Program Guide 03-14-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:36:54 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

00:42:00 00:13:36 Frédéric Chopin Concert Rondo 'Krakowiak' Op 14

NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski Jan Lisiecki, piano DeutGram 4796824

00:59:00 00:38:22 Peter Tchaikovsky Suite No. 2 in C major Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

01:41:00 00:16:41 Paul Schoenfield Café Music

Almeda Trio Albany 1386

02:00:00 00:28:41 E. J. Moeran Cello Concerto Ulster Orchestra

JoAnn Falletta Guy Johnston, cello Naxos 573034

02:32:00 00:36:46 Franz Schubert Piano Quintet in A major

Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

03:12:00 00:39:22 Ludwig van Beethoven Piano Concerto in D major Op 61

Tapiola Sinfonietta Olli Mustonen Olli Mustonen, piano Ondine 1123

03:54:00 00:37:31 Antonín Dvorák String Quartet No. 13 in G major Op 106

Cypress String Quartet Avie 2275

04:34:00 00:32:25 Luigi Cherubini Symphony in D major

Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999521

05:09:00 00:29:30 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 1 in D major Op 17

Philharmonia Orchestra Charles Dutoit Pascal Rogé, piano Decca 4785437

05:41:00 00:07:12 Erich Wolfgang Korngold Straussiana

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

05:53:00 00:03:33 Fritz Kreisler La Précieuse

James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:03:11 Leroy Anderson Sleigh Ride

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2008

06:15:00 00:08:47 Felix Mendelssohn Finale from String Symphony No. 12

Concerto Cologne Teldec 98435

06:24:00 00:04:44 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

06:30:00 00:04:36 Edward MacDowell Suite No. 2: In War-time Op 48

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

06:40:00 00:09:58 Georg Philipp Telemann Concerto for Trumpet & 2 Oboes in D major

St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Sergei Nakariakov, trumpet; Linda Strommen, oboe; Thomas Tempel, oboe Teldec 10788

06:51:00 00:03:05 Giovanni Palestrina Super flumina Babylonis

Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

06:55:00 00:03:12 Johann Strauss Radetzky March Op 228

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

07:05:00 00:05:15 Anton Stamitz Rondeau from Concerto for 2 Flutes in G major

Camerata Salzburg Jean-Pierre Rampal Jean-Pierre Rampal, flute; Shigenori Kudo, flute Sony 45930

07:14:00 00:08:21 Mily Balakirev Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

07:20:00 00:02:47 Erik Satie Gymnopédie No. 1

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

07:25:00 00:02:40 Gabriel Fauré Dolly Suite: Berceuse Op 56

Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

07:30:00 00:04:26 Frédéric Chopin Nocturne No. 20 in C sharp minor

Jan Lisiecki, piano DeutGram 4796824

07:40:00 00:07:33 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from String Quartet No. 4

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

07:51:00 00:03:14 Erik Satie Sonatine bureaucratique

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

07:57:00 00:01:56 Reinhold Glière The Red Poppy: Chinese Dance

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

08:07:00 00:06:20 Antonín Dvorák Polka from String Quartet No. 9 Op 34

Melos Quartet Harm Mundi 901510

08:15:00 00:07:36 Nicolò Paganini Rondo from Violin Concerto No. 1 Op 6

London Symphony Sir Alexander Gibson Henryk Szeryng, violin Philips 4788977

08:25:00 00:07:31 Ralph Vaughan Williams Scherzo: The Waves from 'A Sea Symphony'

Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Atlanta Symphony Chorus Telarc 80588

08:40:00 00:08:04 Ottorino Respighi Suite for Strings: Burlesca & Rigaudon

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

08:47:00 00:04:26 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 14 Op 27

HJ Lim, piano EMI 64952

08:55:00 00:04:23 John Barry Out of Africa: Love Theme

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:05:00 00:15:47 Zoltán Kodály Dances of Galánta

István Kertész London Symphony Decca 4785437

09:25:00 00:03:13 Richard Adler & Jerry Ross The Pajama Game: Hernando's Hideaway

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

09:31:00 00:05:35 Sergei Prokofiev Cinderella: In the Palace

Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

09:39:00 00:08:29 Ludwig van Beethoven Scherzo from String Quartet No. 7 Op 59

Amadeus Quartet DeutGram 4795448

09:50:00 00:07:18 Franz Schubert Overture in the Italian Style in C

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:02 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Sarabande

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

10:03:00 00:02:28 Georg Philipp Telemann Two Pieces from 'Heroic Music'

Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

10:07:00 00:10:18 Benjamin Britten Gloriana: Courtly Dances

André Previn Royal Philharmonic Telarc 80126

10:18:00 00:06:19 Henry Purcell The Fairy Queen: Act 4 Symphony

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901308

10:26:00 00:04:34 Sir Hamilton Harty A John Field Suite: Rondo

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

10:33:00 00:04:30 Gabriel Fauré Impromptu No. 3 in A flat major Op 34

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

10:42:00 00:05:52 Gabriel Fauré Pavane Op 50

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe d'amore Decca 4782564

10:52:00 00:26:05 Max Bruch Violin Concerto No. 1 in G minor Op 26

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4793449

11:18:00 00:04:27 Felix Mendelssohn Scherzo from Octet for Strings Op 20

Cleveland Quartet Meliora String Quartet Telarc 80142

11:25:00 00:07:52 Johann Strauss Waltz 'Loreley-Rhein-Klänge' Op 154

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

11:34:00 00:07:46 Sir Arthur Sullivan The Mikado: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

11:42:00 00:02:15 John Philip Sousa March 'The Mikado'

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

11:42:00 00:08:18 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 7 Op 92

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

11:56:00 00:03:03 Joseph Hellmesberger Jr Valse espagnole

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:07:00 00:08:51 Georg Philipp Telemann Concerto Polonois in G major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

12:18:00 00:06:52 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Fête Polonaise

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:26:00 00:03:55 Peter Tchaikovsky Nocturne Op 10

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

12:32:00 00:03:36 Arthur Foote Suite for Strings: Praeludium Op 63

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

12:40:00 00:05:32 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Final Waltz & Apotheosis

Semyon Bychkov Berlin Philharmonic Philips 420237

12:47:00 00:10:42 Alexander Glazunov Solemn Overture Op 73

Igor Golovschin Moscow Symphony Naxos 553839

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:31:44 Franz Schubert Symphony No. 6 in C major

Thomas Zehetmair Royal Northern Sinfonia Avie 2224

13:34:00 00:15:43 Franz Liszt Hungarian Fantasy

Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67403

13:51:00 00:08:01 Richard Wagner Das Rheingold: Entry of the Gods into Valhalla

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:01:50 Johann Strauss Cachucha Galop Op 97

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

14:02:00 00:01:56 Hans Christian Lumbye Galop 'Salute to August Bournonville'

Giordano Bellincampi Tivoli Symphony Orchestra MarcoPolo 223743

14:07:00 00:13:05 Georg Philipp Telemann Viola Concerto in G major

National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Pinchas Zukerman, viola Analekta 8783

14:22:00 00:07:07 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Ouverture

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

14:45:00 00:08:03 Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet

Sir John Eliot Gardiner Lyon Opera Orchestra Erato 45003

14:54:00 00:05:11 Édouard Lalo Scherzo for Orchestra

Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

15:01:00 00:13:44 Frédéric Chopin Andante spianato & Grande Polonaise

NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski Jan Lisiecki, piano DeutGram 4796824

15:18:00 00:10:41 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 9 in E flat major

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

15:31:00 00:04:19 George Frideric Handel Jephtha: When his loud voice in thunder spoke

Academy Ancient Music Berlin Marcus Creed RIAS Chamber Chorus BerlinClas 1057

15:39:00 00:06:29 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings: Italian Air

Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

15:48:00 00:08:30 Arthur Foote Air and Gavotte

Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: The Amazing Mr. Ornstein

15:58:00 00:04:12 Georg Philipp Telemann Finale from Concerto for 2 Horns

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Andrew Joy, horn; Charles Putnam, horn Archiv 427619

16:06:00 00:02:53 Georg Philipp Telemann Finale from Concerto in e for Recorder and Flute

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Michael Lynn, recorder; Kathie Stewart, flute Koch Intl 7576

