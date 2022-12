Program Guide 02-28-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:17:43 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

00:22:00 00:49:54 Ludwig van Beethoven Symphony No. 3 in E flat major Op 55

Osmo Vänskä Minnesota Orchestra Bis 1516

01:14:00 00:22:51 Ottorino Respighi Rossiniana

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

01:39:00 00:39:03 Johannes Brahms Symphony No. 2 in D Op 73

Eugen Jochum Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

02:21:00 00:30:07 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 3 in E flat major Op 29

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92510

02:53:00 00:43:52 Peter Tchaikovsky Symphony No. 5 in E minor Op 64

Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4796018

03:40:00 00:30:11 Ernö Dohnányi Suite in F sharp minor Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

04:12:00 00:33:46 George Gershwin Piano Concerto in F major

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

04:49:00 00:28:37 Felix Mendelssohn String Quartet No. 3 in D major Op 44

Pacifica Quartet Cedille 82

05:22:00 00:14:09 Zoltán Kodály Theater Overture

Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 443006

05:39:00 00:06:26 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in C major

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Peter-Lukas Graf, flute Brilliant 93290

05:52:00 00:04:37 Ralph Vaughan Williams The Running Set

George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:44 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Gavottes

Raymond Leppard English Chamber Orchestra EMI 65732

06:12:00 00:08:16 George Frederick Bristow Rip Van Winkle: Overture

Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia New World 80768

06:22:00 00:02:17 Leopold Godowsky Alt Wien

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

06:24:00 00:04:26 Johann Joachim Quantz Finale from Flute Concerto in G major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

06:30:00 00:04:35 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Gypsy Dance

Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

06:40:00 00:06:07 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento for String Trio

Albers Trio Tre Sorell 2010

06:47:00 00:03:11 William Schuman New England Triptych: Chester

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559083

06:51:00 00:04:28 Claude Debussy Rêverie

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

06:55:00 00:02:16 John Philip Sousa March 'The Belle of Chicago'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:06:41 Gaetano Donizetti Don Pasquale: Overture

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

07:10:00 00:07:13 Giuseppe Verdi Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!'

Orchestra of La Scala Claudio Abbado La Scala Chorus DeutGram 4796018

07:20:00 00:03:30 Stephen Paulus We Gather Together

Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

07:25:00 00:02:56 Karol Kurpinski Polish Wedding: Mazurka

Richard Bonynge London Symphony Decca 433863

07:30:00 00:04:05 Franz Schubert Scherzo from String Quartet No. 14

Franz Welser-Möst Camerata Salzburg EMI 56813

07:40:00 00:08:56 Ludwig van Beethoven Rondo from Cello Sonata No. 2 Op 5

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

07:50:00 00:04:56 Ferde Grofé Mississippi Suite: Mardi Gras

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Bridge 9212

07:55:00 00:03:09 Alexandre Tansman Foxtrot from 'Sonatine Transatlantique'

Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849

08:05:00 00:07:01 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in D major Op 9

Collegium Musicum 90 Simon Standage Anthony Robson, oboe; Catherine Latham, oboe Chandos 610

08:15:00 00:08:38 Hector Berlioz Overture 'Le corsaire' Op 21

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

08:25:00 00:03:29 Johann Sebastian Bach Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

08:31:00 00:04:07 Jean Sibelius Karelia Suite: Alla marcia Op 11

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 918

08:40:00 00:07:49 Ludwig van Beethoven Scherzo & Rondo from Sonata No. 15 Op 28

Peter Takács, piano Cambria 1175

08:51:00 00:03:17 Francis Poulenc Finale from Flute Sonata

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

08:54:00 00:04:08 Alexander Glazunov Novelette No. 3 for Strings Op 15

St. Petersburg String Quartet Delos 3262

08:58:00 00:03:02 Max Steiner King Kong: Main Title & Entrance of Kong

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

09:05:00 00:17:47 Benjamin Britten A Simple Symphony Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

09:27:00 00:03:43 Leonard Bernstein ON THE WATERFRONT: Love Theme

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 432109

09:35:00 00:06:29 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings: Italian Air

Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

09:47:00 00:02:44 Igor Stravinsky Pétrouchka: Russian Dance

Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

09:50:00 00:06:00 Gioacchino Rossini L'inganno felice: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:46 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande: Entr'acte

