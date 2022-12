Program Guide 04-19-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:21:01 Robert Fuchs Serenade No. 5 in D major Op 53 Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

00:27:00 00:24:11 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 15 in D major Op 28 Murray Perahia, piano Sony 732646

00:52:00 00:48:26 Sir Edward Elgar Violin Concerto in B minor Op 61 Chicago Symphony Orchestra David Zinman Gil Shaham, violin Canary 6

01:46:00 00:48:14 Franz Schubert String Quartet No. 15 in G major Takács Quartet Decca 452854

02:37:00 00:29:55 Paul Hindemith Symphony in E flat Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9060

03:10:00 00:38:26 Maurice Duruflé Requiem Op 9 St Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung Cecilia Bartoli, mezzo-soprano; Bryn Terfel, baritone; St Cecilia Academy Chorus DeutGram 459365

03:52:00 00:37:34 Wolfgang Amadeus Mozart String Quintet No. 3 in C major Tokyo String Quartet Pinchas Zukerman, viola RCA 60940

04:33:00 00:25:14 Karol Szymanowski Symphony No. 4 Op 60 BBC Symphony Orchestra Edward Gardner Louis Lortie, piano Chandos 5115

05:02:00 00:25:16 Felix Mendelssohn String Quartet in E flat major Pacifica Quartet Cedille 82

05:30:00 00:14:07 Herbert Howells Three Dances Op 7 Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Malcolm Stewart, violin Hyperion 66610

05:48:00 00:05:01 Frédéric Chopin Nocturne No. 8 in D flat major Op 27 Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

05:53:00 00:04:12 Sir William Walton Scherzo from Viola Concerto London Symphony André Previn Yuri Bashmet, viola RCA 63292

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:02:53 Johann Sebastian Bach Largo from Keyboard Concerto No. 5 in F minor Academy St. Martin in Fields Murray Perahia Murray Perahia, piano Sony 89690

06:15:00 00:08:10 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Act 2 Intermezzo Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

06:25:00 00:05:13 Camille Saint-Saëns Scherzo from Piano Quintet Op 14 Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano Naxos 572904

06:27:00 00:03:21 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Siciliana Op 18 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

06:40:00 00:08:01 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Sonata No. 3 Op 2 HJ Lim, piano EMI 64952

06:51:00 00:02:10 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Galop Op 97 Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

06:55:00 00:03:08 John Philip Sousa March 'The Gallant Seventh' Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:05:42 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 1: Corrente & Double Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

07:13:00 00:05:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Danse générale & Coda Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

07:19:00 00:04:50 Johann Sebastian Bach Finale from Flute Sonata in G minor Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

07:26:00 00:03:26 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: A Spin through Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

07:30:00 00:04:35 Juventino Rosas Waltz 'Over the Waves' Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

07:40:00 00:09:15 Sir John Barbirolli Oboe Concerto after Corelli in A major City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553433

07:55:00 00:03:15 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Prelude Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

08:07:00 00:06:17 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Ballet & Final Tableau Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

08:18:00 00:09:13 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Clarinet Concerto Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Franklin Cohen, clarinet Decca 443176

08:30:00 00:04:29 Gioacchino Rossini Il signor Bruschino: Overture Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

08:40:00 00:08:06 Luigi Boccherini Symphony No. 12 in D major Op 21 Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999174

08:51:00 00:01:16 Sergei Rachmaninoff Valse in A major Alexandre Tharaud, piano; Alexander Melnikov, piano; Aleksandar Madzar, piano Erato 557829

08:55:00 00:06:14 John Barry Dances With Wolves: Theme Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80319

09:05:00 00:16:07 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

09:32:00 00:05:34 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 7 'Vito' Op 26 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

09:41:00 00:10:23 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 3 in G major CityMusic Cleveland Members of CityMusic 2011

09:53:00 00:04:41 Giuseppe Verdi Aïda: Ballet Music José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:02 Ambroise Thomas Mignon: Gavotte Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

