Program Guide 03-23-2017

00:02:00 00:22:01 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 35 in D major Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

00:26:00 00:25:52 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 16 in F major Op 135 Hagen Quartet DeutGram 4795448

00:54:00 00:24:05 Franz Joseph Haydn Symphony No. 94 in G George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

01:21:00 00:35:29 Franz Schubert String Quartet No. 13 in A minor Cleveland Quartet Telarc 80225

02:00:00 00:35:45 Béla Bartók Violin Concerto No. 2 Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

02:38:00 01:11:28 Reinhold Glière Symphony No. 3 in B minor Op 42 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 573161

03:52:00 00:25:23 Franz Schreker Chamber Symphony Franz Welser-Möst Camerata Salzburg EMI 56813

04:20:00 00:25:05 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in G major CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

04:47:00 00:25:11 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Aristophanic Suite Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

05:15:00 00:22:00 Mily Balakirev Tamara Kent Nagano Montreal Symphony Decca 4830396

05:39:00 00:04:05 Antonio Vivaldi Concerto alla rustica in G major Adrian Chandler La Serenissima Avie 2371

05:50:00 00:07:41 Anton Arensky Allegro from String Quartet No. 1 Op 11 Ying Quartet Sono Lumin 92143

06:07:00 00:03:04 Aaron Copland The Red Pony: Happy Ending John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

06:15:00 00:09:25 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Serenade No. 9 Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

06:25:00 00:03:18 Alberto Ginastera Danzas Argentinas: Danza de la moza Orli Shaham, piano OberlinMus 1604

06:30:00 00:03:35 Ola Gjeilo The Ground Chamber Orchestra of London Tenebrae; Ola Gjeilo, piano Decca 24646

06:40:00 00:07:38 Giuseppe Torelli Sinfonia for 4 Trumpets in C major Adrian Chandler La Serenissima Avie 2371

06:47:00 00:03:52 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite: Scherzo Op 19 Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

06:53:00 00:02:43 Percy Grainger The Lost Lady Found City of London Sinfonia Richard Hickox Joyful Company of Singers Chandos 9554

06:55:00 00:02:45 E. E. Bagley National Emblem March Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 60983

07:04:00 00:05:00 John Lennon/Paul McCartney Lucy in the Sky with Diamonds Les Boréades de Montréal Atma 2218

07:10:00 00:09:14 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E flat Karl Richter Munich Bach Orchestra DeutGram 4795448

07:20:00 00:03:11 Isaac Albéniz España: Tango Op 165 Jason Vieaux, guitar Azica 71224

07:25:00 00:02:16 Leos Janácek Fanfare from Sinfonietta Op 60 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

07:30:00 00:04:18 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Birth of Kijé Op 60 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

07:40:00 00:03:14 Ludwig van Beethoven Für Elise Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

07:45:00 00:06:50 Alexander Borodin Scherzo from Symphony No. 1 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

07:50:00 00:02:17 Peter Tchaikovsky Mazurque pour danser in B flat major Op 72 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

07:55:00 00:03:10 Benjamin Britten Pizzicato from 'A Simple Symphony' Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

08:07:00 00:06:23 Sir William Walton Coronation March 'Crown Imperial' André Previn Royal Philharmonic Telarc 80125

08:15:00 00:05:22 Nikolai Rimsky-Korsakov The Maid of Pskov: Overture Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

08:23:00 00:03:54 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Horn Quintet Richard King, horn; Mari Sato, violin; Lynne Ramsey, viola; Stanley Konopka, viola; Julie Myers King, cello Albany 1325

08:28:00 00:06:09 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Chaconne Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

08:40:00 00:06:11 Étienne Méhul Finale from Symphony No. 3 Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

08:47:00 00:04:13 Benjamin Godard Suite: Waltz Op 116 Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

08:53:00 00:02:50 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Bolero Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

08:58:00 00:04:04 Alexandre Desplat Coco Before Chanel Traffic Quintet Alain Planès, piano Mercury 481217

09:05:00 00:16:12 Ludwig van Beethoven Allegro from Symphony No. 9 Op 125 Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1007

09:28:00 00:05:13 Patrick Doyle Hamlet: Ophelia's Funeral Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1094

