Program Guide 02-21-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:40:20 Léo Delibes Sylvia: Suite

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

00:43:00 00:31:41 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 2 in F minor Op 21

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Emanuel Ax, piano Sony 63371

01:17:00 00:40:29 Johannes Brahms Symphony No. 4 in E minor Op 98

Eugen Jochum Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

02:00:00 00:20:01 Darius Milhaud Le Boeuf sur le toit Op 58

Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 45820

02:22:00 00:31:28 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 36 in C major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436421

02:56:00 00:39:32 Peter Tchaikovsky Suite No. 3 in G major Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

03:38:00 00:38:07 Antonín Dvorák Piano Quintet No. 2 in A major Op 81

Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

04:18:00 00:15:08 Johann Sebastian Bach Concerto for Oboe & Violin in C minor

National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Charles Hamann, oboe; Pinchas Zukerman, violin Analekta 8783

04:35:00 00:41:24 Richard Strauss Sinfonia domestica Op 53

George Szell Cleveland Orchestra Sony 53511

05:19:00 00:12:00 Bedrich Smetana Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields

George Szell New York Philharmonic Unitd Arch 13

05:33:00 00:06:35 Georg Schürmann Ludovicus Pius: Overture

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901852

05:48:00 00:08:09 David Diamond Finale from Symphony No. 2

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3093

05:59:00 00:00:33 Frédéric Chopin Mazurka No. 9 in C major Op 7

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:32 Léo Delibes Coppélia: Czárdás

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

06:15:00 00:11:06 Maurice Ravel Introduction & Allegro

Chamber Ensemble Joshua Smith, flute; Yolanda Kondonassis, harp; Franklin Cohen, clarinet; Martin Chalifour, violin Telarc 80361

06:24:00 00:01:28 Henry Purcell Abdelazer: Rondeau

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

06:26:00 00:07:45 Jean Sibelius The Swan of Tuonela Op 22

Hans Rosbaud Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

06:40:00 00:05:57 Sir Arnold Bax Russian Suite: Gopak

Bryden Thomson London Philharmonic Chandos 8669

06:50:00 00:03:10 Maurice Ravel Mother Goose: The Fairy Garden

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

06:52:00 00:02:42 George Frideric Handel Messiah: Lift up your heads

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 2908304

06:58:00 00:02:31 Henry Fillmore March "The Footlifter"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:05:27 Sergei Prokofiev Gavotte & Finale from Symphony No. 1 Op 25

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

07:10:00 00:09:31 Franz Lachner Minuet & Finale from Wind Quintet No. 2

Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591

07:20:00 00:02:03 Henry Purcell Amphitrion: Hornpipe

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

07:24:00 00:02:19 Sir Malcolm Arnold Solitaire: Polka

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

07:30:00 00:04:57 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Blue Bird Pas de deux

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

07:40:00 00:08:36 Jean Joseph Mouret First Suite of Symphonies

Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez Maurice André, trumpet; Bernard Soustrot, trumpet; Guy Touvron, trumpet; Jean-Pierre Leroy, trumpet EMI 64100

07:51:00 00:02:50 Jay Ungar A Time for Farewell

Thomas Hampson, baritone; Wolfram Rieger, piano THM 5432

07:55:00 00:03:35 George Frideric Handel Solomon: Arrival of the Queen of Sheba

Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

07:58:00 00:00:54 Igor Stravinsky Polka

Jenny Lin, piano Steinway 30028

08:07:00 00:06:56 Richard Heuberger The Opera Ball: Overture

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

08:15:00 00:05:57 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 14

Vienna Philharmonic Claudio Abbado Maria João Pires, piano DeutGram 4795448

08:25:00 00:03:45 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Chaconne in G

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

08:30:00 00:04:12 Charles-Marie Widor Romance from Suite for Flute & Piano Op 34

Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

08:33:00 00:01:14 Thomas Morley Joyne Hands

Los Angeles Guitar Quartet Delos 3132

08:40:00 00:09:37 Sergei Taneyev Finale from Piano Trio Op 22

Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

08:51:00 00:02:52 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Prelude

Massimo La Rosa, trombone MLR 2013

08:55:00 00:06:43 Alfred Newman How to Marry a Millionaire: Overture

Richard Glazier, piano Centaur 3347

09:05:00 00:17:07 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 13 in G major

