Program Guide 04-12-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:33:44 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 1 in C major Op 15 Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

00:39:00 00:41:30 Peter Tchaikovsky Symphony No. 4 in F minor Op 36 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80047

01:24:00 00:31:16 Mario Castelnuovo-Tedesco Violin Concerto No. 2 Op 66 SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

01:58:00 00:32:32 Nikolai Rimsky-Korsakov Symphony No. 2 Op 9 Dmitri Kitayenko Bergen Philharmonic Chandos 9178

02:33:00 00:32:35 Antonín Dvorák String Quintet No. 3 in E flat major Op 97 Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola DeutGram 4778765

03:09:00 00:40:09 Alexander Zemlinsky Die Seejungfrau Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 417450

03:53:00 00:25:03 Francis Poulenc Concerto for Organ, Strings & Timpani in G minor Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Olivier Latry, organ Ondine 1094

04:21:00 00:28:00 Wolfgang Amadeus Mozart String Quintet No. 5 in D major Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola; Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

04:53:00 00:29:33 Sergei Prokofiev Cinderella Suite No. 1 Op 107 Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 550968

05:24:00 00:17:11 François Devienne Flute Concerto No. 8 in G major London Mozart Players Sir James Galway Sir James Galway, flute RCA 63701

05:42:00 00:05:30 Jean Sibelius Romance in C major Op 42 Vladimir Ashkenazy Boston Symphony Orchestra Decca 436566

05:51:00 00:04:20 Antonio Caldara Coriolanus: Overture Philharmonia Orchestra Simon Wright Wallace Collection Nimbus 5079

05:57:00 00:02:13 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 53 Op 64 Angeles Quartet Decca 4783695

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:00 Jacques Ibert Entr'acte Paul Fried, flute; David Sussman, guitar GoldenTone 1

06:15:00 00:08:18 Carl Friedrich Abel Symphony in B flat major Op 7 Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

06:25:00 00:02:14 Mario Castelnuovo-Tedesco Sea Murmurs Op 24 Daniel Hope, violin; Maria Todtenhaupt, harp DeutGram 4792954

06:30:00 00:03:20 Johann Sebastian Bach English Suite No. 3: Prelude Paramount Brass Centaur 2355

06:32:00 00:02:50 Erik Satie Gymnopédie No. 3 Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148

06:40:00 00:08:36 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Serenade No. 7 Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Oldrich Vlcek, violin Telarc 80161

06:51:00 00:02:38 Michael Praetorius Terpsichore: Three Ballets à 4 New London Consort l'Oiseau 4759101

06:52:00 00:02:16 Miklós Rózsa King of Kings: Resurrection & Finale Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Mormon Tabernacle Choir Telarc 80631

06:55:00 00:03:54 Frank W. Meacham The American Patrol Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:06:36 Richard Rodgers The Sound of Music: Entr'acte John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

07:10:00 00:09:26 Franz Schubert Finale from String Quartet No. 14 Jasper Quartet Sono Lumin 92152

07:20:00 00:02:05 Anatoly Liadov The Musical Snuff Box Op 32 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

07:25:00 00:02:28 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Overture Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

07:30:00 00:04:25 Antonín Dvorák Czech Suite: Polka Op 39 Sir John Eliot Gardiner NDR Symphony Orchestra DeutGram 437506

07:40:00 00:08:56 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 90 Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

07:53:00 00:04:31 Eric Coates London Suite: Knightsbridge March Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

08:07:00 00:06:50 Saverio Mercadante Russian Rondo from Flute Concerto in E minor Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

08:18:00 00:07:17 Daniel Auber The Bronze Horse: Overture Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

08:25:00 00:02:32 Frédéric Chopin Prelude No. 4 in E minor Op 28 Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

08:31:00 00:06:51 Joseph Lanner Styrian Dances Op 165 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

08:43:00 00:07:06 Alexander Borodin Finale from Symphony No. 1 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

08:48:00 00:03:38 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Passo mezzo Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

08:55:00 00:06:45 Howard Shore A "Lord of the Rings" Suite London Symphony Klauspeter Seibel Sir James Galway, flute DeutGram 3024

09:09:00 00:17:39 George Gershwin An American in Paris Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417326

09:33:00 00:03:30 Gioacchino Rossini Galop from 'William Tell' Overture Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