09:35:00 00:06:56 Richard Wagner Tristan und Isolde: Liebestod Vienna Philharmonic Hans Knappertsbusch Birgit Nilsson, soprano Decca 4788210

09:45:00 00:09:00 Radiohead Paranoid Android Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

09:55:00 00:03:14 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 14 in B flat major Op 72 Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

09:57:00 00:01:18 George Gershwin Of Thee I Sing: Wintergreen for Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

10:01:00 00:04:05 Antonio Vivaldi Concerto alla rustica in G major Adrian Chandler La Serenissima Avie 2371

10:05:00 00:03:34 Alexander Borodin Petite Suite: Rustic Mazurka Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

10:11:00 00:09:02 Franz Schubert Twelve Waltzes Vassily Primakov, piano Bridge 9327

10:20:00 00:03:08 Johann Nepomuk Hummel Turkish Rondo from Piano Trio No. 2 Op 22 Trio Parnassus MD+G 3307

10:25:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Overture Op 113 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

10:32:00 00:04:28 Alexander Zemlinsky Humoreske for Winds Berlin Philharmonic Wind Qnt Bis 612

10:41:00 00:06:26 Franz Schreker Intermezzo for String Orchestra Op 8 James Conlon Gürzenich Orchestra Cologne EMI 56784

10:51:00 00:22:01 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 35 in D major Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

11:14:00 00:03:33 Wolfgang Amadeus Mozart March in D major Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 416154

11:20:00 00:09:36 Felix Mendelssohn String Symphony No. 10 in B minor Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528

11:32:00 00:10:58 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in F major Op 9 La Serenissima Adrian Chandler Gail Hennessey, oboe; Rachel Chaplin, oboe Avie 2371

11:45:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March 'Over the Hills and Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

11:53:00 00:04:02 Gabriel Fauré [and André Messager]: Souvenirs de Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

11:58:00 00:01:20 John Philip Sousa March 'The Triton Medley' Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

12:06:00 00:09:26 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 44944

12:18:00 00:07:40 Robert Volkmann Serenade No. 1 for Strings in C Op 62 Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

12:27:00 00:03:01 Leroy Anderson A Trumpeter's Lullaby BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet Naxos 559357

12:31:00 00:03:59 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

12:39:00 00:05:51 Franz Joseph Haydn Andante from Symphony No. 94 Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 4785437

12:47:00 00:09:19 Emmanuel Chabrier Gwendoline: Overture Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:58:00 00:02:56 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Samba Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

13:01:00 00:23:33 Claude Debussy La mer Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

13:25:00 00:15:36 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 430413

13:34:00 00:17:02 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 488

14:01:00 00:02:08 Camille Saint-Saëns Introduction & Royal March of the Lion Salut Salon Warner 554295

14:03:00 00:02:16 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: Wild John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

14:08:00 00:11:32 Richard Wagner Rienzi: Overture Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

14:21:00 00:09:06 Franz Liszt Venezia e Napoli: Tarantella Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255

14:34:00 00:06:05 Mario Castelnuovo-Tedesco Rondo Mexicano Op 201 London Philharmonic Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar; Naoko Yamashita, guitar RCA 60355

14:43:00 00:12:15 Wolfgang Amadeus Mozart Variations on 'Ah, vous dirai-je, Maman' in C major Janina Fialkowska, piano Atma 2532

14:56:00 00:03:16 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Musette et Tambourin Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

15:00:00 00:14:06 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 27 in G major Jane Glover London Mozart Players ASV 762

15:17:00 00:10:02 Arcangelo Corelli St. Beatrice d'Este: Sinfonia in D minor Adrian Chandler La Serenissima Avie 2371

15:30:00 00:03:53 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Preghiera Op 61 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

15:39:00 00:05:27 Franz Liszt Paganini Etude No. 2 in E flat major Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

15:47:00 00:09:11 Aram Khachaturian Finale from Violin Concerto Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 59

15:57:00 00:01:25 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Intermezzo Op 18 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

15:58:00 00:04:41 Giuseppe Verdi Aïda: Ballet Music José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

16:07:00 00:02:22 Giuseppe Verdi Aïda: Sacred Dance of the Priestesses José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

16:12:00 00:10:59 Antonio Vivaldi Bassoon Concerto No. 18 in C major La Serenissima Adrian Chandler Peter Whelen, bassoon Avie 2371

