Program Guide 03-20-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:14:45 Antonio Caldara Sinfonia in C major Adrian Chandler La Serenissima Avie 2371

00:19:00 00:23:44 Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 5 in F major Op 24 Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

00:45:00 00:33:08 Robert Schumann Symphony No. 1 in B flat major Op 38 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 421439

01:21:00 00:11:26 Samuel Barber Summer Music Op 31 Belgian Wind Quintet Discover 920322

01:35:00 00:32:35 Wilhelm Stenhammar Serenade in F major Op 31 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

02:10:00 00:51:41 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 83 Berlin Philharmonic Eugen Jochum Emil Gilels, piano DeutGram 4793449

03:04:00 00:41:28 Joachim Raff Symphony No. 8 in A major Op 205 Urs Schneider Czecho-Slovak State Phil MarcoPolo 223362

03:48:00 00:26:55 Felix Mendelssohn String Symphony No. 8 in D major Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98275

04:18:00 01:02:00 Carl Orff Carmina burana Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Judith Blegen, soprano; Kenneth Riegel, tenor; Peter Binder, baritone; Cleve Orch Children's Chorus; Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

05:22:00 00:13:01 Hector Berlioz Overture 'Rob Roy' Charles Dutoit Montreal Symphony Decca 421193

05:37:00 00:06:20 Domenico Scarlatti Sonata in C major Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

05:50:00 00:05:27 Alexander Glazunov Scherzo from Symphony No. 7 Op 77 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

05:58:00 00:01:29 Richard Strauss Sunrise from 'Also sprach Zarathustra' Op 30 Gustavo Dudamel Berlin Philharmonic DeutGram 4791041

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:15 Scott Joplin Maple Leaf Rag Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

06:15:00 00:06:02 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 8 Op 59 American String Project MSR 1386

06:22:00 00:09:41 Antonio Vivaldi Flute Concerto in D major Apollo's Fire Jeannette Sorrell Kathie Stewart, flute ApolloFire 2005

06:32:00 00:03:41 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Wachet auf' José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

06:40:00 00:04:09 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Danse général Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4795448

06:45:00 00:10:59 Antonio Vivaldi Bassoon Concerto No. 18 in C major La Serenissima Adrian Chandler Peter Whelen, bassoon Avie 2371

06:55:00 00:02:21 Henry Fillmore March "The Circus Bee" Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

07:05:00 00:06:14 Felix Mendelssohn Andante from Piano Trio No. 1 Op 49 Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

07:13:00 00:08:19 Sergei Rachmaninoff Allegro from Symphony No. 2 Op 27 Carl Topilow CIM Orchestra CIM 2003

07:20:00 00:02:42 Sergei Rachmaninoff Lilacs Op 21 Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

07:25:00 00:03:19 Clarice Assad Impressions: Perpetual Motion New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

07:30:00 00:04:29 Igor Stravinsky The Rite of Spring: Sacrificial Dance Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 90578

07:40:00 00:07:13 Ignacio Cervantes Danzas Cubanas Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

07:51:00 00:03:45 Gian Carlo Menotti Sebastian: Barcarolle Andrew Schenck New Zealand Symphony Koch Intl 7005

07:55:00 00:03:09 John Williams The Empire Strikes Back: Imperial March Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

08:07:00 00:07:19 Alfred Newman How the West Was Won: Suite Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

08:18:00 00:08:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 26 in E flat major Jane Glover London Mozart Players ASV 762

08:25:00 00:02:42 George Gershwin Porgy and Bess: I Got Plenty of Nothing New York Philharmonic Zubin Mehta Gregg Baker, baritone Teldec 46318

08:30:00 00:02:59 Charles Gounod Faust: Soldiers' Chorus London Symphony Richard Hickox Men of; London Symphony Chorus MCA 25877

08:40:00 00:07:52 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 1 Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

08:51:00 00:01:46 Percy Grainger Country Gardens Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

08:52:00 00:02:10 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: Butterfly Op 43 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930

08:55:00 00:05:03 Henry Mancini March with Mancini Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

09:08:00 00:15:45 George Gershwin Second Rhapsody Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

09:27:00 00:06:39 Miklós Rózsa Quo Vadis: Romanza Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1056

