Program Guide 03-06-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:31:14 Sir Edward Elgar Enigma Variations Op 36

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

00:36:00 00:29:13 Felix Mendelssohn Piano Trio No. 1 in D minor Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

01:08:00 00:33:42 Igor Stravinsky The Rite of Spring

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80054

01:44:00 00:34:50 Robert Schumann Symphony No. 2 in C major Op 61

Yannick Nézet-Séguin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4792437

02:21:00 00:34:03 Claude Debussy La boîte à joujoux

Michael Tilson Thomas London Symphony Sony 48231

02:58:00 00:31:04 Frédéric Chopin Piano Sonata No. 3 in B minor Op 58

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

03:31:00 00:20:03 Leo Sowerby Theme in Yellow

Paul Freeman Czech National Symphony Cedille 33

03:54:00 00:56:21 Maurice Ravel Daphnis et Chloé

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Cleveland Orchestra Chorus Decca 4787779

04:53:00 00:24:42 Johannes Brahms Trio in A minor Op 114

Franklin Cohen, clarinet; Stephen Geber, cello; Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

05:20:00 00:16:01 Germaine Tailleferre Concertino for Harp & Orchestra

Women's Philharmonic JoAnn Falletta Gillian Benet, harp Koch Intl 7169

05:38:00 00:06:32 Luigi Boccherini Symphony No. 1 in D major

Chiara Banchini Ensemble 415 Harm Mundi 901291

05:50:00 00:07:00 Gabriel Fauré Requiem: Agnus Dei Op 48

Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini Philharmonia Chorus DeutGram 4795448

05:57:00 00:01:57 Sir Edward Elgar The Crown of India: Warriors' Dance Op 66

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:11 Nicolas Gombert Mille regretz

Stile Antico Harm Mundi 807595

06:15:00 00:07:59 Ludwig van Beethoven Allegretto from Symphony No. 7 Op 92

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

06:22:00 00:04:30 William Bolcom Graceful Ghost Rag

Spencer Myer, piano Steinway 30041

06:28:00 00:06:43 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 4 Op 13

Libor Pesek Czech Philharmonic VirginClas 91144

06:40:00 00:07:48 Ottorino Respighi Rossiniana: Tarantella

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

06:48:00 00:04:03 Leonard Bernstein On the Town: Lonely Town

Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

06:53:00 00:02:37 Sergei Prokofiev Cinderella: Mazurka

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

06:58:00 00:03:12 John Philip Sousa March 'Powhattan's Daughter'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:05:00 00:06:10 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Burial of Kijé Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

07:13:00 00:08:58 Wolfgang Amadeus Mozart Two Minuets from Divertimento No.2

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

07:23:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Fugue in A major

Alan Feinberg, piano Steinway 30034

07:30:00 00:04:04 Antonín Dvorák Scherzo from String Quartet No. 12 Op 96

Charles Rosekrans Royal Philharmonic Telarc 80610

07:40:00 00:09:38 Deems Taylor Through the Looking Glass: Jabberwocky

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3099

07:50:00 00:03:59 William Bolcom Knockout: A Rag

Spencer Myer, piano Steinway 30041

07:56:00 00:02:58 Elmer Bernstein To Kill a Mockingbird: Main Title

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

08:07:00 00:05:38 Franz Joseph Haydn Allegretto from Symphony No. 100

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

08:15:00 00:08:43 Robert Schumann Allegro brillante from Piano Quintet Op 44

Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

08:30:00 00:04:23 Johann Sebastian Bach Cantata No. 78: Duet

Empire Brass Douglas Major, organ EMI 47395

08:32:00 00:02:59 Duke Ellington The River: Giggling Rapids

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

08:40:00 00:09:27 Joaquín Rodrigo Zapateado & Finale from Concierto

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Pepe Romero, guitar; Sir Angel Romero, guitar Philips 4788977

08:51:00 00:03:00 Gabriel Pierné March of the Little Lead Soldiers

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

08:55:00 00:06:26 Erich Wolfgang Korngold The Sea Hawk: Suite

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3009

09:03:00 00:19:16 Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Fantasy Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80551