16:12:00 00:12:18 Antonín Dvorák Slavonic Rhapsody No. 3 in A flat major Op 45

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8589

16:28:00 00:06:29 Jacques Ibert Macbeth: Overture & Murder of Duncan

Adriano Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223287

16:37:00 00:01:59 Jacques Ibert Histoires: Le petit âne blanc

Salut Salon Warner 554295

16:41:00 00:07:46 Sir Arthur Sullivan The Mikado: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

16:52:00 00:02:30 Gilbert & Sullivan The Mikado: Tit Willow

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone Telarc 80284

16:56:00 00:02:36 Sergei Rachmaninoff Suite No. 1: Russian Easter Op 5

Emanuel Ax, piano; Yefim Bronfman, piano Sony 61767

17:04:00 00:06:32 Georg Philipp Telemann Concerto for Flute, Oboe d'amore & Continuo

European Baroque Soloists Denon 9614

17:13:00 00:10:10 Giuseppe Verdi Macbeth: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

17:26:00 00:10:23 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 4

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Arthaus 101682

17:40:00 00:04:39 Francis Poulenc Villageoises

Pascal Rogé, piano Decca 425862

17:46:00 00:03:25 Francis Poulenc Les chemins de l'amour

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

17:52:00 00:02:45 Johann Strauss Furioso Galop Op 114

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

17:56:00 00:02:48 Richard Strauss Scherzo from Piano Sonata in B minor Op 5

David Golub, piano Arabesque 6664

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:37 Georg Philipp Telemann Ouverture burlesque in B flat

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

18:26:00 00:05:04 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Sinfonia

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

18:33:00 00:05:07 Johann Sebastian Bach Cantata No.207: Chorus 'Vereinigte zweitracht'

Richard Kapp Philharmonia Virtuosi of NY CBS 44651

18:40:00 00:12:03 Johann Gottlieb Goldberg Trio Sonata in C major

Wilbert Hazelzet, flute; Jacques Ogg, harpsichord; Jaap ter Linden, cello Glossa 920802

18:54:00 00:05:03 Johann Sebastian Bach Goldberg Variation No. 13

Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:57 Robert Fuchs Serenade No. 3 for Strings in E minor Op 21

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

19:26:00 00:30:16 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante in E flat major

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Daniel Majeske, violin; Robert Vernon, viola Decca 443175

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:10:49 Felix Mendelssohn Hebrides Overture 'Fingal's Cave' Op 26

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46536

20:15:00 00:18:21 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat major

Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton André Watts, piano Telarc 80429

20:35:00 00:22:19 Antonín Dvorák Czech Suite Op 39

Sir John Eliot Gardiner NDR Symphony Orchestra DeutGram 437506

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: The Amazing Mr. Ornstein

21:03:00 00:24:04 Georg Philipp Telemann Orchestral Suite in C 'Water Music'

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

21:29:00 00:10:55 Zoltán Kodály Hungarian Rondo

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

21:42:00 00:03:51 Anderson & Roe Papageno!

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway

30006

21:48:00 00:01:45 Johannes Brahms Lullaby Op 49

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

21:52:00 00:35:29 Franz Schubert String Quartet No. 13 in A minor

Cleveland Quartet Telarc 80225

22:30:00 00:17:26 Frédéric Chopin Variations on 'Là ci darem la mano' Op 2

NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski Jan Lisiecki, piano DeutGram 4796824

22:51:00 00:08:01 Richard Strauss Serenade for 13 Winds in E flat major Op 7

Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman Members of ArteNova 98495

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:40 Franz Schubert Moment Musical No. 6 in A flat major

Stephen Kovacevich, piano EMI 55219

23:09:00 00:11:40 Johannes Brahms Adagio from Clarinet Quintet Op 115

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

23:23:00 00:05:03 Johann Sebastian Bach Goldberg Variation No. 13

Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715

23:28:00 00:05:59 Johann Joachim Quantz Arioso from Flute Concerto in G major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

23:36:00 00:05:08 Federico Mompou Canción y Danza No. 6

Anja Lechner, cello; François Couturier, piano ECM 2367

23:41:00 00:12:32 Wilhelm Stenhammar Andante from Piano Concerto No. 1

Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Mats Widlund, piano Chandos 9074

23:55:00 00:03:32 Johannes Brahms Intermezzo in A minor Op 116

Emil Gilels, piano DeutGram 4793449