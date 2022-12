Program Guide 04-21-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:29:26 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 3 in C major Op 26 Russian National Orchestra Mstislav Rostropovich Mikhail Pletnev, piano DeutGram 471576

00:34:00 00:34:22 Peter Tchaikovsky String Sextet in D minor Op 70 Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

01:11:00 00:48:33 Johannes Brahms Serenade No. 1 in D major Op 11 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

02:02:00 00:27:46 Randall Thompson Symphony No. 2 in E minor Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

02:32:00 00:25:16 Édouard Lalo Cello Concerto in D minor St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

03:00:00 00:41:34 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 4 in E minor Matthias Bamert London Philharmonic Chandos 8896

03:44:00 00:37:29 Dmitri Shostakovich Violin Concerto No. 1 in A minor Op 99 Oslo Philharmonic Orchestra Marek Janowski Hilary Hahn, violin Sony 89921

04:24:00 00:28:13 Ludwig Thuille Sextet for Piano & Winds in B flat major Op 6 Chantilly Quintet Gianluca Luisi, piano Naxos 570790

04:54:00 00:21:18 Christian Sinding Violin Concerto No. 1 in A major Op 45 Bournemouth Symphony Bjarte Engeset Henning Kraggerud, violin Naxos 557266

05:18:00 00:17:11 Percy Grainger Lincolnshire Posy Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

05:47:00 00:06:31 Robert Schumann Toccata in C Op 7 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018

05:54:00 00:03:08 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 7 in C minor Op 46 Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:03 Ralph Vaughan Williams The Turtledove Paul Spicer James Oxley, tenor; Finzi Singers Chandos 9425

06:10:00 00:02:31 Johann Strauss Jr Polka 'Tritsch-Tratsch' Op 214 Nikolaus Harnoncourt Berlin Philharmonic Teldec 24489

06:15:00 00:07:39 Claude Debussy Images: Rondes de printemps Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

06:25:00 00:03:55 Franz Anton Hoffmeister Rondo Allegro from Viola Concerto in B flat major Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Victoria Chiang, viola Naxos 572162

06:30:00 00:04:15 Antonín Dvorák Humoresque No. 6 Op 101 Orion Weiss, piano Bridge 9355

06:40:00 00:10:18 Benjamin Britten Gloriana: Courtly Dances André Previn Royal Philharmonic Telarc 80126

06:51:00 00:03:01 Georg Philipp Telemann Bourrée alla Polacca John Williams, guitar CBS 44518

06:55:00 00:03:08 Richard Rodgers Victory at Sea: Guadalcanal March Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

07:05:00 00:05:06 Franz Waxman Taras Bulba: Ride to Dubno Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2016

07:10:00 00:05:30 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Cello Concerto English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

07:20:00 00:03:53 Anthony Collins Vanity Fair Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66868

07:25:00 00:02:17 Gilbert & Sullivan The Mikado: Chorus of Nobles 'If you Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80284

07:30:00 00:04:29 Nicolò Paganini Perpetual Motion Op 11 Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, cornet Sony 60804

07:32:00 00:02:21 Jean-Philippe Rameau Rondeau 'La Villageoise' Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

07:40:00 00:09:44 Peter Tchaikovsky Andantino from Symphony No. 4 Op 36 Kurt Sanderling Leningrad Philharmonic DeutGram 4796018

07:51:00 00:02:16 Jean-Philippe Rameau Naïs: Rigaudons Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

07:55:00 00:01:54 William Byrd Jig in A minor Canadian Brass CBS 45792

08:07:00 00:05:52 Antonio Vivaldi Trumpet Concerto in A flat Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Maurice André, trumpet EMI 56260

08:15:00 00:04:18 Sergei Rachmaninoff Waltz Op 11 Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

08:20:00 00:03:57 Reinhold Glière The Red Poppy: Heroic Coolie Dance Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

08:25:00 00:07:38 Maurice Ravel Miroirs: Alborada del gracioso Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

08:40:00 00:08:28 Joaquín Turina The Bullfighter's Prayer Op 34 Brodsky Quartet Chandos 10761

08:51:00 00:03:56 Franz Schubert Scherzo from Piano Sonata No. 21 Alfred Brendel, piano Philips 4788977