09:09:00 00:17:01 Benjamin Britten The Young Person's Guide to Orchestra Op 34

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

09:29:00 00:06:47 Richard Rodgers The Sound of Music: Medley

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

09:40:00 00:03:28 Leonard Bernstein Chichester Psalm No. 1

Royal Liverpool Philharmonic Gerard Schwarz Liverpool Philharmonic Choir Naxos 559456

09:45:00 00:06:02 Igor Stravinsky Suite No. 2 for Small Orchestra

Sir Simon Rattle Royal Northern Sinfonia EMI 69204

09:55:00 00:04:08 Manuel de Falla La vida breve: Spanish Dance No. 2

Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

10:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

10:02:00 00:03:48 George Frideric Handel Berenice: Minuet

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47027

10:06:00 00:01:39 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Rondeau Minuet

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

10:10:00 00:09:45 Georg Philipp Telemann Concerto for 3 Oboes in B flat major

Combattimento Consort Olympia 342

10:21:00 00:05:24 Ludwig August Lebrun Rondo from Oboe Concerto No. 1

English Concert Trevor Pinnock Paul Goodwin, oboe Archiv 431821

10:27:00 00:05:32 H. Balfour Gardiner Shepherd Fennel's Dance

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

10:34:00 00:04:06 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Minuet

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

10:41:00 00:05:39 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Marriage Feast

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

10:52:00 00:19:21 Franz Joseph Haydn Symphony No. 93 in D

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

11:12:00 00:04:06 Franz Joseph Haydn The Creation: The Heavens Are Telling

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

11:19:00 00:07:01 Peter Tchaikovsky Andante cantabile Op 11

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

11:28:00 00:08:35 Franz Schubert Impromptu No. 4 in A flat major

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

11:40:00 00:08:54 Samuel Barber Overture to 'The School for Scandal' Op 5

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

11:49:00 00:06:30 Antonio Vivaldi Violin Concerto in G major

English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin Archiv 423094

12:07:00 00:09:08 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

12:19:00 00:06:06 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Overture

Evgeny Svetlanov Russian State Symphony RCA 68406

12:27:00 00:03:29 William Bolcom Incineratorag

Spencer Myer, piano Steinway 30041

12:35:00 00:03:52 Manuel de Falla El amor brujo: Ritual Fire Dance

Lorin Maazel Berlin Radio Symphony DeutGram 4796018

12:42:00 00:16:00 Johan Helmich Roman Oboe d'amore Concerto in D major

Stockholm Sinfonietta Jan-Olav Wedin Alf Nilsson, oboe d'amore Bis 165

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:36:05 Jean Sibelius Symphony No. 1 in E minor Op 39

Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

13:36:00 00:17:08 Claude Debussy Jeux

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

14:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

14:00:00 00:03:10 Sergei Rachmaninoff Scherzo Op 11

Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

14:03:00 00:01:25 Nikolai Medtner Fairy Tale in E flat major Op 26

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

14:04:00 00:11:23 Igor Stravinsky Scherzo fantastique Op 3

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 471197

14:15:00 00:10:37 Johann Christian Bach Piano Concerto in D Op 7

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

14:26:00 00:07:01 Emmanuel Chabrier Impromptu

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

14:45:00 00:14:02 Sergei Prokofiev Russian Overture Op 72

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O'Connell

15:00:00 00:10:43 Franz Liszt Symphonic Poem No. 4 'Orpheus'

Zubin Mehta Berlin Philharmonic Sony 66834

15:15:00 00:09:26 Richard Wagner The Ring Without Words: Finale

Lorin Maazel Berlin Philharmonic Telarc 80154

15:28:00 00:05:08 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Bergamasca

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

15:39:00 00:04:19 Étienne Méhul Le trésor supposé: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

15:45:00 00:06:05 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits

Orpheus Chamber Orchestra Susan Palma-Nidel, flute DeutGram 437782

15:53:00 00:03:01 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits: My Pretty Bess

New Philharmonia Orchestra Sir David Willcocks John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

