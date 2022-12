Program Guide 04-18-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:36:21 Peter Tchaikovsky Suite No. 1 in D minor Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

00:41:00 00:26:52 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 12 in F major

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

01:10:00 00:36:12 Alexander Glazunov Symphony No. 7 in F major Op 77

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

01:49:00 00:36:25 Leopold Stokowski Symphonic Synthesis from Wagner's

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

02:29:00 00:38:18 Charles Ives Symphony No. 2

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

03:10:00 00:21:41 Miklós Rózsa King of Kings: Choral Suite

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Mormon Tabernacle Choir Telarc 80631

03:34:00 00:25:00 Claude Debussy String Quartet in G minor Op 10

Cleveland Quartet Telarc 80111

04:01:00 00:32:11 Dmitri Kabalevsky Piano Concerto No. 1 in A minor Op 9

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

04:36:00 00:39:28 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 9 in D major

Cleveland Orchestra George Szell Bernard Adelstein, posthorn Sony 86793

05:18:00 00:16:03 Jan Dismas Zelenka Capriccio No. 3 in F major

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

05:36:00 00:09:03 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433548

05:54:00 00:03:17 Domenico Scarlatti Sonata in C major

Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:04 Johannes Brahms A German Requiem: How Lovely is Thy Dwelling Place

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Vienna Singverein MAA 2010

06:15:00 00:06:21 Franz von Suppé The Jolly Robbers: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

06:25:00 00:04:59 Jean Sibelius The Tempest: Berceuse Op 109

Leopold Stokowski Stokowski Symphony Orchestra Cala 542

06:30:00 00:04:42 George Frideric Handel Minuet & Gavotte from Concerto Grosso Op 3

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Erato 94354

06:40:00 00:07:53 Sergei Rachmaninoff Finale from Piano Concerto No. 1 Op 1

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

06:48:00 00:04:11 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 51 Op 64

American String Project MSR 1386

06:55:00 00:02:39 John Philip Sousa March 'Semper Fidelis'

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:05:08 John Johnson Lute Duet 'Greensleeves'

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

07:10:00 00:09:14 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 8 for Winds in F major

Quintett.Wien Nimbus 5479

07:20:00 00:03:33 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Piano Trio No. 4 Op 65

Beaux Arts Trio Philips 446077

07:25:00 00:02:11 Frédéric Chopin Mazurka No. 23 in D major Op 33

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

07:30:00 00:04:55 Joaquín Rodrigo Canario from 'Fantasía para un Gentilhombre'

Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar DeutGram 4795448

07:40:00 00:09:31 Franz Lehár The Merry Widow: Concert Overture

Michail Jurowski Berlin Radio Symphony CPO 999891

07:50:00 00:02:16 George Frideric Handel Messiah: His yoke is easy

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2208

07:55:00 00:03:01 Ernesto Lecuona Vals romantico

Kathryn Stott, piano EMI 56803

08:07:00 00:06:25 Léo Delibes Coppélia: Prélude & Mazurka

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

08:15:00 00:07:57 Antonín Dvorák Scherzo from String Quintet No. 2 Op 77

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

08:25:00 00:02:31 George Gershwin Rag 'Rialto Ripples'

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80445

08:30:00 00:04:13 Jean Sibelius Processional Op 113

Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

08:40:00 00:04:42 Isaac Albéniz Suite Española: Cádiz Op 47

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

08:45:00 00:04:15 John Adams Short Ride in a Fast Machine

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 55051

08:50:00 00:02:36 Claude Debussy Preludes Book 2: 'General Lavine' - Eccentric

Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

08:55:00 00:05:29 Miklós Rózsa Ivanhoe: Overture

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81269

09:08:00 00:18:15 Miklós Rózsa Quo Vadis: Choral Suite

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Mormon Tabernacle Choir Telarc 80631

09:28:00 00:03:28 Charlie Chaplin Modern Times: Smile

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:28:00 00:02:43 Maceo Pinkard Sweet Georgia Brown

Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Fine Arts Brass Klanglogo 1506

09:35:00 00:03:58 Wolfgang Amadeus Mozart March in D

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

09:55:00 00:03:42 Padre Antonio Soler Sonata No. 15 in D minor

Martina Filjak, piano Naxos 572515

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:02:04 Leo Brouwer Danza caracteristica

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

10:05:00 00:03:05 Ernesto Lecuona La conga de media noche

Kathryn Stott, piano EMI 56803

10:10:00 00:11:34 Johann Christian Bach Symphony in D Op 18

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

10:23:00 00:07:37 Carl Friedrich Abel Symphony in C major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

10:32:00 00:02:14 Peter Warlock Pieds-en-l'air from 'Capriol Suite'

José Luis García English Chamber Orchestra Sony 82849

10:39:00 00:04:49 Jean Roger-Ducasse Suite française: Ouverture

Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223641

10:47:00 00:04:11 Franz Joseph Haydn Finale 'B' from Symphony No. 53

Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia Signum 434

10:53:00 00:19:03 Richard Strauss Burleske in D minor Op 11

Leipzig Gewandhaus Orchestra Herbert Blomstedt Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 4645

11:13:00 00:05:02 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Scherzo burlesque Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

11:20:00 00:09:40 Amilcare Ponchielli La Gioconda: Dance of the Hours

Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

11:32:00 00:08:19 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in C

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

11:43:00 00:08:11 Miklós Rózsa Hungarian Sketch No. 3 'Danza' Op 14

Mariusz Smolij Budapest Symphony Orchestra Naxos 572285

11:53:00 00:04:04 Franz Schubert Marche militaire No. 1 in D major

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63052

11:58:00 00:01:06 George Gershwin Gershwin Song-book: That Certain Feeling

Peter Donohoe, piano EMI 54280

12:07:00 00:07:37 Franz von Suppé Beautiful Galatea: Overture

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61830

12:17:00 00:08:23 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Finale & Apotheosis

