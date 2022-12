Program Guide 02-06-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:32:36 Robert Schumann Symphony No. 3 in E flat major Op 97

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

00:37:00 00:23:03 Franz Berwald Grand Septet in B flat major

Vienna Octet Decca 4785437

01:02:00 00:37:36 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 3 in E flat major Op 75

Polish Nat'l Radio Symphony Antoni Wit Bernd Glemser, piano Naxos 550819

01:42:00 00:23:03 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 4 in C minor Op 18

Cleveland Quartet Telarc 80414

02:07:00 00:20:03 Johann Sebastian Bach Motet 'Jesu meine Freude'

Chamber Ensemble Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Soli Deo 716

02:30:00 01:16:55 Franz Liszt A Faust Symphony

Boston Symphony Orchestra Leonard Bernstein Kenneth Riegel, tenor; Tanglewood Festival Chorus DeutGram 4796018

03:49:00 00:27:02 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 4 in G minor Op 40

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

04:18:00 00:29:01 Paul Creston Choreografic Suite Op 86

Gerard Schwarz New York Chamber Symphony Delos 3127

04:49:00 00:18:28 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 2 in E major

Vienna Symphony David Oistrakh David Oistrakh, violin DeutGram 4793449

05:10:00 00:23:14 E. J. Moeran Serenade in G major

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

05:35:00 00:08:09 Girolamo Frescobaldi Aria detto Balletto

Eliot Fisk, guitar MusicMast 67130

05:45:00 00:06:00 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Entrée de Polymnie

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

05:52:00 00:05:16 Felix Mendelssohn Scherzo from Cello Sonata No. 2 Op 58

Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:01 Gioacchino Rossini Tancredi: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

06:15:00 00:03:29 Philippe Gaubert Madrigal

Fenwick Smith, flute; Sally Pinkas, piano Naxos 557305

06:19:00 00:05:25 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

06:25:00 00:10:05 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 7

Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 417631

06:40:00 00:05:23 Maurice Ravel Jeux d'eau

Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

06:50:00 00:02:27 Domenico Scarlatti Sonata in B flat major

Ivo Pogorelich, piano DeutGram 4795448

06:53:00 00:02:07 Leonard Bernstein Divertimento for Orchestra: Waltz

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

06:55:00 00:03:24 Pierre Leemans March 'Belgian Paratroopers'

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:03:00 00:05:01 Ludwig van Beethoven Rondo from Sextet for 2 Horns & Strings Op 81

Cleveland Orchestra Richard King, horn; Jesse McCormick, horn; Mari Sato, violin; Members of Albany 1325

07:07:00 00:02:04 Sir Edward German Henry VIII: Torch Dance

Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

07:10:00 00:08:04 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Overture

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

07:20:00 00:03:22 Giovanni Palestrina Improperium expectavit cor meum

Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

07:25:00 00:03:12 Mason Bates Ford's Farm

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

07:32:00 00:06:02 Giacomo Puccini Chrysanthemums

Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

07:45:00 00:06:15 Ermanno Wolf-Ferrari Rondò from Idillio Concertino Op 15

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Andrea Tenaglia, oboe Naxos 572921

07:55:00 00:02:57 Aram Khachaturian Masquerade: Galop

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

07:58:00 00:01:27 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

08:07:00 00:06:02 Johannes Brahms Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98

Eugen Jochum Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

08:15:00 00:09:45 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Divertimento No. 17

Cleveland Orchestra Louis Lane Rafael Druian, violin Sony 86793

08:28:00 00:03:04 Giuseppe Verdi La traviata: Brindisi 'Libiamo, ne'lieti

Vienna Philharmonic Carlo Rizzi Anna Netrebko, soprano; Rolando Villazón, tenor; Helene Schneiderman, mezzo; Vienna State Opera Chorus DeutGram 6188

08:32:00 00:03:25 Sigfrid Karg-Elert Praise the Lord with Drums and Cymbals Op 101

Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Paul Riedo, organ Reference 58

08:40:00 00:09:21 Jean Sibelius Allegretto from Symphony No. 2 Op 43

George Szell Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

08:50:00 00:01:57 Randy Newman Family Album: Emil Teaches Sonja Henie

Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

08:55:00 00:04:51 Richard M & Robert B Sherman Mary Poppins: Medley

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

09:05:00 00:18:12 Sir William Walton The Wise Virgins: Suite

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 555868

09:30:00 00:04:38 Camille Saint-Saëns Danse macabre Op 40

Salut Salon Warner 554295

09:35:00 00:04:07 Jean Sibelius Karelia Suite: Alla marcia Op 11

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 918

09:55:00 00:04:06 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 3 in B flat major Op 23

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

09:59:00 00:02:12 Domenico Scarlatti Sonata in G major

Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:03:17 Padre Antonio Soler Sonata No. 2 in E flat major

Martina Filjak, piano Naxos 572515

10:08:00 00:10:18 Benjamin Britten Gloriana: Courtly Dances

André Previn Royal Philharmonic Telarc 80126

10:19:00 00:05:11 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Youth of Britain

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

10:32:00 00:04:01 Friedrich Kuhlau The Robber's Castle: Overture

Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

10:40:00 00:04:54 Carl Nielsen Saul and David: Act 2 Prelude Op 25

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 53276

10:46:00 00:04:45 Johann Strauss Jr Artists Quadrille Op 201

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

10:52:00 00:22:12 Maurice Ravel Piano Concerto in G major

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

11:16:00 00:10:02 Maurice Ravel Four Movements from Schumann's Carnaval

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

11:29:00 00:07:55 Riccardo Drigo Pas de deux for Adam's 'Le Corsaire'

Richard Bonynge London Symphony Decca 433862

11:38:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Trio in C major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

11:47:00 00:07:00 Aldemaro Romero Fuga con Pajarillo

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

11:56:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'The Gladiator'

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

12:06:00 00:09:43 Luigi Cherubini Anacréon: Overture

Igor Markevitch Orchestre Lamoureux DeutGram 4796018

12:18:00 00:10:30 Johann Strauss Jr Waltz 'Wine, Women and Song' Op 333

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

12:31:00 00:03:35 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Italiana

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

12:38:00 00:06:45 Hugo Wolf Italian Serenade in G major

Brodsky Quartet Chandos 10761

12:47:00 00:10:32 Franz Liszt Paraphrase on Wagner's Tannhäuser

Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:29:49 Robert Schumann Symphony No. 3 in E flat major Op 97

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Archiv 457591

13:32:00 00:14:07 Antonín Dvorák Hussite Overture Op 67

István Kertész London Symphony Decca 4785437

13:47:00 00:13:10 Giacomo Meyerbeer Dinorah: Overture

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:28 Dimitri Tiomkin The Guns of Navarone: Main Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

14:04:00 00:02:44 Elmer Bernstein The Great Escape: March

Nic Raine Royal Philharmonic Royal Phil 33

14:09:00 00:15:34 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 6 in F major

Academy St. Martin in Fields Murray Perahia Murray Perahia, piano Sony 89690

14:26:00 00:04:11 Johann Christian Bach La clemenza di Scipione: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

14:43:00 00:08:50 Joaquín Turina Rapsodia sinfónica Op 66

London Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Alicia de Larrocha, piano Decca 410289

14:54:00 00:06:05 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

15:01:00 00:14:07 Sir Hamilton Harty A Comedy Overture

Bryden Thomson Ulster Orchestra Chandos 8314

15:17:00 00:09:35 Sir Charles Hubert H. Parry Overture to an Unwritten Tragedy

Andrew Penny Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553469

15:28:00 00:02:38 Stephen Sondheim Comedy Tonight!

Don Sebesky London Symphony EMI 54285

15:31:00 00:04:14 Anton Rubinstein Melody in F major Op 3

John O'Conor, piano Telarc 80391

15:40:00 00:05:23 Léo Delibes Lakmé: Flower Duet

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

15:47:00 00:08:32 Peter Cornelius The Barber of Bagdad: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Stephen Paulus and the Commissioning Club

15:58:00 00:04:18 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Birth of Kijé Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

