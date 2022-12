Program Guide 01-23-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:40:11 Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in A minor Op 56

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

00:44:00 00:40:15 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 7 in B flat major Op 97

Gryphon Trio Analekta 9858

01:26:00 00:11:50 Carlos Chávez Symphony No. 2

Eduardo Mata Simón Bolívar Symphony Dorian 90179

01:40:00 00:30:02 Edward MacDowell Suite No. 2 for Orchestra Op 48

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

02:12:00 00:26:53 Béla Bartók Piano Concerto No. 2

Berlin Philharmonic Pierre Boulez Leif Ove Andsnes, piano DeutGram 3885

02:41:00 00:18:52 David Diamond Symphony No. 4

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

03:02:00 00:25:25 Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 1 in C major

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

03:30:00 00:36:08 Alexander Glazunov Raymonda: Suite Op 57

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

04:08:00 00:24:57 Felix Mendelssohn String Quartet No. 1 in E flat major Op 12

Juilliard String Quartet Sony 60579

04:35:00 00:40:58 Jean Sibelius Symphony No. 2 in D major Op 43

Yoel Levi Cleveland Orchestra Telarc 80095

05:18:00 00:16:30 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 19 in E flat major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

05:36:00 00:07:00 George Frideric Handel Keyboard Suite in D minor

David Greilsammer, piano Sony 792969

05:50:00 00:06:14 Ludwig van Beethoven Andante from Serenade Op 25

Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

05:58:00 00:01:17 Johannes Brahms Waltz No. 2 in E Op 39

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:46 Muzio Clementi Minuetto Pastorale

Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 802

06:15:00 00:05:51 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Quartet in E flat major Op 16

Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

06:21:00 00:06:14 Wolfgang Amadeus Mozart Suite of Dances

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

06:28:00 00:06:09 Johannes Brahms Finale from Horn Trio Op 40

Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

06:40:00 00:08:47 Robert Schumann Finale from Symphony No. 1 Op 38

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

06:50:00 00:05:02 C. Monteverdi & T. Merula Two Ciacconas

Tafelmusik Baroque Orchestra Members of Tafelmusik 1001

06:55:00 00:02:48 Henry Fillmore March "Americans We"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7501

07:05:00 00:02:19 John Lennon/Paul McCartney All My Loving

Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

07:08:00 00:03:00 John Lennon/Paul McCartney Yesterday

Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

07:10:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 1 Op 27

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

07:20:00 00:03:15 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 13

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

07:25:00 00:01:38 Alec Templeton Finale from Pocket-Size Sonata No. 1

Emma Johnson, clarinet; Julius Drake, piano ASV 910

07:30:00 00:04:36 Jacques Ibert Homage to Mozart

Charles Dutoit Montreal Symphony Decca 440332

07:40:00 00:06:54 Ferruccio Busoni Duettino Concertante after Mozart

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

07:50:00 00:04:31 Constant Lambert Bacchanale from 'Horoscope" Suite

Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

07:55:00 00:03:09 Frédéric Chopin Tarantelle in A flat major Op 43

Vladimir Ziva Moscow Symphony Naxos 555048

08:07:00 00:07:07 Franz Lehár The Merry Widow: Sirens of the Ball

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

08:15:00 00:03:09 Clarice Assad Impressions: Dança Brasileira

New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

08:20:00 00:05:23 Ludwig van Beethoven Minuet from Symphony No. 8 Op 93

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

08:30:00 00:05:03 Johann Sebastian Bach Finale from Solo Violin Sonata No. 2

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

08:40:00 00:05:28 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Valse mélancolique Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

08:49:00 00:07:19 Alfred Newman How the West Was Won: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

08:59:00 00:02:03 Leonard Bernstein West Side Story: Jet Song

Canadian Brass RCA 68633

09:05:00 00:18:29 Felix Mendelssohn Piano Concerto No. 1 in G minor Op 25

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Saleem Ashkar, piano Decca 4810778

09:27:00 00:06:48 John Williams Indiana Jones and the Temple of Doom:

Tolga Kashif Royal Philharmonic Royal Phil 33

09:37:00 00:07:33 E. J. Moeran Serenade in G: Galop, Minuet & Rigadoon

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

09:46:00 00:04:46 Sergei Rachmaninoff Aleko: Men's Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

09:53:00 00:05:06 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Flute Concerto in A major

