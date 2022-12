Program Guide 04-17-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

César Franck: Symphony in d (1888)

Johann Sebastian Bach: Easter Oratorio BWV 249 (1736)

Johann Peter Emilius Hartmann: Symphony No. 2 in E Op 48 (1848)

Ludwig van Beethoven: Trio for Piano, Clarinet & Cello in B-Flat Op 11 'Gassenhauer' (1797)

Peter Tchaikovsky: Violin Concerto in D Op 35 (1878)

Franz Liszt: Berlioz's 'Symphonie fantastique' (1833)

Victor Herbert: Cello Concerto No. 1 in D Op 8 (1884)

Jean Sibelius: Symphony No. 6 in d Op 104 (1923)

Johann David Heinichen: Concerto Grosso in F S 233 (c.1715)

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 46 in B (1772)

Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours (1876)

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Antonín Dvorák: Romantic Pieces: Allegro moderato Op 75/1 (1887)

Friedrich Witt: Minuet & Finale from 'Jena' Symphony (1795)

Johann Sebastian Bach: Allegro from Brandenburg Concerto No. 1 BWV 1046 (1717)

Maurice Ravel: Allegramente from Piano Concerto in G (1931)

Vincenzo Bellini: Norma: Overture (1831)

Richard Strauss: Serenade for 13 Winds in E-Flat Op 7 (1882)

Leonard Bernstein (arr Anthony DiLorenzo): On the Town: I Can Cook Too (1944)

Francis Poulenc: Scherzo from Sinfonietta (1947)

Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in C Wq 182/3 (1773)

Erik Satie (arr Darius Milhaud): Jack in the Box (1899)

Sir Malcolm Arnold: Four Scottish Dances Op 59 (1957)

Alan Hovhaness: Fugue from Symphony No. 48 Op 355 'Vision of Andromeda' (1982)

Carl Stamitz: Rondeau from Viola Concerto No. 1 (1774)

Jean Sibelius: Finale from Symphony No. 5 Op 82 (1915)

Ennio Morricone (arr J. A. C. Redford): The Mission: Gabriel's Oboe (1986)

Aram Khachaturian: Masquerade: Suite (1944)

Sergei Rachmaninoff: Scherzo from Cello Sonata Op 19 (1901)

Tomás Luis de Victoria: Alma Redemptoris mater (c.1600)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Johann Sebastian Bach: WTC-1: Prelude & Fugue No. 21 in B-Flat BWV 866 (1722)

Johannes Brahms: Tragic Overture Op 81 (1881)

Ferruccio Busoni: Comedy Overture Op 38 (1897)

Henryk Wieniawski: Violin Concerto No. 2 in d Op 22 (1870)

Oskar Nedbal: The Winegrower's Bride: Overture (1916)

Franz Joseph Haydn: Scherzando No. 5 in E (1765)

Robert Schumann: Blumenstück in D-Flat Op 19 (1839)

Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld: Ballet des Mouches (1874)

Giacomo Puccini: Madama Butterfly: Act 2 Intermezzo (1904)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Modest Mussorgsky (arr Maurice Ravel): Pictures at an Exhibition (orig 1874)

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Alexander Scriabin: Etude in c-Sharp Op 2/1 (1889)

Wolfgang Amadeus Mozart: Variations on Sarti's "Come un agnello" K 460 (1784)

Gabriel Pierné: Fantasie-Ballet in B-Flat Op 6 (1885)

Ludwig van Beethoven (arr Dimitri Mitropoulos): Presto from String Quartet No. 14 Op 131 (1826)

Camille Saint-Saëns: La Jeunesse d'Hercule Op 50 (1877)

Gaetano Donizetti: Ugo, conte di Parigi: Overture (1832)

Arrigo Boito: Mefistofele: Prelude (1867)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Gottschalk in Paris

Ruggero Leoncavallo: I Medici: Act 1 Prelude (1893)

Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto Andaluz (1967)

Luigi Cherubini: Anacréon: Overture (1803)

Franz Joseph Haydn: Mass No. 11: Agnus Dei & Dona nobis pacem 'Lord Nelson' (1798)

Franz Joseph Haydn: Te Deum No. 2 in C (1799)

Alexander Glazunov: Scherzo from Symphony No. 4 Op 48 (1893)

18:00 DINNER CLASSICS

George Gershwin (arr Jascha Heifetz): Medley from 'Porgy and Bess' (arr 1944)

Ermanno Wolf-Ferrari: The Secret of Susanna: Intermezzo (1909)

Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 2 (1919)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Louis Moreau Gottschalk (arr Chris Hazell): Grand Fantasia Triumfal Op 69 (1869)

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 1 in g Op 13 'Winter Dreams' (1866)

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

Frédéric Chopin (arr Roy Douglas): Les Sylphides (1907)

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Gottschalk in Paris

Josef Suk: Serenade for Strings in E-Flat Op 6 (1892)

Carl Nielsen: Symphony No. 2 in b Op 16 'Four Temperaments' (1902)

Franz Joseph Haydn: String Quartet No. 64 in D Op 76/5 (1797)

23:00 QUIET HOUR

Alfredo Catalani: La Wally: Act 3 Prelude (1891)

Claude Debussy: La plus que lente (1910)

Louis Moreau Gottschalk: Berceuse Op 47 (1860)

Hector Berlioz (arr Franz Liszt): Symphonie fantastique: Scene in the Country (1830)

Hector Berlioz: Harold in Italy: Pilgrims' March Op 16 (1834)

Jules Massenet: Impromptu 'Eau dormant' (1896)