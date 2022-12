Program Guide 03-30-2017

CLASSICAL MUSIC WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:38:11 Antonín Dvorák Symphony No. 7 in D minor Op 70 Andrés Orozco-Estrada Houston Symphony PentaTone 578

00:46:00 00:17:21 Carl Stamitz Clarinet Concerto No. 10 in B flat Academy St. Martin in Fields Iona Brown Sabine Meyer, clarinet EMI 55155

01:06:00 00:36:44 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dances Op 45 Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1003

01:45:00 00:47:50 Ludwig van Beethoven Mass in C major Op 86 Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Henriette Schellenberg, sopran; Marietta Simpson, mezzo; Jon Humphrey, tenor; Myron Myers, bass; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80248

02:36:00 00:38:54 Sir Charles Villiers Stanford Piano Concerto No. 2 in C minor Op 126 Ulster Orchestra Vernon Handley Margaret Fingerhut, piano Chandos 8736

03:18:00 00:24:22 Walter Piston Symphony No. 4 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 559162

03:47:00 00:36:41 Johannes Brahms Piano Trio No. 1 in B major Op 8 André Previn, piano; Viktoria Mullova, violin; Heinrich Schiff, cello Philips 442123

04:26:00 00:30:08 Édouard Lalo Symphony in G minor Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

04:57:00 00:23:31 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 4 in B flat major Op 53 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

05:26:00 00:18:02 Antonio Rosetti Symphony in B flat Concerto Cologne Teldec 98420

05:47:00 00:06:20 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34 Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:06:35 Johann Sebastian Bach Cantata No. 42: Sinfonia Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

06:15:00 00:09:20 Max Bruch March from Serenade for Violin & Orch Op 75 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Salvatore Accardo, violin Philips 438748

06:28:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony in D Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

06:40:00 00:11:26 Ludwig van Beethoven Scene by the Brook from Symphony No. 6 Op 68 Douglas Boyd Manchester Camerata Avie 2242

06:52:00 00:01:46 Anthony Holborne Galliard No. 4 Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

06:55:00 00:02:47 Samuel E. Morris March "The Kilties" Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:04:49 Ernesto Lecuona San Francisco el Grande Kathryn Stott, piano EMI 56803

07:10:00 00:08:40 Ferenc Farkas 18th Century Dances from Old Hungary Quintett.Wien Nimbus 5479

07:22:00 00:12:42 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 5 Eugen Jochum Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

07:40:00 00:07:16 Ludwig van Beethoven Andante from String Quartet No. 4 Op 18 Cypress String Quartet Avie 2348

07:48:00 00:04:54 Frédéric Chopin Waltz No. 2 in A flat major Op 34 Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190

07:56:00 00:01:58 John Williams Sound the Bells! Alasdair Neale Bay Brass Harm Mundi 807556

08:07:00 00:04:21 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Khadra's Dance Op 51 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

08:15:00 00:07:44 Joaquín Rodrigo Bolero from Concierto Andaluz Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Los Romeros, guitars Philips 4788977

08:24:00 00:10:36 Felix Mendelssohn String Symphony No. 2 in D major Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

08:40:00 00:06:45 Jacques Ibert Trois pièces brèves Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

08:47:00 00:02:50 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Overture Tempesta di Mare Chandos 805

08:51:00 00:03:52 Scott Joplin The Entertainer Brian Dykstra, piano Centaur 3340

08:57:00 00:02:47 Claude Debussy Children's Corner: Serenade of the Doll Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

09:05:00 00:17:03 Muzio Clementi Symphony in B flat Op 18 Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9234

09:27:00 00:05:32 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Catalogue Aria Orch of Valencian Community Riccardo Frizza Erwin Schrott, baritone Decca 11838

09:35:00 00:06:19 George Frideric Handel Dixit Dominus: Gloria Patri et filio Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2270

09:45:00 00:05:05 Claude Debussy Images, Book 1: Reflets dans l'eau Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

09:52:00 00:05:53 Robert Schumann Finale from Symphony No. 3 Op 97 Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:03:30 Jean Sibelius Humoresque No. 5 in E flat Op 89 London Symphony Sir Colin Davis Salvatore Accardo, violin Philips 4788977