10:04:00 00:01:21 Wolfgang Amadeus Mozart Les petits riens: Gavotte Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

10:08:00 00:10:47 Béla Bartók Hungarian Sketches Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra DeutGram 445825

10:19:00 00:05:54 Ernö Dohnányi The Veil of Pierrette: Wedding Waltz Op 18 Matthias Bamert BBC Philharmonic Chandos 9733

10:28:00 00:03:03 Johann Strauss Jr Nightingale Polka Op 222 John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

10:32:00 00:04:09 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 4 in F sharp minor Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 4795448

10:40:00 00:06:30 Felix Mendelssohn Rondo capriccioso in E major Op 14 Murray Perahia, piano CBS 42401

10:48:00 00:03:00 Gabriel Pierné March of the Little Lead Soldiers Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

10:53:00 00:23:27 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 23 in F minor Op 57 Peter Takács, piano Cambria 1175

11:17:00 00:03:11 Ludwig van Beethoven Scherzo from Septet Op 20 Berlin Philharmonic Octet Members of Philips 4788977

11:22:00 00:09:06 Sir Edward Elgar Bach's Fantasia & Fugue in C minor Op 86 Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 89012

11:33:00 00:07:00 Isaac Albéniz Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224

11:43:00 00:08:43 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 3 Op 79 Polish Nat'l Radio Symphony Antoni Wit Bernd Glemser, piano Naxos 550819

11:53:00 00:04:38 George Gershwin Tip-Toes: Overture Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Vox 3035

12:06:00 00:08:39 Jacques Offenbach La belle Hélène: Overture Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

12:17:00 00:09:35 Hector Berlioz The Trojans: Royal Hunt and Storm Berlin Philharmonic James Levine RIAS Chamber Chorus DeutGram 431624

12:29:00 00:03:27 George Frideric Handel Harmonious Blacksmith from Keyboard Murray Perahia, piano Sony 62785

12:37:00 00:06:31 Andrew Pryce Jackman Fantasy on Verdi's "Anvil Chorus" Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner John Leach, cimbalom EMI 49552

12:46:00 00:08:01 Richard Wagner Das Rheingold: Entry of the Gods into José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

12:57:00 00:03:06 Percy Grainger Mock Morris Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:27:22 Francis Poulenc Sinfonietta Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

13:32:00 00:16:01 Germaine Tailleferre Concertino for Harp & Orchestra Women's Philharmonic JoAnn Falletta Gillian Benet, harp Koch Intl 7169

13:46:00 00:13:04 Jacques Ibert Suite symphonique "Paris" Charles Dutoit Montreal Symphony Decca 440332

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:03:14 Ludwig van Beethoven Für Elise Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

14:06:00 00:04:16 Antonín Dvorák Bagatelle No. 5 Op 47 Takács Quartet Gábor Ormai, harmonium Decca 430077

14:12:00 00:14:24 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 3 in E flat major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

14:28:00 00:07:02 Blas Galindo Sones de Mariachi Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

14:39:00 00:07:02 Johannes Brahms Rhapsody in G minor Op 79 Hélène Grimaud, piano DeutGram 4795448

14:47:00 00:11:56 Heinrich Stölzel Concerto Grosso for 4 Trumpets in D major Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez Maurice André, trumpet; Bernard Soustrot, trumpet; Guy Touvron, trumpet; Thierry Caens, trumpet EMI 64100

15:02:00 00:15:34 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 6 in F major Academy St. Martin in Fields Murray Perahia Murray Perahia, piano Sony 89690

15:19:00 00:05:14 Domenico Scarlatti Sonata in D major Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

15:27:00 00:03:43 Sir Granville Bantock The Sea Reivers Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

15:32:00 00:02:23 Claude Debussy Preludes Book 1: The girl with the Pascal Rogé, piano Decca 4785437

15:38:00 00:05:41 George Gershwin Girl Crazy: Overture Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic BBC 63

15:46:00 00:10:32 Maurice Ravel Sonatine Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811