09:40:00 00:03:15 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko: Song of India Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

09:43:00 00:03:38 Traditional Allüki Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

09:45:00 00:08:03 George Frideric Handel Concerto Grosso in G major Op 3 Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:03:45 Peter Tchaikovsky Serenade Op 63 Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

10:04:00 00:02:51 Peter Tchaikovsky Mazeppa: Maria's Lullaby Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

10:09:00 00:10:22 George W. Chadwick Rip Van Winkle Overture Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9439

10:21:00 00:03:36 Johannes Brahms Capriccio in F sharp minor Op 76 Alessio Bax, piano Signum 309

10:27:00 00:05:03 Franz Liszt Transcendental Etude No. 10 in F minor Marina Lomazov, piano Lomazov 100

10:37:00 00:04:17 Charles Ives Scherzo from Symphony No. 1 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9053

10:42:00 00:06:43 Don Gillis Paul Bunyan Ian Hobson Sinfonia Varsovia Albany 768

10:50:00 00:22:16 Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Fantasy Overture Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

11:13:00 00:04:06 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Minuet Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

11:20:00 00:07:19 Joseph Lanner Waltz 'The Suitors' Op 103 Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

11:29:00 00:08:52 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 24 in B flat major Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80186

11:40:00 00:08:07 Ludwig van Beethoven Andante favori in F major Peter Takács, piano Cambria 1175

11:50:00 00:07:13 George Gershwin Finale from Piano Concerto in F major Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

12:07:00 00:08:22 Franz Schubert The Devil's Pleasure Palace: Overture Manfred Huss Haydn Sinfonietta, Vienna Koch Intl 1121

12:18:00 00:08:49 Joseph Lanner Schönbrunn Waltz Op 200 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:28:00 00:02:18 Lou Harrison Western Dance Michael Boriskin, piano Koch Intl 7465

12:32:00 00:02:20 Percy Grainger Duke of Marlborough Fanfare Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

12:38:00 00:04:31 Jacques Offenbach The Grand Duchess of Gérolstein: Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

12:44:00 00:10:23 Niels Gade Scottish Overture 'In the Highlands' Op 7 Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:29:39 Franz Schubert Symphony No. 5 in B flat major Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

13:32:00 00:14:31 Moritz Moszkowski Spanish Dances Op 12 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:15 Sergei Rachmaninoff How Beautiful it is Here Op 21 Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

14:03:00 00:02:58 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 23 in G sharp minor Op 32 Vassily Primakov, piano Bridge 9348

14:08:00 00:10:49 Leonard Bernstein On the Town: Three Dance Episodes Leonard Slatkin St. Louis Symphony EMI 63905

14:21:00 00:09:37 Ludwig van Beethoven Variations on 'Ein Mädchen oder Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

14:35:00 00:06:30 George Frideric Handel Judas Maccabaeus: Two Choruses & Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Catherine Denley, mezzo; Anthony Rolfe Johnson, tenor; ASMF Chorus Philips 412733

14:44:00 00:11:48 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 9 in C major Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

14:56:00 00:03:40 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Serenata Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

15:02:00 00:13:38 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 6 in D major Andrew Manze English Concert Harm Mundi 907280

15:18:00 00:04:34 John Field Nocturne No. 12 in E major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

15:24:00 00:06:34 Hector Berlioz Harold in Italy: Serenade Op 16 London Symphony Sir Colin Davis Nobuko Imai, viola Philips 4788977

15:32:00 00:03:30 Peter Tchaikovsky Impromptu in E minor Op 72 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

15:39:00 00:07:54 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34 Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

15:50:00 00:06:30 Antonio Vivaldi Violin Concerto in G major English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin Archiv 423094

15:58:00 00:04:13 Peter Tchaikovsky Mazeppa: Gopak Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Loeffler's Quartet

16:06:00 00:03:30 Traditional Cossack Lullaby Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

16:13:00 00:09:51 Mario Castelnuovo-Tedesco Jeremiah from Violin Concerto No. 2 Op 66 SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

16:27:00 00:05:42 Elmer Bernstein The Babe: The Hero Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

16:36:00 00:02:58 Elmer Bernstein To Kill a Mockingbird: Main Title Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

16:41:00 00:07:54 Richard Strauss Second Waltz Sequence from 'Der Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

