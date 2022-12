Program Guide 02-13-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:26:25 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

00:31:00 00:32:02 Antonín Dvorák String Quartet No. 10 in E flat major Op 51

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

01:05:00 00:22:09 Leonard Bernstein Symphonic Dances from 'West Side Story'

Keith Lockhart Utah Symphony Reference 105

01:29:00 00:20:06 Igor Stravinsky Violin Concerto in D major

Royal Concertgebouw Orchestra Ernest Bour Arthur Grumiaux, violin Philips 4788977

01:51:00 01:22:57 Gustav Mahler Symphony No. 6 in A minor

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

03:16:00 00:32:11 Dmitri Kabalevsky Piano Concerto No. 1 in A minor Op 9

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

03:51:00 00:20:16 Ignacio de Jerúsalem (attrib.): Polychoral Mass in D

Chanticleer Sinfonia Joseph Jennings Chanticleer Teldec 96353

04:13:00 00:37:59 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 3 in C minor Op 37

Vienna Symphony Carlo Maria Giulini Michelangeli, piano DeutGram 4796018

04:53:00 00:23:31 Étienne Méhul Symphony No. 3 in C major

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

05:19:00 00:20:13 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 48 in C major Op 64

Salomon String Quartet Hyperion 67011

05:41:00 00:06:13 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat major Op 53

Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

05:52:00 00:03:47 Robert Schumann Scherzo from String Quartet No. 1 Op 41

Cavani String Quartet Azica 71203

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:06:00 00:02:22 Giuseppe Verdi Aïda: Sacred Dance of the Priestesses

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

06:13:00 00:06:44 Antonín Dvorák Waltz from Serenade for Strings Op 22

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

06:28:00 00:04:15 Ralph Vaughan Williams Fantasia on 'Greensleeves'

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Decca 414595

06:42:00 00:05:13 Giuseppe Verdi I Lombardi: Gerusalem!

Orchestra of La Scala Claudio Abbado La Scala Chorus DeutGram 4796018

06:57:00 00:01:43 John Philip Sousa March 'The Circumnavigators Club'

Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

07:04:00 00:03:38 Ludwig van Beethoven Allegretto from Sonata No. 28 Op 101

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018

07:13:00 00:06:08 Emmanuel Chabrier España

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

07:20:00 00:01:41 Jean-Marie Leclair Tambourin

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Members of DeutGram 13993

07:28:00 00:04:45 Johann Sebastian Bach Cantata No. 156: Sinfonia in F major

Jeanne Preucil Rose, violin; Kathryn Brown, piano Alfred 44287

07:42:00 00:06:04 Antonio Vivaldi Sinfonia for Strings in G major

Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

08:13:00 00:07:54 Richard Strauss Second Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier'

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

08:28:00 00:05:23 Léo Delibes Lakmé: Flower Duet

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

08:42:00 00:07:23 Camille Saint-Saëns Finale from Symphony No. 3 Op 78

Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Gaston Litaize, organ DeutGram 4796018

09:03:00 00:04:27 Claude Debussy Arabesque No. 1 in E major

Simon Trpceski, piano EMI 272

09:13:00 00:06:56 Aaron Copland Danzón Cubano

David Zinman Baltimore Symphony Argo 440639

09:29:00 00:08:47 Bernard Herrmann Vertigo: Prelude & Love Scene

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 442425

09:42:00 00:06:19 Gabriel Fauré Pavane Op 50

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:05:15 Domenico Scarlatti Sonata in E major

Yundi, piano DeutGram 6090

10:13:00 00:07:48 Franz Schubert Overture in the Italian Style in D major

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

10:29:00 00:07:16 Claude Debussy Andantino from String Quartet Op 10

Melos Quartet DeutGram 4796018

10:48:00 00:08:28 Joaquín Turina The Bullfighter's Prayer Op 34

Brodsky Quartet Chandos 10761

11:03:00 00:05:03 Sergei Rachmaninoff Slava Op 11

Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

11:15:00 00:08:34 Frédéric Chopin Funeral March from Piano Sonata No. 2 Op 35

Martha Argerich, piano DeutGram 4796018

11:30:00 00:06:02 Mikhail Glinka Kamarinskaya

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

11:43:00 00:07:46 Carl Friedrich Abel Symphony in E flat Op 17

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999214

12:09:00 00:03:17 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 7 in C minor Op 46

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

12:21:00 00:07:27 Aaron Copland Rodeo: Buckaroo Holiday

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

12:35:00 00:06:23 Sir William Walton Coronation March 'Crown Imperial'

André Previn Royal Philharmonic Telarc 80125

12:48:00 00:08:22 George Frideric Handel Harp Concerto in F major Op 4

Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Maxine Eilander, harp Atma 2541

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:04:00 00:21:20 Franz Schubert Symphony No. 3 in D major

Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

13:37:00 00:04:48 Hector Berlioz Symphonie fantastique: March to the Scaffold

Igor Markevitch Orchestre Lamoureux DeutGram 4796018

13:51:00 00:10:02 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:06:00 00:05:00 Zoltán Kodály Háry János: Intermezzo

London Symphony István Kertész John Leach, cimbalom Decca 4785437

14:17:00 00:07:37 Emile Waldteufel Waltz 'The Skaters' Op 183

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

14:34:00 00:06:41 Franz von Suppé Light Cavalry: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

14:47:00 00:08:03 Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet

Sir John Eliot Gardiner Lyon Opera Orchestra Erato 45003

15:02:00 00:05:04 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Waltz

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

15:14:00 00:07:55 Georg Philipp Telemann Suite from 'Tafelmusik' Part 3

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

15:30:00 00:07:40 Robert Volkmann Serenade No. 1 for Strings in C Op 62

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

15:46:00 00:08:04 Louis Moreau Gottschalk Grand Tarantelle Op 67

Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Johann Strauss and Philip Glass in 3/4 Time

16:05:00 00:03:14 Ludwig van Beethoven Für Elise

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

16:14:00 00:08:55 Jean Françaix Concertino for Piano & Orchestra

Montreal Symphony Charles Dutoit Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 452448

16:31:00 00:04:46 John Williams Harry Potter and the Sorcerer's Stone

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

16:44:00 00:06:54 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Pas de trois

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:05:00 00:03:52 Manuel de Falla El amor brujo: Ritual Fire Dance

Lorin Maazel Berlin Radio Symphony DeutGram 4796018

17:14:00 00:10:37 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Autumn' Concerto in F major Op 8

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013

17:31:00 00:02:56 Giacomo Puccini Turandot: Nessun dorma

London Philharmonic Zubin Mehta Luciano Pavarotti, tenor; John Alldis Choir Decca 4788210

17:44:00 00:06:54 Antonín Dvorák Finale from Serenade for Strings Op 22

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

18:00 DINNER CLASSICS

18:06:00 00:08:20 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Arie di corte

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

18:22:00 00:04:37 Domenico Scarlatti Sonata in G major

Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

18:32:00 00:05:11 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.4 in G major Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

18:44:00 00:06:56 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 19 in G minor Op 49

Peter Takács, piano Cambria 1175

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:15:41 Robert Schumann Introduction & Allegro appassionato in G major Op 92

Warsaw Philharmonic Stanislaw Wislocki Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018

19:20:00 00:35:35 Antonín Dvorák Symphony No. 7 in D minor Op 70

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:13:06 Antonín Dvorák Scherzo capriccioso Op 66

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

20:17:00 00:14:25 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1 in F major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

20:34:00 00:22:22 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 4 in D major

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

20:58:00 00:01:00 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Puck Op 71

Per Tengstrand, piano Azica 71207

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Johann Strauss and Philip Glass in 3/4 Time

21:03:00 00:22:09 Leonard Bernstein Symphonic Dances from 'West Side Story'

Keith Lockhart Utah Symphony Reference 105

21:27:00 00:10:54 Ludwig van Beethoven Rondo from Violin Concerto Op 61

Berlin Philharmonic Eugen Jochum Wolfgang Schneiderhan, violin DeutGram 4796018

21:40:00 00:03:52 John Field Nocturne No. 17 in C major

Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

21:46:00 00:04:36 Gene Pritsker Variations on 'Sakura, Sakura'

Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

21:52:00 00:32:37 Igor Stravinsky The Rite of Spring

Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417325

22:27:00 00:16:58 Peter Rasmussen Wind Quintet in F major

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849

22:46:00 00:11:51 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 17 in G major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

22:57:00 00:02:07 Charles-Valentin Alkan Prelude No. 13 "Cantique des cantiques" Op 31

Ronald Smith, piano Arabesque 6523

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:57 Frederick Delius Summer Night on the River

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 90845

23:07:00 00:11:49 Eric Whitacre The River Cam

London Symphony Eric Whitacre Julian Lloyd Webber, cello Decca 16636

23:22:00 00:02:42 Robert Schumann Forest Scenes: Prophet Bird Op 82

Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018

23:24:00 00:04:20 Jean Sibelius Kuolema: Valse triste Op 44

Hans Rosbaud Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

23:29:00 00:04:06 Maurice Ravel Miroirs: Oiseaux tristes

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

23:35:00 00:07:31 Franz Liszt Harmonies poétiques: Hymne de L' enfant

Roberto Plano, piano Decca 4812479

23:42:00 00:11:47 Antonín Dvorák Largo from Symphony No. 9 Op 95

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414421

23:56:00 00:02:56 Claude Debussy Preludes Book 1: Danseuses de Delphes

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

23:58:00 00:01:51 Jules Massenet Musique pour bercer les petits enfants

Aldo Ciccolini, piano EMI 64277