Program Guide 02-03-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:25:48 Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op 64 Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

00:02:00 00:25:48 Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op 64 Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

00:26:00 00:43:52 Peter Tchaikovsky Symphony No. 5 in E minor Op 64 Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4796018

00:26:00 00:43:52 Peter Tchaikovsky Symphony No. 5 in E minor Op 64 Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4796018

01:12:00 00:40:03 Johannes Brahms String Sextet No. 2 in G major Op 36 Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

01:12:00 00:40:03 Johannes Brahms String Sextet No. 2 in G major Op 36 Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

01:54:00 00:25:50 Giovanni Palestrina Mass 'Descendit angelus Domini' Elizabeth C. Patterson Gloriae Dei Cantores GloriaDei 106

01:54:00 00:25:50 Giovanni Palestrina Mass 'Descendit angelus Domini' Elizabeth C. Patterson Gloriae Dei Cantores GloriaDei 106

02:23:00 00:43:41 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream Incidental Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Judi Dench, narrator; Kathleen Battle, soprano; Frederica von Stade, mezzo; Tanglewood Festival Chorus DeutGram 439897

02:23:00 00:43:41 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream Incidental Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Judi Dench, narrator; Kathleen Battle, soprano; Frederica von Stade, mezzo; Tanglewood Festival Chorus DeutGram 439897

03:09:00 00:42:56 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 29 in B flat major Op 106 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018

03:09:00 00:42:56 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 29 in B flat major Op 106 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018

03:55:00 00:26:55 Felix Mendelssohn String Symphony No. 8 in D major Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98275

03:55:00 00:26:55 Felix Mendelssohn String Symphony No. 8 in D major Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98275

04:24:00 00:24:08 Jean Françaix Flute Concerto Helsingborg Symphony Philippe Auguin Manuela Wiesler, flute Bis 529

04:24:00 00:24:08 Jean Françaix Flute Concerto Helsingborg Symphony Philippe Auguin Manuela Wiesler, flute Bis 529

04:51:00 00:20:48 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3 in D major Pinchas Zukerman National Arts Centre Orchestra Analekta 8783

04:51:00 00:20:48 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3 in D major Pinchas Zukerman National Arts Centre Orchestra Analekta 8783

05:14:00 00:17:03 Domenico Cimarosa Concertante in G major Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Aurèle Nicolet, flute; Heinz Holliger, oboe Philips 4788977

05:14:00 00:17:03 Domenico Cimarosa Concertante in G major Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Aurèle Nicolet, flute; Heinz Holliger, oboe Philips 4788977

05:33:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March 'Over the Hills and Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

05:33:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March 'Over the Hills and Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

05:50:00 00:06:23 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 41 Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:02:56 Traditional A la claire fontaine Dale Warland Dale Warland Singers; Linda Chatterton, flute Gothic 49243

06:15:00 00:07:17 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Symphony No. 5 Op 67 Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4795448

06:22:00 00:02:22 George Frideric Handel Allegro from Concerto Grosso Op 6 Guildhall Strings RCA 61275

06:25:00 00:09:03 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet from Concertone Camerata Salzburg Jean-Pierre Rampal Jean-Pierre Rampal, flute; Shigenori Kudo, flute Sony 45930

06:40:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Preludio Nathan Milstein, violin DeutGram 4796018

06:45:00 00:09:21 Ottorino Respighi Church Windows: St. Gregory the Great Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80356

06:55:00 00:03:18 John Philip Sousa March 'The Diplomat' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:03:00 00:04:30 Claude Debussy Suite bergamasque: Prélude Vassily Primakov, piano Bridge 9350

07:07:00 00:03:20 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 17 in F sharp minor Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

07:10:00 00:05:04 Max von Schillings Dance of the Flowers Jan Stulen WDR Symphony Cologne CPO 999233

07:20:00 00:04:39 Leonard Bernstein West Side Story: Tonight Canadian Brass RCA 68633

07:25:00 00:02:12 Anonymous Hark, I Hear the Harps Eternal Karen P. Thomas Seattle Pro Musica SeattlePro 9806

07:30:00 00:04:51 Eugène d'Albert The Improviser: Overture Ronald Zollman Barcelona Symphony PanClas 510083

07:40:00 00:05:40 Johann Sebastian Bach Fugue from Prelude & Fugue in D major Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324

07:48:00 00:03:04 Aaron Copland The Red Pony: Happy Ending John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

07:53:00 00:03:44 Camille Saint-Saëns Gavotte & Finale from Septet Op 65 Ensemble Vivant OpeningDay 9379

07:57:00 00:02:17 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Lyric Waltz Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

08:07:00 00:06:08 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2: Tarantella Op 17 Yefim Bronfman, piano; Emanuel Ax, piano Sony 61767

08:15:00 00:03:00 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 1 Op 18 Yehudi Menuhin, violin; Robert Masters, violin; Cecil Aronowitz, viola; Ernst Wallfisch, viola; Maurice Gendron, cello Warner 1