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sir James Galway, flute RCA 60244

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:20 John Lennon/Paul McCartney Come Together

Milos Karadaglic, guitar; Chris Hill, double bass Mercury 24425

10:04:00 00:03:01 George Harrison Something

Milos Karadaglic, guitar; Chris Hill, double bass Mercury 24425

10:09:00 00:07:45 Carl Maria von Weber Jubilation Overture

Gustav Kuhn Dresden State Orchestra Capriccio 10052

10:17:00 00:07:39 George W. Chadwick Symphonic Sketches: Jubilee

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

10:26:00 00:04:56 Franz Joseph Haydn Armida: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437783

10:33:00 00:03:38 Domenico Scarlatti Sonata in D minor

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

10:40:00 00:06:30 Joaquín Rodrigo Soleriana: Pastorale

Enrique Bátiz Royal Philharmonic EMI 67435

10:51:00 00:17:03 Muzio Clementi Symphony in B flat Op 18

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9234

11:09:00 00:04:34 John Field Nocturne No. 12 in E major

Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

11:14:00 00:07:51 Hector Berlioz Reverie and Caprice Op 8

Orpheus Chamber Orchestra Guillermo Figueroa, violin DeutGram 431680

11:24:00 00:07:05 Henry Purcell Abdelazer: Suite

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

11:34:00 00:07:36 Enrique Granados Goyescas: Los Requiebros

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

11:44:00 00:09:04 Jean-Philippe Rameau Concert No. 4 en sextuor

Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

11:54:00 00:04:31 Eric Coates London Suite: Knightsbridge March

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

12:06:00 00:08:43 Carl Michael Ziehrer Waltz 'Citizens of Vienna' Op 419

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:16:00 00:09:01 Johann Strauss Jr Waltz 'Vienna Blood' Op 354

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

12:27:00 00:03:00 George Harrison Here Comes the Sun

Chamber Ensemble Christopher Austin Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

12:34:00 00:04:43 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

12:41:00 00:10:10 Giuseppe Verdi Macbeth: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

12:52:00 00:07:00 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:30:31 Sir Edward Elgar Enigma Variations Op 36

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80192

13:32:00 00:15:43 Franz Liszt Hungarian Fantasy

Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67403

13:49:00 00:10:42 Felix Mendelssohn Hebrides Overture 'Fingal's Cave' Op 26

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:03:29 George Harrison While My Guitar Gently Weeps

Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

14:05:00 00:03:08 John Lennon/Paul McCartney The Fool on the Hill

Chamber Ensemble Christopher Austin Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

14:11:00 00:08:21 Nikolai Rimsky-Korsakov May Night: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

14:19:00 00:07:09 Johann Strauss Jr Waltz 'Voices of Spring' Op 410

Nikolaus Harnoncourt Berlin Philharmonic Teldec 24489

14:30:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March 'Over the Hills and Far Away'

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

14:39:00 00:13:44 Johann Christian Bach Symphony for Double Orchestra in E flat major Op 18

Simon Standage Academy of Ancient Music Chandos 540

14:54:00 00:04:44 Claude Champagne Danse villageoise

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Analekta 3156

15:01:00 00:09:33 Johan Halvorsen Dances from 'Mascarade'

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

15:11:00 00:03:24 Edvard Grieg Holberg Suite: Gavotte & Musette Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

15:17:00 00:07:08 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 1 in D

European Baroque Soloists Denon 9613

15:26:00 00:04:31 Jacques Offenbach The Grand Duchess of Gérolstein

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

15:32:00 00:03:07 Arthur Farwell Navajo War Dance No. 2 Op 29

Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

15:40:00 00:06:05 Edward MacDowell Suite No. 2: Village Festival Op 48

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

15:47:00 00:07:14 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G major

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

15:56:00 00:01:35 Leroy Anderson The Typewriter

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Alasdair Malloy, typewriter Naxos 559357

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Notable Dvorák and Ellington Concerts in New York

15:58:00 00:05:26 Duke Ellington Brown from 'Black, Brown & Beige'

