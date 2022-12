Program Guide 01-20-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:34:02 Nikolai Rimsky-Korsakov Symphony No. 3 in C major Op 32 André Anichanov St Petersburg State Symphony Naxos 550812

00:36:00 00:23:49 Béla Bartók Rhapsody for Piano & Orchestra Op 1 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Zoltán Kocsis, piano Philips 416831

01:02:00 00:48:26 Ludwig van Beethoven Symphony No. 3 in E flat major Op 55 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80090

01:52:00 00:27:38 Gerald Finzi Concerto for Clarinet & Strings Op 31 City of London Sinfonia Richard Hickox Michael Collins, clarinet VirginClas 90718

02:22:00 00:53:41 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 7 in D major Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Oldrich Vlcek, violin Telarc 80161

03:18:00 00:24:22 Walter Piston Symphony No. 4 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 559162

03:44:00 00:31:16 Mario Castelnuovo-Tedesco Violin Concerto No. 2 Op 66 SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

04:17:00 00:34:43 Georges Bizet Symphony No. 1 in C major Joel Smirnoff CityMusic Cleveland CityMusic 2011

04:54:00 00:22:25 Claude Debussy Three Nocturnes Cleveland Orchestra Pierre Boulez Women of the; Cleveland Orchestra Chorus DeutGram 4795448

05:18:00 00:11:03 Robert Schumann Overture to Byron's 'Manfred' Op 115 George Szell Cleveland Orchestra Sony 62349

05:31:00 00:07:43 Johann Adolph Hasse Sinfonia in D major Op 3 Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453435

05:50:00 00:06:11 Béla Bartók Game of Pairs from Concerto for Robert Spano Oberlin Symphony Orchestra Oberlin 8

05:57:00 00:02:28 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Bourrée Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:30 William Byrd Mass for Five Voices: Agnus Dei Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

06:15:00 00:07:09 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Serenade Op 25 Joshua Smith, flute; Amy Lee, violin; Joanna Patterson Zakany, viola S&W 1

06:25:00 00:03:49 Dieterich Buxtehude Fugue in G major Alan Feinberg, piano Steinway 30034

06:30:00 00:05:31 Gerald Finzi Fear No More the Heat of the Sun Op 18 Aurora Orchestra Nicholas Collon Amy Dickson, saxophone Decca 4825281

06:40:00 00:06:37 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Violin Concerto No. 4 Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Herman Krebbers, violin Philips 4788977

06:51:00 00:02:42 Sir Charles Hubert H. Parry Lady Radnor's Suite: Bourrée William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

06:55:00 00:03:46 Sir Malcolm Arnold Overseas March Op 70 Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 66

07:03:00 00:07:47 Richard Rodgers Carousel: Waltz Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

07:12:00 00:09:07 John Ireland Epic March Richard Hickox London Symphony Chandos 8879

07:25:00 00:03:17 Brian Dykstra Lancashire Rag Barrick Stees, bassoon; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

07:28:00 00:02:11 Paul Desmond Take Five Richard Galler, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Milan Turkovic, bassoon; Peter Sadlo, percussion Koch Intl 1374

07:30:00 00:04:19 Gabriela Lena Frank Three Latin American Dances: Jungle Keith Lockhart Utah Symphony Reference 105

07:40:00 00:02:57 Traditional The Bold Grenadier City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

07:45:00 00:05:48 Jack Gallagher Rondo from Sinfonietta for Strings JoAnn Falletta London Symphony Naxos 559652

07:55:00 00:03:11 Leonard Bernstein West Side Story: I Feel Pretty Canadian Brass RCA 68633

07:57:00 00:02:07 Léo Delibes Coppélia: Waltz of the Doll Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

08:07:00 00:04:30 Max Steiner Gone with the Wind: Tara José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

08:15:00 00:11:37 Pablo de Sarasate Carmen Fantasy Op 25 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Akiko Suwanai, violin Philips 464531

08:30:00 00:04:50 Johann Sebastian Bach Finale from Flute Sonata in G minor Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

08:40:00 00:07:52 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 1 Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

