10:32:00 00:05:54 Gabriel Pierné Impromptu-Caprice Op 9

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

10:41:00 00:05:21 Gabriel Fauré Fantaisie Op 79 Seattle Symphony

Ludovic Morlot Demarre McGill, flute SeattleSM 1004

10:51:00 00:23:20 Richard Wagner Tannhäuser: Overture & Venusberg Music

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 448155

11:14:00 00:02:53 Richard Wagner Tannhäuser: Song to the Evening Star

Metropolitan Opera Orchestra James Levine Bryn Terfel, baritone DeutGram 4795448

11:18:00 00:09:38 Arturo Márquez Danzon No. 2

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

11:31:00 00:08:01 Robert Schumann March from Piano Quintet Op 44

Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano RCA 6498

11:41:00 00:10:14 Domenico Cimarosa I due Baroni di Rocazzura: Overture

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

11:53:00 00:05:32 Jules Massenet Thaïs: Méditation

London Symphony Daniel Harding Nicola Benedetti, violin DeutGram 6154

12:07:00 00:08:51 John Williams Cowboys Overture

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

12:17:00 00:07:17 Daniel Auber The Bronze Horse: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

12:27:00 00:02:30 Johann Strauss Jr Polka 'Express' Op 311

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

12:32:00 00:04:36 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Wachet auf'

Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

12:40:00 00:07:06 Paul Pabst Paraphrase on Tchaikovsky's 'The Sleeping Beauty'

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

12:49:00 00:09:10 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 2 Op 33

Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:13:13 Arnold Schoenberg Kol Nidre

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Thomas Hampson, baritone; Cleveland Orchestra Chorus TCO 92715

13:17:00 00:19:22 Patrick Zimmerli Sonata for Solo Cello 'Kol Nidre'

Brian Thornton, cello Thornton 2013

13:37:00 00:09:53 Max Bruch Kol Nidrei Op 47

London Symphony Neeme Järvi Yuri Bashmet, viola RCA 63292

13:48:00 00:05:29 Maurice Ravel Deux mélodies hébraïques: Kaddish

Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4795305

13:55:00 00:06:06 Felix Mendelssohn Andante in E major Op 81

Pacifica Quartet Cedille 82

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:02:32 Thomas Campion Never Weather-Beaten Sail

Stile Antico Harm Mundi 807544

14:04:00 00:02:09 Marin Marais Alcyone: Sailors' March & Two Airs

Tempesta di Mare Chandos 805

14:08:00 00:13:55 Frédéric Chopin Fantaisie in F minor Op 49

Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448

14:24:00 00:09:36 William Alwyn Overture to a Masque

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

14:37:00 00:06:26 Wolfgang Amadeus Mozart Concert Rondo in E flat major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

14:46:00 00:10:46 Carl Maria von Weber Scherzo & Finale from Symphony No. 1 Op 19

John Georgiadis Queensland Symphony Naxos 550928

14:58:00 00:02:32 Robert Schumann Fantasy Pieces: Dream Tangles Op 12

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

15:01:00 00:15:15 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 14 in C sharp minor Op 27

Peter Takács, piano Cambria 1175

15:19:00 00:05:30 Ludwig van Beethoven Minuet from Symphony No. 4 Op 60

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

15:25:00 00:05:28 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Valse mélancolique Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

15:33:00 00:04:46 Johann Sebastian Bach Vivace from Viola da Gamba Sonata No. 3

Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

15:42:00 00:05:51 Johann Christian Bach Zanaida: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

15:49:00 00:07:03 Sir Edward Elgar Caractacus: Triumphal March Op 35

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Stockhausen's "Sunday" From "Light"

