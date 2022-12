Program Guide 01-26-2017

CLASSICAL MUSIC WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:30:16 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante in E flat major Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Daniel Majeske, violin; Robert Vernon, viola Decca 443175

00:34:00 00:16:41 Franz Joseph Haydn Horn Concerto No. 1 in D Hanover Band Roy Goodman Anthony Halstead, horn Nimbus 5190

00:53:00 01:09:20 Gustav Mahler Symphony No. 5 in C sharp minor Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

02:04:00 00:37:02 Frederick Delius Florida Suite David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

02:43:00 00:37:32 John Knowles Paine Symphony No. 1 in C minor Op 23 Zubin Mehta New York Philharmonic New World 374

03:23:00 00:33:56 Igor Stravinsky The Rite of Spring Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4778775

03:59:00 00:25:45 Adalbert Gyrowetz Symphony in D Op 12 Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9791

04:28:00 00:19:54 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Suite Op 59 Lorin Maazel New York Philharmonic DeutGram 7890

04:50:00 00:25:05 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in G major CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

05:17:00 00:17:38 Georges Bizet Carmen Suite No. 2 Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

05:38:00 00:08:27 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in G major Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Viktoria Mullova, violin; Giuliano Carmignola, violin Archiv 4777466

05:53:00 00:04:21 Léo Delibes Sylvia: Valse lente Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:09:48 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 7 Op 92 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

06:20:00 00:02:00 Francisco Tárrega Lágrima Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

06:23:00 00:05:04 Johannes Brahms A German Requiem: How Lovely is Thy Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Vienna Singverein MAA 2010

06:28:00 00:06:27 Johann Furchheim Sonatella for Strings in A major Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Challenge 72032

06:40:00 00:07:19 Claude Debussy Images: Gigues Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

06:50:00 00:04:13 Stephen Foster Hard Times Come Again No More Anonymous 4; Bruce Molsky, vocal Harm Mundi 807549

06:55:00 00:03:18 John Philip Sousa March 'The Black Horse Troop' Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:05:26 John Williams Raiders of the Lost Ark: The Raiders' John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

07:10:00 00:06:36 Peter Tchaikovsky Allegretto from String Sextet Op 70 Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

07:20:00 00:04:03 Jean-Philippe Rameau The Gathering of Birds Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

07:25:00 00:01:37 George Gershwin Strike Up the Band: Soon Richard Glazier, piano Centaur 3347

07:28:00 00:06:05 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Orpheus Chamber Orchestra Susan Palma-Nidel, flute DeutGram 437782

07:33:00 00:01:13 Johann Sebastian Bach Fugue in C major Alan Feinberg, piano Steinway 30034

07:40:00 00:03:57 Antonio Vivaldi Allegro from Concerto in a Op 3 Harp Consort Andrew Lawrence-King Andrew Lawrence-King, harp; Thomas Ihlenfeldt, theorbo; Mike Fentross, guitar DHM 77366

07:45:00 00:05:52 David Diamond Allegretto from Symphony No. 4 Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

07:50:00 00:03:20 Irving Berlin Blue Skies Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

07:55:00 00:02:16 Leos Janácek Fanfare from Sinfonietta Op 60 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

BBC NEWS

08:07:00 00:04:45 Arturo Márquez Conga del Fuego Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

08:15:00 00:06:41 Charles Avison Concerto Grosso No. 10 after Scarlatti in D major Roy Goodman Brandenburg Consort Hyperion 66891

08:20:00 00:04:17 Brian Dykstra Cordova Rag Katherine DeJongh, flute; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

08:30:00 00:04:09 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 4 in F sharp minor Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 4795448

08:40:00 00:07:35 Paul Taffanel Finale from Wind Quintet in G minor Vienna-Berlin Ensemble Sony 45996

08:50:00 00:02:35 David Sanford Promise Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

08:52:00 00:02:21 Wilhelm Friedemann Bach Minuet from String Symphony in F major Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62720

08:55:00 00:06:01 Jerome Moross Rachel, Rachel: Americana Miniature Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1049

09:05:00 00:17:59 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Suite Tempesta di Mare Chandos 805

09:28:00 00:05:56 Johann Sebastian Bach Gloria in excelsis Deo from Mass in B minor Harry Christophers The Sixteen Choir & Orch Collins 70322

