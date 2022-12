Program Guide 03-07-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:38:33 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92 Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4795448

00:43:00 00:34:01 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

01:20:00 00:28:59 Franz Berwald Symphony No. 3 in C major Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553052

01:52:00 00:16:30 Knudage Riisager Fool's Paradise Suite No. 1 Op 33 Thomas Dausgaard Helsingborg Symphony DaCapo 224082

02:11:00 00:14:00 Knudage Riisager Fool's Paradise Suite No. 2 Op 33 Thomas Dausgaard Helsingborg Symphony DaCapo 224082

02:27:00 00:37:22 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 7 in F major Op 59 Amadeus Quartet DeutGram 4795448

03:07:00 00:26:02 Sir Charles Villiers Stanford Concert Variations on an English Theme Op 71 Ulster Orchestra Vernon Handley Margaret Fingerhut, piano Chandos 8736

03:35:00 00:29:13 Maurice Ravel String Quartet in F Cleveland Quartet Telarc 80111

04:00:00 00:38:17 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 3 in D minor Op 30 Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton Stephen Hough, piano Hyperion 67501

04:41:00 00:30:27 Josef Suk Fairy Tale: Suite Op 16 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572323

05:14:00 00:18:02 Alfredo Casella Paganiniana Op 65 Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

05:35:00 00:08:01 Julius Fucik Little Ballerinas Waltz Op 226 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

05:53:00 00:03:04 Claude Debussy Arabesque No. 2 in G major Simon Trpceski, piano EMI 272

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:05 Percy Grainger Molly on the Shore Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

06:15:00 00:09:54 Ludwig van Beethoven Allegro from Sonata No. 23 Op 57 Vladimir Horowitz, piano RCA 300350

06:25:00 00:04:17 Maurice Ravel Mother Goose: Conversations Between Martha Argerich, piano; Lang Lang, piano DeutGram 4795096

06:30:00 00:03:06 George Frideric Handel Rinaldo: Battle & March Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5123

06:40:00 00:07:48 Giovanni Battista Pergolesi Sinfonia in F major Cleveland Orchestra Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, harpsichord; Members of MLR 2013

06:48:00 00:00:51 Maurice Ravel Minuet in C sharp minor Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811

06:51:00 00:03:28 Ludwig van Beethoven Entrata from Serenade Op 25 Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

06:55:00 00:03:16 Alfredo Javaloyes Pasodoble "El Abanico" Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:05:34 Johannes Brahms Allegretto from Cello Sonata No. 1 Op 38 Mstislav Rostropovich, cello; Rudolf Serkin, piano DeutGram 4793449

07:13:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31 Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Teldec 90201

07:24:00 00:03:27 William Bolcom Raggin' Rudi Spencer Myer, piano Steinway 30041

07:30:00 00:02:38 Stephen Sondheim Comedy Tonight! Don Sebesky London Symphony EMI 54285

07:32:00 00:02:17 Dmitri Shostakovich Fugue No. 7 in A major Op 87 Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

07:40:00 00:02:13 Wilhelm Peterson-Berger Flowers from Frösön: Song of Summer Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553115

07:42:00 00:06:27 August Soederman Swedish Festival Music Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553115

07:50:00 00:04:14 Franz Anton Hoffmeister Rondo from Viola Concerto in D major Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Victoria Chiang, viola Naxos 572162

07:55:00 00:02:15 Alexander Borodin Prince Igor: Dance of the Polovetsian Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1029

08:07:00 00:06:06 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tsar's Bride: Overture Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

08:15:00 00:06:33 Franz Joseph Haydn Allegretto from Symphony No. 63 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427337

08:20:00 00:04:30 Scott Joplin Heliotrope Bouquet Alexander Peskanov, piano Naxos 559114

08:32:00 00:05:08 William Bolcom Epitaph for Louis Chauvin Spencer Myer, piano Steinway 30041

08:33:00 00:02:02 Johann Sebastian Bach Siciliano from Flute Sonata No. 2 Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

08:40:00 00:10:04 George Gershwin Cuban Overture Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

08:54:00 00:02:11 Thomas Tallis If Ye Love Me John Rutter Cambridge Singers Collegium 107