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 918

10:04:00 00:03:45 Jean Sibelius Karelia Suite: Intermezzo Op 11

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 918

10:10:00 00:11:53 Gioacchino Rossini String Sonata No. 3 in C major

Ensemble Explorations Harm Mundi 901847

10:23:00 00:05:20 Gioacchino Rossini Sinfonia di Bologna in D major

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

10:30:00 00:03:37 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 2

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

10:38:00 00:03:43 Sir Granville Bantock The Sea Reivers

Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

10:44:00 00:04:05 Franz Liszt Schubert Song 'Auf dem Wasser zu singen'

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

10:51:00 00:19:54 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Suite Op 59

Lorin Maazel New York Philharmonic DeutGram 7890

11:11:00 00:05:43 Franz Lehár The Merry Widow: Waltz

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

11:19:00 00:08:52 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

Piero Gamba London Symphony Decca 4785437

11:30:00 00:07:47 Federico Moreno Tórroba Suite castellana

David Russell, guitar Telarc 80451

11:40:00 00:09:33 Johan Halvorsen Dances from 'Mascarade'

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

11:51:00 00:06:48 Johann David Heinichen Concerto Grosso in F major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

12:06:00 00:08:45 Gioacchino Rossini Il turco in Italia: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

12:17:00 00:07:54 Hugo Wolf Italian Serenade in G major

Orchestra of Paris Daniel Barenboim Ana Bela Chaves, viola Erato 45416

12:27:00 00:03:33 Camille Saint-Saëns Airs de Ballet d'Ascanio: Adagio & Variation

Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

12:31:00 00:03:25 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Rigaudon

Carlton Woods Blue Water Chamber Orchestra Blue Water 2010

12:40:00 00:04:09 Edvard Grieg Holberg Suite: Rigaudon Op 40

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

12:46:00 00:09:17 Mikhail Glinka Spanish Overture No. 1

Sir Charles Mackerras London Symphony Mercury 434352

12:57:00 00:02:45 Ottokar Novácek Perpetual Motion Op 5

Virtuosi Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:19:20 Mario Castelnuovo-Tedesco Concerto for 2 Guitars Op 201

London Philharmonic Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar; Naoko Yamashita, guitar RCA 60355

13:22:00 00:17:43 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

13:41:00 00:19:05 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite Op 60

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 218

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:02:17 Aram Khachaturian Gayaneh: Dance of the Rose Maidens

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

14:05:00 00:03:38 Dmitri Kabalevsky Finale from Piano Concerto No. 4 Op 99

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

14:10:00 00:09:42 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in G major

Karl Richter Munich Bach Orchestra DeutGram 4795448

14:23:00 00:09:36 Gioacchino Rossini The Siege of Corinth: Overture

Thomas Schippers London Symphony EMI 64335

14:36:00 00:06:40 Uuno Klami The Cyclist

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

14:45:00 00:10:27 Étienne Méhul Young Henry's Hunt: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5184

14:55:00 00:03:05 Leonard Bernstein Candide: Paris Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

15:00:00 00:10:49 Leonard Bernstein On the Town: Three Dance Episodes

Leonard Slatkin St. Louis Symphony EMI 63905

15:13:00 00:11:39 Aaron Copland El Salón México

David Zinman Baltimore Symphony Argo 440639

15:26:00 00:02:42 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Square Dance

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

15:30:00 00:04:09 Ludwig van Beethoven Variations on Arne's 'Rule Britannia'

Olli Mustonen, piano Decca 436834

15:34:00 00:06:05 Wolfgang Amadeus Mozart Andante in C major

Orpheus Chamber Orchestra Susan Palma-Nidel, flute DeutGram 427677

15:42:00 00:13:02 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Suite

George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Ravel's ‘Tombeau’

15:56:00 00:01:20 Peter Tchaikovsky The Seasons: July Op 37

Lang Lang, piano Sony 511758

16:00:00 00:05:16 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Menuet

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

16:07:00 00:03:15 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Prelude

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

16:13:00 00:11:17 Carl Nielsen Allegro espansivo from Symphony No. 3 Op 27

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

16:28:00 00:05:02 Wolfgang Amadeus Mozart Laudate Dominum German Radio Philharmonic

Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Latvian Radio Choir DeutGram 21327

16:37:00 00:02:38 Michael Praetorius Terpsichore: Three Ballets à 4

New London Consort l'Oiseau 4759101

16:41:00 00:08:25 Jean Sibelius Finlandia Op 26

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

16:52:00 00:03:41 Franz Schubert Finale from 'Wanderer Fantasy'

