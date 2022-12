Program Guide 04-10-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:17:02 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Quintet in E flat major

Richard King, horn; Mari Sato, violin; Lynne Ramsey, viola; Stanley Konopka, viola; Julie Myers King, cello Albany 1325

00:22:00 00:46:30 Johannes Brahms Piano Concerto No. 1 in D minor Op 15

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

01:12:00 00:32:51 Franz Schubert Symphony No. 4 in C minor

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

01:47:00 00:34:15 Sir William Walton Belshazzar's Feast

City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle Thomas Hampson, baritone; Cleveland Orchestra Chorus; City of Birmingham Sym Chorus EMI 56592

02:24:00 00:36:21 Sergei Prokofiev Symphony No. 2 in D minor Op 40

Walter Weller London Philharmonic Decca 4785437

03:03:00 00:38:20 Gabriel Fauré Requiem Op 48

St Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung Cecilia Bartoli, mezzo-soprano; Bryn Terfel, baritone; St Cecilia Academy Chorus DeutGram 459365

03:44:00 00:31:02 Dmitri Shostakovich Piano Quintet in G minor Op 57

Juilliard String Quartet Yefim Bronfman, piano Sony 60677

04:19:00 00:20:32 Johann Sebastian Bach Partita No. 1 in B flat major

Orli Shaham, piano Canary 15

04:42:00 00:38:20 Aram Khachaturian Flute Concerto

Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

05:23:00 00:14:04 Don Gillis Symphony No. 5 1/2 'A Symphony for Fun'

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

05:40:00 00:06:00 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Pastorale

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

05:52:00 00:04:16 Anatoly Liadov Polonaise No. 2 in D major Op 55

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

05:57:00 00:01:44 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Gigue Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:02:10 David Diamond Romeo and Juliet: Juliet and her Nurse

Gerard Schwarz New York Chamber Symphony Delos 3103

06:10:00 00:02:52 Claude Debussy Petite Suite: Menuet

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

06:15:00 00:07:51 Hector Berlioz Reverie and Caprice Op 8

Orpheus Chamber Orchestra Guillermo Figueroa, violin DeutGram 431680

06:23:00 00:03:53 William Byrd Qui Passa: for my lady Nevell

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

06:28:00 00:05:58 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2: Waltz Op 17

Yefim Bronfman, piano; Emanuel Ax, piano Sony 61767

06:40:00 00:05:53 Paul Gilson Sailors' Dances

Alexander Rahbari Brussels Philharmonic MarcoPolo 223418

06:47:00 00:04:17 Hoagy Carmichael Stardust

Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Katy Jones, trombone Klanglogo 1506

06:55:00 00:03:11 John Philip Sousa March 'Sabre and Spurs'

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:02:00 00:05:11 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.4 in G major Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

07:10:00 00:09:52 Johannes Brahms Andante from String Sextet No. 1 Op 18

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

07:20:00 00:02:08 Domenico Cimarosa Sanctus from Requiem in G minor

Lausanne Chamber Orchestra Vittorio Negri Montreux Festival Chorus Philips 4788977

07:25:00 00:02:02 Dmitri Shostakovich Michurin: Waltz Op 78

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

07:28:00 00:04:40 John Williams Hook: Flight to Neverland

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

07:40:00 00:09:46 Aram Khachaturian Finale from Flute Concerto

Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

07:54:00 00:02:36 Antonio Lauro Vals venezolano No. 3

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

07:58:00 00:01:55 Traditional The Miller of Dee

City of London Sinfonia John Rutter Men of; Cambridge Singers Collegium 120

08:07:00 00:05:52 David Diamond Allegretto from Symphony No. 4

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

08:15:00 00:04:00 Maurice Ravel Finale from Piano Concerto in G major

MDR Leipzig Radio Symphony Kristjan Järvi Simone Dinnerstein, piano Sony 503245

08:20:00 00:06:50 Sir Edward Elgar Scherzo from Symphony No. 1 Op 55

Daniel Barenboim Berlin State Orchestra Decca 4789353

08:30:00 00:03:22 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Frolic

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

08:32:00 00:02:49 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: I am the very model of a modern major general