08:55:00 00:04:11 Harry Warren 42nd Street: 42nd Street Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:05:00 00:17:08 Claude Debussy Jeux Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

09:29:00 00:06:18 Frédéric Chopin Finale from Piano Trio Op 8 Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Emanuel Ax, piano Sony 53112

09:35:00 00:04:17 Earle Hagen Harlem Nocturne Quartet San Francisco ViolinJazz 105

09:55:00 00:03:48 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Cygnets Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:02:11 Peter Tchaikovsky Valse sentimentale Op 51 Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

10:05:00 00:03:24 Duke Ellington In a Sentimental Mood Jason Vieaux, guitar Azica 71287

10:11:00 00:10:27 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in F Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

10:23:00 00:05:33 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 61 in D major András Schiff, piano Teldec 17141

10:31:00 00:03:56 Samuel Barber Souvenirs Suite: Waltz Op 28 Yoel Levi Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80441

10:38:00 00:06:25 Randall Thompson Scherzo from Symphony No. 2 Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

10:45:00 00:05:17 Julius Fucik Florentine March Op 214 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

10:53:00 00:22:44 Maurice Ravel Piano Concerto in G major MDR Leipzig Radio Symphony Kristjan Järvi Simone Dinnerstein, piano Sony 503245

11:17:00 00:03:16 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Fugue Alexander Schimpf, piano Oehms 867

11:23:00 00:07:20 Gaetano Donizetti Ugo, conte di Parigi: Overture Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

11:33:00 00:10:00 Giovanni Battista Sammartini Symphony in A major Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 557298

11:45:00 00:08:55 Leos Janácek Moravian Dances Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

11:56:00 00:03:06 Léo Delibes Coppélia: Galop final Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

12:07:00 00:07:54 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 16 in A flat major Op 72 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

12:17:00 00:09:40 Amilcare Ponchielli La Gioconda: Dance of the Hours Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

12:28:00 00:03:07 Frédéric Chopin Scherzo from Sonata No. 3 Op 58 Ingrid Fliter, piano EMI 14899

12:33:00 00:03:54 Morton Gould Pavanne from American Symphonette No. 2 David Alan Miller Albany Symphony Orchestra Albany 1174

12:40:00 00:05:27 Sergei Prokofiev Gavotte & Finale from Symphony No. 1 Op 25 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

12:47:00 00:10:27 Étienne Méhul Young Henry's Hunt: Overture Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5184

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:28:56 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 19 Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

13:31:00 00:13:44 Johann Christian Bach Symphony for Double Orchestra in E flat major Op 18 Simon Standage Academy of Ancient Music Chandos 540

13:46:00 00:14:32 Leopold Mozart Symphony in D major Georg Mais Lithuanian Chamber Orchestra ArteNova 897710

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:05:08 Arrigo Boito Mefistofele: Prelude Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

14:08:00 00:03:23 Ruggero Leoncavallo Pagliacci: Intermezzo Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

14:14:00 00:12:27 Muzio Clementi Piano Sonata in B flat major Op 24 Nikolai Demidenko, piano Hyperion 66808

14:29:00 00:02:45 Franz Liszt Years of Pilgrimage, Italy: Canzonetta Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

14:45:00 00:08:10 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Act 2 Intermezzo Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

14:54:00 00:08:30 Joaquín Turina La procesión del rocio Op 9 Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

15:06:00 00:13:05 Hugo Alfvén Swedish Rhapsody No. 1 Op 19 Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

15:22:00 00:08:37 Lars-Erik Larsson Lyric Fantasy Op 54 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

15:32:00 00:04:25 Umberto Giordano Siberia: Act 2 Prelude Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

15:39:00 00:04:55 Randall Thompson Frostiana: Stopping by Woods on a Snowy Dallas Wind Symphony Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

15:46:00 00:05:59 William Schuman New England Triptych: Chester Lt. Col. Jason K. Fettig United States Marine Band Altissimo 4032

15:55:00 00:01:58 John Lennon/Paul McCartney Good Day Sunshine Les Boréades de Montréal Atma 2218

15:59:00 00:05:39 Randall Thompson Alleluia Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Bach in the USA

16:07:00 00:02:25 Randall Thompson Frostiana: The Pasture Dallas Wind Symphony Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

16:12:00 00:10:14 Domenico Cimarosa I due Baroni di Rocazzura: Overture Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