15:58:00 00:03:59 Johann Sebastian Bach Easter Oratorio: Sinfonia

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 23416

16:06:00 00:03:08 Johann Sebastian Bach Vivace from Trio Sonata No. 6

Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

16:12:00 00:11:35 Zoltán Kodály Dances of Marosszék

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

16:28:00 00:07:47 Dimitri Tiomkin Dial 'M' for Murder: Suite

John Mauceri Danish National Symphony Toccata 241

16:36:00 00:02:21 Reinhold Glière The Red Poppy: Waltz

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

16:41:00 00:07:34 Giuseppe Verdi La forza del destino: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

16:52:00 00:03:16 Edvard Grieg Peer Gynt: Wedding March

Esa-Pekka Salonen Oslo Philharmonic Orchestra CBS 44528

16:57:00 00:02:34 Luigi Boccherini Finale from String Quartet in C major Op 2

Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

17:04:00 00:05:40 Kirke Mechem John Brown: Blow Ye the Trumpet

Symphony Orchestra Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 61

17:25:00 00:09:31 Frédéric Chopin Ballade No. 1 in G minor Op 23

Cédric Tiberghien, piano Harm Mundi 2908375

17:40:00 00:05:31 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 34

Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937

17:47:00 00:02:50 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Là ci darem la mano

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Danielle de Niese, soprano; Bryn Terfel, baritone Decca 13277

17:53:00 00:02:25 Aaron Copland Old American Songs Set No. 2: The Little Horses

Angelika Kirchschlager, mezzo; John Williams, guitar Sony 64498

17:56:00 00:03:28 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Concerto No. 4

Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 56960

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:38 Johann Nepomuk Hummel Trumpet Concerto in E flat major

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

18:28:00 00:03:29 William Bolcom Incineratorag

Spencer Myer, piano Steinway 30041

18:33:00 00:03:27 William Bolcom Raggin' Rudi

Spencer Myer, piano Steinway 30041

18:39:00 00:13:38 Claude Debussy Petite Suite

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63056

18:55:00 00:03:59 William Bolcom Knockout: A Rag

Spencer Myer, piano Steinway 30041

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:30 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat major

London Symphony Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

19:22:00 00:34:00 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 484

19:56:00 00:02:54 Gabriel Fauré Dolly Suite: Kitty Waltz Op 56

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:23:34 Franz Joseph Haydn Symphony No. 85 in B flat major

Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

20:28:00 00:05:25 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 1 in G minor

Chamber Ensemble Leonidas Kavakos, violin; Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

20:36:00 00:21:50 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor

Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Stockhausen's "Sunday" From "Light"

21:03:00 00:17:54 Jean Sibelius Historic Scenes Suite No. 1 Op 25

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60157

21:23:00 00:12:11 Johann Sebastian Bach Trio Sonata No. 6 in C major

Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

21:38:00 00:06:25 Claude Debussy Three Nocturnes: Festivals

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

21:46:00 00:04:00 Eriks Esenvalds Stars

Voces8 Decca 22601

21:52:00 00:36:54 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

22:32:00 00:19:26 Johann Nepomuk Hummel Piano Trio No. 6 in E flat Op 93

Trio Parnassus MD+G 3307

22:54:00 00:04:30 Leopold Stokowski William Byrd's Pavane & Gigue

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

22:56:00 00:03:13 Amy Beach Scottish Legend Op 54

Alan Feinberg, piano Argo 436121

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:37 Alan Hovhaness Prayer of Saint Gregory Op 62

I Fiamminghi Rudolf Werthen Benny Wiame, trumpet Telarc 80392

23:07:00 00:09:44 Gerald Finzi Eclogue for Piano & Strings Op 10

English String Orchestra William Boughton Martin Jones, piano Nimbus 5366

23:19:00 00:06:05 Johann Sebastian Bach Lento from Trio Sonata No. 6

Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

23:25:00 00:09:47 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G minor

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

23:37:00 00:07:10 Josef Myslivecek Grave from Cello Concerto in C major

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

23:44:00 00:09:37 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Violin Concerto No. 5

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

23:56:00 00:03:15 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Epilogue Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671