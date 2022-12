Program Guide 03-24-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:33:25 Karl Goldmark Violin Concerto in A minor Op 28 Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony 65949

00:38:00 00:40:55 Johannes Brahms Piano Quintet in F minor Op 34 Cleveland Orch String Quartet Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

01:22:00 00:16:43 George Frideric Handel Concerto Grosso in A major Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

01:41:00 00:21:25 Jean Sibelius Symphony No. 7 in C major Op 105 Paavo Berglund Helsinki Philharmonic EMI 68646

02:05:00 00:47:34 Franz Schubert Piano Trio No. 2 in E flat major Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

02:56:00 00:27:46 Randall Thompson Symphony No. 2 in E minor Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

03:26:00 00:20:08 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 28 in A major Op 101 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018

03:49:00 00:47:56 Franz Joseph Haydn Mass No. 3 in C major Musicians of the Louvre Marc Minkowski Lucy Crowe, soprano; Nathalie Stutzmann, alto; Richard Croft, tenor; Luca Tittolo, bass; Louvre Musicians Chorus Naïve 5183

04:40:00 00:42:10 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 2 in G major Op 44 Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

05:24:00 00:14:45 Antonio Caldara Sinfonia in C major Adrian Chandler La Serenissima Avie 2371

05:41:00 00:06:07 Sergei Prokofiev War and Peace: Waltz 'Since we met' Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

05:53:00 00:04:28 Robert Schumann Scherzo from Violin Sonata No. 2 Op 121 Caroline Goulding, violin; Danae Dörken, piano Ars Prod. 38536

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:02:56 Henri Tomasi Finale from Trumpet Concerto Philharmonia Orchestra Esa-Pekka Salonen Wynton Marsalis, trumpet CBS 42096

06:15:00 00:07:01 Franz Schubert Scherzo from Piano Trio No. 2 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

06:21:00 00:02:22 Manuel Ponce Prelude in the Baroque style Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

06:25:00 00:06:27 Robert Schumann Larghetto from Symphony No. 1 Op 38 Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

06:31:00 00:03:43 Mikhail Ippolitov-Ivanov Procession of the Sardar David Zinman Baltimore Symphony Telarc 80378

06:40:00 00:09:18 Antonio Vivaldi Cello Concerto in B flat major Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 90916

06:51:00 00:02:30 Carl Orff Carmina burana: O fortuna Bavarian Radio Symphony Daniel Harding Bavarian Radio Chorus DeutGram 4778778

06:55:00 00:02:50 Robert Browne Hall March "Gardes du Corps" Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:03:00 00:05:56 John Williams Close Encounters of the Third Kind: Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80495

07:10:00 00:09:01 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun Charles Munch Boston Symphony Orchestra RCA 300350

07:20:00 00:02:21 Camargo Guàrnieri Brazilian Dance Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4778775

07:25:00 00:02:22 Gabriel Fauré Dolly Suite: Spanish Dance Op 56 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

07:30:00 00:04:04 Fritz Kreisler Berceuse Romantique Op 9 Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

07:40:00 00:10:59 Antonio Vivaldi Bassoon Concerto No. 18 in C major La Serenissima Adrian Chandler Peter Whelen, bassoon Avie 2371

07:51:00 00:02:24 George Frideric Handel Messiah: And He shall purify Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2208

07:55:00 00:03:23 W.C. Handy Beale Street Blues Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

08:07:00 00:06:04 Frédéric Chopin Grand Valse Brillante from "Les Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

08:15:00 00:08:27 Mario Castelnuovo-Tedesco Arioso from Concerto Italiano Op 31 SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

08:25:00 00:03:43 Jules Mouquet Suite for Winds: Aubade Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

08:28:00 00:05:12 Henry Purcell The Indian Queen: Symphony Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 49240

08:40:00 00:08:26 Zdenek Fibich Scherzo from Symphony No. 2 Op 38 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9328

08:50:00 00:04:19 Anthony Holborne Pavan No. 3 Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

08:55:00 00:04:56 Eric Coates London Suite: Covent Garden Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

09:05:00 00:16:46 Richard Strauss Horn Concerto No. 1 in E flat major Op 11 Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Dale Clevenger, horn Teldec 23913

09:26:00 00:05:18 Frédéric Chopin Fantaisie-Impromptu in C sharp minor Op 66 Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244