15:58:00 00:04:40 Giuseppe Verdi Un giorno di regno: Overture Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Webern Conducts Berg

16:07:00 00:02:50 Ruggero Leoncavallo I Medici: Act 1 Prelude Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

16:13:00 00:12:48 Johann Samuel Schröter Piano Concerto in C major Op 3 English Chamber Orchestra Murray Perahia Murray Perahia, piano CBS 39222

16:29:00 00:04:56 Alan Menken Pocahontas: Colors of the Wind John Williams London Symphony Sony 62788

16:37:00 00:01:50 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Aragonaise Richard Bonynge National Philharmonic Decca 4785437

16:41:00 00:08:03 Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet Sir John Eliot Gardiner Lyon Opera Orchestra Erato 45003

16:52:00 00:03:04 Carl Millöcker The Beggar Student: Ich knüpfte manche London Philharmonic Franz Welser-Möst Thomas Hampson, baritone EMI 56758

16:57:00 00:02:16 Johann Sebastian Bach Allegro from Flute Sonata No. 4 Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

17:04:00 00:06:12 Richard Rodgers Waltz Medley Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2016

17:26:00 00:08:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 442427

17:40:00 00:05:51 Gioacchino Rossini Tancredi: Overture Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

17:48:00 00:02:17 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Act 2 Finale Orchestra of La Scala Riccardo Chailly Leo Nucci, baritone; Marilyn Horne, mezzo-soprano; Paolo Barbacini, tenor; La Scala Chorus CBS 37862

17:52:00 00:02:30 Dmitri Shostakovich The Human Comedy: Waltz Op 37 Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

17:57:00 00:02:22 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Oriental Procession Op 51 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:03 Benjamin Britten The Young Person's Guide to Orchestra Op 34 BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Yan Pascal Tortelier, narrator BBC 94

18:30:00 00:02:27 Frédéric Chopin Mazurka No. 10 in B flat major Op 17 Yundi, piano Mercury 4812443

18:35:00 00:02:01 Frédéric Chopin Mazurka No. 11 in E minor Op 17 Yundi, piano Mercury 4812443

18:39:00 00:14:16 Germaine Tailleferre Piano Trio Clementi Trio Largo 56618

18:55:00 00:03:14 Frédéric Chopin Mazurka No. 38 in F sharp minor Op 59 Ingrid Fliter, piano EMI 14899

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:57 Edvard Grieg Lyric Suite Op 54 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

19:24:00 00:31:28 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 36 in C major Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436421

19:57:00 00:02:13 Anonymous Hark, I Hear the Harps Eternal Karen P. Thomas Seattle Pro Musica Seattle Pro 9806

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live from Severance Hall

Cleveland Institute of Music Orchestra, Jahja Ling, guest conductor; Nara Avetisyan, piano, student artist

Leonard Bernstein: Candide: Overture

Frédéric Chopin: Piano Concerto No. 1 in e Op 11

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 6 in b Op 74 ‘Pathétique’

22:17 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by pianist Cecil Lytle

Beethoven: Piano Sonata #32 in C minor

Cecile Lythe, arr: First me; Stealawy; Lord, I want to be a Christian; Walk with me

Duke Ellington: Come Sunday

Cecile Lythe: Freedom jazz dance

Cecile Lythe: We shall overcome



23:19 QUIET HOUR with Rob Grier

23:19:00 00:06:50 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 3 Op 2 Peter Takács, piano Cambria 1175

23:25:00 00:09:55 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from String Quintet No. 3 Tokyo String Quartet Pinchas Zukerman, viola RCA 60940

23:38:00 00:05:40 Benjamin Godard Berceuse from 'Jocelyn' Eroica Trio EMI 56482

23:44:00 00:10:04 Johannes Brahms Adagio from Symphony No. 2 Op 73 Eugen Jochum Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

23:55:00 00:02:34 Pauline Viardot-Garcia Berceuse Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille