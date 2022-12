Program Guide 02-16-2017

CLASSICAL MUSIC WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:21:08 Franz Joseph Haydn Symphony No. 88 in G major Wilhelm Furtwängler Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

00:25:00 00:16:29 Alec Wilder Carl Sandberg Suite Richard Auldon Clark Manhattan Chamber Orchestra Newport 85570

00:44:00 01:22:57 Gustav Mahler Symphony No. 6 in A minor Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

02:09:00 00:32:13 Herbert Howells Suite for Orchestra "The B's" Richard Hickox London Symphony Chandos 9557

02:43:00 00:29:50 Arnold Schoenberg Transfigured Night Op 4 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

03:15:00 00:31:40 Camille Saint-Saëns Symphony No. 1 in E flat major Op 2 Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 157

03:49:00 00:23:18 Carl Nielsen Aladdin Suite Op 34 Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Choir CBS 44934

04:15:00 00:32:21 Johannes Brahms String Quintet No. 2 in G major Op 111 Cavani String Quartet Donald Weilerstein, viola Azica 71216

04:50:00 00:25:15 Ermanno Wolf-Ferrari Suite Concertino in F major Op 16 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Giuseppe Giabocchi, bassoon Naxos 572921

05:17:00 00:17:12 Carl Philipp Emanuel Bach Concerto for Harpsichord & Fortepiano in E flat Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Léon Berben, harpsichord; Robert Hill, fortepiano Archiv 471579

05:36:00 00:07:10 Frédéric Chopin Polonaise No. 2 in E flat minor Op 26 Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

05:56:00 00:02:30 George Frideric Handel Allegro from Concerto Grosso Op 3 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Erato 94354

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:05:00 00:02:26 Jacques Offenbach La vie Parisienne: Cancan István Bogár Budapest Strauss Ensemble Naxos 550900

06:13:00 00:06:45 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 5 Op 18 Cypress String Quartet Avie 2348

06:28:00 00:04:40 Dag Wirén March from Serenade for Strings Op 11 William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

06:42:00 00:05:51 Franz Joseph Haydn Andante from Symphony No. 94 Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 4785437

06:57:00 00:02:12 Edwin Franko Goldman March "Bugles and Drums" Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:03:00 00:04:15 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture Karl Böhm Berlin German Opera Orchestra DeutGram 4796018

07:14:00 00:06:00 Johannes Brahms Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98 Eugen Jochum Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

07:28:00 00:04:48 Hector Berlioz Symphonie fantastique: March to the Igor Markevitch Orchestre Lamoureux DeutGram 4796018

07:42:00 00:07:54 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Dance of the Lorin Maazel Berlin Radio Symphony DeutGram 4796018

08:05:00 00:02:25 Sir Arthur Bliss Checkmate: Dance of the Red Pawns David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 557641

08:13:00 00:07:30 Jerry Goldsmith Star Trek: The New Enterprise John Mauceri London Philharmonic LPO 86

08:28:00 00:04:36 Coldplay Viva la Vida Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

08:42:00 00:07:05 Henry Purcell Abdelazer: Suite Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

09:04:00 00:04:31 John Williams Olympic Fanfare & Theme Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

09:14:00 00:07:10 Tylman Susato The Danserye: Renaissance Dances Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

09:29:00 00:02:48 Giuseppe Verdi Il trovatore: Anvil Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado La Scala Chorus DeutGram 4796018

09:42:00 00:07:02 Blas Galindo Sones de Mariachi Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:05:04 Cécile Chaminade Etudes de concert: Fileuse Op 35 Joanne Polk, piano Steinway 30037

10:13:00 00:08:12 Gustav Holst Two Songs without Words Op 22 Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9270

10:29:00 00:07:10 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4796018

10:44:00 00:08:15 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Waltz Semyon Bychkov Berlin Philharmonic Philips 420237

11:01:00 00:05:03 Sergei Prokofiev Finale from Piano Concerto No. 5 in G major Op 55 Warsaw Philharmonic Witold Rowicki Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018

11:14:00 00:08:22 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9 Mariss Jansons Royal Concertgebouw Orchestra EMI 54479

11:28:00 00:06:21 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in D major Lars Vogt, piano EMI 36080

11:42:00 00:08:24 Richard Wagner Siegfried: Forest Murmurs Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Erato 45786

12:07:00 00:03:01 Leroy Anderson A Trumpeter's Lullaby BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet Naxos 559357

12:17:00 00:07:48 Jean Sibelius Finlandia Op 26 Hans Rosbaud Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

12:31:00 00:06:20 Franz Liszt Paraphrase on Verdi's 'Rigoletto' Yundi, piano DeutGram 851

12:45:00 00:08:26 Charles Gounod Finale from Symphony No. 2 Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 462125

BIG WORK AT ONE WITH ROBERT CONRAD

13:03:00 00:20:12 Ottorino Respighi Ancient Airs and Dances Suite No. 3 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

