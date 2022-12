Program Guide 04-06-2017

CLASSICAL MUSIC WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:19:21 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 25 in G minor Jane Glover London Mozart Players ASV 717

00:24:00 00:23:09 Ermanno Wolf-Ferrari Serenade for String Orchestra in E flat major I Solisti Italiani Denon 78838

00:50:00 00:19:30 Francis Poulenc Piano Concerto Philharmonia Orchestra Charles Dutoit Pascal Rogé, piano Decca 436546

01:13:00 00:23:03 Franz Berwald Grand Septet in B flat major Vienna Octet Decca 4785437

01:39:00 00:46:26 Anton Bruckner Mass No. 1 in D minor Bavarian Radio Symphony Eugen Jochum Edith Mathis, soprano; Marga Schiml, contralto; Wieslaw Ochman, tenor; Karl Ridderbusch, bass; Bavarian Radio Chorus DeutGram 4796018

02:29:00 00:26:06 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 3 in D major Op 18 Cypress String Quartet Avie 2348

02:58:00 01:05:14 Gustav Mahler Symphony No. 5 in C sharp minor Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425438

04:06:00 00:24:28 Richard Strauss Suite for 13 Wind Instruments in B flat Op 4 Minnesota Orchestra Edo de Waart Members of VirginClas 61460

04:33:00 00:25:43 Sir William Walton Viola Concerto in A minor London Symphony André Previn Yuri Bashmet, viola RCA 63292

05:00:00 00:37:02 Frederick Delius Florida Suite David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

05:40:00 00:07:00 George Frideric Handel Keyboard Suite in D minor David Greilsammer, piano Sony 792969

05:53:00 00:03:07 Johann Strauss Jr Perpetual Motion Op 257 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

CLASSICAL MUSIC WITH ANGELA MITCHELL

06:07:00 00:03:35 William Byrd Mass for Five Voices: Sanctus Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

06:15:00 00:06:41 Charles Avison Concerto Grosso No. 10 after Scarlatti in D major Roy Goodman Brandenburg Consort Hyperion 66891

06:25:00 00:07:00 Manuel de Falla La vida breve: Interlude & Spanish Dance Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80149

06:40:00 00:09:08 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 25 Orchestra Mozart Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4791033

06:47:00 00:03:11 Leroy Anderson Sandpaper Ballet Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

06:51:00 00:04:06 Jean Sibelius Humoresque No. 3 in G minor Op 89 London Symphony Sir Colin Davis Salvatore Accardo, violin Philips 4788977

06:58:00 00:02:39 Joseph J. Richards March 'Shield of Liberty' Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:05:07 Leonard Bernstein On the Town: Times Square 1944 Arie Lipsky CIM Orchestra CIM 2003

07:10:00 00:07:30 Thomas Frost Little Suite from 'The Notebook for Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 39431

07:20:00 00:03:14 György Cziffra Concert Etude No. 2 Yuja Wang, piano DeutGram 16606

07:25:00 00:02:10 Maurice Jarre Lawrence of Arabia: Main theme John Mauceri London Philharmonic LPO 86

07:28:00 00:05:12 Carl Stamitz Rondo from Flute Concerto Op 29 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

07:40:00 00:06:00 Johannes Brahms Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98 Eugen Jochum Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

07:48:00 00:02:28 Gregorian Chant Jesu dulcis memoria Dominican Sisters of Mary Decca 18696

07:52:00 00:03:36 John Williams E.T.: Flying Theme John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

07:57:00 00:02:07 Felix Mendelssohn Song without Words No. 8 in B flat minor Op 30 Vassily Primakov, piano Bridge 9350

BBC NEWS

08:07:00 00:06:12 Robert Schumann Symphonic Etudes: Finale Op 13 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

08:15:00 00:06:11 Béla Bartók Game of Pairs from Concerto for Robert Spano Oberlin Symphony Oberlin 8

08:24:00 00:03:15 Gabriel Fauré Barcarolle No. 8 in D flat Op 96 Charles Owen, piano Avie 2240

08:31:00 00:05:02 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Overture Raymond Leppard English Chamber Orchestra EMI 65732

08:42:00 00:03:46 Sir Edward Elgar Lux aeterna ["Nimrod"] Voces8 Decca 22601

08:48:00 00:09:18 Antonio Vivaldi Concerto for Violin & Oboe in B flat major English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin; David Reichenberg, oboe DeutGram 4795448

08:59:00 00:02:07 Max Steiner Jezebel: Waltz John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

09:05:00 00:20:16 Carl Stamitz Clarinet Concerto No. 7 in E flat major Potsdam Chamber Academy Andreas Ottensamer, clarinet Decca 4814711

09:32:00 00:04:04 Claude Joseph Rouget de Lisle Hymne à la Liberté 'La Marseillaise' Wallace Collection John Wallace Leeds Festival Chorus Nimbus 5175

09:39:00 00:04:22 Johannes Brahms Finale from Cello Sonata No. 2 Op 99 Mstislav Rostropovich, cello; Rudolf Serkin, piano DeutGram 4793449

