Program Guide 02-17-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:24:09 Ernö Dohnányi Variations on a Nursery Song Op 25 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Eldar Nebolsin, piano Naxos 572303

00:29:00 00:28:07 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Suite Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

00:59:00 00:41:27 César Franck Symphony in D minor Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

01:43:00 00:29:03 Wolfgang Amadeus Mozart Clarinet Concerto in A major Cleveland Orchestra George Szell Robert Marcellus, clarinet Sony 86793

02:15:00 00:38:09 Leos Janácek Glagolitic Mass Bavarian Radio Symphony Rafael Kubelik Evelyn Lear, soprano; Hilde Rössel-Majdan, mezzo; Ernst Haefliger, tenor; Franz Crass, bass; Bavarian Radio Chorus DeutGram 4796018

02:55:00 00:30:09 Jean Sibelius Symphony No. 6 in D minor Op 104 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60157

03:28:00 01:02:26 Gustav Mahler Das klagende Lied Hallé Orchestra Kent Nagano Eva Urbanová, soprano; Jadwiga Rappé, alto; Hans-Peter Blochwitz, tenor; Hakan Hagegard, baritone; Hallé Choir Erato 21664

04:33:00 00:22:42 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 5 in G major Op 55 Warsaw Philharmonic Witold Rowicki Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018

04:58:00 00:20:04 John Rutter Suite Antique West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

05:20:00 00:16:01 Michael Haydn Symphony No. 25 in G major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

05:38:00 00:06:11 Franz Liszt Liebestraum No. 1 in A flat major Jorge Bolet, piano DeutGram 4779525

05:51:00 00:04:45 Wolfgang Amadeus Mozart Menuetto from Symphony No. 40 Josef Krips Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

05:58:00 00:01:16 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 18 in D major Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:30 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 20 in E minor Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

06:16:00 00:06:45 Hugo Wolf Italian Serenade in G major Brodsky Quartet Chandos 10761

06:28:00 00:05:15 Ola Gjeilo Ubi caritas Voces8 Ola Gjeilo, piano Decca 24646

06:42:00 00:04:26 Aram Khachaturian Masquerade: Waltz Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

06:57:00 00:02:14 George Gershwin Strike Up the Band: Strike Up the Band Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Fine Arts Brass Klanglogo 1506

07:03:00 00:03:26 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: The Swan Angelika Bachmann, musical saw; Anne-Monika von Twardowski, pn Warner 554295

07:13:00 00:06:49 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F major Op 10 Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

07:28:00 00:05:08 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

07:43:00 00:04:16 John Williams 1941: March Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80495

07:48:00 00:02:56 Giacomo Puccini Turandot: Nessun dorma London Philharmonic Zubin Mehta Luciano Pavarotti, tenor; John Alldis Choir Decca 4788210

08:05:00 00:02:28 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Hunters' Chorus Dresden State Orchestra Carlos Kleiber Leipzig Radio Chorus DeutGram 4796018

08:14:00 00:06:34 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 16 in A flat major Op 72 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

08:29:00 00:04:01 Franz Joseph Haydn The Creation: The Heavens Are Telling Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Christa Ludwig, mezzo-soprano; Fritz Wunderlich, tenor; Walter Berry, baritone; Vienna Singverein DeutGram 4796018

08:43:00 00:06:08 Hector Berlioz Symphonie fantastique: Waltz Op 14 Igor Markevitch Orchestre Lamoureux DeutGram 4796018

09:04:00 00:03:24 Giacomo Puccini Tosca: Vissi d'arte Vienna Philharmonic Herbert von Karajan Leontyne Price, soprano Decca 4788210

09:13:00 00:06:41 Franz von Suppé Light Cavalry: Overture Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

09:30:00 00:05:12 Max Steiner Key Largo: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 422

09:42:00 00:06:27 Peter Tchaikovsky Andante cantabile Op 11 Munich Radio Orchestra Ari Rasilainen Sol Gabetta, cello RCA 75951

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:04:48 Hector Berlioz Symphonie fantastique: March to the Igor Markevitch Orchestre Lamoureux DeutGram 4796018

10:16:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Piano & Orchestra in A major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80285

10:33:00 00:07:32 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Act 2 Intermezzo Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 17071

10:49:00 00:08:41 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in F major Op 6 Fabio Biondi Europa Galante Naïve 20012

11:01:00 00:04:52 Henri Vieuxtemps Souvenir d'Amérique 'Yankee Doodle Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

11:14:00 00:08:11 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 9 Op 95 Ferenc Fricsay Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

11:33:00 00:07:15 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 2 in C major Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

11:47:00 00:07:58 Richard Wagner Die Walküre: Magic Fire Music José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

12:04:00 00:03:05 Ernö Dohnányi Fugue from Variations on a Nursery Song Op 25 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Eldar Nebolsin, piano Naxos 572303

