Program Guide 03-10-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:34:29 Édouard Lalo Symphonie espagnole Op 21 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

00:39:00 00:27:59 Alexander Borodin Symphony No. 2 in B minor Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

01:10:00 00:23:46 Sir Alexander Mackenzie Pibroch Op 42 Royal Scottish Nat'l Orch David Davies Malcolm Stewart, violin Hyperion 66975

01:36:00 01:02:00 Carl Orff Carmina burana Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Judith Blegen, soprano; Kenneth Riegel, tenor; Peter Binder, baritone; Cleve Orch Children's Chorus; Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

02:40:00 00:23:58 Henryk Wieniawski Violin Concerto No. 2 in D minor Op 22 Bamberg Symphony Jan Krenz Henryk Szeryng, violin Philips 4788977

03:06:00 00:47:53 John Knowles Paine Symphony No. 2 in A major Op 34 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

03:57:00 00:29:23 Camille Saint-Saëns Violin Concerto No. 3 in B minor Op 61 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

04:29:00 00:16:15 Giuseppe Verdi Don Carlos: Ballet of the Queen Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

04:48:00 00:29:06 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 21 in C major Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

05:20:00 00:14:08 Darius Milhaud Suite provençale Op 152 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 7031

05:36:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 1 Op 27 Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

05:52:00 00:03:46 Heinrich von Herzogenberg Scherzo from Trio Op 61 Albrecht Mayer, oboe; Marie-Luise Neunecker, horn; Markus Becker, piano Decca 4783498

05:59:00 00:00:59 Frédéric Chopin Etude No. 21 in G flat major Op 25 Irena Portenko, piano Blue Griff 213

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:01 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Gavotte Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

06:15:00 00:08:53 Felix Mendelssohn Finale from Concerto for Violin, Piano & Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80745

06:25:00 00:03:17 Eric Whitacre A Boy and a Girl Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 559677

06:30:00 00:04:29 Arthur Foote Suite for Strings: Finale Op 63 Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

06:40:00 00:08:58 Wolfgang Amadeus Mozart Theme & Variations from Clarinet Quintet Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

06:51:00 00:03:03 George Frideric Handel Sarabande from Keyboard Suite in D minor Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 4795448

06:55:00 00:02:39 Roland Forrest Seitz Grandioso March Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

07:05:00 00:05:05 Sir Arthur Sullivan The Yeoman of the Guard: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

07:10:00 00:06:14 Béla Bartók Romanian Folk Dances Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415668

07:20:00 00:03:40 Robert Schumann Scherzo from Piano Quartet Op 47 Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

07:25:00 00:01:52 Marc-Antoine Charpentier Te Deum: Prélude William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 2908304

07:27:00 00:08:18 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 7 Op 92 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

07:40:00 00:04:46 Paul Moravec Blue Fiddle Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

07:45:00 00:04:10 Franz Joseph Haydn Overture to an English Opera Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55192

07:53:00 00:01:23 Traditional Comin' Thro' the Rye La Nef Meredith Hall, soprano Atma 2336

07:55:00 00:03:18 Jules Mouquet Suite for Winds: Scherzo Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

08:07:00 00:04:10 Peter Tchaikovsky Waltz from Serenade for Strings Op 48 East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

08:15:00 00:07:43 Julius Fucik Miramare Overture Op 247 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

08:25:00 00:01:17 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Harlequinade Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

08:28:00 00:07:53 Gerald Finzi Rondo from Clarinet Concerto City of London Sinfonia Richard Hickox Michael Collins, clarinet VirginClas 90718

08:40:00 00:10:01 Erich Wolfgang Korngold Finale from Symphony Op 40 Franz Welser-Möst Philadelphia Orchestra EMI 56169

08:51:00 00:06:10 Cole Porter Kiss Me, Kate: Overture John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

08:58:00 00:03:52 Cole Porter Begin the Beguine Jenny Lin, piano Steinway 30011

09:08:00 00:17:58 Edvard Grieg Norwegian Dances Op 35 Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

09:32:00 00:06:40 Frank Loesser Guys and Dolls: Medley Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

09:42:00 00:05:53 Gustav Holst Brook Green Suite Howard Griffiths English Sinfonia Naxos 570339