09:35:00 00:10:03 Remo Giazotto Albinoni's Adagio for Strings & Organ in G minor Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Wolfgang Meyer, organ DeutGram 4796018

09:45:00 00:07:41 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 25 in G major Op 79 HJ Lim, piano EMI 64952

09:55:00 00:02:53 Leroy Anderson Blue Tango Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:46 Francis Poulenc 'C' Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

10:04:00 00:03:17 Francis Poulenc Finale from Flute Sonata The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

10:10:00 00:11:11 Friedrich Kuhlau Overture to "Elf-Hill" Op 100 Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

10:21:00 00:04:54 Carl Nielsen Saul and David: Act 2 Prelude Op 25 Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 53276

10:28:00 00:02:19 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 15 in B flat major Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

10:31:00 00:03:11 William Schuman New England Triptych: Chester José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559083

10:39:00 00:07:31 Randall Thompson Allegro from Symphony No. 2 Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

10:48:00 00:02:43 Jenö Hubay Hejre Kati Op 32 London Festival Orchestra Josef Sakonov Josef Sakonov, violin Decca 444786

10:52:00 00:19:53 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano; Richard Tognetti, violin; Alison Mitchell, flute Hyperion 67307

11:13:00 00:04:12 Georg Philipp Telemann Finale from Concerto for 2 Horns Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Andrew Joy, horn; Charles Putnam, horn Archiv 427619

11:20:00 00:08:52 Frédéric Chopin Barcarolle in F sharp major Op 60 Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448

11:32:00 00:08:51 Nikolai Miaskovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 23 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 471655

11:43:00 00:08:57 Giuseppe Verdi I vespri siciliani: Overture Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

11:53:00 00:06:42 Emmanuel Chabrier Bourrée fantasque Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:06:00 00:08:48 Carl Maria von Weber Invitation to the Dance Op 65 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Stephen Geber, cello Decca 430201

12:16:00 00:09:12 Peter Warlock Capriol Suite Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

12:28:00 00:02:04 Sir Edward German Henry VIII: Torch Dance Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

12:32:00 00:05:43 Franz Liszt Paraphrase on Verdi's 'Rigoletto' Byron Janis, piano RCA 300350

12:42:00 00:07:28 Maurice Ravel Miroirs: Alborada del gracioso Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 44945

12:51:00 00:09:10 Gabriel Pierné Ramuntcho: Rapsodie Basque Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

THE BIG WORK AT ONE

13:44:00 00:13:31 Robert Volkmann Serenade No. 3 for Strings in D minor Op 69 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki Catherine Tunnell, cello CPO 999159

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:46 Gabriela Montero Improvisation on 'Happy Birthday' Gabriela Montero, piano DeutGram 4795096

14:03:00 00:00:52 Peter Heidrich Happy Birthday Polka-Valse Gidon Kremer Kremerata Baltica Nonesuch 79657

14:06:00 00:14:08 Darius Milhaud Suite provençale Op 152 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 7031

14:22:00 00:11:11 Ludwig van Beethoven Thirty-two Variations in C minor Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

14:36:00 00:07:01 William Boyce Symphony No. 4 in F major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

14:45:00 00:11:45 Richard Strauss Sextet for Strings from 'Capriccio' Op 85 Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

14:58:00 00:01:30 Aaron Copland Sentimental Melody Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

15:00:00 00:11:58 Johannes Brahms Hungarian Dances Nos. 17-21 Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

15:14:00 00:12:02 Richard Strauss First Waltz Sequence from 'Der Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

15:30:00 00:03:32 George Gershwin Two Waltzes in C major Leonard Pennario, piano EMI 64668

15:38:00 00:03:48 George Gershwin Porgy and Bess: Summertime London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

15:44:00 00:11:43 Alexander Glazunov The Seasons: Autumn Op 67 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

15:58:00 00:05:38 Johann Sebastian Bach Allegro from Brandenburg Concerto No. 3 Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Bach's ‘Cöthen’ Concertos?