Chamber Players of Canada Atma 2532

09:35:00 00:02:03 Claude Debussy Preludes Book 1: Le vent dans la plaine

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

09:37:00 00:05:54 Henry Purcell Trumpet Sonata No. 2 in D major

Chamber Ensemble Genevieve Leclair Josh Rzepka, trumpet Rzepka 2010

09:45:00 00:04:31 Jacques Offenbach The Grand Duchess of Gérolstein: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

09:52:00 00:07:33 Lukas Foss Salomon Rossi Suite

Lukas Foss Brooklyn Philharmonic New World 375

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:02:26 Léo Delibes Coppélia: Swanilda's Waltz

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

10:05:00 00:03:06 Léo Delibes Coppélia: Galop final

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

10:10:00 00:11:48 Francis Poulenc Suite Française after Claude Gervaise

Eric Parkin, piano Chandos 8847

10:24:00 00:05:29 Maurice Ravel Miroirs: La vallée des cloches

Yakov Kreizberg Netherlands Philharmonic PentaTone 58

10:31:00 00:03:36 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 17 in A flat major

Till Fellner, piano ECM 1853

10:34:00 00:04:58 George Frideric Handel The Triumph of Time and Disillusionment:

Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

10:44:00 00:11:04 Camille Saint-Saëns Africa Fantasie Op 89

London Philharmonic Geoffrey Simon Gwendolyn Mok, piano Cala 4031

10:51:00 00:25:32 Ottorino Respighi Roman Festivals

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

11:19:00 00:02:45 Franz Liszt Years of Pilgrimage, Italy: Canzonetta del Salvator Rosa

Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

11:24:00 00:08:29 Wolfgang Amadeus Mozart Lucio Silla: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47014

11:34:00 00:07:36 Enrique Granados Goyescas: Los Requiebros

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

11:44:00 00:07:57 Otto Klemperer Das Ziel: Merry Waltz

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

11:53:00 00:05:11 Édouard Lalo Scherzo for Orchestra

Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

12:06:00 00:06:35 Ludwig van Beethoven Overture 'Name Day' Op 115

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

12:16:00 00:07:32 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in F major Op 7

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 553002

12:24:00 00:04:59 Emmanuel Chabrier L'étoile: Overture

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:30:00 00:02:59 Franz Liszt Paganini Etude No. 5 in E major

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

12:37:00 00:04:20 Léo Delibes Sylvia: The Huntresses

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

12:45:00 00:10:43 Ralph Vaughan Williams Norfolk Rhapsody No. 1

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

12:57:00 00:02:02 Scott Joplin Solace Cincinnati Pops Orchestra

Erich Kunzel Keith Lockhart, piano Telarc 80112

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:34:29 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F major Op 90

Eugen Jochum Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

13:37:00 00:11:19 Richard Wagner Die Feen: Overture

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

13:50:00 00:11:35 Georges Bizet Jeux d'enfants: Petite Suite Op 22

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:03:48 Hans Christian Lumbye Galop "Copenhagen Steam Railway"

Giordano Bellincampi Tivoli Symphony Orchestra MarcoPolo 223743

14:06:00 00:03:50 Aaron Copland John Henry

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80117

14:12:00 00:09:03 Giuseppe Verdi La battaglia di Legnano: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

14:23:00 00:06:18 Richard Rodgers The King and I: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

14:44:00 00:11:09 Rodolfo Halffter Three Sonatas by Antonio Soler

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 894

14:56:00 00:03:36 Jacob Gade Jealousy

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

15:01:00 00:12:17 Gunnar de Frumerie Pastoral Suite Op 13

Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Sarah Lindloff, flute Naxos 553715

15:16:00 00:12:14 Herbert Howells Pastoral Rhapsody

Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9410

15:31:00 00:03:44 Nikolai Rimsky-Korsakov Dubinushka Op 62

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

15:38:00 00:04:54 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the Moscow River'

George Szell Cleveland Orchestra Sony 93019

15:46:00 00:10:19 André Grétry Céphale et Procris: Ballet Suite

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

15:58:00 00:04:30 Heitor Villa-Lobos Chôros No. 5 'Alma Brasileira'

Joel Fan, piano Reference 119

16:07:00 00:02:31 Darius Milhaud Brasileira from 'Scaramouche'