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

08:40:00 00:10:18 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 104

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

08:51:00 00:02:06 Johann Strauss Jr A Night in Venice: Treu sein, das liegt

London Philharmonic Franz Welser-Möst Thomas Hampson, baritone EMI 56758

08:55:00 00:03:53 Henry Mancini The Pink Panther: Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:08:00 00:17:17 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3 in D major

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

09:27:00 00:03:20 George Duning Picnic: 'Moonglow' & Main Theme

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

09:33:00 00:03:30 Traditional Cossack Lullaby Vienna Radio Symphony

Cornelius Meister Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

09:35:00 00:02:15 Sergei Rachmaninoff How Beautiful it is Here Op 21

Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

09:53:00 00:02:53 Scott Joplin Stoptime Rag

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

09:57:00 00:02:17 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Lyric Waltz

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:03:15 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko: Song of India

Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

10:05:00 00:03:38 Traditional Allüki

Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

10:10:00 00:11:14 Percy Grainger Tribute to Stephen Foster

English Country Gardiner Orch Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 446657

10:22:00 00:03:01 Traditional The Water is Wide

Frederic Hand, guitar Willow 1036

10:28:00 00:04:04 Franz Schubert Rosamunde: Shepherds' Chorus

Vienna Philharmonic Karl Münchinger Vienna State Opera Chorus Decca 4785437

10:33:00 00:04:51 Eugène d'Albert The Improviser: Overture

Ronald Zollman Barcelona Symphony PanClas 510083

10:41:00 00:05:06 Cécile Chaminade Etudes de concert: Automne Op 35

Joanne Polk, piano Steinway 30037

10:48:00 00:02:03 Henry Purcell Amphitrion: Hornpipe

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

10:52:00 00:19:53 Franz Liszt Piano Concerto No. 2 in A major

Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano DeutGram 4763793

11:13:00 00:08:06 Franz Liszt Transcendental Etude No. 4 in D minor

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

11:23:00 00:08:37 Pablo de Sarasate Scottish Airs Op 34

Adele Anthony, violin; Akira Eguchi, piano Canary 7

11:34:00 00:08:11 Antonio Vivaldi Flute Concerto in D major

Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Janet See, flute Harm Mundi 905193

11:44:00 00:09:13 Peter Tchaikovsky The Voyevoda: Overture

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

11:55:00 00:04:33 Isaac Albéniz Iberia: El Puerto

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

12:07:00 00:09:19 Emmanuel Chabrier Gwendoline: Overture

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:18:00 00:06:39 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Prelude

Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

12:26:00 00:04:08 Alexander Glazunov Raymonda: Valse fantastique

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

12:33:00 00:03:15 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko: Song of India

Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

12:39:00 00:04:55 Sir Edward Elgar March of the Mogul Emperors Op 66

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

12:47:00 00:12:23 Christopher Palmer Fantasy on Puccini's 'La bohème'

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Christopher Warren-Green, vn EMI 49552

13:00 THE BIG WORK AT ONE



13:02:00 00:25:35 Friedrich Witt Jena Symphony in C major

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572089

13:29:00 00:17:24 Franz Schubert Fantasy in F minor

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

13:47:00 00:11:48 Felix Mendelssohn Overture 'Calm Sea and Prosperous Voyage'

Sir John Eliot Gardiner London Symphony LSO Live 775

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:27 Sergei Rachmaninoff Lilacs Op 21

Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

14:04:00 00:02:08 Vasili Solovyov-Sedoy Midnight in Moscow

Osipov Russian Folk Orch Vitaly Gnutov Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

14:08:00 00:11:31 Franz Joseph Haydn Symphony No. 19 in D

Roy Goodman Hanover Band Hyperion 66533

14:21:00 00:10:19 Luigi Boccherini Quintettino in C major Op 30

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

14:35:00 00:06:07 Lou Harrison Pastorale No. 7 "For My Brother"

Dennis Russell Davies Brooklyn Philharmonic MusicMast 67089

14:44:00 00:10:04 George Gershwin Cuban Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

14:55:00 00:03:34 Giacomo Puccini Suor Angelica: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

15:00:00 00:15:41 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 1 Op 46

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

15:18:00 00:06:27 August Soederman Swedish Festival Music

Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553115

15:25:00 00:04:48 Frédéric Chopin Polonaise No. 3 in A Op 40

Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244

15:32:00 00:03:34 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 8 in G minor Op 46