08:20:00 00:05:40 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 4 Op 36 Kurt Sanderling Leningrad Philharmonic DeutGram 4796018

08:25:00 00:03:10 Erik Satie Gnossienne No. 3 Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

08:30:00 00:03:41 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from String Symphony Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

08:40:00 00:08:59 Ludwig van Beethoven Allegro from String Quartet No. 4 Op 18 Cypress String Quartet Avie 2348

08:53:00 00:02:43 Sergei Prokofiev Summer Night Suite: Minuet Op 123 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

08:55:00 00:04:32 Ennio Morricone Once Upon a Time in the West: The Devil La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin; Louise-Andrée Baril, piano Analekta 8723

09:05:00 00:17:33 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4 in D major Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

09:30:00 00:09:28 Johann Strauss Jr Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

09:35:00 00:07:49 Luigi Boccherini Fandango from Guitar Quintet No. 4 Los Romeros, guitars; Angelita Romero, percussion; Wilhelm Hellweg, percussion Philips 442781

09:45:00 00:04:28 George Gershwin Porgy and Bess: Bess, You is My Woman Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:07 Felix Mendelssohn Song without Words No. 3 in A major Op 19 Daniel Barenboim, piano DeutGram 469376

10:04:00 00:01:08 Felix Mendelssohn Song without Words No. 28 in G major Op 62 Daniel Gortler, piano Jerusalem 2006

10:07:00 00:10:03 Remo Giazotto Albinoni's Adagio for Strings & Organ in G minor Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Wolfgang Meyer, organ DeutGram 4796018

10:18:00 00:04:36 Tomaso Albinoni Concerto for Strings in B flat major Op 5 Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 663

10:25:00 00:03:47 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Prelude William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

10:30:00 00:03:34 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 8 in G minor Op 46 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

10:38:00 00:05:10 Edvard Grieg Peer Gynt: Overture Oivin Fjeldstad London Symphony Decca 4785437

10:51:00 00:20:09 Felix Mendelssohn Piano Concerto No. 2 in D minor Op 40 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Saleem Ashkar, piano Decca 4810778

11:12:00 00:06:33 Felix Mendelssohn Prelude & Fugue No. 5 in F minor Op 35 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255

11:21:00 00:07:19 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 2 Op 36 Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

11:30:00 00:08:53 Johannes Brahms Ballade No. 4 in B major Op 10 Emil Gilels, piano DeutGram 4796018

11:41:00 00:06:39 Ralph Vaughan Williams The Poisoned Kiss: Overture George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

11:49:00 00:08:46 Jaromir Weinberger Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

12:06:00 00:10:55 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21 Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

12:19:00 00:07:48 Johann Strauss Jr A Night in Venice: Overture Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:22:00 00:03:17 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 7 in C minor Op 46 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

12:38:00 00:04:25 Antonín Dvorák Czech Suite: Polka Op 39 Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

12:43:00 00:11:43 Alexander Glazunov The Seasons: Autumn Op 67 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

12:55:00 00:02:04 Sir Edward German Henry VIII: Torch Dance Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

THE BIG WORK AT ONE

12:59:00 00:31:50 Felix Mendelssohn Octet for Strings in E flat major Op 20 Cleveland Quartet Meliora String Quartet Telarc 80142

13:34:00 00:10:53 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau Ferenc Fricsay Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

13:46:00 00:11:48 Felix Mendelssohn Overture 'Calm Sea and Prosperous Sir John Eliot Gardiner London Symphony LSO Live 775

14:00 FIRST FRIDAYS: pianist Lara Downes, live from the KeyBank Studio with host Bill O’Connell

14:02:00 00:05:00 Morton Gould: American Caprice

14:10:00 00:04:00 Traditional: Shenandoah

14:14:00 00:04:00 Ernest Bloch: Poems of the Sea: At Sea

14:18:00 00:05:00 Samuel Coleridge-Taylor: Deep River

14:34:00 00:03:00 Duke Ellington: Come Sunday (1945)

14:37:00 00:09:00 Billie Holiday: God Bless the Child, I’ll Be Seeing You, Ain’t Nobody’s Business If I Do

14:48:00 00:07:00 Florence Price: Fantasie Negre (1929)

14:55:00 00:03:00 Harold Arlen: Over The Rainbow (1939)

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

15:03:00 00:11:23 Felix Mendelssohn String Symphony No. 6 in E flat major Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

15:16:00 00:08:50 Felix Mendelssohn Hebrides Overture 'Fingal's Cave' Op 26 Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

15:28:00 00:03:43 Sir Granville Bantock The Sea Reivers Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

15:33:00 00:03:30 Peter Tchaikovsky Impromptu in E minor Op 72 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

15:41:00 00:05:13 Alexander Borodin Petite Suite: Intermezzo Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

15:48:00 00:07:43 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Treasure Waltz Op 418 Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

15:56:00 00:02:27 Michael Praetorius Terpsichore: Ballet Christopher Parkening, guitar EMI 55052