09:35:00 00:05:59 Johann Sebastian Bach Cantata No. 146: Duet 'My Spirit Be Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp Edward Carroll, trumpet; Lee Soper, trumpet CBS 44651

09:45:00 00:03:27 Domenico Scarlatti Sonata in E major Ivo Pogorelich, piano DeutGram 4795448

09:49:00 00:08:53 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 1 Op 138 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

CLASSICAL MUSIC WITH ANGELA MITCHELL

10:02:00 00:02:49 Duke Ellington Melancholia Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

10:05:00 00:04:15 George Gershwin Porgy and Bess: I Loves You, Porgy Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

10:11:00 00:08:03 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Overture Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 431653

10:20:00 00:04:10 Sergei Prokofiev Cinderella: Galop Martha Argerich, piano; Mikhail Pletnev, piano DeutGram 3109

10:26:00 00:04:59 Antonín Dvorák Rusalka: Song to the Moon Vienna Philharmonic Gianandrea Noseda Anna Netrebko, soprano DeutGram 4795448

10:31:00 00:04:38 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Act 2 Finale John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

10:40:00 00:06:43 Percy Grainger Ramble on the Last Love Duet in Strauss Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

10:49:00 00:19:30 Jules Massenet Le Cid: Ballet Suite Richard Bonynge National Philharmonic Decca 4785437

11:10:00 00:08:12 José de Nebra Five Seguidillas & Canción Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

11:20:00 00:09:38 Arturo Márquez Danzon No. 2 Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

11:33:00 00:08:19 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Violin Concerto No. 3 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

11:44:00 00:07:06 Paul Pabst Paraphrase on Tchaikovsky's 'The Stephen Hough, piano Hyperion 67043

11:53:00 00:06:58 Arvo Pärt Cantus in Memory of Benjamin Britten Paavo Järvi Cincinnati Symphony CSOM 946

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

12:06:00 00:05:50 Dmitri Shostakovich Festive Overture Op 96 Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

12:14:00 00:09:18 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92 George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

12:25:00 00:04:49 Ernesto Lecuona San Francisco el Grande Kathryn Stott, piano EMI 56803

12:32:00 00:04:35 Edward MacDowell Suite No. 1: Forest Spirits Op 42 Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

12:41:00 00:05:29 Carl Maria von Weber Overture to 'The Ruler of the Spirits' Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

12:47:00 00:09:17 Louis Moreau Gottschalk Bamboula Op 2 Cecile Licad, piano Naxos 559145

12:58:00 00:01:38 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: March Op 33 Walter Weller London Philharmonic Decca 4785437

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:34:53 Richard Strauss Also sprach Zarathustra Op 30 Gustavo Dudamel Berlin Philharmonic DeutGram 4791041

13:37:00 00:10:34 Peter Tchaikovsky Sérénade mélancolique Op 26 Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

13:49:00 00:11:10 Gioacchino Rossini Semiramide: Overture Piero Gamba London Symphony Decca 4785437

14:01:00 00:01:45 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Bourrée Boston Baroque Martin Pearlman Christopher Krueger, flute Telarc 80619

14:03:00 00:03:07 Jorge Gomez Badinerie from Bach's Orch Suite No. 2 Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

14:09:00 00:10:52 Frédéric Chopin Scherzo No. 1 in B minor Op 20 Lang Lang, piano Sony 511758

14:22:00 00:07:15 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 2 in C major Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

14:41:00 00:08:03 George Frideric Handel Keyboard Suite No. 13 in B flat major Keith Jarrett, piano ECM 1530

14:51:00 00:06:42 Emmanuel Chabrier Bourrée fantasque Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

14:58:00 00:01:39 Fritz Kreisler Toy Soldier's March James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

15:01:00 00:09:17 Mikhail Glinka Spanish Overture No. 1 Sir Charles Mackerras London Symphony Mercury 434352

15:11:00 00:10:12 Camille Saint-Saëns Havanaise Op 83 London Symphony Daniel Harding Nicola Benedetti, violin DeutGram 6154

15:22:00 00:07:02 Johannes Brahms Rhapsody in G minor Op 79 Hélène Grimaud, piano DeutGram 4795448

15:31:00 00:03:53 Virgil Thomson The River: Finale Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

15:41:00 00:05:11 Samuel Coleridge-Taylor Deep River Op 59 Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

