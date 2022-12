Program Guide 02-07-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:32:35 Wilhelm Stenhammar Serenade in F major Op 31

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

00:37:00 00:28:31 Alexander Borodin String Quartet No. 2 in D major

Cleveland Quartet Telarc 80178

01:08:00 00:39:30 Peter Tchaikovsky Symphony No. 2 in C minor Op 17

Geoffrey Simon London Symphony Chandos 9190

01:50:00 00:28:39 George W. Chadwick Symphonic Sketches

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

02:21:00 00:23:03 Samuel Barber Violin Concerto Op 14

St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

02:46:00 00:22:11 Alan Hovhaness Sonata for Harp & Guitar

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

03:10:00 00:54:41 Franz Schubert Symphony No. 9 in C major

Wilhelm Furtwängler Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

04:07:00 00:34:29 Édouard Lalo Symphonie espagnole Op 21

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

04:44:00 00:28:23 Alexander Glazunov Ballet Scenes Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

05:14:00 00:20:10 Franz Liszt Symphonic Poem No. 7 'Festive Sounds'

Sir Georg Solti London Philharmonic DeutGram 4779525

05:36:00 00:06:30 Felix Mendelssohn Rondo capriccioso in E major Op 14

Murray Perahia, piano CBS 42401

05:51:00 00:05:18 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 12 Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

05:58:00 00:00:43 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 8 in F

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:02:25 François Joseph Gossec Gavotte

Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp Hubert Laws, flute CBS 37216

06:12:00 00:08:06 Maurice Ravel Allegro from String Quartet in F major

Melos Quartet DeutGram 4796018

06:25:00 00:03:28 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Wir glauben all' an einem Gott'

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

06:27:00 00:02:57 Adolphe Adam Giselle: La chasse

Michael Tilson Thomas London Symphony Sony 42450

06:30:00 00:04:03 Adolphe Adam Giselle: Grand Pas de Deux

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

06:40:00 00:10:25 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 2 Op 17

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Teldec 44943

06:51:00 00:02:14 Jean-Philippe Rameau Tambourins from Concert No. 3 en sextuor

Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

06:55:00 00:03:17 Henry Fillmore March 'King Karl King'

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:05:04 Isaac Albéniz Suite Española: Granada Op 47

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

07:10:00 00:08:40 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 5

Berlin Philharmonic Wolfgang Schneiderhan Wolfgang Schneiderhan, violin DeutGram 4796018

07:20:00 00:03:17 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 16

Empire Brass Telarc 80204

07:25:00 00:02:14 Leroy Anderson Goldilocks: Pirate Dance

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559382

07:30:00 00:04:12 Igor Stravinsky Pulcinella: Gavotte with 2 Variations

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

07:40:00 00:05:57 George Frederick Bristow Scherzo from Symphony No. 2 Op 24

Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia New World 80768

07:50:00 00:02:44 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 28 Op 20

Angeles Quartet Decca 4783695

07:52:00 00:02:50 Frédéric Chopin Prelude No. 17 in A flat major Op 28

Martha Argerich, piano DeutGram 4796018

07:55:00 00:02:42 Traditional The Devil's Reel

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8723

08:07:00 00:05:28 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Divertimento for Strings

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

08:15:00 00:06:10 Ludwig van Beethoven Fidelio: Overture Op 72

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46533

08:20:00 00:02:06 Francis Poulenc Waltz in C major

Paul Crossley, piano CBS 44921

08:25:00 00:08:20 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Arie di corte

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

08:40:00 00:05:58 Antonín Dvorák Mazurek in E minor Op 49

Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Akiko Suwanai, violin Philips 464531

08:51:00 00:02:17 Gilbert & Sullivan The Mikado: Chorus of Nobles 'If you want to know who we are'

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80284

08:55:00 00:05:10 John Williams Hook: Main Themes

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

09:05:00 00:18:19 Jean Sibelius Tapiola Op 112

Hans Rosbaud Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

09:29:00 00:03:54 Frederick Loewe My Fair Lady: Main Title

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:35:00 00:04:19 Marcel Poot Cheerful Overture