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018

16:58:00 00:01:38 Giuseppe Torelli Allegro from Trumpet Concerto

Paramount Brass Centaur 2355

17:05:00 00:06:34 Dmitri Shostakovich Festive Overture Op 96

Brett Mitchell Cleveland Orch Youth Orch COYO 61415

17:28:00 00:06:45 Camille Saint-Saëns Danse macabre Op 40

Orchestra of Paris Daniel Barenboim Luben Yordanoff, violin DeutGram 4796018

17:40:00 00:05:36 Gioacchino Rossini Stabat Mater: Amen

Academy Ancient Music Berlin Marcus Creed RIAS Chamber Chorus Harm Mundi 2908304

17:47:00 00:02:51 Gioacchino Rossini Duetto buffo di due gatti

Gérard Lesne, countertenor; Rockwell Blake, tenor; Antonio Pappano, piano EMI 55614

17:52:00 00:02:41 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Hungarian Dance

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:57:00 00:02:11 Ernesto Lecuona La comparsa

Kathryn Stott, piano EMI 56803

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:12:52 John Alden Carpenter Krazy Kat

Calvin Simmons Los Angeles Philharmonic New World 80228

18:24:00 00:02:24 John Alden Carpenter Looking Glass River

Thomas Hampson, baritone; Craig Rutenberg, piano THM 5432

18:28:00 00:05:11 Samuel Coleridge-Taylor Deep River Op 59

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

18:36:00 00:16:11 Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending

London Symphony Sir Colin Davis Hilary Hahn, violin DeutGram 3026

18:55:00 00:03:53 Virgil Thomson The River: Finale

Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:24 Benjamin Britten Matinées musicales Op 24

Okko Kamu Helsingborg Symphony Ondine 825

19:18:00 00:37:58 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 1 in C major Op 15

Vienna Symphony Carlo Maria Giulini Michelangeli, piano DeutGram 4796018

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:08:48 Carl Maria von Weber Invitation to the Dance Op 65

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Stephen Geber, cello Decca 430201

20:13:00 00:15:52 Richard Strauss Don Juan Op 20

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63123

20:31:00 00:26:38 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 4 in C minor Op 44

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92509

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Ravel's ‘Tombeau’

21:03:00 00:09:38 Hamish MacCunn Overture 'The Land of the Mountain and the Flood'

Osmo Vänskä BBC Scottish Symphony BBC 392

21:14:00 00:20:22 Ernö Dohnányi Serenade for Strings Op 10

Dmitry Sitkovetsky NES Chamber Orchestra Nonesuch 79545

21:36:00 00:07:22 Michael Torke Blue Pacific

Hana Chu, piano Ecstatic 92209

21:46:00 00:04:39 Tomás Luis de Victoria Ave Maria

Ralph Allwood Rodolfus Choir BBC 326

21:52:00 00:37:10 Carl Nielsen Symphony No. 3 Op 27

New York Philharmonic Alan Gilbert Erin Morley, soprano; Joshua Hopkins, baritone DaCapo 220623

22:32:00 00:19:38 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 62 in E flat major

Rafal Blechacz, piano DeutGram 11952

22:55:00 00:04:27 Agustín Barrios Vals Op 8

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:08:06 Johannes Brahms Adagio from Trio Op 114

Franklin Cohen, clarinet; Stephen Geber, cello; Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

23:10:00 00:08:08 Alexander Glazunov Mélodie Op 20

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

23:20:00 00:06:03 Alexander Voormolen Arioso from Concerto for 2 Oboes

The Hague Philharmonic Matthias Bamert Pauline Oostenrijk, oboe; Hans Roerade, oboe Chandos 9815

23:26:00 00:04:10 Jean Sibelius The Tempest: Interlude 'Prospero' Op 109

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 581

23:30:00 00:06:07 Lou Harrison Pastorale No. 7 "For My Brother"

Dennis Russell Davies Brooklyn Philharmonic MusicMast 67089

23:38:00 00:06:02 Orlando Gibbons Pavan No. 16 in G minor

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

23:44:00 00:09:40 Sir Arnold Bax Elegiac Trio

Maarika Järvi, flute; Paul Cortese, viola; Marie-Pierre Langlamet, harp Chandos 9395

23:55:00 00:03:25 Patrick Hawes Reflexionem Voces8

Matthew Sharp, cello Decca 4785703

23:57:00 00:02:16 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: Solitary Traveler Op 43

Per Tengstrand, piano Azica 71207