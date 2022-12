Program Guide 04-04-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:16:41 Johann Stamitz Clarinet Concerto in B flat major

Potsdam Chamber Academy Andreas Ottensamer, clarinet Decca 4814711

00:21:00 00:24:31 Jean Sibelius King Christian II Suite Op 27

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

00:45:00 00:09:53 Andrei Schulz-Evler Arabesques on the 'Blue Danube' Waltz

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

00:48:00 00:33:18 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 10 in F major

Vienna Chamber Ensemble Denon 9883

01:24:00 00:54:46 George Enescu Symphony No. 3 in C major Op 21

BBC Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Leeds Festival Chorus Chandos 9633

02:21:00 00:22:22 Victor Herbert Cello Concerto No. 2 in E minor Op 30

Ulster Orchestra JoAnn Falletta Mark Kosower, cello Naxos 573517

02:46:00 00:53:30 Henryk Górecki Symphony No. 3 Op 36 London Sinfonietta

David Zinman Dawn Upshaw, soprano Nonesuch 79282

03:41:00 00:39:46 Johannes Brahms Clarinet Quintet in B minor Op 115

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

04:23:00 00:29:36 Robert Schumann Violin Concerto in D minor

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

04:55:00 00:20:21 Edward MacDowell Suite No. 1 for Orchestra Op 42

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

05:18:00 00:18:22 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 30 in E major Op 109

Igor Levit, piano Sony 370387

05:39:00 00:04:45 Jacques Offenbach Le roi Carotte: Overture

Antonio de Almeida Philharmonia Orchestra Philips 422057

05:50:00 00:06:42 Camille Saint-Saëns Scherzo from Piano Quartet Op 41

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano; Members of Naxos 572904

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:29 Domenico Zipoli Battaglia Imperiale

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

06:15:00 00:10:31 Ludwig van Beethoven Allegro from Symphony No. 6 Op 68

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

06:25:00 00:03:18 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Gavotte

Piers Lane, piano Hyperion 67344

06:30:00 00:04:13 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: Aria in G major

Myron Lutzke, cello; Arthur Haas, harpsichord Centaur 3068

06:40:00 00:08:14 Elmer Bernstein To Kill a Mockingbird: Suite

Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Denon 75288

06:50:00 00:03:50 Felix Mendelssohn Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

06:55:00 00:02:41 Julius Fucik American March 'The Mississippi River' Op 160

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

07:05:00 00:05:55 Franz Danzi Finale from Concertino in B flat major Op 47

Potsdam Chamber Academy Andreas Ottensamer, clarinet; Albrecht Mayer, English horn Decca 4814711

07:14:00 00:11:41 Maurice Ravel La valse

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 50605

07:27:00 00:01:21 Johannes Brahms Waltz No. 15 in A flat major Op 39

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

07:30:00 00:04:03 Claudio Monteverdi Vespers of the Blessed Virgin: Lauda Jerusalem

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2206

07:40:00 00:06:09 Joaquín Rodrigo Finale from Concierto Andaluz

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Los Romeros, guitars Philips 4788977

07:47:00 00:04:45 Johann Strauss Jr Artists Quadrille Op 201

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

07:55:00 00:02:17 Ernesto Lecuona Vals maravilloso

Kathryn Stott, piano EMI 56803

07:58:00 00:02:15 John Dowland Fine knacks for ladies

La Nef Atma 2650

08:07:00 00:06:32 Camille Saint-Saëns Finale from Piano Concerto No. 1 Op 17

Philharmonia Orchestra Charles Dutoit Pascal Rogé, piano Decca 4785437

08:18:00 00:07:55 Georg Philipp Telemann Suite from 'Tafelmusik' Part 3

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

08:28:00 00:04:10 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Mélodie Op 42

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

08:33:00 00:04:18 Máximo Diego Pujol Suite mágica: Tango

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

08:43:00 00:08:44 Aram Khachaturian Spartacus: Adagio

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

08:53:00 00:02:26 Virgil Thomson The Plow that Broke the Plains: Cattle

Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

08:55:00 00:04:06 Duke Ellington Do Nothin' Till You Hear from Me

Center City Brass Quintet Chandos 4554

09:05:00 00:18:10 Wolfgang Amadeus Mozart Ballet Suite 'Les Petits riens'

