Program Guide 03-27-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:26:20 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Concerto No. 1 in G major

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Peter-Lukas Graf, flute Brilliant 93290

00:31:00 00:33:21 Ferde Grofé Grand Canyon Suite

Seattle Symphony Gerard Schwarz Ilkka Talvi, violin Delos 3104

01:07:00 00:26:07 Vincent d'Indy Symphony on a French Mountain Air Op 25

National Symphony of Ireland Antonio de Almeida François-Joël Thiollier, piano Naxos 550754

01:36:00 00:15:32 Claude Debussy Images, Book 1

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

01:54:00 00:14:01 Claude Debussy Images, Book 2

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

02:10:00 00:27:51 Herbert Howells Concerto for String Orchestra

Vernon Handley Royal Liverpool Philharmonic Hyperion 66610

02:40:00 00:31:06 Franz Liszt Piano Sonata in B minor

Yuja Wang, piano DeutGram 4795448

03:13:00 00:27:25 Henryk Wieniawski Violin Concerto No. 1 in F sharp minor Op 14

London Symphony Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

03:43:00 00:22:13 Jan Dismas Zelenka Capriccio No. 4 in A major

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

04:08:00 01:01:13 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 2

Richard Hickox London Symphony Chandos 9902

05:12:00 00:27:00 Gerald Finzi Love's Labour's Lost Suite Op 28

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5101

05:41:00 00:05:04 Benjamin Britten Paul Bunyan: Overture

Steuart Bedford London Symphony Naxos 557197

05:49:00 00:07:23 Sir Charles Villiers Stanford Scherzo from Symphony No. 3

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8545

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:02:52 Georges Bizet Jeux d'enfants: Duo Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

06:15:00 00:06:25 Franz Joseph Haydn Finale from Cello Concerto No. 1

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

06:22:00 00:08:57 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 74

Semyon Bychkov Czech Philharmonic Decca 4830656

06:32:00 00:03:50 Claude Debussy Images, Book 2: Poissons d'or

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

06:40:00 00:11:14 Vincent d'Indy Karadec: Suite Op 34

Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 168

06:54:00 00:01:50 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Ensemble

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

06:55:00 00:03:02 Richard Hayman Armed Forces Medley

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

07:05:00 00:05:31 Tomaso Albinoni Concerto for Strings in A major Op 5

Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 663

07:10:00 00:03:53 Ignace Jan Paderewski Minuet in G major Op 14

Daniell Revenaugh, piano Seraphim 73300

07:15:00 00:04:49 Ferde Grofé Grand Canyon Suite: Sunrise

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 48224

07:25:00 00:02:23 King Henry VIII Pastime with Good Company

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

07:28:00 00:06:44 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 3 Op 18

Cypress String Quartet Avie 2348

07:40:00 00:08:39 Jacques Offenbach La belle Hélène: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

07:50:00 00:02:50 Manuel Infante Andalusian Dance No. 3

Sandra Shapiro, piano; Thomas Hecht, piano Azica 1201

07:55:00 00:03:54 Gustav Holst The Planets: Mercury Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

07:58:00 00:00:37 George Gershwin Gershwin Song-book: I'll Build a Stairway to Paradise

Peter Donohoe, piano EMI 54280

08:07:00 00:06:14 Wolfgang Amadeus Mozart Suite of Dances

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

08:15:00 00:09:53 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Sea and Sinbad's Ship Op 35

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Michel Schwalbé, violin DeutGram 4796018

08:28:00 00:04:48 Julius Fucik Uncle Teddy March Op 239

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

08:40:00 00:06:49 Claude Debussy Images, Book 1: Hommage à Rameau

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

08:47:00 00:04:50 François Devienne Rondo from Flute Concerto No. 7

Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

08:55:00 00:06:03 Frederick Loewe Gigi: Suite

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:05:00 00:16:41 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Suite

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

09:27:00 00:01:19 Various Motion Picture Studio Fanfares - McHugh

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 2792

09:35:00 00:07:18 Johannes Brahms Scherzo from Piano Quintet Op 34

Cleveland Orch String Quartet Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

09:42:00 00:06:06 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 5 in B flat major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

09:50:00 00:07:48 Johann Strauss Jr Fledermaus Quadrille Op 363

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:03:38 Pietro Mascagni L'amico Fritz: Preludietto