09:48:00 00:08:43 Sergei Prokofiev Allegro from Symphony No. 5 Op 100 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

09:51:00 00:03:49 William Bolcom Poltergeist Spencer Myer, piano Steinway 30041

09:57:00 00:02:48 Miklós Rózsa King of Kings: Theme Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1056

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:03:11 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 6 'Zapateado' Op 23 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

10:05:00 00:02:25 Pablo de Sarasate Gavota de Mignon Op 16 Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano Canary 7

10:11:00 00:10:19 Francesco Salieri Symphony in B flat major Claudio Scimone I Solisti Veneti Erato 88176

10:24:00 00:07:23 Antonio Salieri The Landlady: Overture Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

10:26:00 00:05:08 William Bolcom Epitaph for Louis Chauvin Spencer Myer, piano Steinway 30041

10:33:00 00:03:30 George Gershwin Tip-Toes: Sweet and Low-Down London Symphony John Williams Joshua Bell, violin; George Gershwin, piano Sony 60659

10:51:00 00:20:44 Felix Mendelssohn Piano Concerto No. 1 in G minor Op 25 Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Lang Lang, piano DeutGram 4795448

11:16:00 00:06:16 Carl Maria von Weber Overture to 'The Ruler of the Spirits' Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

11:25:00 00:07:19 Wolfgang Amadeus Mozart La finta semplice: Overture Mario Bernardi Calgary Philharmonic CBC 5149

11:37:00 00:08:10 Frédéric Chopin Scherzo No. 1 in B minor Op 20 Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

11:49:00 00:08:30 Joaquín Turina La procesión del rocio Op 9 Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

12:07:00 00:07:46 Sir Arthur Sullivan The Mikado: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

12:17:00 00:13:32 Léo Delibes Le Roi s'amuse: Suite Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 158

12:32:00 00:03:39 William Bolcom Fields of Flowers Spencer Myer, piano Steinway 30041

12:40:00 00:05:04 Max von Schillings Dance of the Flowers Jan Stulen WDR Symphony Cologne CPO 999233

12:49:00 00:11:02 Charles Wakefield Cadman Dark Dancers of the Mardi Gras Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

THE BIG WORK AT ONE

13:03:00 00:27:59 Alexander Borodin Symphony No. 2 in B minor Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

13:35:00 00:25:13 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Suite Op 20 Mstislav Rostropovich Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:03:29 William Bolcom Incineratorag Spencer Myer, piano Steinway 30041

14:05:00 00:03:59 William Bolcom Knockout: A Rag Spencer Myer, piano Steinway 30041

14:11:00 00:12:33 Johannes Brahms Tragic Overture Op 81 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

14:26:00 00:06:55 Ferruccio Busoni Comedy Overture Op 38 Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 572922

14:36:00 00:07:36 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 10 in G major Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Teldec 25914

14:46:00 00:14:36 Samuel Barber Capricorn Concerto Op 21 St. Louis Symphony Leonard Slatkin Jacob Berg, flute; Peter Bowman, oboe; Susan Slaughter, trumpet RCA 68283

15:00:00 00:12:08 Antonín Dvorák Slavonic Rhapsody No. 1 in D major Op 45 Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 416623

15:16:00 00:06:49 Josef Suk Scherzo from Symphony No. 1 Op 14 Václav Neumann Czech Philharmonic Supraphon 111964

15:18:00 00:07:22 John Field Rondeau in A flat major London Mozart Players Matthias Bamert Míceál O'Rourke, piano Chandos 9534

15:35:00 00:04:31 Pablo de Sarasate Introduction & Tarantella Op 43 Abbey Road Ensemble Lawrence Foster Itzhak Perlman, violin EMI 55475

15:42:00 00:06:18 Camille Saint-Saëns Tarantelle in A minor Op 6 Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute; Harri Mäki, clarinet Bis 1359

15:50:00 00:06:51 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in G major Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

15:58:00 00:04:46 Sergei Rachmaninoff Aleko: Men's Dance Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Rachmaninoff's Vespers

16:07:00 00:03:01 Sergei Rachmaninoff All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin Op 37 Voces8 Decca 22601

16:13:00 00:10:46 Peter Tchaikovsky Sonatina from Serenade for Strings Op 48 Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

16:27:00 00:07:39 Pablo de Sarasate Zigeunerweisen Op 20 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

16:37:00 00:02:49 Gustav Holst First Suite for Military Band: March Op 28 Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80606

16:41:00 00:07:46 Ferruccio Busoni Sonatina No. 6 'Chamber Fantasy after Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394

16:52:00 00:03:42 William Bolcom Glad Rag Spencer Myer, piano Steinway 30041

16:57:00 00:02:35 Anonymous Chacona in C from 'Flores de Música' Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

17:05:00 00:05:17 Alexander Borodin Scherzo from Symphony No. 2 Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

17:26:00 00:08:45 Edvard Grieg Sigurd Jorsalfar: Homage March Op 56 Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

17:40:00 00:06:36 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 21 Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

17:48:00 00:01:53 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in C major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

17:52:00 00:03:11 Leroy Anderson Old MacDonald Had a Farm Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

17:56:00 00:02:55 Brian Dykstra Mixon Hall Rag Katherine DeJongh, flute; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:15 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 14 in C sharp minor Op 27 Peter Takács, piano Cambria 1175

18:26:00 00:03:27 Frédéric Chopin Etude No. 23 in A minor Op 25 Van Cliburn, piano RCA 300350

18:31:00 00:03:21 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Siciliana Op 18 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

18:37:00 00:15:19 Jules Massenet Suite No. 4 'Picturesque Scenes' Jean-Yves Ossonce New Zealand Symphony Naxos 553125

18:54:00 00:04:35 Harold Darke In the Bleak Midwinter City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 106

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:05 Anton Arensky Variations on Theme by Tchaikovsky Op 35 William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

19:18:00 00:37:10 Antonín Dvorák Symphony No. 5 in F major Op 76 Witold Rowicki London Symphony Philips 4788977

19:57:00 00:02:10 Antonín Dvorák Cypress No. 3 Cypress String Quartet Avie 2275

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:09:12 Peter Warlock Capriol Suite Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

20:13:00 00:13:08 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite Op 19 Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

20:28:00 00:29:06 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 21 in C major Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

20:57:00 00:02:30 Francis Poulenc Pastourelle Paul Crossley, piano CBS 44921

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Rachmaninoff's Vespers

21:03:00 00:19:41 Frank Bridge Suite for String Orchestra William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

21:25:00 00:04:03 John Field Nocturne No. 15 in D minor Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

21:31:00 00:10:12 Claude Debussy Danses sacrée et profane Oberlin 21 Bridget Reischl Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80694

21:43:00 00:07:14 Giovanni Gabrieli Sonata No. 20 à 22 Taverner Consort Andrew Parrott Members of EMI 54265

21:52:00 00:25:11 Arthur Honegger Symphony No. 2 for Strings & Trumpet Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Fritz Wesenigk, trumpet DeutGram 4796018

22:19:00 00:24:44 Wolfgang Amadeus Mozart Quintet for Piano & Winds in E flat major Radu Lupu, piano; Han de Vries, oboe; George Pieterson, clarinet; Vicente Zarzo, horn; Brian Pollard, bassoon Decca 414291

22:46:00 00:12:29 Franz Schubert Piano Sonata No. 5 in A flat major András Schiff, piano Decca 440307

QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:00 00:08:22 Max Bruch Adagio from Scottish Fantasy Op 46 BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

23:10:00 00:07:00 Joachim Raff Andante from Octet for Strings Op 176 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

23:19:00 00:09:56 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 26 Op 20 Daedalus Quartet Bridge 9326

23:28:00 00:06:32 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 21 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Alfred Brendel, piano Philips 4788977

23:38:00 00:08:48 Camille Saint-Saëns Andantino from Violin Concerto No. 3 Op 61 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

23:46:00 00:07:57 Gabriel Fauré Adagio from Piano Quartet No. 1 Op 15 Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

23:56:00 00:02:41 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: Bist du bei mir Alison Balsom, trumpet; Alastair Ross, organ; Mark Caudle, viola da gamba EMI 58047