09:35:00 00:03:35 Samuel Barber Dance from Serenade for Strings Op 1 Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

09:56:00 00:03:13 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:01:31 Henry Purcell Amphitrion: Air Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

10:03:00 00:01:47 Nicola Matteis Ground after the Scotch Humor Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Members of DeutGram 13993

10:06:00 00:10:58 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in F major Op 9 La Serenissima Adrian Chandler Gail Hennessey, oboe; Rachel Chaplin, oboe Avie 2371

10:18:00 00:06:00 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Entrée de Polymnie Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

10:26:00 00:03:00 Sergei Rachmaninoff Prelude in D minor Lara Downes, piano Steinway 30016

10:30:00 00:04:08 Leonard Bernstein Candide: Overture Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 63085

10:38:00 00:06:25 Randall Thompson Scherzo from Symphony No. 2 Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

10:52:00 00:22:59 Igor Stravinsky The Firebird: Suite (1919) Lorin Maazel New York Philharmonic DeutGram 9772

11:16:00 00:06:22 Anatoly Liadov Polonaise No. 1 in C major Op 49 Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

11:24:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Piano & Orchestra in A major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80285

11:35:00 00:08:13 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 16 in A flat major Op 72 Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

11:47:00 00:09:32 Herbert Howells Paradise Rondel Richard Hickox London Symphony Chandos 9410

12:07:00 00:07:38 Giuseppe Torelli Sinfonia for 4 Trumpets in C major Adrian Chandler La Serenissima Avie 2371

12:17:00 00:07:51 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

12:29:00 00:02:03 Frederick A. Jewell March "The Screamer" Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

12:32:00 00:03:19 Christian Sinding Rustles of Spring Op 32 Daniell Revenaugh, piano Seraphim 73300

12:39:00 00:03:17 Edward MacDowell Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51 London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

12:44:00 00:09:07 John Ireland Epic March Richard Hickox London Symphony Chandos 8879

12:53:00 00:03:32 Reinhold Glière The Red Poppy: Russian Sailor's Dance Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:35:56 Carl Nielsen Symphony No. 4 Op 29 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

13:38:00 00:12:17 Gunnar de Frumerie Pastoral Suite Op 13 Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Sarah Lindloff, flute Naxos 553715

13:51:00 00:07:45 Jean Sibelius The Swan of Tuonela Op 22 Hans Rosbaud Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:01:33 Leo Tolstoy Waltz in F major Lera Auerbach, piano Bis 1502

14:03:00 00:05:53 Paul Bowles Four Preludes for Piano Lara Downes, piano Steinway 30016

14:10:00 00:12:00 Bedrich Smetana Má vlast: From Bohemia's Woods and George Szell New York Philharmonic Unitd Arch 13

14:25:00 00:11:12 Antonio Casimir Cartellieri Symphony No. 2 in E flat major Gernot Schmalfuss Evergreen Symphony Orchestra CPO 777667

14:39:00 00:06:00 Claude Debussy L'isle joyeuse Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

14:47:00 00:08:41 Giacomo Puccini Preludio sinfonico in A Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

14:56:00 00:03:00 Jan Dismas Zelenka Canarie from Capriccio No. 2 in D Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

15:01:00 00:14:45 Antonio Caldara Sinfonia in C major Adrian Chandler La Serenissima Avie 2371

15:19:00 00:11:00 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 3 in G major Trevor Pinnock English Concert DeutGram 4795448

15:32:00 00:03:32 Léo Delibes Coppélia: Czárdás Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

15:39:00 00:04:57 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Blue Bird Pas de Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

15:46:00 00:10:12 Charles Ives Finale from Symphony No. 2 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

15:58:00 00:04:05 Antonio Vivaldi Concerto alla rustica in G major Adrian Chandler La Serenissima Avie 2371

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Handel Passes the Hat

16:06:00 00:02:44 Ernesto Nazareth Tango 'Vem cá Branquinha' Joel Fan, piano Reference 119

16:12:00 00:10:02 Arcangelo Corelli St. Beatrice d'Este: Sinfonia in D minor Adrian Chandler La Serenissima Avie 2371

16:26:00 00:08:07 Max Steiner The Fountainhead: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81270