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

09:35:00 00:03:38 Jacques Offenbach The Tales of Hoffmann: Barcarolle

Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano; Elina Garanca, mezzo; Prague Philharmonic Choir DeutGram 12217

09:55:00 00:02:07 Leonard Bernstein Divertimento for Orchestra: Waltz

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:01:59 Alberto Ginastera Estancia: Rodeo

Gisèle Ben-Dor London Symphony Naxos 570999

10:02:00 00:03:12 Aaron Copland Rodeo: Hoedown

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

10:07:00 00:10:02 Franz Danzi Fantasy on Mozart's 'La ci darem la mano'

Potsdam Chamber Academy Andreas Ottensamer, clarinet Decca 4814711

10:18:00 00:04:38 Ludwig van Beethoven Variations on a Theme by Paisiello

Olli Mustonen, piano Decca 436834

10:25:00 00:04:30 Jean Sibelius Andante festivo

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

10:32:00 00:03:31 John Stanley Trumpet Voluntary

English Chamber Orchestra Anthony Newman Wynton Marsalis, trumpet Sony 66244

10:39:00 00:05:12 George Frideric Handel Musette from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

10:44:00 00:04:30 Claude Debussy Suite bergamasque: Prélude

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

10:51:00 00:25:13 Camille Saint-Saëns Symphony in A major

Jean Martinon Orchestre National de France Brilliant 94360

11:16:00 00:04:04 Gabriel Fauré Barcarolle No. 9 in A minor Op 101

Charles Owen, piano Avie 2240

11:33:00 00:09:26 Antonio Vivaldi Concerto for 3 Violins in F major

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

11:45:00 00:10:10 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 6 Op 60

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

11:56:00 00:02:04 Peter Tchaikovsky Humoresque in G major Op 10

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557645

12:07:00 00:08:23 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1: In the Mountain Pass

David Zinman Baltimore Symphony Telarc 80378

12:17:00 00:09:38 Hamish MacCunn Overture 'The Land of the Mountain and the Flood'

Osmo Vänskä BBC Scottish Symphony BBC 392

12:29:00 00:03:59 Elmer Bernstein The Magnificent Seven: Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

12:37:00 00:04:56 Aaron Copland Rodeo: Buckaroo Holiday

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

12:57:00 00:02:47 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Mazurka

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:32:11 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 4 in G major Op 58

Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano Sony 42445

13:34:00 00:11:54 Luigi Boccherini Symphony No. 15 in D major Op 35

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999175

13:47:00 00:13:23 Jan Václav Vorísek Introduction & Rondo Brilliant Op 22

Prague Chamber Orchestra Ivan Parík Boris Krajný, piano Supraphon 3868

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:44 Elmer Bernstein The Great Escape: March

Nic Raine Royal Philharmonic Royal Phil 33

14:04:00 00:02:34 Max Steiner The Caine Mutiny: March

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 2792

14:09:00 00:12:26 Franz Liszt Symphonic Poem No. 5 'Prometheus'

Sir Georg Solti London Philharmonic DeutGram 4779525

14:21:00 00:08:09 Eugène Ysaÿe Caprice after Saint-Saëns's 'Etude in the form of a waltz'

Royal Philharmonic Andrew Litton Joshua Bell, violin Decca 433519

14:35:00 00:06:07 Sergei Prokofiev War and Peace: Waltz 'Since we met'

Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

14:42:00 00:13:06 Antonín Dvorák Scherzo capriccioso Op 66

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

14:56:00 00:03:03 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Miller's Dance

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

15:01:00 00:12:47 George Frideric Handel Concerto Grosso in C major

Trevor Pinnock English Concert Archiv 415291

15:15:00 00:09:10 Johann Peter Emilius Hartmann Overture to 'Hakon Jarl' Op 40

Thomas Dausgaard Danish National Radio Sym DaCapo 224097

15:26:00 00:03:05 Amy Beach Fireflies Op 15

Joel Fan, piano Reference 119

15:31:00 00:03:54 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Horn Quintet

Richard King, horn; Mari Sato, violin; Lynne Ramsey, viola; Stanley Konopka, viola; Julie Myers King, cello Albany 1325

15:40:00 00:05:37 Carl Stamitz Rondeau from Clarinet Concerto No. 7

Potsdam Chamber Academy Andreas Ottensamer, clarinet Decca 4814711

15:47:00 00:10:39 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: The Gong Show