16:26:00 00:05:46 John Williams Lincoln: Freedom's Call City of Prague Philharmonic Silva 1398

16:35:00 00:04:05 John Williams The Olympic Spirit John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

16:41:00 00:08:19 Margo Guryan Chopsticks Variations Nos. 1-7 Margo Guryan, piano Oglio 81619

16:52:00 00:02:59 Richard Rodgers Carousel: If I Loved You BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

16:57:00 00:01:46 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Rondeau Boston Baroque Martin Pearlman Christopher Krueger, flute Telarc 80619

17:04:00 00:05:25 Vincenzo Bellini Norma: Overture Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

17:13:00 00:08:49 Richard Addinsell Suicide Squadron: Warsaw Concerto BBC Symphony Orchestra Hugh Wolff Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460503

17:24:00 00:10:47 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 5 Op 76 Witold Rowicki London Symphony Philips 4788977

17:40:00 00:04:30 Stephen Foster Hard Times Come Again No More Thomas Hampson, baritone; Craig Rutenberg, piano THM 5432

17:46:00 00:03:24 Stephen Foster Old Folks at Home Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

17:52:00 00:03:08 Sergei Prokofiev Cinderella: Waltz Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

17:55:00 00:03:56 Felix Mendelssohn Finale from Violin Concerto in D minor Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4795305

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:13:37 Gabriel Fauré Masques et bergamasques Op 112 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

18:24:00 00:05:51 Gioacchino Rossini Tancredi: Overture Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

18:32:00 00:02:50 Ruggero Leoncavallo I Medici: Act 1 Prelude Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

18:38:00 00:14:27 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 16 in A major Op 9 Angeles Quartet Decca 4783695

18:55:00 00:04:00 Wolfgang Amadeus Mozart Andante No. 1 from Symphony No. 31 Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937

18:55:00 00:03:23 Ruggero Leoncavallo Pagliacci: Intermezzo Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:10:38 Felix Mendelssohn Capriccio brillante in B minor Op 22 Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Arabesque 6688

19:15:00 00:39:37 Antonín Dvorák Symphony No. 9 in E minor Op 95 George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

19:57:00 00:02:32 Anthony Holborne Almaine 'The Honeysuckle' Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:15:41 Maurice Ravel Five Pieces for Children from 'Mother Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

20:20:00 00:13:59 Sergei Prokofiev Symphony No. 1 in D major Op 25 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

20:36:00 00:21:53 Ottorino Respighi The Pines of Rome Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Bach in the USA

21:03:00 00:19:05 Sir Edward German Welsh Rhapsody Andrew Penny National Symphony of Ireland MarcoPolo 223726

21:24:00 00:09:49 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 15 in C major Daniel-Ben Pienaar, piano Avie 2209

21:36:00 00:04:13 Ola Gjeilo The Spheres Chamber Orchestra of London Nigel Short Tenebrae Decca 24646

21:44:00 00:05:21 Frédéric Chopin Nocturne No. 1 in B flat minor Op 9 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

21:51:00 00:35:05 Johan Svendsen Symphony No. 1 in D major Op 4 Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49769

22:29:00 00:19:34 Franz Danzi Wind Quintet in F major Op 68 Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591

22:52:00 00:06:46 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in C major Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:00 00:03:41 Alfredo Catalani La Wally: Act 3 Prelude Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

23:05:00 00:04:53 Giuseppe Verdi Otello: Ave Maria London Symphony Sir Georg Solti Renée Fleming, soprano Decca 4825281

23:10:00 00:04:13 Giacomo Puccini Adagietto Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

23:17:00 00:04:10 Charles Tomlinson Griffes Clouds Op 7 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559164

23:21:00 00:05:39 Randall Thompson Alleluia Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

23:26:00 00:09:47 Keith Jarrett Adagio for Oboe & Strings Fairfield Orchestra Thomas Crawford Marcia Butler, oboe ECM 1450

23:39:00 00:08:15 Sergei Prokofiev Andante for Strings Op 50 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

23:47:00 00:07:33 Sergei Rachmaninoff Largo from Piano Concerto No. 4 Op 40 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

23:56:00 00:02:56 Claude Debussy Preludes Book 1: Danseuses de Delphes Pascal Rogé, piano Decca 4785437