15:58:00 00:05:00 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 2 in E minor Op 46

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

16:08:00 00:01:16 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: Elephant

Israel Philharmonic Orchestra Zubin Mehta Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano EMI 9065

16:12:00 00:11:17 César Franck Finale from Symphony in d

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

16:27:00 00:05:06 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4825281

16:34:00 00:04:52 Jean Sibelius Scherzo from Symphony No. 1 Op 39

Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

16:41:00 00:07:47 Giuseppe Verdi Four Seasons Ballet: Spring

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

16:52:00 00:02:33 George Gershwin Porgy and Bess: I Got Plenty of Nothing

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Sir Willard White, baritone; Cleveland Orchestra Chorus Decca 4787779

16:56:00 00:02:53 Johann Sebastian Bach Partita for solo flute: Bourrée anglaise

Joshua Smith, flute Delos 3402

17:05:00 00:05:18 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in C major

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

17:26:00 00:09:01 Antonio Vivaldi Concerto for Oboe & Bassoon in G major

European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Julian Lloyd Webber, cello; Jiaxin Lloyd Webber, cello Naxos 573374

17:40:00 00:05:08 William Bolcom Epitaph for Louis Chauvin

Spencer Myer, piano Steinway 30041

17:47:00 00:03:27 William Bolcom Raggin' Rudi

Spencer Myer, piano Steinway 30041

17:52:00 00:02:10 Jean Sibelius King Christian II: Musette Op 27

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

17:56:00 00:02:54 Antonín Dvorák Scherzo from Sonatina Op 100

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano DeutGram 449820

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:22:17 Joaquín Rodrigo Fantasía para un gentilhombre

London Philharmonic Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

18:33:00 00:03:36 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Dance of the Five Couples

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

18:38:00 00:02:29 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Miller's Dance

Lorin Maazel Berlin Radio Symphony DeutGram 4796018

18:43:00 00:09:10 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Young Prince & Princes

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

18:56:00 00:03:26 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Arabian Dance

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80068

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:10:20 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

19:14:00 00:41:27 César Franck Symphony in D minor

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:09:58 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

20:14:00 00:17:37 George Gershwin An American in Paris

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:34:00 00:23:13 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor

George Szell Cleveland Orchestra CBS 42415

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

21:24:00 00:06:24 William Bolcom Dream Shadows

Spencer Myer, piano Steinway 30041

21:32:00 00:10:00 Béla Bartók Rhapsody No. 1

City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle Kyung Wha Chung, violin EMI 54211

21:45:00 00:04:22 Enrique Granados Spanish Dance No. 6 in D Op 5

Sir Angel Romero, guitar; Celedonio Romero, guitar Telarc 80216

21:51:00 00:31:11 Robert Schumann Symphony No. 3 in E flat major Op 97

Yannick Nézet-Séguin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4792437

22:24:00 00:22:53 Richard Strauss Death and Transfiguration Op 24

Lorin Maazel Cleveland Orchestra CBS 44909

22:49:00 00:09:56 Frédéric Chopin Scherzo No. 4 in E major Op 54

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:13 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Les

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

23:09:00 00:07:53 Hector Berlioz Harold in Italy: Pilgrims' March Op 16

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Robert Vernon, viola Decca 4787779

23:19:00 00:05:54 Igor Stravinsky The Firebird: Round Dance of the

Isabelle van Keulen, violin; Olli Mustonen, piano Philips 420953

23:24:00 00:04:30 William Bolcom Graceful Ghost Rag

Spencer Myer, piano Steinway 30041

23:29:00 00:06:24 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 471582

23:38:00 00:05:19 Claude Debussy Pour le piano: Sarabande

Barry Douglas, piano RCA 68127

23:43:00 00:11:10 César Franck Allegretto from Symphony in D minor

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

23:56:00 00:02:57 Aaron Copland Down a Country Lane

Frank Battisti N.E. Conservatory Winds Albany 1058

23:56:00 00:03:18 Johann Sebastian Bach Siciliana from Flute Sonata No. 6

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408