Program Guide 02-27-2017

00:02:00 00:19:04 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

00:24:00 00:26:55 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 214

00:54:00 00:37:16 Béla Bartók Suite No. 1 for Orchestra Op 3

Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

01:33:00 00:56:18 Marc Minkowski Jean-Philippe Rameau's 'Une symphonie imaginaire'

Marc Minkowski Musicians of the Louvre DeutGram 4795448

02:33:00 00:26:20 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 26 in G minor Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

03:02:00 00:28:38 Johannes Brahms Variations & Fugue on Theme by Handel Op 24

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 436853

03:33:00 00:42:56 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 29 in B flat major Op 106

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018

04:18:00 00:41:34 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 4 in E minor

Matthias Bamert London Philharmonic Chandos 8896

05:01:00 00:15:44 Gioacchino Rossini String Sonata No. 6 in D major

Ensemble Explorations Harm Mundi 901847

05:19:00 00:17:37 E. J. Moeran Third Rhapsody in F sharp major

Ulster Orchestra Vernon Handley Margaret Fingerhut, piano Chandos 8639

05:39:00 00:07:00 Johann Sebastian Bach WTC-2: Prelude & Fugue No. 10 in E minor

Angela Hewitt, piano Hyperion 67303

05:50:00 00:07:23 Antonín Dvorák Finale from Piano Quintet Op 81

Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:56 Antonio Vivaldi Largo from Guitar Concerto

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

06:15:00 00:05:47 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 1: Overture

Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

06:25:00 00:10:43 Ralph Vaughan Williams Norfolk Rhapsody No. 1

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

06:40:00 00:06:53 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 7 Op 97

Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

06:46:00 00:04:54 Nicolas Chédeville Allegro from Flute Sonata Op 13

Gary Schocker, flute; Jason Vieaux, guitar Azica 71230

06:53:00 00:02:13 George Frideric Handel Messiah: His yoke is easy

Harry Christophers The Sixteen Choir & Orch Coro 16062

06:53:00 00:01:35 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance 'The Hero Coburg's Victory'

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

06:55:00 00:02:25 Leroy Anderson Ticonderoga March

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

07:05:00 00:05:26 Hans Zimmer Gladiator: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

07:10:00 00:07:02 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #52 Op 64

Angeles Quartet Decca 4783695

07:17:00 00:05:34 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Forlane

Alexander Schimpf, piano Oehms 867

07:25:00 00:02:13 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1: Bourrée

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

07:30:00 00:05:35 Jean Sibelius Menuetto

Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

07:40:00 00:06:04 Franz Schubert Scherzo from Piano Trio No. 1

Beaux Arts Trio Philips 4788977

07:45:00 00:04:20 Ola Gjeilo Northern Lights

Charles Bruffy Phoenix Chorale Chandos 5100

07:50:00 00:02:29 Adriano Banchieri Concerto No. 2 for Brass 'Magnificat'

Empire Brass Telarc 80204

07:55:00 00:03:11 Clive Richardson Beachcomber

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

08:07:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Procession of the Nobles

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

08:15:00 00:09:35 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 12 in C sharp minor

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

08:25:00 00:04:12 Antonio Salieri Falstaff: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

08:30:00 00:04:49 John Ireland A Downland Suite: Minuet

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

08:40:00 00:08:19 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan

Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 14331

08:51:00 00:02:55 Salomone Rossi Sinfonia No. 17 & Galliarda detta la Zambalina

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2361

08:55:00 00:05:40 Gabriel Yared The English Patient: Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:05:00 00:15:41 Robert Schumann Introduction & Allegro appassionato in G major Op 92

Warsaw Philharmonic Stanislaw Wislocki Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018

09:23:00 00:03:42 Percy Grainger In a Nutshell Suite: Gum-Suckers March

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

09:29:00 00:03:30 Gioacchino Rossini Galop from 'William Tell' Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

09:35:00 00:04:34 Sir Hamilton Harty A John Field Suite: Rondo

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

09:42:00 00:06:57 Joachim Raff Finale from Symphony No. 4 Op 167

Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

09:50:00 00:04:55 Sergei Prokofiev Waltz Suite: End of the Fairy Tale Op 110

Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

09:55:00 00:02:51 Anonymous When the Saints Go Marching In

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:53 Lev Aronson Hasidic Dance

Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

10:05:00 00:03:48 Ernest Bloch Baal Shem: Simchas Torah

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

10:11:00 00:10:00 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in A major

English Chamber Orchestra George Malcolm Eduardo Fernández, guitar Decca 417617

10:21:00 00:02:46 Antonio Vivaldi Giustino: La gloria del mio sangue

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 90916

10:26:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Procession of the Nobles

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

10:32:00 00:03:28 Modest Mussorgsky Boris Godunov: Polonaise

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

10:40:00 00:05:36 Franz Schubert Polonaise in B flat major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

10:47:00 00:03:01 Jules Massenet Impromptu "Eau dormant"

Aldo Ciccolini, piano EMI 64277

10:52:00 00:24:47 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93

Douglas Boyd Manchester Camerata Avie 2242

11:17:00 00:07:04 Franz Joseph Haydn Andante from Symphony No. 101

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

11:25:00 00:07:45 Alexander Borodin In the Steppes of Central Asia

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

11:35:00 00:08:48 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio in E major

English Chamber Orchestra Peter Maag Joshua Bell, violin Decca 436376

11:45:00 00:08:56 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor

Piers Lane, piano Hyperion 67344

11:56:00 00:02:29 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Swans

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

12:06:00 00:09:15 Franz Liszt Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6 in A minor

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

12:17:00 00:09:01 Johann Strauss Jr Waltz 'Vienna Blood' Op 354

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

12:28:00 00:03:46 Antonio Salieri Angiolina: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

12:36:00 00:05:54 Ernö Dohnányi The Veil of Pierrette: Wedding Waltz Op 18

Matthias Bamert BBC Philharmonic Chandos 9733

12:43:00 00:13:31 Sir Henry Wood Fantasia on British Sea Songs

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

12:58:00 00:02:01 Léo Delibes Sylvia: Pizzicato

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

13:00 THE BIG WORK AT ONE



13:02:00 00:34:25 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 3 in C major

Matthias Bamert London Philharmonic Chandos 8896

13:37:00 00:11:35 Sir Edward Elgar Serenade for Strings in E minor Op 20

Paul Goodwin English Chamber Orchestra Harm Mundi 907258

13:50:00 00:11:15 Frederick Delius A Song of Summer

Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:01:00 Peter Heidrich Happy Birthday Tango

Kremerata Baltica Gidon Kremer Gidon Kremer, violin Nonesuch 79657

14:04:00 00:03:47 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 1 in C major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

14:10:00 00:12:27 Muzio Clementi Piano Sonata in B flat major Op 24

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 66808

14:25:00 00:10:38 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

14:38:00 00:05:14 Eugène Bozza Children's Overture

Timothy Reynish Royal NCM Wind Orchestra Chandos 9897

14:46:00 00:12:47 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 3 Op 72

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

15:01:00 00:12:37 Sir Charles Hubert H. Parry Symphonic Variations

Andrew Penny Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553469

15:15:00 00:07:03 Ludwig van Beethoven Variations on the 'Turkish March' Op 76

Emil Gilels, piano EMI 69509

15:24:00 00:04:06 Percy Grainger Spoon River

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

15:29:00 00:03:47 Emmanuel Chabrier Ronde champêtre

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

15:37:00 00:04:40 Peter Tchaikovsky Coronation March in D major

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80541

15:43:00 00:10:10 Giuseppe Verdi Macbeth: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

15:55:00 00:02:15 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 5 in G minor

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O'Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Timely Music by Beethoven and Leroy Anderson

15:58:00 00:03:49 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 8 Op 93

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

16:06:00 00:02:16 Leroy Anderson The Syncopated Clock

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

16:12:00 00:10:59 Sir Charles Hubert H. Parry Finale from Symphony No. 3

Matthias Bamert London Philharmonic Chandos 8896

16:27:00 00:05:50 Elmer Bernstein Far From Heaven: Suite

Royal Philharmonic Paul Bateman Andy Vinter, piano Royal Phil 33

16:37:00 00:02:02 Dmitri Shostakovich Michurin: Waltz Op 78

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

16:41:00 00:08:45 Philip Glass Violin Concerto: Second movement

Vienna Philharmonic Christoph von Dohnányi Gidon Kremer, violin DeutGram 4795448

16:52:00 00:03:08 Giuseppe Verdi Il trovatore: Di quella pira

Verdi Symphony Milan Daniel Oren Marcelo Álvarez, tenor; Annalisa Raspagliosi, soprano; Verdi Symphony Chorus Decca 12568