15:47:00 00:09:03 Giuseppe Verdi La battaglia di Legnano: Overture Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

15:58:00 00:05:25 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 3 Op 55 Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:07:00 00:02:21 Camargo Guàrnieri Brazilian Dance Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4778775

16:13:00 00:11:31 Franz Joseph Haydn Symphony No. 19 in D Roy Goodman Hanover Band Hyperion 66533

16:30:00 00:04:45 Miklós Rózsa The Thief of Baghdad: The Love of the Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81269

16:37:00 00:03:00 Modest Mussorgsky Scherzo in B flat Jukka-Pekka Saraste Toronto Symphony Orchestra Finlandia 14911

16:42:00 00:04:10 Leonard Bernstein Candide: Overture Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

16:46:00 00:03:05 Leonard Bernstein Candide: Paris Waltz John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

16:53:00 00:03:10 Lou Harrison New York Waltzes Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

16:57:00 00:02:56 Karol Kurpinski Polish Wedding: Mazurka Richard Bonynge London Symphony Decca 433863

17:04:00 00:04:56 Moritz Moszkowski Habanera Op 65 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

17:13:00 00:10:44 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5 Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

17:23:00 00:08:18 Gustav Holst A Fugal Concerto Op 40 English Sinfonia Howard Griffiths Anna Pyne, flute; Philip Harmer, oboe Naxos 570339

17:40:00 00:04:23 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: Overture Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

17:46:00 00:03:23 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: E amore un ladroncello Vienna Chamber Orchestra György Fischer Cecilia Bartoli, mezzo-soprano Decca 430513

17:52:00 00:02:39 Angélica Negrón Sueno Recurrente Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

17:55:00 00:04:34 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Polonaise Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:18:29 Peter Tchaikovsky Hamlet Fantasy Overture Op 67 Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 15296

18:29:00 00:04:13 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Mazurka Op 52 Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

18:36:00 00:04:08 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Waltz Op 52 Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

18:42:00 00:11:29 Anderson & Roe Grand Scherzo Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

18:56:00 00:02:26 François Couperin Suite No. 6: Les barricades mystérieuses Angela Hewitt, piano Hyperion 67440

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:19:11 Manuel Rosenthal Gaîté parisienne: Suite Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 423698

19:23:00 00:32:35 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 17 in G major Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4830716

19:57:00 00:02:08 Frédéric Chopin Mazurka No. 10 in B flat major Op 17 Vassily Primakov, piano Bridge 9289

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:08:19 Ambroise Thomas Mignon: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

20:12:00 00:09:49 Josef Strauss Waltz 'Music of the Spheres' Op 235 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

20:24:00 00:34:33 Robert Schumann Symphony No. 2 in C major Op 61 Roy Goodman Hanover Band RCA 61931

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:03:00 00:17:04 Ludwig van Beethoven Funeral March from Symphony No. 3 Op 55 Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

21:22:00 00:10:50 Lars-Erik Larsson Little Serenade Op 12 Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

21:34:00 00:06:34 Franz Schubert Impromptu No. 8 in F minor Maria João Pires, piano DeutGram 457550

21:43:00 00:08:30 Claudio Monteverdi Beatus vir La Nuova Musica John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

21:53:00 00:34:08 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition Evgeny Kissin, piano RCA 63884

22:29:00 00:20:27 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Suite Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

22:51:00 00:07:50 Gaspar Sanz Selections from 'Suite española' Christopher Parkening, guitar EMI 49404

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:06:12 Jimmy van Heusen Here's That Rainy Day Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

23:08:00 00:07:52 Antonio Estévez Mediodía en el Llano Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

23:18:00 00:09:56 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 26 Op 20 Daedalus Quartet Bridge 9326

23:27:00 00:09:23 Ludwig van Beethoven Adagio cantabile from Septet Op 20 Berlin Philharmonic Octet Members of Philips 4788977

23:39:00 00:05:40 Benjamin Godard Berceuse from 'Jocelyn' Eroica Trio EMI 56482

23:44:00 00:08:53 Ludwig van Beethoven Romance No. 2 in F major Op 50 Blue Water Chamber Orchestra Carlton Woods Kenneth Johnston, violin Blue Water 2010

23:56:00 00:03:11 Alexander Glazunov Reverie in D flat major Op 24 Russian National Orchestra José Serebrier Alexey Serov, horn Warner 67946