Alexander Rahbari Brussels Philharmonic MarcoPolo 223418

09:55:00 00:03:12 Johann Strauss Radetzky March Op 228

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

09:56:00 00:03:14 Frédéric Chopin Mazurka No. 38 in F sharp minor Op 59

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Preludio

Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

10:04:00 00:02:12 Eugène Ysaÿe Obsession from Solo Violin Sonata No. 2

Gil Shaham, violin DeutGram 463483

10:09:00 00:07:16 George W. Chadwick Symphonic Sketches: A Vagrom Ballad

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

10:17:00 00:06:53 Edward Burlingame Hill Divertimento for Piano & Orchestra

Austin Symphony Peter Bay Anton Nel, piano Bridge 9443

10:25:00 00:04:05 Jean Sibelius Karelia Suite: Alla marcia Op 11

Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

10:31:00 00:03:21 Samuel Barber Finale from Violin Concerto Op 14

St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

10:38:00 00:04:23 Gian Carlo Menotti Amelia Goes to the Ball: Overture

James Conlon Metropolitan Opera Orchestra RCA 61509

10:44:00 00:04:59 Frédéric Chopin Polonaise No. 3 in A Op 40

Vladimir Ziva Moscow Symphony Naxos 555048

10:51:00 00:16:41 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Suite

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

11:08:00 00:04:17 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Largo al factotum

Orchestra of La Scala Riccardo Chailly Leo Nucci, baritone CBS 37862

11:15:00 00:06:11 Wilhelm Stenhammar Overture from Serenade in F major Op 31

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

11:23:00 00:10:00 Giovanni Battista Sammartini Symphony in A major

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 557298

11:35:00 00:08:13 Pablo de Sarasate Zigeunerweisen Op 20

Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Gil Shaham, violin Canary 7

11:44:00 00:06:52 Felix Mendelssohn The Marriage of Camacho: Overture Op 10

Klauspeter Seibel Nuremberg Symphony Orchestra Colosseum 9007

11:56:00 00:06:47 Sir Arthur Sullivan Ruddigore: Overture

Alexander Faris Scottish Chamber Orchestra Nimbus 5066

12:06:00 00:09:47 Johann Strauss Jr Waltz 'Where the Lemons Blossom' Op 364

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

12:16:00 00:08:17 Robert Schumann Blumenstück in D flat major Op 19

Daniel Gortler, piano Roméo 7281

12:25:00 00:04:05 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Danse baroque Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

12:32:00 00:02:27 Claude Debussy Preludes Book 1: La danse de Puck

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

12:38:00 00:06:07 George W. Chadwick Symphonic Sketches: Hobgoblin

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

12:46:00 00:09:06 Darius Milhaud Suite for 2 Pianos 'Scaramouche'

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426284

12:56:00 00:03:11 Clive Richardson Beachcomber

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:24:34 Max Bruch Violin Concerto No. 1 in G minor Op 26

Czech Philharmonic Jakub Hrusa Nicola Benedetti, violin DeutGram 4764092

13:27:00 00:16:45 Robert Schumann Overture, Scherzo and Finale Op 52

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Archiv 457591

13:45:00 00:15:23 Richard Wagner Tannhäuser: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2012

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:03:36 Marius Constant Twilight Zone: Theme & Variations

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 411185

14:06:00 00:03:19 Bernard Herrmann Vertigo: Prelude

Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

14:13:00 00:11:13 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Guitars in G major

European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Julian Lloyd Webber, cello; Jiaxin Lloyd Webber, cello Naxos 573374

14:25:00 00:06:19 Henry Purcell The Fairy Queen: Act 4 Symphony

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901308

14:48:00 00:08:31 Alexander Glazunov Concert Waltz No. 1 in D major Op 47

Lawrence Leighton Smith Moscow Philharmonic Sheffield 27

14:58:00 00:02:30 Dmitri Shostakovich The Human Comedy: Waltz Op 37

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

15:03:00 00:14:49 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Theme & Variations Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

15:19:00 00:06:05 Wolfgang Amadeus Mozart Andante in C major

Orpheus Chamber Orchestra Susan Palma-Nidel, flute DeutGram 427677

15:27:00 00:08:17 Alexander Borodin Nocturne from String Quartet No. 2

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 435757

15:39:00 00:04:45 Wilhelm Stenhammar Scherzo from Piano Concerto No. 1

Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Mats Widlund, piano Chandos 9074

15:46:00 00:06:53 Jean Sibelius Lemminkäinen's Return Op 22

Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

15:55:00 00:03:37 Fritz Kreisler Liebesleid

Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Howard Hanson's ‘Laude’

