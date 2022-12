Program Guide 03-22-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:01:00 00:41:59 Antonín Dvorák Symphony No. 6 in D major Op 60 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430204

00:48:00 00:10:59 Antonio Vivaldi Bassoon Concerto No. 18 in C major La Serenissima Adrian Chandler Peter Whelen, bassoon Avie 2371

01:02:00 00:27:57 Franz Krommer Symphony No. 2 in D major Op 40 Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9275

01:33:00 00:34:34 Ludwig Spohr Nonet in F major Op 31 Vienna-Berlin Ensemble Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

02:10:00 01:00:01 Edvard Grieg Incidental Music for Ibsen's 'Peer Gynt' Op 23 Estonian National Symphony Paavo Järvi Peter Mattei, baritone; Camilla Tilling, soprano; Charlotte Hellekant, mezzo; Estonian National Male Choir; Ellerhein Girls' Choir VirginClas 45722

03:13:00 00:20:20 Gustav Mahler Bach Suite for Organ, Harpsichord & Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 89012

03:38:00 00:37:49 Béla Bartók Concerto for Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425694

04:19:00 00:41:21 Johan Svendsen Octet for Strings in A Op 3 Kontra Quartet Lars Bjornkjaer, violin; Per Lund Madsen, violin; Bjarne Boie Rasmussen, viola; Lars Holm Johansen, cello Bis 753

05:03:00 00:19:46 Paul Dukas La Péri Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80515

05:26:00 00:16:45 Arnold Schoenberg Cello Concerto after Monn in D major Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Yo-Yo Ma, cello CBS 39863

05:46:00 00:05:05 Ottorino Respighi Notturno in G flat major Sergei Babayan, piano ProPiano 224517

05:51:00 00:05:10 Edvard Grieg Peer Gynt: Overture Oivin Fjeldstad London Symphony Decca 4785437

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:03 William Grant Still Afro-American Symphony: Humor Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9154

06:15:00 00:09:41 Luigi Cherubini The Portuguese Hotel: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

06:25:00 00:03:14 Joseph Fiala Finale from English Horn Concerto in C major Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, English horn DeutGram 4792942

06:30:00 00:04:14 Karl Jenkins Exsultate, jubilate Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

06:32:00 00:02:47 Maria Theresia von Paradis Sicilienne Lynn Harrell, cello; Bruno Canino, piano Decca 2334

06:40:00 00:10:02 Arcangelo Corelli St. Beatrice d'Este: Sinfonia in D minor Adrian Chandler La Serenissima Avie 2371

06:51:00 00:03:11 Cécile Chaminade Autrefois Op 87 Joanne Polk, piano Steinway 30037

06:55:00 00:02:49 Carl Michael Ziehrer Schönfeld March Op 422 Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

07:05:00 00:05:15 Andrew Lloyd Webber The Phantom of the Opera: Overture Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

07:10:00 00:07:20 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Overture Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

07:20:00 00:02:57 Astor Piazzolla Libertango European Film Philharmonic Christoph Israel Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

07:25:00 00:02:25 Sir William Walton Façade: Popular Song Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420155

07:30:00 00:05:41 Gerónimo Giménez La boda de Luis Alonso: Intermezzo Burning River Brass Dorian 90316

07:40:00 00:09:07 Antonio Vivaldi Viola d'amore Concerto in D major Ars Antigua Rachel Barton Pine, viola Cedille 159

07:51:00 00:03:05 Manuel de Falla Four Spanish Pieces: Aragonesa Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

07:55:00 00:02:13 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 2: Polka Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8730

08:07:00 00:07:47 Richard Rodgers Carousel: Waltz Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

08:15:00 00:06:09 Johannes Brahms Finale from Horn Trio Op 40 Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

08:20:00 00:03:00 Sir Henry Bishop Home, Sweet Home Anonymous 4; Bruce Molsky, banjo Harm Mundi 807549

08:25:00 00:08:22 George Frideric Handel Harp Concerto in F major Op 4 Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Maxine Eilander, harp Atma 2541

08:40:00 00:08:31 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 53 Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia Signum 434

08:51:00 00:03:00 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Contredanse Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

08:55:00 00:04:05 David Raksin Laura: Theme London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

09:05:00 00:17:19 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin George Szell Cleveland Orchestra MAA 75