16:06:00 00:04:26 Leó Weiner Két Tétel: Two Movements

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet; Oszkár Ökrös, cimbalom Mercury 4811409

16:13:00 00:09:44 Claude Debussy Sarabande & Danse

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

16:27:00 00:06:38 Elmer Bernstein The Buccaneer: Prelude & Out to Sea

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80682

16:36:00 00:02:52 Claude Debussy Preludes Book 1: Ce qu'a vu le Vent

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

16:41:00 00:07:42 H. Balfour Gardiner Overture to a Comedy

Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

16:52:00 00:02:32 Eugène Bozza Scherzo for Winds Op 48 Scandinavian Wind Quintet

Members of Paula 58

16:55:00 00:03:59 Antonín Dvorák Furiant from String Sextet Op 48

Academy Chamber Ensemble Chandos 8771

17:04:00 00:05:24 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

17:25:00 00:04:14 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

17:29:00 00:01:42 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Clown Dance Op 61

Philippe Herreweghe Orchestre des Champs-Élysées Harm Mundi 901502

17:30:00 00:04:43 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Finale Op 61

Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe Sandrine Piau, soprano; Delphine Collot, soprano; La Chapelle Royale; Collegium Vocale Harm Mundi 901502

17:41:00 00:03:49 Maria Schneider Walking by Flashlight Australian Chamber Orchestra

Dawn Upshaw, soprano; Frank Kimbrough, piano; Jay Anderson, double bass; Scott Robinson, clarinet; Members of ArtistShar 121

17:47:00 00:02:55 Anonymous Spiritual 'We Shall Walk Through the Valley In Peace'

Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

17:55:00 00:04:04 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Scherzo Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:58 Franz Danzi Concertino for Clarinet & Bassoon in B flat major Op 47

Potsdam Chamber Academy Andreas Ottensamer, clarinet; Albrecht Mayer, English horn Decca 4814711

18:27:00 00:04:07 Eric Whitacre The Seal Lullaby

Voces8 Lavinia Meijer, harp Decca 4785703

18:33:00 00:04:04 Eric Whitacre Lux aurumque

Ragnar Bohlin Capella SF Delos 3485

18:39:00 00:14:49 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Theme & Variations Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

18:55:00 00:02:32 Eric Whitacre This Marriage

Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 559677

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:02 Ernest Chausson Poème Op 25

Monte Carlo Philharmonic Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin Decca 15535

19:20:00 00:35:34 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F major Op 90

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433548

19:57:00 00:01:55 Robert Schumann Forest Scenes: Wayside Inn Op 82

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:22:51 Zoltán Kodály Háry János: Suite Op 35

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

20:27:00 00:08:46 Jaromir Weinberger Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

20:38:00 00:19:30 Camille Saint-Saëns Cello Concerto No. 1 in A minor Op 33

Lucerne Symphony James Gaffigan Emmanuelle Bertrand, cello Harm Mundi 902210

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: The Gong Show

21:33:00 00:07:32 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Act 2 Intermezzo

Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 17071

21:43:00 00:06:15 Frédéric Chopin Nocturne No. 11 in G minor Op 37

Nelson Freire, piano Decca 14053

21:50:00 00:37:30 Johannes Brahms Symphony No. 4 in E minor Op 98

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

22:30:00 00:19:51 Franz Schubert Allegro from String Quintet in C major

Cypress String Quartet Gary Hoffman, cello Avie 2307

22:52:00 00:05:55 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen

Jerzy Maksymiuk BBC Scottish Symphony Naxos 550864

22:56:00 00:03:07 Frédéric Chopin Prelude No. 13 in F sharp major Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:34 Robert Schumann Bunte Blätter: Albumblätter Op 99

Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

23:09:00 00:07:00 Joachim Raff Andante from Octet for Strings Op 176

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

23:19:00 00:09:52 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Piano Sonata No. 2

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

23:28:00 00:08:56 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Flute Concerto in A major

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sir James Galway, flute RCA 60244

23:40:00 00:05:31 Frédéric Chopin Nocturne No. 18 in E major Op 62

Nelson Freire, piano Decca 14053

23:45:00 00:09:14 Felix Mendelssohn Adagio from String Symphony No. 11

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

23:56:00 00:03:33 Antonín Dvorák Cypress No. 4

Cypress String Quartet Avie 2275

23:56:00 00:02:46 Felix Mendelssohn Song without Words No. 25 in G major Op 62

Sergei Babayan, piano Discover 920155