16:08:00 00:02:28 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 2 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Julian Sommerhalder, trumpet Decca 139230

16:13:00 00:11:31 Peter Heidrich Happy Birthday Variations Kremerata Baltica Gidon Kremer Gidon Kremer, violin Nonesuch 79657

16:28:00 00:04:52 Hans Zimmer The Rock: End title Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80535

16:35:00 00:03:40 Joseph Lamb Ragtime Nightingale Brian Dykstra, piano Centaur 3340

16:41:00 00:07:54 Mario Castelnuovo-Tedesco Elijah from Violin Concerto No. 2 Op 66 SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

16:52:00 00:02:51 Francisco Asenjo Barbieri El barberillo de Lavapiés: La Paloma Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Chorus of the Teatro Regio DeutGram 14777

16:56:00 00:02:57 Emile Waldteufel High Speed Galop Op 146 Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

17:04:00 00:06:15 Alexander Glazunov Wedding March Op 21 Igor Golovschin Moscow Symphony Naxos 553839

17:26:00 00:08:49 John Williams The Force Awakens: The Jedi Steps & John Williams Symphony Orchestra Disney 21772

17:40:00 00:04:05 Antonio Vivaldi Concerto alla rustica in G major Adrian Chandler La Serenissima Avie 2371

17:46:00 00:03:53 Antonio Vivaldi Final Choruses from Gloria Bethlehem Bach Festival Orch Greg Funfgeld Bach Choir of Bethlehem Analekta 9873

17:52:00 00:02:53 Billy Joel Rootbeer Rag Grand Rapids Symphony John Varineau Rich Ridenour, piano Centaur 2433

17:56:00 00:03:02 Michel Colombier Emmanuel London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:20 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 1 in F major Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

18:27:00 00:05:31 Frédéric Chopin Mazurka No. 12 in A flat major Op 17 Yundi, piano Mercury 4812443

18:34:00 00:04:55 Frédéric Chopin Mazurka No. 13 in A minor Op 17 Yundi, piano Mercury 4812443

18:42:00 00:10:02 Arcangelo Corelli St. Beatrice d'Este: Sinfonia in D minor Adrian Chandler La Serenissima Avie 2371

18:55:00 00:03:59 Frédéric Chopin Impromptu No. 1 in A flat major Op 29 Yundi, piano DeutGram 3887

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:25:22 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 15 in B flat major Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Alfred Brendel, piano Philips 4788977

19:30:00 00:26:47 Felix Mendelssohn Symphony No. 5 in D minor Op 107 Lorin Maazel Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

19:57:00 00:02:07 Léo Delibes Coppélia: Waltz of the Doll Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:15:25 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 4 in G major Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

20:20:00 00:11:06 Johann Strauss Jr Waltz 'Tales from the Vienna Woods' Op 325 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

20:33:00 00:25:26 Robert Schumann Cello Concerto in A minor Op 129 Cleveland Orchestra Sir Neville Marriner Lynn Harrell, cello Decca 410019

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Bach's ‘Cöthen’ Concertos?

21:03:00 00:19:09 Jean Sibelius Symphony No. 7 in C major Op 105 George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

21:24:00 00:03:16 Francis Poulenc Nocturne No. 1 in C major Pascal Rogé, piano Decca 425862

21:30:00 00:05:49 Ola Gjeilo Evening Prayer Charles Bruffy Ted Belledin, saxophone; Ola Gjeilo, piano; Phoenix Chorale Chandos 5100

21:39:00 00:11:23 Felix Mendelssohn String Symphony No. 6 in E flat major Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

21:51:00 00:34:10 Zdenek Fibich Symphony No. 1 in F major Op 17 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9230

22:28:00 00:21:30 Josef Bohuslav Foerster Wind Quintet in D major Op 95 Berlin Philharmonic Wind Qnt Bis 612

22:52:00 00:06:30 Gabriel Fauré Barcarolle No. 2 in G Op 41 Charles Owen, piano Avie 2240

QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:00 00:09:45 Ludwig van Beethoven Adagio from String Quartet No. 10 Op 74 Cleveland Quartet Telarc 80351

23:11:00 00:06:18 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 15 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Alfred Brendel, piano Philips 4788977

23:20:00 00:06:20 Frédéric Chopin Nocturne No. 12 in G major Op 37 Byron Janis, piano EMI 56780

23:26:00 00:10:12 Georges Bizet Adagio from Symphony No. 1 in C major Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

23:39:00 00:04:51 Randall Thompson Largo from Symphony No. 2 Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

23:43:00 00:10:45 Frederick Delius Late Swallows Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

23:56:00 00:03:05 Mikhail Antsev Berceuse Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

23:56:00 00:03:28 Giuseppe Verdi La traviata: Act 1 Prelude James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3