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426284

16:13:00 00:09:42 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Overture

Carlos Kleiber Dresden State Orchestra DeutGram 4796018

16:26:00 00:05:47 Sir William Walton As You Like It: Prelude & Moonlight

Andrew Penny RTÉ Concert Orchestra Dublin Naxos 553344

16:34:00 00:05:19 Sir William Walton Portsmouth Point Overture

Leonard Slatkin London Philharmonic VirginClas 61146

16:41:00 00:07:38 Keith Emerson Toccata from Piano Concerto No. 1

Brown University Orchestra Paul Phillips Jeffrey Biegel, piano Naxos 573490

16:52:00 00:02:28 Karl King Royal Scotch Highlanders March

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

16:56:00 00:03:07 Tylman Susato The Danserye: Bergerette 'Sans roch'

New London Consort l'Oiseau 436131

17:05:00 00:05:39 Léo Delibes Sylvia: Cortège de Bacchus

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

17:13:00 00:11:30 Arthur Benjamin Oboe Concerto after Cimarosa in C major

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553433

17:27:00 00:07:21 Jean Sibelius Historic Scenes Suite No. 1: Festivo Op 25

Hans Rosbaud Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

17:40:00 00:05:17 Enrique Granados Goyescas: Intermezzo

Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony MCA 25887

17:46:00 00:04:15 Enrique Granados El pelele

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

17:53:00 00:02:20 Stephen Goss The Chinese Garden: Red Flowers Blooming

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

17:56:00 00:02:48 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'To God Alone on High Be Praise'

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:28 Charles-Marie Widor Suite for Flute & Piano Op 34

Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

18:26:00 00:04:30 Gabriel Fauré Impromptu No. 3 in A flat major Op 34

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

18:33:00 00:03:04 Léo Delibes Les filles de Cadiz

Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

18:38:00 00:13:59 Louis Théodore Gouvy Symphonie brève in G minor Op 58

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

18:56:00 00:03:08 Cécile Chaminade Etudes de concert: Scherzo Op 35

Joanne Polk, piano Steinway 30037

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:26:37 Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 2 in D major

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

19:28:00 00:24:42 Peter Tchaikovsky Suite No. 4 in G major Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

19:57:00 00:02:43 Frédéric Chopin Etude No. 24 in C minor Op 25

Irena Portenko, piano Blue Griff 213

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:06:25 Léo Delibes Coppélia: Prélude & Mazurka

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

20:10:00 00:18:11 Ottorino Respighi The Birds

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

20:30:00 00:26:45 Sergei Prokofiev Peter and the Wolf Op 67

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier David Attenborough, narrator BBC 94

20:57:00 00:01:39 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Gopak

Valéry Gergiev Vienna Philharmonic Philips 468526

21:03:00 00:17:43 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

21:23:00 00:05:48 Chris Marshall Bluestone

London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

21:31:00 00:10:50 William Alwyn Serenade

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

21:44:00 00:04:22 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Act 4 Entr'acte

Oliver Knussen Cleveland Orchestra DeutGram 2123

21:50:00 00:32:38 Léo Delibes Coppélia: Suite

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

22:24:00 00:22:59 Sergei Rachmaninoff Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43

Mahler Chamber Orchestra Claudio Abbado Yuja Wang, piano DeutGram 15338

22:50:00 00:08:57 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in G minor

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:08:59 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 22

Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Sarah Beth Briggs, piano Avie 2358

23:10:00 00:07:32 Ludwig van Beethoven Elegiac Song Op 118

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80248

23:21:00 00:06:09 Johannes Brahms Intermezzo in C sharp minor Op 117

Orli Shaham, piano Canary 15

23:27:00 00:09:07 Karl Goldmark In the Garden from "Rustic Wedding" Symphony

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

23:38:00 00:07:20 Richard Strauss Intermezzo: Interlude No. 2 'Dreaming by the Fireside'

Marc Albrecht Strasbourg Philharmonic PentaTone 310

23:45:00 00:09:15 George W. Chadwick Suite Symphonique: Romanza

José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 2104

23:56:00 00:02:47 Claude Debussy Children's Corner: The Little Shepherd

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

23:56:00 00:02:29 Claude Debussy Syrinx

Joshua Smith, flute Telarc 80694