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

10:05:00 00:02:51 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Overture

Lamberto Gardelli Orch of the Royal Opera House Decca 4785437

10:10:00 00:13:25 Ferde Grofé Mississippi Suite

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Bridge 9212

10:24:00 00:02:09 George Gershwin Porgy and Bess: There's a Boat That's Leaving soon for New York

San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas Brian Stokes Mitchell, bar. RCA 68931

10:28:00 00:03:00 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 5: Norwegian Rustic

Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437522

10:33:00 00:04:20 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Rákóczy March

George Szell Cleveland Orchestra MAA 10603

10:42:00 00:07:32 Daniel Auber Fra Diavolo: Overture

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

10:52:00 00:22:00 Ludwig van Beethoven Fifteen Variations & Fugue in E flat major Op 35

Olli Mustonen, piano Decca 436834

11:15:00 00:02:45 Zoltán Kodály Háry János: Entrance of the Emperor

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

11:20:00 00:10:59 Antonio Vivaldi Bassoon Concerto No. 18 in C major

La Serenissima Adrian Chandler Peter Whelen, bassoon Avie 2371

11:32:00 00:10:14 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 7

Daniel Barenboim Berlin State Orchestra DeutGram 4790320

11:45:00 00:08:50 Joaquín Turina Rapsodia sinfónica Op 66

London Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Alicia de Larrocha, piano Decca 410289

11:57:00 00:02:41 Leroy Anderson Plink, Plank, Plunk!

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

12:06:00 00:08:52 Aaron Copland An Outdoor Overture

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

12:17:00 00:07:16 Ferde Grofé Grand Canyon Suite: On the Trail

Seattle Symphony Gerard Schwarz Ilkka Talvi, violin Delos 3104

12:26:00 00:02:41 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko: Song of India

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

12:32:00 00:02:51 Claude Debussy Children's Corner: Golliwog's Cakewalk

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

12:39:00 00:04:32 Richard Hayman Kid Stuff

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68131

12:45:00 00:10:18 Hector Berlioz Waverley Overture Op 1

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

12:56:00 00:03:03 Jacques Ibert Waltz from 'Divertissement'

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:29:58 Robert Schumann Piano Concerto in A minor Op 54

Warsaw Philharmonic Witold Rowicki Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018

13:32:00 00:13:31 Giacomo Meyerbeer Les Huguenots: Overture & Suite

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

13:47:00 00:12:31 Zdenek Fibich Toman and the Wood Nymph Op 49

Marek Stilec Czech National Symphony Naxos 573197

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:03:38 Arthur Honegger Danse de la chèvre

Werner Zumsteg, flute Nimbus 5327

14:04:00 00:05:50 Alfredo Catalani Loreley: Dance of the Water Nymphs

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

14:13:00 00:13:30 Richard Wagner Parsifal: Act 1 Prelude

Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

14:29:00 00:09:03 Michael Torke Bright Blue Music

David Zinman Baltimore Symphony Ecstatic 92201

14:41:00 00:06:05 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Chaconne

Les Délices Délices 2013

14:49:00 00:07:06 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 1 Op 23

Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Lang Lang, piano DeutGram 4795448

14:57:00 00:01:47 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in D major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

15:01:00 00:14:49 Vincent d'Indy Fantasy on Popular French Themes Op 31

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

15:18:00 00:11:17 Friedrich Kuhlau Elisa: Overture Op 29

Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

15:33:00 00:04:21 Léo Delibes Sylvia: Valse lente

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

15:40:00 00:05:04 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Waltz

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

15:47:00 00:09:00 Antonio Vivaldi Violin Concerto in E flat Op 8

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin DeutGram 4777463

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Symphonic Mazuyumi

15:58:00 00:04:09 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Sonata No. 58

András Schiff, piano Teldec 17141

16:06:00 00:03:58 Franz Joseph Haydn The Creation: Sing to the Lord

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Gundula Janowitz, soprano; Christa Ludwig, mezzo-soprano; Fritz Wunderlich, tenor; Dietrich Fischer-Dieskau, bar.; Vienna Singverein DeutGram 4796018