16:52:00 00:03:07 Gabriela Lena Frank Three Latin American Dances: The Mestizo Keith Lockhart Utah Symphony Reference 105

16:57:00 00:02:47 Josef Bonime Danse hébraïque Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

17:04:00 00:05:51 Léo Delibes Lakmé: Flower Duet Paris Opera-Comique Orchestra Alain Lombard Mady Mesplé, soprano; Danielle Millet, soprano Warner 86211

17:13:00 00:12:37 Sir Charles Hubert H. Parry Symphonic Variations Andrew Penny Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553469

17:28:00 00:06:41 Franz von Suppé Light Cavalry: Overture Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

17:40:00 00:05:10 Jo Knümann Romanian Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin; Avi Avital, mandolin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4795305

17:47:00 00:02:41 Antonio Vivaldi Fugue from Concerto for 2 Violins Op 3 Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin DeutGram 4777463

17:52:00 00:02:57 Adolphe Adam Giselle: La chasse Michael Tilson Thomas London Symphony Sony 42450

17:57:00 00:02:26 Carl Nielsen The Greenwood Leaves Are Light Now Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:03 Michael Haydn Symphony No. 11 in B flat Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

18:27:00 00:03:42 Marie-Auguste Durand Waltz No. 1 in E flat Op 83 John O'Conor, piano Telarc 80391

18:31:00 00:03:47 John Field Adagio from Piano Concerto No. 2 Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80370

18:36:00 00:16:58 Peter Rasmussen Wind Quintet in F major Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849

18:55:00 00:03:07 Traditional The Meeting of the Waters Irish Chamber Orchestra Mitch Farber John O'Conor, piano WSchatz 14

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:20 Pietro Nardini Violin Concerto in E minor Vienna State Opera Orchestra Vladimir Golschmann Mischa Elman, violin Vanguard 8033

19:19:00 00:36:20 Robert Schumann Symphony No. 2 in C major Op 61 George Szell Cleveland Orchestra Sony 62349

19:57:00 00:02:16 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: Solitary Traveler Op 43 Per Tengstrand, piano Azica 71207

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Oberlin Conservatory – highlights from concerts recorded at Oberlin College

Henri Dutilleux: Three Stanzas on the Name ‘Sacher’

Various arrangers: Four Spirituals

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 5 in D

Dominick Argento: Walden Pond: Nocturnes and Barcarolles

Jean Langlais: Messe solennelle Op. 40

22:45:00 00:13:30 Richard Wagner Parsifal: Act 1 Prelude Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by the great bass-baritone Paul Robeson

Mendelsson: Lord God of Abraham

Rachmaninoff: Cradle song

Mussorgsky: Within four walls

Traditional: The peat bog soldiers

Traditional: The four insurgent generals

Traditional: Song of the plains

Traditional: John Henry

Earl Robinson: Joe Hill

Peter de Rose: Wagon wheels

Earl Robinson: The house I live in

Jerome Kern: Old man river

Lawrence Brown, arr: Sometimes I feel like a motherless child



23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:00 00:05:15 Anton Arensky Andante from String Quartet No. 1 Op 11 Ying Quartet Sono Lumin 92143

23:06:00 00:02:27 Sergei Rachmaninoff Lilacs Op 21 Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

23:09:00 00:05:42 Peter Tchaikovsky Berceuse in A flat major Op 72 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

23:16:00 00:06:35 Alexandre Desplat L'Étreinte from Trois études Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

23:23:00 00:08:04 Robert Moran Notturno in Weiss Eric Banks The Esoterics; Alexis Odell, harp; Melissa Walsh, harp Innova 244

23:32:00 00:04:07 Gabriel Fauré Berceuse Op 16 Seattle Symphony Ludovic Morlot Alexander Velinzon, violin SeattleSM 1004

23:36:00 00:09:10 Johannes Brahms Ballade No. 4 in B major Op 10 Alessio Bax, piano Signum 309

23:45:00 00:06:54 Robert Fuchs Adagio from Serenade No. 4 Op 51 Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

23:53:00 00:02:55 Frederick S. Converse Serenade Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

23:56:00 00:03:22 Franz Liszt Schubert Song 'Litanei' Arcadi Volodos, piano Sony 62691