09:28:00 00:03:36 Jacob Gade Jealousy Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

09:35:00 00:09:28 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Overture Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

09:45:00 00:06:48 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quintet No. 2 Dover Quartet Michael Tree, viola Cedille 167

09:55:00 00:04:04 Fritz Kreisler Berceuse Romantique Op 9 Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

09:57:00 00:02:01 Léo Delibes Sylvia: Pizzicato Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:03:07 Ludwig van Beethoven Minuet in G major Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

10:05:00 00:02:37 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet in D major András Schiff, piano Decca 421369

10:10:00 00:09:49 Max Bruch Swedish Dances Op 63 Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

10:20:00 00:06:11 Wilhelm Stenhammar Overture from Serenade in F major Op 31 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

10:28:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Cantata No. 29: Sinfonia Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Jeanne Lamon, violin Tafelmusik 1001

10:33:00 00:03:47 Igor Stravinsky Fireworks Op 4 Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra DeutGram 437850

10:41:00 00:06:31 Andrew Pryce Jackman Fantasy on Verdi's "Anvil Chorus" Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner John Leach, cimbalom EMI 49552

10:49:00 00:01:11 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

10:52:00 00:21:26 Wolfgang Amadeus Mozart Oboe Concerto in C major Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi John Mack, oboe Decca 443176

11:15:00 00:06:21 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Finale Op 43 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

11:23:00 00:07:38 Giuseppe Torelli Sinfonia for 4 Trumpets in C major Adrian Chandler La Serenissima Avie 2371

11:33:00 00:09:16 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

11:46:00 00:07:07 Béla Bartók Suite No. 1: Finale Op 3 Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

11:59:00 00:03:32 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: Overture Waltz André Kostelanetz André Kostelanetz Orchestra Sony 62642

12:07:00 00:08:20 Ferdinand Hérold Zampa: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

12:17:00 00:10:11 Camille Saint-Saëns Rhapsodie d'Auvergne Op 73 Royal Philharmonic André Previn Jean-Philippe Collard, piano EMI 49757

12:30:00 00:04:05 Antonio Vivaldi Concerto alla rustica in G major Adrian Chandler La Serenissima Avie 2371

12:37:00 00:04:59 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 7: Country Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

12:44:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: White Swan Pas de Deux Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Kirill Terentiev, violin; Zenon Zalitsailo, cello Decca 10104

12:55:00 00:05:31 Michael Easton Overture to an Italianate Comedy Brett Kelly State Orchestra of Victoria Naxos 554368

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:25:15 Robert Schumann Symphony No. 4 in D minor Op 120 George Szell Cleveland Orchestra Sony 62349

13:30:00 00:14:33 Gabriel Fauré Fantasie for Piano & Orchestra Op 111 London Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Alicia de Larrocha, piano Decca 4785437

13:45:00 00:16:49 Peter Tchaikovsky Capriccio italien Op 45 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:03:00 00:02:54 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 1 Op 18 Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

14:06:00 00:03:16 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 11 in D minor Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

14:11:00 00:14:45 Antonio Caldara Sinfonia in C major Adrian Chandler La Serenissima Avie 2371

14:29:00 00:11:36 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 9 in E flat major Beaux Arts Trio Philips 4788977

14:43:00 00:06:50 Sergei Rachmaninoff Paraphrase on Kreisler's 'Liebesfreud' Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

14:51:00 00:07:11 Alfredo Casella Finale from 'Italia' Op 11 Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

15:01:00 00:14:31 Moritz Moszkowski Spanish Dances Op 12 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

15:17:00 00:10:02 Isaac Albéniz Iberia: Almería Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

15:30:00 00:03:57 Antonín Dvorák Humoresque No. 7 in G flat Op 101 Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

15:38:00 00:04:54 Josef Suk Waltz from Serenade for Strings Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

15:45:00 00:11:27 Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Aulide: Overture Otto Klemperer Philharmonia Orchestra EMI 64143

15:58:00 00:05:15 Andrew Lloyd Webber The Phantom of the Opera: Overture Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Harbison's First

16:08:00 00:02:29 Stephen Sondheim Company: Side by Side by Side Don Sebesky London Symphony EMI 54285

16:13:00 00:10:58 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in F major Op 9 La Serenissima Adrian Chandler Gail Hennessey, oboe; Rachel Chaplin, oboe Avie 2371