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

12:27:00 00:05:16 Aram Khachaturian Gayaneh: Lullaby

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

12:35:00 00:04:40 Giuseppe Verdi Un giorno di regno: Overture

Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

12:44:00 00:05:22 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Danse slave

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:51:00 00:07:12 Reinhold Glière Scherzo from Symphony No. 2 Op 25

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:26:03 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93

Rafael Kubelik Cleveland Orchestra DeutGram 459463

13:29:00 00:13:54 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 15 in G major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

13:45:00 00:16:37 Franz Joseph Haydn Symphony No. 70 in D

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 54297

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:03:01 Joaquín Rodrigo Soleriana: Passepied

Enrique Bátiz Royal Philharmonic EMI 67435

14:04:00 00:03:34 Claude Debussy Suite bergamasque: Passepied

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

14:10:00 00:13:13 Jan Blockx Flemish Dances

Alexander Rahbari Brussels Philharmonic MarcoPolo 223418

14:27:00 00:09:24 Miklós Rózsa Overture to a Symphony Concert Op 26

Mariusz Smolij Budapest Symphony Orchestra Naxos 572285

14:39:00 00:06:07 William Boyce Solomon: Overture

Roy Goodman Parley of Instruments Hyperion 66378

14:47:00 00:09:16 Hershy Kay Cakewalk: Three Dances

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80144

14:56:00 00:03:03 Joseph Hellmesberger Jr Valse espagnole

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

15:00:00 00:13:36 Frédéric Chopin Concert Rondo 'Krakowiak' Op 14

NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski Jan Lisiecki, piano DeutGram 4796824

15:15:00 00:03:51 Stanislaw Moniuszko Halka: Mazurka

Daniel Barenboim Berlin Philharmonic Teldec 46329

15:21:00 00:05:47 Ludwig van Beethoven Rondo a capriccio in G major Op 129

Russell Sherman, piano GM Records 2068

15:30:00 00:03:41 Alfredo Catalani La Wally: Act 3 Prelude

Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

15:37:00 00:06:14 Franz von Suppé The Torments of Tantalus

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

15:45:00 00:09:16 Dmitri Shostakovich Overture on Russian & Kirghiz Folk

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

15:56:00 00:02:07 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 5 in G minor

Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo Daniel Hope, violin DeutGram 15312

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Beethover (sic) and Punto

15:58:00 00:04:25 Umberto Giordano Siberia: Act 2 Prelude

Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

16:06:00 00:03:23 Ruggero Leoncavallo Pagliacci: Intermezzo

Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

16:15:00 00:09:24 Miklós Rózsa Overture to a Symphony Concert Op 26

Mariusz Smolij Budapest Symphony Orchestra Naxos 572285

16:29:00 00:05:21 Miklós Rózsa Quo Vadis: Arabesque

Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1056

16:36:00 00:04:49 Miklós Rózsa Quo Vadis: March 'Ave Caesar'

Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1056

16:41:00 00:07:13 Miklós Rózsa Spellbound: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

16:52:00 00:03:43 Giacomo Carissimi Jephte: Plorate filii Israel

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

17:04:00 00:05:33 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

17:13:00 00:10:10 Johann Strauss Jr Emperor Waltz Op 437

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

17:26:00 00:08:28 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 6

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436153

17:40:00 00:05:41 Tan Dun Crouching Tiger Hidden Dragon: Themes

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

17:47:00 00:02:49 Alex North Spartacus: Love Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

17:52:00 00:02:53 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 17 in F sharp minor

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

17:57:00 00:02:39 Wolfgang Amadeus Mozart Alleluia from 'Exsultate, jubilate'

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Barbara Schlick, soprano Erato 10705

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:33 Franz Joseph Haydn Symphony No. 63 in C major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427337

18:32:00 00:03:43 Johann Mattheson Air from Harpsichord Suite No. 5

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

18:37:00 00:03:34 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

18:43:00 00:09:58 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

18:56:00 00:03:22 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Ich ruf' zu dir'

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:27 Robert Schumann Symphony in G minor

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Archiv 457591

19:22:00 00:33:30 Antonín Dvorák Violin Concerto in A minor Op 53

Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:05:51 Gioacchino Rossini Tancredi: Overture

Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

20:10:00 00:05:44 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

20:18:00 00:39:31 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73

Cleveland Orchestra George Szell Emil Gilels, piano EMI 69509

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Beethover (sic) and Punto

21:03:00 00:12:34 Johann Sebastian Bach Passacaglia & Fugue in C minor

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

21:18:00 00:15:35 Ture Rangström Divertimento elegiaco

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

21:36:00 00:09:58 Franz von Suppé Poet and Peasant: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

21:48:00 00:03:12 Mason Bates Ford's Farm

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

21:53:00 00:44:23 Frédéric Chopin Twenty-four Preludes Op 28

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

22:39:00 00:13:15 Miklós Rózsa Spellbound Concerto

Royal Philharmonic José Serebrier Roderick Elms, piano Royal Phil 17

22:54:00 00:05:01 Heitor Villa-Lobos Brazilian Suite: Gavotta-Choro

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:13 Domenico Scarlatti Sonata in D minor

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

23:09:00 00:08:41 Leopold Stokowski Es ist vollbracht! from Bach's 'St. John Passion'

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

23:20:00 00:09:52 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Piano Sonata No. 2

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

23:32:00 00:09:07 Karl Goldmark In the Garden from "Rustic Wedding"

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

23:41:00 00:12:17 Jean Roger-Ducasse Interlude from "Au jardin de Marguerite"

Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223641

23:55:00 00:04:10 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Mélodie Op 42

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023