08:58:00 00:04:57 John Williams Empire of the Sun: Cadillac of the Skies Boston Pops Orchestra John Williams American Boychoir; Tanglewood Festival Chorus Sony 51333

09:05:00 00:17:31 Maurice Ravel Boléro Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4795448

09:35:00 00:04:00 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Maidens' Dance Op 118 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

09:55:00 00:02:59 Xavier Montsalvatge Fantasia for Guitar & Harp: Brasilado Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:01:24 Maurice Ravel In the Style of Chabrier Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515

10:02:00 00:02:21 Maurice Ravel Minuet on the Name 'Haydn' Sean Chen, piano Steinway 30029

10:08:00 00:08:17 Alexander Borodin Nocturne from String Quartet No. 2 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 435757

10:21:00 00:04:32 Fernando Sor Variations on 'La Folia' Op 15 Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

10:29:00 00:05:28 Ferdinando Carulli Polonaise from Guitar Concerto No. 1 Op 8 Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

11:01:00 00:18:47 Maurice Ravel Piano Concerto for the Left Hand in D major Cleveland Orchestra Pierre Boulez Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

11:20:00 00:03:55 Maurice Ravel Pantoum from Piano Trio Jean-Yves Thibaudet, piano; Joshua Bell, violin; Steven Isserlis, cello Decca 425860

11:26:00 00:07:54 Franz Berwald Estrella de Soria: Overture Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553051

11:39:00 00:06:53 Alan Hovhaness Prelude & Quadruple Fugue Op 128 Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

11:48:00 00:09:13 Carl Maria von Weber Andante & Hungarian Rondo Op 35 Solistes de Montpellier-Moscou Gerard Caussé Gérard Caussé, viola EMI 54817

12:07:00 00:11:06 Maurice Ravel Introduction & Allegro Chamber Ensemble Joshua Smith, flute; Yolanda Kondonassis, harp; Franklin Cohen, clarinet; Martin Chalifour, violin Telarc 80361

12:21:00 00:08:58 Camille Saint-Saëns Introduction & Rondo Capriccioso Op 28 Royal Philharmonic Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

12:32:00 00:03:22 Dmitri Shostakovich Dolls' Dances: Lyric Waltz Bavarian Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Lisa Batiashvili, violin DeutGram 15203

12:40:00 00:03:54 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 5: Nocturne Op 54 Jenny Lin, piano Hänssler 98037

12:47:00 00:12:29 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Suite Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

THE BIG WORK AT ONE

13:03:00 00:27:12 Maurice Ravel Mother Goose Ballet Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

13:33:00 00:25:00 Claude Debussy Fantaisie for Piano & Orchestra Orchestre National de France Marek Janowski Barry Douglas, piano RCA 68127

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:01:30 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Gigue Andrés Díaz, cello Azica 71252

14:03:00 00:02:56 Johann Sebastian Bach Fugue à la gigue in G major Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

14:09:00 00:11:28 Gustav Holst Second Suite for Military Band Op 28 Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80038

14:23:00 00:04:11 Gottfried Sonntag Nibelungen March Simon Wright Wallace Collection Nimbus 5470

14:30:00 00:07:15 Maurice Ravel Menuet antique Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

14:40:00 00:19:29 Johann Sebastian Bach Oboe Concerto in F major Chamber Orchestra of Europe Douglas Boyd Douglas Boyd, oboe DeutGram 429225

15:00:00 00:14:20 Nikolai Rimsky-Korsakov Russian Easter Overture Op 36 Igor Markevitch London Symphony Philips 4788977

15:18:00 00:11:31 Johann Sebastian Bach Concerto after the Easter Oratorio in D major Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 471150

15:32:00 00:04:44 Maurice Ravel Miroirs: Noctuelles Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

15:41:00 00:03:05 Amy Beach Fireflies Op 15 Joel Fan, piano Reference 119

15:46:00 00:06:52 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Fête Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

15:56:00 00:01:42 Tylman Susato The Danserye: La Mourisque New London Consort l'Oiseau 436131

15:58:00 00:04:45 William Bolcom The Brooklyn Dodge Spencer Myer, piano Steinway 30041

CLASSICAL MUSIC with Bill O'Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Daniel Pinkham