09:55:00 00:03:04 Giuseppe Verdi La traviata: Brindisi 'Libiamo, ne'lieti Vienna Philharmonic Carlo Rizzi Anna Netrebko, soprano; Rolando Villazón, tenor; Helene Schneiderman, mezzo; Vienna State Opera Chorus DeutGram 6188

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:02:33 Domenico Scarlatti Sonata in C major Eliot Fisk, guitar MusicMast 67130

10:04:00 00:03:00 Andrea Luchesi Rondo in C major Roberto Plano, piano Concerto 2069

10:09:00 00:11:25 Erich Wolfgang Korngold The Private Lives of Elizabeth & Essex: André Previn London Symphony DeutGram 471347

10:21:00 00:04:12 Miklós Rózsa Quo Vadis: March "Ave Caesar" Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80631

10:27:00 00:03:00 Modest Mussorgsky Scherzo in B flat Jukka-Pekka Saraste Toronto Symphony Orchestra Finlandia 14911

10:32:00 00:03:42 Antonio Salieri Cublai Overture Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

10:40:00 00:05:55 Franz Danzi Finale from Concertino in B flat major Op 47 Potsdam Chamber Academy Andreas Ottensamer, clarinet; Albrecht Mayer, English horn Decca 4814711

10:49:00 00:01:22 Frédéric Chopin Mazurka No. 46 in C major Op 67 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730

10:51:00 00:23:42 Richard Strauss Intermezzo: Four Symphonic Interludes André Previn Vienna Philharmonic DeutGram 437790

11:16:00 00:04:39 Franz Schmidt Notre Dame: Intermezzo Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 88103

11:23:00 00:08:09 Michael Haydn Symphony No. 32 in D Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

11:34:00 00:10:31 Maurice Ravel Introduction & Allegro Cleveland Orchestra Louis Lane Alice Chalifoux, harp; Maurice Sharp, flute; Robert Marcellus, clarinet Sony 63056

11:46:00 00:08:38 Hector Berlioz Overture 'Le corsaire' Op 21 Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

11:56:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'The Gladiator' Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

BBC NEWS

12:06:00 00:06:19 Henry Purcell The Fairy Queen: Act 4 Symphony William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901308

12:14:00 00:10:18 Benjamin Britten Gloriana: Courtly Dances André Previn Royal Philharmonic Telarc 80126

12:26:00 00:05:11 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Youth of Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

12:33:00 00:03:51 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Batti, batti, o bel Potsdam Chamber Academy Emmanuel Pahud, flute; Andreas Ottensamer, basset hn Decca 4814711

12:41:00 00:06:22 Edward MacDowell Suite No. 2: Love Song Op 48 Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

12:49:00 00:08:44 Carl Nielsen Finale from Symphony No. 1 Op 7 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:28:11 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 5 in A major Berlin Philharmonic Eugen Jochum Wolfgang Schneiderhan, violin DeutGram 4796018

13:31:00 00:12:24 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in B flat major Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45471

13:44:00 00:15:56 Johann Nepomuk Hummel Theme & Variations in F major Op 97 London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Chandos 9886

14:00:00 00:02:46 Francis Poulenc Intermezzo No. 2 in D flat major Pascal Rogé, piano Decca 425862

14:03:00 00:02:39 Claude Debussy Preludes Book 1: La sérénade Pascal Rogé, piano Decca 4785437

14:08:00 00:15:58 Franz Danzi Concertino for Clarinet & Bassoon in B flat major Op 47 Potsdam Chamber Academy Andreas Ottensamer, clarinet; Albrecht Mayer, English horn Decca 4814711

14:27:00 00:06:10 Ludwig van Beethoven Fidelio: Overture Op 72 George Szell Cleveland Orchestra Sony 46533

14:37:00 00:10:52 Frédéric Chopin Scherzo No. 1 in B minor Op 20 Lang Lang, piano Sony 511758

14:50:00 00:09:32 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Black Swan Pas de deux Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

15:01:00 00:14:27 Dmitri Kabalevsky Violin Concerto in C Op 48 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Gil Shaham, violin DeutGram 457064

15:17:00 00:06:01 Gioacchino Rossini La scala di seta: Overture Piero Gamba London Symphony Decca 4785437

15:30:00 00:03:31 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in a: Les Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

15:38:00 00:06:09 Johann Friedrich Fasch Concerto for Trumpet, 2 Oboes & Strings in D major English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 57497

15:46:00 00:10:38 Gustav Holst The Perfect Fool: Ballet Music Op 39 André Previn London Symphony EMI 66934

15:58:00 00:04:09 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 4 in F sharp minor Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 4795448

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:03:18 Johannes Brahms Capriccio in B minor Op 76 Alessio Bax, piano Signum 309

16:12:00 00:11:13 Erich Wolfgang Korngold Captain Blood: Suite André Previn London Symphony DeutGram 471347

16:27:00 00:06:29 Robert Wright & George Forrest Borodin's Music from 'Kismet' Suite Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