08:50:00 00:03:45 Claude Debussy Petite Suite: En bateau Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

08:58:00 00:02:10 Sir William Walton Henry V: Touch her soft lips and part Andrew Litton Bournemouth Symphony Decca 4825281

09:05:00 00:17:46 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 6 in F major Op 10 Peter Takács, piano Cambria 1175

09:29:00 00:06:00 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Pastorale José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

09:35:00 00:04:11 Luigi Boccherini Rondo No. 1 from Cello Concerto No. 5 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

09:55:00 00:04:01 Friedrich Kuhlau The Robber's Castle: Overture Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:06:00 00:04:14 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61 Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

10:11:00 00:07:31 Paul Hindemith Turandot Scherzo from 'Symphonic Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

10:20:00 00:03:44 Carl Maria von Weber Turandot: Overture Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

10:27:00 00:04:00 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Maidens' Dance Op 118 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

10:33:00 00:04:21 Ernest Chausson Sicilienne from Concerto Op 21 Cleveland Orch String Quartet Lorin Maazel, violin; Israela Margalit, piano Telarc 80046

10:41:00 00:05:21 Gabriel Fauré Fantaisie Op 79 Seattle Symphony Ludovic Morlot Demarre McGill, flute SeattleSM 1004

10:50:00 00:21:01 Ottorino Respighi The Pines of Rome Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

11:13:00 00:07:01 Peter Tchaikovsky Andante cantabile Op 11 Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

11:20:00 00:02:03 Alexander Borodin Petite Suite: Serenade Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

11:24:00 00:07:51 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

11:33:00 00:03:47 Igor Stravinsky Fireworks Op 4 Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra DeutGram 437850

11:41:00 00:12:47 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 3 Op 72 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

11:55:00 00:04:53 Isaac Albéniz Iberia: Triana Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

12:01:00 00:10:38 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

12:13:00 00:09:19 Gustav Holst A Somerset Rhapsody Op 21 Richard Hickox London Symphony Chandos 9420

12:23:00 00:06:08 Emmanuel Chabrier España Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:30:00 00:04:09 Sergei Rachmaninoff Aleko: Women's Dance Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

12:37:00 00:05:06 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: The Montagues and the Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4825281

12:45:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31 Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Teldec 90201

12:54:00 00:04:48 Felix Mendelssohn War March of the Priests Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61843

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:26:47 Felix Mendelssohn Symphony No. 5 in D minor Op 107 Lorin Maazel Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

13:30:00 00:18:18 Robert Schumann Konzertstück Op 86 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

13:49:00 00:11:09 Richard Wagner The Flying Dutchman: Overture George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:01:42 Robert Schumann Scenes from Childhood: Of Foreign Lands Op 15 Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290

14:04:00 00:04:45 Moritz Moszkowski Gondoliera Op 41 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

14:10:00 00:12:18 Antonín Dvorák Slavonic Rhapsody No. 3 in A flat major Op 45 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8589

14:18:00 00:07:22 John Field Rondeau in A flat major London Mozart Players Matthias Bamert Míceál O'Rourke, piano Chandos 9534

15:00:00 00:07:03 Camille Saint-Saëns Marche héroïque in E flat Op 34 Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

15:10:00 00:07:04 Cécile Chaminade Concertino for Flute & Orchestra Op 107 The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

15:17:00 00:06:54 Louise Farrenc Overture No. 2 in E flat major Op 24 Johannes Goritzki NDR Radio Philharmonic CPO 999820

15:26:00 00:04:40 Johann Pachelbel Canon in D major Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua DeutGram 4795448

15:42:00 00:05:18 Craig Armstrong Romeo + Juliet: Balcony Scene Czech National Symphony Paul Bateman Paul Bateman, piano Decca 4825281

15:58:00 00:04:38 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61 Ernest Ansermet Orch de la Suisse Romande Decca 4825281

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Poulenc's ‘Gloria’

16:06:00 00:03:37 Charles Gounod Roméo et Juliette: Waltz Song London Philharmonic Sir Charles Mackerras Renée Fleming, soprano Decca 4825281