10:04:00 00:01:54 Francis Poulenc Humoresque Pascal Rogé, piano Decca 425862

10:09:00 00:11:02 Ralph Vaughan Williams Five Variants of 'Dives & Lazarus' Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 442427

10:21:00 00:02:48 Traditional O Waly, Waly John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

10:25:00 00:06:29 John Adams Lollapalooza Michael Tilson Thomas New World Symphony RCA 68798

10:33:00 00:04:18 Claude Debussy Images, Book 2: Cloches a travers les Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

10:42:00 00:04:10 William Byrd The Bells Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

10:47:00 00:02:44 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Bird's Dance Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

10:52:00 00:24:44 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 15 in D major Op 28 Peter Takács, piano Cambria 1175

11:17:00 00:03:46 Muzio Clementi Minuetto Pastorale Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 802

11:23:00 00:10:31 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in D major Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

11:36:00 00:09:15 Franz Liszt Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6 in A minor Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

11:46:00 00:05:58 Antonín Dvorák Mazurek in E minor Op 49 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Akiko Suwanai, violin Philips 464531

11:53:00 00:05:59 Georges Bizet The Pearl Fishers: Au fond du temple SWR Symphony Orch Marco Armiliato Ramón Vargas, tenor; Ludovic Tézier, baritone DeutGram 4777177

12:07:00 00:09:07 Felix Mendelssohn Trumpet Overture Op 101 Claudio Abbado London Symphony DeutGram 423104

12:18:00 00:06:08 Gioacchino Rossini William Tell: Dance for Six Frederick Fennell London Pops Orchestra Mercury 434356

12:25:00 00:05:31 Antonín Dvorák Scherzo from Serenade for Strings Op 22 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

12:32:00 00:03:22 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Gavotte Op 112 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

12:39:00 00:04:21 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Scherzo-valse Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

12:46:00 00:11:10 Louis Moreau Gottschalk Symphony No. 2 Richard Rosenberg Hot Springs Festival Orchestra Naxos 559320

12:58:00 00:01:23 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: March Op 33 Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:35:01 Richard Strauss Also sprach Zarathustra Op 30 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Michel Schwalbé, violin DeutGram 4793449

13:37:00 00:13:18 Richard Wagner Tannhäuser: Overture George Szell Cleveland Orchestra CBS 38486

13:51:00 00:08:20 Karl Goldmark Dance from 'Rustic Wedding' Symphony Op 26 Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

14:00:00 00:01:31 Wolfgang Amadeus Mozart Gigue in G major Richard Goode, piano Nonesuch 79831

14:02:00 00:01:44 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Gigue Op 61 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

14:06:00 00:11:53 E. J. Moeran First Rhapsody Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8639

14:20:00 00:10:00 Giovanni Battista Sammartini Symphony in A major Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 557298

14:33:00 00:06:24 Marin Marais Alcyone: Chaconne Tempesta di Mare Chandos 805

14:42:00 00:12:11 Edvard Grieg Overture 'In Autumn' Op 11 Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

14:55:00 00:03:57 Ralph Vaughan Williams March 'Sea Songs' Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

15:01:00 00:16:56 Michael Haydn Symphony No. 31 in F Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

15:20:00 00:07:59 Sergei Prokofiev Two Pushkin Waltzes Op 120 Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553624

15:30:00 00:03:36 Manuel de Falla El amor brujo: Ritual Fire Dance Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

15:36:00 00:04:42 Richard Wagner Die Walküre: Magic Fire Music George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

15:42:00 00:03:22 Claude Debussy Arabesque No. 2 in G major Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

15:47:00 00:10:00 Jack Gallagher Diversions Overture JoAnn Falletta London Symphony Naxos 559652

15:58:00 00:03:46 Claude Debussy Arabesque No. 1 in E major Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:05:00 00:03:50 Claude Debussy Images, Book 2: Poissons d'or Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

16:12:00 00:10:59 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Kalender Prince Op 35 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

16:24:00 00:02:31 Henry Fillmore March "The Footlifter" Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