12:14:00 00:06:30 Emmanuel Chabrier Bourrée fantasque Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

12:30:00 00:05:40 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 5 Op 64 Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4796018

12:44:00 00:08:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 22 in C major Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

THE BIG WORK AT ONE

13:08:00 00:20:15 Robert Schumann Forest Scenes Op 82 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018

13:40:00 00:04:55 Sir Edward Elgar March of the Mogul Emperors Op 66 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

13:48:00 00:04:15 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture Karl Böhm Berlin German Opera Orchestra DeutGram 4796018

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:05:00 00:04:47 Jacques Offenbach Die Rheinnixen: Overture Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

14:16:00 00:07:50 Robert Schumann March from Fantasie in C major Op 17 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018

14:33:00 00:07:25 Sir Edward German Nell Gwyn: Overture John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

14:49:00 00:08:40 Ferenc Farkas 18th Century Dances from Old Hungary Quintett.Wien Nimbus 5479

15:02:00 00:04:46 Gioacchino Rossini Il signor Bruschino: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

15:15:00 00:07:59 Sergei Prokofiev Two Pushkin Waltzes Op 120 Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553624

15:30:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 19 Berlin Philharmonic Ferenc Fricsay Clara Haskil, piano DeutGram 4796018

15:45:00 00:07:56 Jean Sibelius Karelia Overture Op 10 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: ‘Variations on a Nursery Tune’

16:03:00 00:03:52 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Danza rustica Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

16:15:00 00:06:21 Maurice Ravel Scherzo from String Quartet in F major Melos Quartet DeutGram 4796018

16:29:00 00:04:47 Miklós Rózsa Madame Bovary: Waltz John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

16:41:00 00:08:41 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in F major Op 6 Fabio Biondi Europa Galante Naïve 20012

17:05:00 00:06:23 Giuseppe Verdi Don Carlos: Auto-da-fé Scene Orchestra of La Scala Claudio Abbado La Scala Chorus DeutGram 4796018

17:19:00 00:06:31 Robert Schumann Toccata in C Op 7 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018

17:31:00 00:02:46 Frédéric Chopin Prelude No. 17 in A flat major Op 28 Martha Argerich, piano DeutGram 4796018

17:43:00 00:07:23 Camille Saint-Saëns Finale from Symphony No. 3 Op 78 Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Gaston Litaize, organ DeutGram 4796018

DINNER CLASSICS

18:05:00 00:06:13 Alexander Borodin Finale from Symphony No. 2 Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

18:17:00 00:05:45 Franz Schubert Finale from Piano Quintet Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

18:30:00 00:06:58 Peter Tchaikovsky Finale from String Sextet Op 70 Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

18:43:00 00:07:07 Erich Wolfgang Korngold Finale from Violin Concerto Op 35 Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley Daniel Hope, violin DeutGram 4792954

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:24:09 Ernö Dohnányi Variations on a Nursery Song Op 25 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Eldar Nebolsin, piano Naxos 572303

19:28:00 00:27:23 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 25 in G minor Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:06:01 Gioacchino Rossini La scala di seta: Overture Piero Gamba London Symphony Decca 4785437

20:10:00 00:04:44 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 3 in A flat major Op 46 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

20:17:00 00:39:10 César Franck Symphony in D minor Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: ‘Variations on a Nursery Tune’

21:03:00 00:24:09 Ernö Dohnányi Variations on a Nursery Song Op 25 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Eldar Nebolsin, piano Naxos 572303

21:30:00 00:11:11 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in D major Op 6 Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

21:43:00 00:03:44 Amy Beach Berceuse Op 40 Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

21:49:00 00:04:21 Eric Whitacre Sleep Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 559677

21:55:00 00:28:11 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 5 in A major Berlin Philharmonic Eugen Jochum Wolfgang Schneiderhan, violin DeutGram 4796018

22:25:00 00:20:15 Robert Schumann Forest Scenes Op 82 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018

22:48:00 00:10:31 Maurice Ravel Introduction & Allegro Cleveland Orchestra Louis Lane Alice Chalifoux, harp; Maurice Sharp, flute; Robert Marcellus, clarinet Sony 63056

QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:00 00:05:00 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 10 in E minor Op 72 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

23:07:00 00:13:00 Antonín Dvorák Andante from Piano Quintet Op 81 Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

23:22:00 00:06:07 Carl Busch Omaha Indian Love Song Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

23:28:00 00:07:57 Ernest Schelling Suite Fantastique: Intermezzo Op 7 BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

23:38:00 00:04:53 Horatio Parker Reverie from "Six Lyrics" Op 25 Peter Kairoff, piano Albany 315

23:42:00 00:11:10 César Franck Allegretto from Symphony in D minor Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

23:56:00 00:03:09 Sir Malcolm Arnold Solitaire: Sarabande Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

23:57:00 00:02:36 Claude Debussy Preludes Book 2: 'General Lavine' - Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477