16:36:00 00:03:00 Modest Mussorgsky Scherzo in B flat Jukka-Pekka Saraste Toronto Symphony Orchestra Finlandia 14911

16:41:00 00:07:21 Jean Françaix L'Heure du berger Pascal Rogé, piano; Catherine Cantin, flute; Maurice Bourgue, oboe; Michel Portal, clarinet; André Cazalet, horn Decca 425861

16:52:00 00:03:21 Patrick Doyle Henry V: Non nobis Domine Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Brian Home, tenor; May Festival Chorus Telarc 80551

16:57:00 00:02:45 Johannes Brahms Liebeslieder Waltz No. 6 Op 52 Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson, piano Sony 506416

17:04:00 00:05:25 Francis Poulenc Suite in C major Pascal Rogé, piano Decca 425862

17:25:00 00:10:07 Erich Wolfgang Korngold Much Ado About Nothing: Suite Op 11 André Previn London Symphony DeutGram 453436

17:40:00 00:05:37 Carl Stamitz Rondeau from Clarinet Concerto No. 7 Potsdam Chamber Academy Andreas Ottensamer, clarinet Decca 4814711

17:47:00 00:02:43 Leroy Anderson Clarinet Candy Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Carl Topilow, clarinet; Louis Gangale, clarinet Azica 72216

17:52:00 00:02:50 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Bolero Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

17:57:00 00:02:15 Frédéric Chopin Andantino from Ballade No. 2 Op 38 Louise Dubin, cello; Julia Bruskin, cello; Saeunn Thorsteinsdóttir, cello; Katherine Cherbas, cello Delos 3469

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:18:04 Francis Poulenc Sextet for Piano & Winds Wind Ensemble Pascal Rogé, piano; Patrick Gallois, flute; Maurice Bourgue, oboe Decca 421581

18:29:00 00:05:16 Giuseppe Verdi Un giorno di regno: Overture Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 62373

18:36:00 00:02:45 Giuseppe Verdi Scherzo from String Quartet Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

18:42:00 00:10:37 Felix Mendelssohn Overture 'The Fair Melusina' Op 32 Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

18:54:00 00:04:53 Giuseppe Verdi Ave Maria from 'Four Sacred Pieces' Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80254

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:17:36 Ralph Vaughan Williams Three Portraits from 'The England of André Previn London Symphony RCA 60586

19:22:00 00:33:34 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 22 in E flat major Orpheus Chamber Orchestra Jonathan Biss, piano EMI 17270

19:57:00 00:02:44 Gabriel Fauré Papillon Op 77 Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:04:51 Claude Debussy Rêverie Pascal Rogé, piano Decca 4785437

20:09:00 00:15:35 Franz Liszt Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

20:27:00 00:30:12 Robert Schumann Piano Concerto in A minor Op 54 London Symphony André Previn Radu Lupu, piano Decca 4785437

20:58:00 00:01:06 Claude Debussy Page d'album Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:03:00 00:16:54 Claude Debussy Suite bergamasque Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

21:22:00 00:04:53 Avner Dorman Memory Games Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

21:29:00 00:09:50 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 1 Riccardo Muti Philadelphia Orchestra EMI 63572

21:38:00 00:15:58 Franz Danzi Concertino for Clarinet & Bassoon in B flat major Op 47 Potsdam Chamber Academy Andreas Ottensamer, clarinet; Albrecht Mayer, English horn Decca 4814711

21:42:00 00:07:40 Robert Volkmann Serenade No. 1 for Strings in C Op 62 Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

21:51:00 00:44:12 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 7 London Symphony André Previn Heather Harper, soprano; Sir Ralph Richardson, speaker; Women of the; Ambrosian Singers RCA 60590

21:56:00 00:02:38 Thomas Tallis In manus tuas, Domine Stile Antico Harm Mundi 907419

SHH! THE QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:09:17 Johannes Brahms Adagio from Piano Trio No. 1 Op 8 André Previn, piano; Viktoria Mullova, violin; Heinrich Schiff, cello Philips 442123

23:11:00 00:07:47 Edvard Grieg In Folk Style from "Nordic Melodies" Op 63 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

23:21:00 00:06:12 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61 George Szell Cleveland Orchestra Sony 82849

23:27:00 00:05:31 Gerald Finzi Fear No More the Heat of the Sun Op 18 Aurora Orchestra Nicholas Collon Amy Dickson, saxophone Decca 4825281

23:32:00 00:05:32 Erich Wolfgang Korngold Much Ado About Nothing: Garden Scene Op 11 Gil Shaham, violin; André Previn, piano DeutGram 439886

23:40:00 00:05:05 Claude Debussy Preludes Book 1: Voiles Pascal Rogé, piano Decca 4785437

23:45:00 00:08:50 Maurice Ravel Très lent from String Quartet in F major Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

23:55:00 00:03:20 Robert Schumann Aria from Piano Sonata No. 1 Op 11 Leif Ove Andsnes, piano EMI 56414