15:58:00 00:03:54 Wolfgang Amadeus Mozart The Impresario: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

16:06:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 31827

16:13:00 00:09:53 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Sea and Sinbad's Ship Op 35

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Michel Schwalbé, violin DeutGram 4796018

16:26:00 00:02:49 Bernard Herrmann The Twilight Zone: Themes

Nic Raine City of Prague Philharmonic Silva 1093

16:34:00 00:05:39 Joachim Raff Finale from Octet for Strings Op 176

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

16:41:00 00:07:48 Johann Strauss Jr Fledermaus Quadrille Op 363

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

16:52:00 00:02:47 Erik Satie Gymnopédie No. 1

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

16:56:00 00:02:57 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 4: Gavotte

David Russell, guitar Telarc 80584

17:05:00 00:05:55 Claude Debussy Three Nocturnes: Festivals

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

17:26:00 00:06:40 Domenico Cimarosa Il matrimonio segreto: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

17:40:00 00:06:31 Robert Schumann Toccata in C Op 7

Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018

17:48:00 00:01:11 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 12 in C major Op 32

Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448

17:52:00 00:03:10 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 5 in A major Op 46

Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

17:57:00 00:02:36 George Frideric Handel Finale from Concerto Grosso Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:42 Antonio Lotti Oboe d'amore Concerto in A major

I Musici Heinz Holliger, oboe d'amore Philips 420189

18:25:00 00:05:40 Edvard Grieg Two Elegiac Melodies: The Last Spring Op 34

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

18:32:00 00:03:53 Aaron Copland Rodeo: Corral Nocturne

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

18:39:00 00:14:16 Jerome Moross Variations on a Waltz

JoAnn Falletta London Symphony Albany 1403

18:57:00 00:02:09 George Gershwin Porgy and Bess: There's a Boat That's Leaving Soon

San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas Brian Stokes Mitchell, bar. RCA 68931

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:11:34 Johann Christian Bach Symphony in D Op 18

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

19:16:00 00:39:30 Peter Tchaikovsky Symphony No. 2 in C minor Op 17

Geoffrey Simon London Symphony Chandos 9190

19:57:00 00:01:53 Frédéric Chopin Mazurka No. 41 in C sharp minor Op 63

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:10:26 Franz Schubert Rosamunde: Overture

Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

20:14:00 00:23:33 Claude Debussy La mer

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

20:40:00 00:16:51 Peter Tchaikovsky Capriccio italien Op 45

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

20:58:00 00:01:38 Michael Praetorius Terpsichore: Volte à 4

New London Consort l'Oiseau 4759101

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Howard Hanson's ‘Laude’

21:03:00 00:21:26 Wolfgang Amadeus Mozart Oboe Concerto in C major

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi John Mack, oboe Decca 443176

21:27:00 00:13:02 Ralph Vaughan Williams Serenade to Music

Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Atlanta Symphony Chorus Telarc 80676

21:42:00 00:07:00 Gregorio Allegri Miserere

Voces8 Decca 22601

21:51:00 00:04:08 Patrick Zimmerli Arioso from Sonata for Solo Cello 'Kol Nidre'

Brian Thornton, cello Thornton 2013

21:56:00 00:27:27 Ottorino Respighi Suite for Strings

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

22:25:00 00:15:40 Georg Muffat Chaconne from Concerto Grosso in G major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453418

22:43:00 00:16:04 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 48 in C major

Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:08:03 Alexander Borodin Nocturne from String Quartet No. 2

Cleveland Quartet Telarc 80178

23:10:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: White Swan Pas de Deux

Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Kirill Terentiev, violin; Zenon Zalitsailo, cello Decca 10104

23:21:00 00:04:45 Anthony Holborne Pavan 'The Image of Melancholy'

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

23:25:00 00:10:10 Gregorio Allegri Miserere

Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

23:35:00 00:03:56 Thomas Morley Response Pavin

Los Angeles Guitar Quartet Delos 3132

23:42:00 00:05:45 Wilhelm Stenhammar Interlude from 'The Song' Op 44

Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553115

23:47:00 00:07:14 George W. Chadwick Symphonic Sketches: Noël

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

23:56:00 00:02:10 Sir William Walton Henry V: Touch her soft lips and part

Andrew Litton Bournemouth Symphony Decca 4825281

23:56:00 00:03:18 Johann Sebastian Bach Siciliana from Flute Sonata No. 6

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408