16:37:00 00:02:07 Max Steiner Jezebel: Waltz John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

16:41:00 00:07:38 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 2 Op 44 Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

16:52:00 00:02:51 William Byrd Laudate Dominum Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

16:56:00 00:03:03 Dag Wirén Praeludium from Serenade for Strings Op 11 William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

17:05:00 00:05:55 Franz Schubert The Friends from Salamanka: Overture Manfred Huss Haydn Sinfonietta, Vienna Koch Intl 1121

17:14:00 00:09:31 Franz Lehár The Merry Widow: Concert Overture Michail Jurowski Berlin Radio Symphony CPO 999891

17:26:00 00:08:16 Greg Anderson Over the Rainbow The Five Browns, pianos E1 Music 2041

17:40:00 00:05:12 Michael Torke Oracle Mark Russell Smith Quad City Symphony Ecstatic 92261

17:47:00 00:03:38 Michael Torke Miami Grands: Little Havana, late Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

17:53:00 00:02:17 Tylman Susato The Danserye: Bergeret "Dont vient cela" New London Consort Members of l'Oiseau 436131

17:55:00 00:04:13 Paul Hindemith March from 'Symphonic Metamorphosis' Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:53 Henri Rabaud Dances from 'Marouf, Cobbler of Cairo' Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

18:26:00 00:04:19 Arvo Pärt Für Alina Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148

18:32:00 00:02:46 Arvo Pärt Psalm 95 'Cantate Domino' Paul Hillier Theatre of Voices; Christopher Bowers-Broadbent,o Harm Mundi 907182

18:37:00 00:15:42 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 34 in B flat major Op 33 Angeles Quartet Decca 4783695

18:55:00 00:03:51 Arvo Pärt Agnus Dei from 'Berlin Mass' Chamber Ensemble Richard Stoltzman, clarinet; Bill Douglas, bassoon RCA 68416

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:37 Giuseppe Tartini Violin Concerto in E major La Serenissima Adrian Chandler Adrian Chandler, violin Avie 2371

19:21:00 00:34:11 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80163

19:57:00 00:03:17 Frédéric Chopin Waltz No. 7 in C sharp minor Op 64 Van Cliburn, piano RCA 300350

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:07:38 Maurice Ravel Miroirs: Alborada del gracioso Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

20:12:00 00:10:13 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Spring' Concerto in E major Op 8 Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013

20:24:00 00:32:23 Robert Schumann Symphony No. 1 in B flat major Op 38 Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

20:58:00 00:01:12 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in E flat major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Handel Passes the Hat

21:03:00 00:19:39 Antonín Dvorák The Wood Dove Op 110 Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 21278

21:25:00 00:04:05 Antonio Vivaldi Concerto alla rustica in G major Adrian Chandler La Serenissima Avie 2371

21:31:00 00:02:56 Gabriel Fauré Nocturne No. 8 in D flat Op 84 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

21:36:00 00:13:22 William Alwyn Concerto Grosso No. 2 in G major David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

21:52:00 00:36:02 Franz Schubert Piano Sonata No. 21 in B flat major Alfred Brendel, piano Philips 4788977

22:30:00 00:11:26 Samuel Barber Summer Music Op 31 Belgian Wind Quintet Discover 920322

22:44:00 00:13:51 Johan Wagenaar Overture to 'Cyrano de Bergerac' Op 23 Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

22:57:00 00:02:17 Giovanni Gabrieli Canzona Prima à 5 Canadian Brass Steinway 30008

QUIET HOUR

23:02:00 00:08:13 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Springtime Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro Gareth Hulse, oboe ASV 2053

23:10:00 00:08:05 Gustav Holst The Planets: Venus Op 32 Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

23:20:00 00:07:52 Antonio Estévez Mediodía en el Llano Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

23:27:00 00:08:19 Gustav Mahler Blumine from Symphony No. 1 in D major Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

23:38:00 00:16:03 Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Iona Brown, violin Decca 414595

23:56:00 00:02:51 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: To Spring Op 43 Per Tengstrand, piano Azica 71207

23:56:00 00:03:04 Sir Edward Elgar Salut d'amour Op 12 Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4795305