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

15:39:00 00:05:53 Anton Arensky Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 32

Yefim Bronfman, piano; Cho-Liang Lin, violin; Gary Hoffman, cello Sony 53269

15:46:00 00:09:08 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Giannini's Symphony No. 3

15:58:00 00:04:29 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Festa

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

16:06:00 00:03:23 Ermanno Wolf-Ferrari School for Fathers: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

16:12:00 00:11:48 Johannes Brahms Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

16:28:00 00:08:38 Léo Delibes Lakmé: Bell Song

Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

16:41:00 00:07:55 Sergei Prokofiev Finale from Symphony No. 7 Op 131

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 470528

16:52:00 00:02:53 John Philip Sousa With Pleasure

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

16:57:00 00:02:16 Frédéric Chopin Mazurka No. 37 in A flat major Op 59

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

17:04:00 00:05:52 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Final Dance

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

17:13:00 00:12:10 Francis Poulenc Suite Française after Claude Gervaise

Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

17:28:00 00:06:53 Jean Sibelius Lemminkäinen's Return Op 22

Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

17:40:00 00:03:46 Charles Gounod Roméo et Juliette: Waltz Song

Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

17:45:00 00:03:45 Peter Tchaikovsky Serenade Op 63

Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

17:52:00 00:02:53 Robert Schumann Album for the Young: Andante cantabile Op 68

Christopher Parkening, guitar EMI 54853

17:56:00 00:03:51 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Scherzo Op 42

Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:04 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Quartet No. 1 in D major

Houston Symphony Aralee Dorough, flute; Members of Dorough 2016

18:25:00 00:04:23 Jules Massenet Cendrillon: March of the Princesses

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

18:32:00 00:04:06 Jules Massenet Elégie Op 10

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 48260

18:38:00 00:15:41 Maurice Ravel Five Pieces for Children from 'Mother Goose'

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

18:55:00 00:04:40 Jules Massenet Suite No. 7: At the Tavern

Jean-Yves Ossonce New Zealand Symphony Naxos 553125

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:31 Richard Wagner A Siegfried Idyll

Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Teldec 24224

19:22:00 00:33:22 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 20 in D minor

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 15498

19:56:00 00:03:04 Léo Delibes Les filles de Cadiz

Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:14:54 Ottorino Respighi Ancient Airs and Dances Suite No. 1

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

20:19:00 00:07:54 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34

Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

20:29:00 00:29:01 Antonín Dvorák Serenade for Strings in E major Op 22

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

20:55:00 00:04:30 Claude Debussy Suite bergamasque: Prélude

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Giannini's Symphony No. 3

21:03:00 00:14:14 George Szell Variations on an Original Theme Op 4

Carl Topilow CIM Orchestra CIM 2152

21:19:00 00:05:41 Frédéric Chopin Nocturne No. 10 in A flat major Op 32

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

21:27:00 00:18:57 Dmitri Shostakovich Piano Concerto No. 2 in F major Op 102

Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Yefim Bronfman, piano Sony 60677

21:48:00 00:03:23 Brian A. Schmidt O magnum mysterium

Cantus Cantus 1211

21:53:00 00:33:16 Sergei Prokofiev Cinderella: Act 3 Op 87

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

22:29:00 00:22:46 Giuseppe Verdi String Quartet in E minor

Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

22:55:00 00:04:15 Ralph Vaughan Williams Fantasia on 'Greensleeves'

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Decca 414595

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:05 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2: Romance Op 17

Yefim Bronfman, piano; Emanuel Ax, piano Sony 61767

23:09:00 00:07:54 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34

Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

23:19:00 00:07:17 Agustín Barrios Un sueño en la floresta

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

23:26:00 00:08:45 Philip Glass Violin Concerto: Second movement

Vienna Philharmonic Christoph von Dohnányi Gidon Kremer, violin DeutGram 4795448

23:37:00 00:04:34 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 4 Prelude 'Morning Mood'

Oivin Fjeldstad London Symphony Decca 4785437

23:41:00 00:12:30 Johannes Brahms Adagio from Piano Concerto No. 1 Op 15

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

23:56:00 00:02:56 Traditional A la claire fontaine

Dale Warland Dale Warland Singers; Linda Chatterton, flute Gothic 49243