13:20:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Christmas Eve: Polonaise Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2014

13:25:00 00:10:14 Ludwig van Beethoven Consecration of the House Overture Op 124 Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

14:00:00 00:04:01 Franz Joseph Haydn The Creation: The Heavens Are Telling Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Christa Ludwig, mezzo-soprano; Fritz Wunderlich, tenor; Walter Berry, baritone; Vienna Singverein DeutGram 4796018

14:04:00 00:08:06 Luigi Boccherini Symphony No. 12 in D major Op 21 Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999174

14:12:00 00:06:22 Anatoly Liadov Polonaise No. 1 in C major Op 49 Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

14:18:00 00:08:07 Richard Strauss Neapolitan Folk Life from 'Aus Italien" Op 16 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

15:00:00 00:05:07 Edvard Grieg Cow-Call & Peasant Dance from 'Nordic Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

15:05:00 00:08:03 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Overture Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 431653

15:13:00 00:06:21 William Boyce Symphony No. 2 in A major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

15:19:00 00:08:40 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 5 Berlin Philharmonic Wolfgang Schneiderhan Wolfgang Schneiderhan, violin DeutGram 4796018

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:04:00 00:04:18 Camille Saint-Saëns Marche-Scherzo from Symphony No. 1 Op 2 Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 157

16:15:00 00:07:50 Robert Schumann March from Fantasie in C major Op 17 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018

16:31:00 00:05:33 Edward Ward Phantom of the Opera: Piano Concerto Fairfax Symphony Orchestra William Hudson Santiago Rodriguez, piano Elan 82268

16:45:00 00:05:41 Peter Tchaikovsky The Oprichnik: Act 4 Dances Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

17:05:00 00:03:58 Franz Joseph Haydn The Creation: Sing to the Lord, All Ye Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Gundula Janowitz, soprano; Christa Ludwig, mezzo-soprano; Fritz Wunderlich, tenor; Dietrich Fischer-Dieskau, bar.; Vienna Singverein DeutGram 4796018

17:16:00 00:07:17 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Allegro & Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

17:31:00 00:03:01 Jules Massenet Werther: Toute mon âme est la!..Pourquoi Prague Philharmonic Orchestra Marco Armiliato Jonas Kaufmann, tenor Decca 4788210

17:45:00 00:05:59 Albert Lortzing Zar und Zimmermann: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

18:04:00 00:09:42 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Overture Carlos Kleiber Dresden State Orchestra DeutGram 4796018

18:20:00 00:04:49 Franz Liszt Paganini Etude No. 3 in G sharp minor Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

18:32:00 00:04:41 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Polka Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

18:43:00 00:06:57 Camille Saint-Saëns La princesse jaune: Overture Op 30 José Serebrier BBC Concert Orchestra BBC 63

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:22:00 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 15 in B flat major Cleveland Orchestra George Szell Robert Casadesus, piano Sony 780837

19:24:00 00:28:47 Franz Joseph Haydn Symphony No.104 in D major Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 4785437

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:08:31 Frédéric Chopin Three Waltzes Op 64 Ingrid Fliter, piano EMI 14899

20:13:00 00:12:54 Gustav Holst St. Paul's Suite Op 29 Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9270

20:28:00 00:29:58 Robert Schumann Piano Concerto in A minor Op 54 Warsaw Philharmonic Witold Rowicki Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:03:00 00:26:54 Joseph Eybler Symphony No. 2 in D minor Michael Hofstetter Geneva Chamber Orchestra CPO 777104

21:32:00 00:04:22 Frédéric Chopin Nocturne No. 2 in E flat major Op 9 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

21:39:00 00:09:53 Alec Wilder Suite No. 2 for Tenor Saxophone & Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Gary Louie, saxophone Newport 85570

21:51:00 00:45:05 Johannes Brahms Symphony No. 1 in C minor Op 68 Eugen Jochum Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

22:39:00 00:08:16 John Corigliano Elegy Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80673

22:50:00 00:03:31 Will Todd My Lord Has Come Voces8 Decca 22601

22:55:00 00:03:58 John Bull Dr. Bull's Goodnight Alan Feinberg, piano Steinway 30019

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:05:57 Alec Wilder Air for Flute Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Eugenia Zukerman, flute Newport 85570

23:07:00 00:10:45 Frederick Delius Late Swallows Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

23:21:00 00:05:52 John Field Nocturne No. 13 in C major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

23:26:00 00:11:06 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Divertimento No. 15 Jeffrey Tate English Chamber Orchestra EMI 69823

23:40:00 00:06:21 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in A minor Op 39 Rustem Hayroudinoff, piano Chandos 10391

23:46:00 00:08:06 John Corigliano Voyage for Flute & Strings I Fiamminghi Rudolf Werthen Paul Edmund-Davies, flute Telarc 80421

23:56:00 00:03:20 Giuseppe Verdi La traviata: Act 3 Prelude Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634