16:27:00 00:05:50 Angela Morley Fantasy on 'The Wizard of Oz' John Williams London Symphony Sony 62788

16:41:00 00:08:20 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 13 CityMusic Cleveland Joel Smirnoff Alexander Schimpf, piano CityMusic 2013

16:52:00 00:03:06 Franz Schreker Ein Tanzspiel: Menuett Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

16:57:00 00:02:00 Alexander Scriabin Etude in B Op 8 Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

17:05:00 00:05:23 Ludwig van Beethoven Minuet from Symphony No. 8 Op 93 Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

17:26:00 00:08:42 Antonio Vivaldi Concerto for 4 Violins in B minor Op 3 Mathieu Lussier Les Violons du Roy Atma 2602

17:40:00 00:04:09 Sergei Rachmaninoff Aleko: Women's Dance Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

17:47:00 00:02:26 Giacomo Puccini Manon Lescaut: Donna non vidi mai St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor Sony 509249

17:52:00 00:03:10 Wolfgang Amadeus Mozart Les Petits riens: Overture Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

17:56:00 00:03:03 William Grant Still Blues from 'Lenox Avenue' Denver Oldham, piano Koch Intl 7084

18:09:00 00:13:35 Claude Debussy Pour le piano Barry Douglas, piano RCA 68127

18:24:00 00:09:59 Ludwig van Beethoven Lento from String Quartet No. 16 Op 135 Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 435779

18:36:00 00:03:11 Ludwig van Beethoven Scherzo from Septet Op 20 Berlin Philharmonic Octet Members of Philips 4788977

18:42:00 00:10:02 Maurice Ravel Four Movements from Schumann's Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

18:55:00 00:03:58 Ludwig van Beethoven Bundeslied Op 122 London Symphony Michael Tilson Thomas Ambrosian Singers CBS 33509

19:02:00 00:28:19 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 13 in C major CityMusic Cleveland Joel Smirnoff Alexander Schimpf, piano CityMusic 2013

19:32:00 00:23:59 Franz Joseph Haydn Symphony No.102 in B flat major Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

19:57:00 00:01:31 Frédéric Chopin Mazurka No. 34 in C major Op 56 Vassily Primakov, piano Bridge 9289

20:02:00 00:10:31 Franz Schubert Rosamunde: Overture Riccardo Muti Vienna Philharmonic EMI 54873

20:15:00 00:24:05 Franz Joseph Haydn Symphony No. 94 in G George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

20:41:00 00:15:34 Richard Wagner Tannhäuser: Overture Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

20:57:00 00:02:12 Mohammed Fairouz Piano Miniature No. 6 "Addio" Lara Downes, piano Steinway 30016

21:03:00 00:14:22 Dag Wirén Serenade for Strings Op 11 William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

21:20:00 00:12:18 Charles Avison Concerto Grosso No. 9 after Scarlatti in C major Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

21:35:00 00:12:26 Franz Schreker Ein Tanzspiel Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

21:50:00 00:02:48 David Lang light moving Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

21:54:00 00:31:08 Johannes Brahms Serenade No. 2 in A Op 16 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

22:28:00 00:24:12 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 16 in F major Op 135 Cypress String Quartet Cypress 2012

22:55:00 00:03:49 Dieterich Buxtehude Fugue in G major Alan Feinberg, piano Steinway 30034

22:57:00 00:02:03 Alexander Borodin Petite Suite: Serenade Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

23:00:00 00:09:33 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 1 English Chamber Orchestra Benjamin Britten Mstislav Rostropovich, cello Decca 4785437

23:09:00 00:07:15 Ludwig van Beethoven Lento from String Quartet No. 16 Op 135 Cypress String Quartet Cypress 2012

23:16:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 13 CityMusic Cleveland Joel Smirnoff Alexander Schimpf, piano CityMusic 2013

23:25:00 00:08:04 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 35 Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

23:33:00 00:06:26 Franz Schreker Intermezzo for String Orchestra Op 8 James Conlon Gürzenich Orchestra Cologne EMI 56784

23:39:00 00:09:15 Béla Bartók Andante tranquillo from Violin Concerto Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

23:48:00 00:02:31 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Summer Evening Op 71 Per Tengstrand, piano Azica 71207

23:57:00 00:02:44 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 3: Sarabande Jason Vieaux, guitar Azica 71250