16:13:00 00:10:54 Ludwig van Beethoven Rondo in B flat major

Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Robert Levin, fortepiano Archiv 453438

16:28:00 00:02:27 Jerry Goldsmith L.A. Confidential: Badge of Honor

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80535

16:31:00 00:04:08 Jerry Goldsmith The Mummy: Sand Volcano

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80535

16:36:00 00:03:07 Jerry Goldsmith Rambo: First Blood Pt. 2: It's a Long

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80251

16:41:00 00:07:50 Georges Auric Ouverture

Antal Doráti London Symphony Mercury 434335

16:52:00 00:02:56 Giacomo Puccini La rondine: Ch' il bel sogno di Doretta

London Philharmonic Sir Andrew Davis Nicole Cabell, soprano; John Constable, piano Decca 6590

16:56:00 00:02:48 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 16 in G major Op 32

Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448

17:04:00 00:05:57 Claude Debussy L'isle joyeuse

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

17:13:00 00:09:33 Alexander Glazunov Finale from Symphony No. 1 Op 5

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

17:25:00 00:09:20 George Frideric Handel Concerto Grosso in D minor Op 3

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Erato 94354

17:40:00 00:04:56 Ferde Grofé Mississippi Suite: Mardi Gras

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Bridge 9212

17:46:00 00:03:20 Traditional Down in the River to Pray

Sandra Simon, soprano; Abigail Lennox, soprano; Scott Mello, tenor; Paul Shipper, bass Avie 2205

17:52:00 00:02:48 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 9

Empire Brass Telarc 80204

17:56:00 00:03:26 Scott Joplin Pineapple Rag

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:17 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 4 in C major

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

18:27:00 00:03:46 Claude Debussy Arabesque No. 1 in E major

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

18:33:00 00:03:22 Claude Debussy Arabesque No. 2 in G major

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

18:38:00 00:14:24 Franz Danzi Wind Quintet in G minor Op 56

Quintett.Wien Nimbus 5479

18:55:00 00:03:50 Claude Debussy Images, Book 2: Poissons d'or

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:48 Walter Piston The Incredible Flutist: Suite

Seattle Symphony Gerard Schwarz Scott Goff, flute Naxos 559160

19:22:00 00:33:21 Ferde Grofé Grand Canyon Suite

Seattle Symphony Gerard Schwarz Ilkka Talvi, violin Delos 3104

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:04:50 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

20:09:00 00:10:30 Paul Dukas The Sorcerer's Apprentice

Kent Nagano Montreal Symphony Decca 4830396

20:22:00 00:35:01 Camille Saint-Saëns Symphony No. 3 in C minor Op 78

Seattle Symphony Ludovic Morlot Joseph Adam, organ SeattleSM 1002

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Symphonic Mazuyumi

21:03:00 00:18:11 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 28 in C major

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70904

21:24:00 00:05:49 Claude Debussy Preludes Book 1: La cathédral engloutie

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

21:32:00 00:13:07 Vincent d'Indy Istar Op 42

Rumon Gamba Iceland Symphony Chandos 10585

21:48:00 00:04:22 Josef Suk Andante from Serenade for Strings Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

21:54:00 00:45:53 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 1 in D minor Op 13

Andrew Litton Royal Philharmonic VirginClas 90830

22:42:00 00:03:28 Claude Debussy Estampes: Jardins sous la pluie

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

22:48:00 00:11:06 Giacomo Puccini Three Minuets in A major

Jean Jacques Kantorow Orchestre d'Auvergne Denon 3871

22:57:00 00:02:06 Huang Zi Plum Blossoms in the Snow

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:10 Frederick Delius Irmelin Prelude

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

23:07:00 00:11:51 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

23:21:00 00:05:31 Claude Debussy Images, Book 2: Et la lune descend sur

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

23:26:00 00:07:43 Emmanuel Chabrier Lamento

Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Alexandre Emard, English horn Chandos 5122

23:34:00 00:05:21 Camille Saint-Saëns Romance in D flat Op 37

Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

23:41:00 00:13:00 Antonín Dvorák Andante from Piano Quintet Op 81

Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

23:56:00 00:03:20 Peter Tchaikovsky Solitude Op 73

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557645

23:57:00 00:03:06 Sir Edward Elgar In Moonlight from 'In the South' Op 50

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409