16:28:00 00:06:19 Stephen Sondheim A Little Night Music: Night Waltzes John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

16:37:00 00:02:24 Stephen Sondheim Into the Woods: Stay with Me Angelika Kirchschlager, mezzo; Roger Vignoles, piano Sony 64498

16:41:00 00:07:06 Franz Liszt Years of Pilgrimage, Italy: Petrarch Roberto Plano, piano Azica 71222

16:51:00 00:03:40 Andrew Lloyd Webber Requiem: Pie Jesu Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano; Andrew Swait, treble; Prague Philharmonic Choir DeutGram 12217

16:57:00 00:02:20 Giuseppe Verdi La traviata: Act 1 Waltz Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80364

17:04:00 00:05:33 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 5 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Lynn, flute; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

17:26:00 00:09:27 Johann Sebastian Bach Finale from Keyboard Concerto No. 1 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord Avie 2207

17:40:00 00:04:56 Edvard Grieg Peer Gynt: Solveig's Song Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano DeutGram 12217

17:47:00 00:01:49 Edvard Grieg Peer Gynt: Dance of the Mountain King's Oivin Fjeldstad London Symphony Decca 4785437

17:52:00 00:03:11 Stephen Sondheim Merrily We Roll Along: Not a Day Goes By Don Sebesky London Symphony EMI 54285

17:56:00 00:03:10 Leonard Bernstein West Side Story: America Canadian Brass RCA 68633

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:10:00 00:10:36 Hamish MacCunn The Ship o' the Fiend Op 5 Martyn Brabbins BBC Scottish Symphony BBC 392

18:22:00 00:05:50 Francis Poulenc Mouvements perpétuels Paul Crossley, piano CBS 44921

18:30:00 00:04:28 Francis Poulenc Salve Regina John Rutter Cambridge Singers Collegium 108

18:37:00 00:16:37 Giuseppe Tartini Violin Concerto in E major La Serenissima Adrian Chandler Adrian Chandler, violin Avie 2371

18:55:00 00:03:27 Francis Poulenc Improvisation No. 13 in A minor Paul Crossley, piano CBS 44921

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:11:10 Gioacchino Rossini Semiramide: Overture Piero Gamba London Symphony Decca 4785437

19:15:00 00:39:30 Peter Tchaikovsky Symphony No. 2 in C minor Op 17 Geoffrey Simon London Symphony Chandos 9190

19:56:00 00:03:06 Claude Debussy Petite Suite: Ballet Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

20:00 CLEVELAND OVATIONS: “CIM Live” - Cleveland Institute of Music Orchestra, Carl Topilow, conductor; Huibin (Peter) Zou, clarinet, student artist– recorded in Mixon Hall, 3/8/17

Gabriel Fauré: Pavane Op 50

Wolfgang Amadeus Mozart: Clarinet Concerto in A K 622

Johannes Brahms: Serenade No. 1 in D Op 11

21:45:00 00:14:27 Wolfgang Amadeus Mozart Oboe Quartet in F major Boston Sym Chamber Players BSO Clas 601

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by jazz trumpeter, bandleader, and composer Joe Wilder

Brandt: First concert piece

Haydn: Trumpet Concerto - Andante

Friosco: Allegro

Saint-Saens: The swan

Leroy Anderson: A trumpeter's lullaby

Alec Wilder: Sonata for trumpet and piano

Jimmy van Heusen: Dream

Rodgers & Hart: My heart stood still



23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:00 00:07:22 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 45 Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5330

23:09:00 00:09:46 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Flute Concerto No. 1 English Chamber Orchestra Raymond Leppard Peter-Lukas Graf, flute Brilliant 93290

23:21:00 00:08:44 Aram Khachaturian Spartacus: Adagio Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

23:30:00 00:05:37 Alan Hovhaness Prayer of Saint Gregory Op 62 I Fiamminghi Rudolf Werthen Benny Wiame, trumpet Telarc 80392

23:37:00 00:09:38 Joachim Raff In the Twilight from Symphony No. 3 Op 153 Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

23:47:00 00:06:56 Antonín Dvorák Silent Woods Op 68 Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Han-Na Chang, cello EMI 57052

23:55:00 00:03:22 Anton Bruckner Fantasie in G major Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032