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

16:07:00 00:03:24 Duke Ellington In a Sentimental Mood

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

16:13:00 00:10:32 Franz Liszt Paraphrase on Wagner's Tannhäuser

Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525

16:27:00 00:05:41 Bernard Herrmann Cape Fear: Suite

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1093

16:36:00 00:02:50 Bernard Herrmann North by Northwest: Main Title

John Mauceri Danish National Symphony Toccata 241

16:41:00 00:07:42 Niels Gade Scherzo from Symphony No. 1 Op 5

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

16:52:00 00:02:42 Peteris Vasks Silent Songs: Thank you, the late sun

Sigvards Klava Latvian Radio Choir DeutGram 21327

16:54:00 00:05:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Danse générale & Coda

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:05:00 00:03:06 Cy Coleman Witchcraft

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 47235

17:24:00 00:02:46 John Lennon/Paul McCartney Here, There and Everywhere

Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

17:26:00 00:02:29 John Lennon/Paul McCartney Eleanor Rigby

Chamber Ensemble Christopher Austin Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

17:29:00 00:02:33 John Lennon/Paul McCartney And I Love Her

Milos Karadaglic, guitar; Chris Hill, double bass Mercury 24425

17:31:00 00:02:30 John Lennon/Paul McCartney Blackbird

Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

17:40:00 00:05:29 Hugo Alfvén Festival Overture Op 25

Niklas Willén Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553962

17:47:00 00:02:17 Aram Khachaturian Gayaneh: Dance of the Rose Maidens

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

17:52:00 00:02:58 Elmer Bernstein To Kill a Mockingbird: Main Title

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

17:55:00 00:04:03 Sir Arthur Sullivan HMS Pinafore: Overture

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Telarc 80374

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:06:23 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

18:16:00 00:12:27 Muzio Clementi Piano Sonata in B flat major Op 24

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 66808

18:31:00 00:04:32 Jacques Offenbach Le Papillon: Valse des rayons

Richard Bonynge London Symphony Decca 444827

18:37:00 00:03:01 Ernesto Lecuona Vals romantico

Kathryn Stott, piano EMI 56803

18:42:00 00:12:09 Muzio Clementi Minuet & Finale from Symphony No. 1

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

18:57:00 00:01:45 Dominick Argento Valse triste

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 91

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:07:34 Giuseppe Verdi La forza del destino: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

19:12:00 00:43:47 Peter Tchaikovsky Symphony No. 1 in G minor Op 13

Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

19:56:00 00:03:16 Mikhail Glinka Nocturne in F minor

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:24:31 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 3 in G major

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

20:29:00 00:10:44 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2013

20:42:00 00:16:29 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 14 in C sharp minor Op 27

Daniel Barenboim, piano DeutGram 4795448

20:58:00 00:01:47 Frédéric Chopin Waltz No. 6 in D flat major Op 64

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Notable Dvorák and Ellington Concerts in New York

21:04:00 00:22:59 Igor Stravinsky The Firebird: Suite (1919)

Lorin Maazel New York Philharmonic DeutGram 9772

21:29:00 00:12:19 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in B flat major

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

21:43:00 00:04:38 Robert Moran Trinity Requiem: In Paradisum

Chamber Ensemble Robert Ridgell Trinity Youth Chorus Innova 244

21:49:00 00:03:48 George Frideric Handel Berenice: Minuet

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47027

21:54:00 00:26:43 Muzio Clementi Symphony No. 1 in C

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

22:23:00 00:23:40 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 2 in G major Op 18

Cleveland Quartet Telarc 80382

22:48:00 00:11:21 Johannes Brahms Minuet & Rondo from Serenade No. 2 Op 16

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

22:58:00 00:01:19 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Scherzino Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:03:39 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Intermezzo

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda John Bradbury, clarinet Chandos 10511

23:05:00 00:11:45 Richard Strauss Sextet for Strings from 'Capriccio' Op 85

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

23:19:00 00:06:12 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61

George Szell Cleveland Orchestra Sony 82849

23:25:00 00:05:57 Frederick Delius Summer Night on the River

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 90845

23:31:00 00:04:52 Guy Ropartz Croquis d'été: Danse sentimental

Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 168

23:38:00 00:03:49 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: Erotik Op 43

Per Tengstrand, piano Azica 71207

23:41:00 00:11:40 Johannes Brahms Adagio from Clarinet Quintet Op 115

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

23:54:00 00:03:06 Sir Edward Elgar In Moonlight from 'In the South' Op 50

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

23:55:00 00:04:13 Johannes Brahms Intermezzo in B minor Op 119

Orli Shaham, piano Canary 15