16:07:00 00:02:59 Szymon Ansky Mipnei Ma Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

16:13:00 00:11:48 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 1 Lorin Maazel Vienna Philharmonic RCA 68600

16:28:00 00:05:57 Maurice Ravel Scherzo from String Quartet in F major Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

16:34:00 00:05:24 Claude Debussy Tarantelle styrienne 'Danse' Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 74006

16:41:00 00:07:04 Cécile Chaminade Concertino for Flute & Orchestra Op 107 The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

16:52:00 00:03:52 George Frideric Handel Rinaldo: Or la tromba Munich Radio Orchestra Friedrich Haider Vesselina Kasarova, mezzo RCA 68522

16:57:00 00:02:40 Charles Gounod Meditation after Bach 'Ave Maria' Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

17:05:00 00:04:49 Alexander Glazunov March on a Russian Theme Op 76 Konstantin Krimets Moscow Symphony Naxos 553538

17:13:00 00:10:16 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 5 Op 73 Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 305886

17:26:00 00:07:54 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Introduction & Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

17:40:00 00:03:54 William Bolcom Epithalamium Spencer Myer, piano Steinway 30041

17:46:00 00:03:18 Claude Debussy Preludes Book 2: Feuilles mortes Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

17:52:00 00:03:21 Alberto Ginastera Estancia: Malambo Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

17:57:00 00:02:21 Felix Mendelssohn Song without Words No. 9 in E major Op 30 Vassily Primakov, piano Bridge 9350

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:13:47 Georg Philipp Telemann Concerto for Recorder & Flute in E minor Apollo's Fire Jeannette Sorrell Michael Lynn, recorder; Kathie Stewart, flute Koch Intl 7576

18:25:00 00:04:28 Heitor Villa-Lobos Prelude No. 1 in E minor Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

18:31:00 00:03:07 Jorge Morel Danza Brasileira Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

18:37:00 00:15:41 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 1 Op 46 Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

18:54:00 00:05:07 Isaac Albéniz Suite Española: Sevilla Op 47 Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:15:36 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 430413

19:20:00 00:36:21 Peter Tchaikovsky Suite No. 1 in D minor Op 43 Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

19:57:00 00:01:50 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Gavotte Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:11:35 Georges Bizet Jeux d'enfants: Petite Suite Op 22 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:16:00 00:16:13 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Teldec 44945

20:34:00 00:23:33 Claude Debussy La mer Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

NIGHT MUSIC with Rob Grier

21:03:00 00:22:44 Maurice Ravel Piano Concerto in G major MDR Leipzig Radio Symphony Kristjan Järvi Simone Dinnerstein, piano Sony 503245

21:28:00 00:03:49 William Bolcom Poltergeist Spencer Myer, piano Steinway 30041

21:34:00 00:05:59 Heino Eller Symphonic Poem 'Twilight' Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8656

21:42:00 00:04:23 Auguste Franchomme Nocturne for 2 Cellos Op 14 Louise Dubin, cello; Julia Bruskin, cello Delos 3469

21:49:00 00:31:29 Franz Berwald Symphony No. 2 in D major Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553051

22:22:00 00:24:38 Paul Taffanel Wind Quintet in G minor Vienna-Berlin Ensemble Sony 45996

22:49:00 00:10:11 Johann Christian Bach Symphony in D major Op 18 Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

QUIET HOUR

23:02:00 00:07:40 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Oboe Concerto Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi John Mack, oboe Decca 443176

23:09:00 00:08:43 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 43 Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5530

23:20:00 00:06:03 Maurice Ravel Miroirs: La vallée des cloches Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

23:26:00 00:09:13 Ottorino Respighi Three Botticelli Pictures: Adoration of James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 2

23:37:00 00:06:21 Peteris Vasks Cantabile for String Orchestra Rudolf Werthen I Fiamminghi Telarc 80457

23:43:00 00:10:06 Gerald Finzi Introit in F major Op 6 City of London Sinfonia Richard Hickox Tasmin Little, violin Chandos 9888

23:55:00 00:03:15 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Epilogue Op 18 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

23:56:00 00:03:34 Giacomo Puccini Suor Angelica: Intermezzo Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634