16:57:00 00:02:25 George Frideric Handel Bourrée from Organ Concerto No. 7 Op 7

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

17:05:00 00:06:05 George Butterworth The Banks of Green Willow

Keith Lockhart BBC Concert Orchestra BBC 392

17:14:00 00:08:11 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 9 Op 95

Ferenc Fricsay Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

17:25:00 00:09:40 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 5 in F minor

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

17:40:00 00:04:50 John Williams Pops on the March

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

17:47:00 00:03:21 John Williams NBC 'Mission' Theme

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

17:52:00 00:02:11 Alexander Scriabin Mazurka in C sharp minor Op 3

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

17:56:00 00:03:19 Jerome Moross Fugue from Symphony No. 1

JoAnn Falletta London Symphony Albany 1403

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:22 Robert Schumann Allegro from Piano Concerto Op 54

Warsaw Philharmonic Witold Rowicki Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018

18:26:00 00:05:35 Antonín Dvorák Czech Suite: Furiant Op 39

Sir John Eliot Gardiner NDR Symphony Orchestra DeutGram 437506

18:33:00 00:02:07 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Furiant

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

18:37:00 00:14:54 Bedrich Smetana Má vlast: The High Castle

Sir Colin Davis London Symphony LSO Live 516

18:55:00 00:04:04 Antonín Dvorák Scherzo from Piano Quintet Op 81

Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:15:23 Sir Charles Hubert H. Parry Lady Radnor's Suite

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

19:19:00 00:35:15 Ludwig van Beethoven Concerto for Violin, Cello & Piano in C major Op 56

CityMusic Cleveland James Gaffigan Daniel Shapiro, piano; Kyung Sun Lee, violin; Edward Arron, cello CityMusic 2

19:56:00 00:03:01 Antonín Dvorák Romantic Pieces: Allegro moderato Op 75

Caroline Goulding, violin; Danae Dörken, piano Ars Prod. 38536

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:49 Peter Tchaikovsky Capriccio italien Op 45

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

20:21:00 00:11:24 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Three Dances

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 215

20:34:00 00:22:36 Joaquín Rodrigo Concierto de Aranjuez

Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar DeutGram 4795448

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Timely Music by Beethoven and Leroy Anderson

21:03:00 00:18:19 Jean Sibelius Tapiola Op 112

Hans Rosbaud Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

21:23:00 00:04:15 Peter Tchaikovsky Nocturne in C sharp minor Op 19

Munich Radio Orchestra Ari Rasilainen Sol Gabetta, cello RCA 75951

21:30:00 00:03:37 Roxanna Panufnik Kyrie after William Byrd

Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

21:35:00 00:16:28 Johann Christian Bach Piano Concerto in E flat major Op 7

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

21:54:00 00:36:11 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 2 in F major

Andrew Penny Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553469

22:32:00 00:19:27 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 2 in D major

English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin Avie 2058

22:54:00 00:04:49 Joaquín Rodrigo Plegaria de la Infanta de Castilla

Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

22:57:00 00:02:55 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Overture

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 471582

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:36 Poul Schierbeck Prelude for Strings Op 43

Ole Schmidt Odense Symphony DaCapo 226047

23:09:00 00:08:50 Maurice Ravel Très lent from String Quartet in F major

Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

23:20:00 00:06:20 Frederick Delius Romance

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

23:26:00 00:02:29 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Air

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

23:28:00 00:05:01 Charles Wilfrid Orr A Cotswold Hill Tune

David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia Naxos 554186

23:36:00 00:08:06 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 1

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

23:44:00 00:09:50 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 40

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

23:56:00 00:03:04 Armas Järnefelt Berceuse

Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Mats Zetterqvist, violin; Mats Rondin, cello Sony 46668

23:57:00 00:02:46 Felix Mendelssohn Song without Words No. 25 in G major Op 62

Sergei Babayan, piano Discover 920155