16:06:00 00:02:40 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

16:12:00 00:13:06 Antonín Dvorák Scherzo capriccioso Op 66

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

16:29:00 00:10:42 Bernard Herrmann Fahrenheit 451: Suite

Bernard Herrmann National Philharmonic Decca 443899

16:41:00 00:07:40 Robert Volkmann Serenade No. 1 for Strings in C Op 62

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

16:52:00 00:03:17 David Conte O magnum mysterium

Ragnar Bohlin Capella SF Delos 3485

16:56:00 00:03:04 Marguerite Monnot Hymne à l'amour

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

17:05:00 00:04:38 George Gershwin Oh, Kay!: Someone to Watch Over Me

London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

17:25:00 00:09:42 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in G major

Karl Richter Munich Bach Orchestra DeutGram 4795448

17:40:00 00:04:39 Silvestre Revueltas The Wandering Tadpole

Maximiano Valdés Simón Bolívar Symphony Dorian 90227

17:46:00 00:03:53 Richard Rodgers The King and I: March of the Siamese

Jenny Lin, piano Steinway 30011

17:52:00 00:02:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: March Past of the Kitchen

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

17:56:00 00:02:44 Gaspar Sanz Canarios Academy St. Martin in Fields

Kenneth Sillito Alexandre Lagoya, guitar Philips 446002

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:37 Georg Philipp Telemann Ouverture burlesque in B flat

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

18:25:00 00:04:27 Felix Mendelssohn Scherzo from Octet for Strings Op 20

Cleveland Quartet Meliora String Quartet Telarc 80142

18:32:00 00:02:43 Manuel Ponce Scherzino mexicano

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

18:37:00 00:15:07 Sir Arnold Bax Tintagel

Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

18:54:00 00:04:43 Alexander Borodin Scherzo from String Quartet No. 2

Cleveland Quartet Telarc 80178

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:30 Franz Joseph Haydn Symphony No. 6 in D

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

19:27:00 00:29:24 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 27 in B flat major

Bavarian State Orchestra Ferenc Fricsay Clara Haskil, piano DeutGram 4796018

19:58:00 00:01:39 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Rondeau Minuet

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:59 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 2 Op 55

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

20:21:00 00:12:40 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 2 in E flat major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

20:36:00 00:21:53 Ottorino Respighi The Pines of Rome

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Stephen Paulus and the Commissioning Club

21:03:00 00:08:26 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Winter' Concerto in F minor Op 8

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013

21:11:00 00:10:13 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Spring' Concerto in E major Op 8

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013

21:23:00 00:14:23 Maurice Ravel Rapsodie espagnole

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 430413

21:39:00 00:05:42 Peter Tchaikovsky Berceuse in A flat major Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

21:47:00 00:04:42 Ola Gjeilo Sanctus: London

Nigel Short Tenebrae Decca 24646

21:54:00 00:30:44 Robert Schumann Fantasie in C major Op 17

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018

22:27:00 00:04:41 Nicolò Paganini Caprice No. 24 in A minor Op 1

Midori, violin Sony 730111

22:31:00 00:14:13 Boris Blacher Variations on a Theme of Paganini Op 26

Sir Georg Solti Vienna Philharmonic Decca 452853

22:48:00 00:10:40 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 13 Op 106

Cypress String Quartet Avie 2275

22:55:00 00:03:50 Frédéric Chopin Prelude No. 13 in F sharp major Op 28

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:39 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 10 in E minor Op 72

Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

23:07:00 00:10:07 Johannes Brahms Adagio from Symphony No. 2 Op 73

Eugen Jochum Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

23:20:00 00:05:40 Stephen Paulus Berceuse

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

23:25:00 00:12:32 Wilhelm Stenhammar Andante from Piano Concerto No. 1

Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Mats Widlund, piano Chandos 9074

23:40:00 00:05:41 Franz Schubert Allegretto in C minor

Maria João Pires, piano DeutGram 457550

23:45:00 00:08:34 Hector Berlioz Harold in Italy: Pilgrims' March Op 16

London Symphony Sir Colin Davis Nobuko Imai, viola Philips 4788977

23:55:00 00:04:31 Auguste Franchomme Nocturne for 2 Cellos Op 15

Louise Dubin, cello; Saeunn Thorsteinsdóttir, cello Delos 3469

23:56:00 00:02:46 Francis Poulenc 'C'

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015