16:30:00 00:03:25 Danny Elfman Dick Tracy: Main theme Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80251

16:34:00 00:02:16 Danny Elfman Dick Tracy: Crime Spree Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80251

16:40:00 00:07:48 Franz Schubert Overture in the Italian Style in D major Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

16:50:00 00:02:54 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo alla Turca from Sonata No. 11 Lars Vogt, piano EMI 36080

16:54:00 00:04:04 Antonín Dvorák Legend No. 3 in G minor Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

16:58:00 00:01:30 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Pastorale Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

17:04:00 00:05:35 Sergei Prokofiev Cinderella: In the Palace Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

17:22:00 00:07:59 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 20 in G major Op 49 Peter Takács, piano Cambria 1175

17:32:00 00:03:23 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Panorama Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

17:40:00 00:04:09 Emmanuel Chabrier Habanera Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

17:45:00 00:02:36 Ernesto Lecuona La habanera Kathryn Stott, piano EMI 56803

17:51:00 00:03:28 Carl Maria von Weber Abu Hassan: Overture Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

17:53:00 00:03:08 Johann Nepomuk Hummel Turkish Rondo from Piano Trio No. 2 Op 22 Trio Parnassus MD+G 3307

18:09:00 00:13:34 John Ireland A London Overture Richard Hickox London Symphony Chandos 8879

18:24:00 00:04:54 Edvard Grieg Peer Gynt: Arabian Dance Estonian National Symphony Paavo Järvi Charlotte Hellekant, mezzo; Ellerhein Girls' Choir VirginClas 45722

18:31:00 00:02:42 Edvard Grieg Peer Gynt: In the Hall of the Mountain Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

18:36:00 00:16:05 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 3 in E flat major Op 75 Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:20:42 Antonín Dvorák The Water Goblin Op 107 Jun Märkl Indianapolis Symphony Telarc 32927

19:25:00 00:31:04 Peter Tchaikovsky Serenade for Strings in C major Op 48 East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

19:57:00 00:02:25 François Joseph Gossec Gavotte Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp Hubert Laws, flute CBS 37216

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:19:52 Edvard Grieg Holberg Suite Op 40 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423060

20:24:00 00:12:19 Gustav Holst St. Paul's Suite Op 29 Howard Griffiths English Sinfonia Naxos 570339

20:38:00 00:18:11 Ottorino Respighi The Birds Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:03:00 00:18:28 Franz Joseph Haydn Symphony No. 89 in F major Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

21:24:00 00:14:01 Claude Debussy Images, Book 2 Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

21:40:00 00:03:52 Franck Krawczyk Lacrimosa Laurence Equilbey Accentus Chamber Choir Naïve 4947

21:46:00 00:03:58 Robert Schumann Liederkreis: Mondnacht Op 39 Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

21:52:00 00:28:49 Nathaniel Stookey The Composer is Dead San Francisco Symphony Edwin Outwater Lemony Snicket, narrator SF Sym 2009

22:22:00 00:26:02 Sir Charles Villiers Stanford Concert Variations on an English Theme Op 71 Ulster Orchestra Vernon Handley Margaret Fingerhut, piano Chandos 8736

22:51:00 00:08:09 Girolamo Frescobaldi Aria detto Balletto Eliot Fisk, guitar MusicMast 67130

SSH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:12:30 Johannes Brahms Adagio from Piano Concerto No. 1 Op 15 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

23:16:00 00:06:43 Michael Haydn Adagio from Notturno in F major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

23:22:00 00:09:38 Padre Antonio Soler Sonata No. 18 in C minor Maggie Cole, fortepiano VirginClas 91172

23:32:00 00:07:35 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Cello Concerto in A major English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

23:42:00 00:12:12 Sergei Rachmaninoff Adagio from Symphony No. 2 Op 27 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 439888

23:56:00 00:02:37 Frederick Delius Hassan: Serenade Cleveland Sinfonietta Louis Lane Rafael Druian, violin; Martha Dalton, harp Sony 48260

23:56:00 00:03:13 Amy Beach Scottish Legend Op 54 Alan Feinberg, piano Argo 436121