15:58:00 00:03:57 Manuel de Falla El amor brujo: Pantomime Lorin Maazel Berlin Radio Symphony DeutGram 4796018

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Michael Torke's ‘Ash’

16:06:00 00:01:42 Franz Schubert Heidenröslein Dietrich Fischer-Dieskau, bar.; Gerald Moore, piano DeutGram 4796018

16:11:00 00:11:50 Gioacchino Rossini Semiramide: Overture Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 431653

16:27:00 00:04:31 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Wedding March Op 61 Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

16:35:00 00:03:51 Felix Mendelssohn Psalm 100 'Jauchzet dem Herrn' Marcus Creed RIAS Chamber Chorus Harm Mundi 2908304

16:41:00 00:09:07 Felix Mendelssohn Trumpet Overture Op 101 Claudio Abbado London Symphony DeutGram 423104

16:52:00 00:02:51 Gioacchino Rossini Duetto buffo di due gatti Gérard Lesne, countertenor; Rockwell Blake, tenor; Antonio Pappano, piano EMI 55614

16:56:00 00:02:45 Benjamin Britten Fugue from 'Young Person's Guide' Op 34 Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

17:05:00 00:05:16 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 4 Op 90 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

17:26:00 00:08:57 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9 Sir Colin Davis London Symphony Philips 4788977

17:40:00 00:04:29 George Gershwin Of Thee I Sing: Overture Michael Tilson Thomas Orchestra of St Luke's CBS 44798

17:46:00 00:03:49 George Gershwin The Man I Love Alan Feinberg, piano Argo 436121

17:52:00 00:01:50 Felix Mendelssohn Elijah: Lift Thine Eyes to the Mountains Robert Shaw Women of the; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

17:57:00 00:02:46 Felix Mendelssohn Song without Words No. 10 in B minor Op 30 Vassily Primakov, piano Bridge 9350

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:22 Robert Schumann Allegro from Piano Concerto Op 54 Warsaw Philharmonic Witold Rowicki Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018

18:25:00 00:03:59 Johann Sebastian Bach Easter Oratorio: Sinfonia Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 23416

18:32:00 00:02:56 Johann Sebastian Bach Fugue à la gigue in G major Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

18:38:00 00:16:07 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

18:55:00 00:04:01 Johann Sebastian Bach Allegro from Keyboard Concerto No. 4 Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:25 Claude Debussy Three Nocturnes Cleveland Orchestra Pierre Boulez Women of the; Cleveland Orchestra Chorus DeutGram 4795448

19:26:00 00:28:11 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 5 in A major Berlin Philharmonic Eugen Jochum Wolfgang Schneiderhan, violin DeutGram 4796018

19:57:00 00:02:31 John Dowland Lord Willoughby's Welcome Home Sharon Isbin, guitar Sony 745456

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:05:08 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:09:00 00:11:06 Johann Strauss Jr Waltz 'Tales from the Vienna Woods' Op 325 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

20:22:00 00:34:19 Camille Saint-Saëns Symphony No. 3 in C minor Op 78 Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Gaston Litaize, organ DeutGram 4796018

20:56:00 00:03:26 Antonín Dvorák Cypress No. 1 Cypress String Quartet Avie 2275

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Michael Torke's ‘Ash’

21:03:00 00:20:12 Ottorino Respighi Ancient Airs and Dances Suite No. 3 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

21:25:00 00:06:22 John Field Nocturne No. 10 in E major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

21:33:00 00:11:06 Alessandro Marcello Oboe Concerto in D minor American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

21:47:00 00:03:30 Ola Gjeilo Tundra Chamber Ensemble Nigel Short Tenebrae; Ola Gjeilo, piano Decca 24646

21:52:00 00:28:25 Maurice Ravel String Quartet in F Melos Quartet DeutGram 4796018

22:24:00 00:25:11 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Aristophanic Suite Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

22:51:00 00:07:16 Carl Nielsen Five Piano Pieces Op 3 Leif Ove Andsnes, piano VirginClas 45129

22:55:00 00:04:26 Giacomo Meyerbeer L'Africaine: Overture Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:00 00:08:09 Ludwig Spohr Adagio from Nonet Op 31 Vienna-Berlin Ensemble Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

23:10:00 00:07:04 Felix Mendelssohn Andante from Violin Concerto Op 64 Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

23:19:00 00:17:11 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Sonata No. 29 Op 106 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018

23:38:00 00:06:43 Astor Piazzolla Milonga Prelude 'Flora's Game' Joel Fan, piano Reference 119

23:44:00 00:09:04 Samuel Barber Andante from Violin Concerto Op 14 St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

23:55:00 00:02:42 Giovanni Palestrina Sicut cervus Jameson Marvin Quire Cleveland WCLV 2013

23:55:00 00:04:49 Elliott Carter Elegy Gerard Schwarz Los Angeles Chamber Orchestra Nonesuch 79002