16:13:00 00:10:02 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

16:29:00 00:04:59 Alfredo Catalani La Wally: Ebben? Ne andrò lontana London Philharmonic Sir Charles Mackerras Renée Fleming, soprano Decca 467049

16:36:00 00:03:28 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Concerto No. 4 Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 56960

16:41:00 00:07:44 Joaquín Rodrigo Bolero from Concierto Andaluz Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Los Romeros, guitars Philips 4788977

16:52:00 00:02:51 Horacio Salgán Don Agustín Bardi Mirian Conti, piano Steinway 30010

16:57:00 00:02:00 Ulrich Rühl Mini-Magic Flute NW German Chamber Soloists MD+G 6100914

17:05:00 00:04:54 Giuseppe Verdi Macbeth: Chorus of the Scottish Refugees Chicago Symphony Orchestra Sir Georg Solti Chicago Symphony Chorus Decca 4825281

17:13:00 00:11:58 Johannes Brahms Hungarian Dances Nos. 17-21 Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

17:28:00 00:07:17 Daniel Auber The Bronze Horse: Overture Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

17:40:00 00:04:48 Johann Sebastian Bach Fugue in C major Evgeny Kissin, piano RCA 63884

17:46:00 00:02:50 Franz Liszt Schubert Song 'Wohin?' Evgeny Kissin, piano RCA 58420

17:52:00 00:02:56 Karol Kurpinski Polish Wedding: Mazurka Richard Bonynge London Symphony Decca 433863

17:56:00 00:03:23 Isaac Albéniz España: Capricho catalán Op 165 Jason Vieaux, guitar Azica 71224

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:48 Walter Piston The Incredible Flutist: Suite Seattle Symphony Gerard Schwarz Scott Goff, flute Naxos 559160

18:29:00 00:04:21 Ernest Chausson Sicilienne from Concerto Op 21 Cleveland Orch String Quartet Lorin Maazel, violin; Israela Margalit, piano Telarc 80046

18:35:00 00:02:47 Maria Theresia von Paradis Sicilienne Lynn Harrell, cello; Bruno Canino, piano Decca 2334

18:40:00 00:12:59 Claude Debussy Petite Suite Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

18:56:00 00:02:38 Johann Sebastian Bach Siciliano from Violin Sonata No. 4 José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:19 Franz Anton Hoffmeister Oboe Concerto in C major Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, oboe DeutGram 4792942

19:22:00 00:32:36 Robert Schumann Symphony No. 3 in E flat major Op 97 Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

19:56:00 00:03:27 Frédéric Chopin Etude No. 23 in A minor Op 25 Van Cliburn, piano RCA 300350

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:08:29 Carl Maria von Weber Oberon: Overture Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

20:12:00 00:19:17 Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Fantasy Overture Semyon Bychkov Czech Philharmonic Decca 4830656

20:33:00 00:24:05 Franz Joseph Haydn Symphony No. 94 in G George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

20:58:00 00:01:12 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in E flat major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Poulenc's ‘Gloria’

21:04:00 00:11:35 Zoltán Kodály Dances of Marosszék Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

21:18:00 00:16:02 Ernest Chausson Poème Op 25 Monte Carlo Philharmonic Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin Decca 15535

21:36:00 00:04:07 Eric Whitacre The Seal Lullaby Voces8 Lavinia Meijer, harp Decca 4785703

21:42:00 00:08:44 Aram Khachaturian Spartacus: Adagio Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

21:54:00 00:31:06 Franz Liszt Piano Sonata in B minor Yuja Wang, piano DeutGram 4795448

22:27:00 00:24:22 Walter Piston Symphony No. 6 Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 60798

22:54:00 00:04:58 George Frideric Handel The Triumph of Time and Disillusionment: Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:00 00:06:06 Vilém Blodek In the Well: Intermezzo Václav Neumann Czech Philharmonic Orfeo 180891

23:08:00 00:11:39 Antonín Dvorák Andante from Symphony No. 4 Op 13 Libor Pesek Czech Philharmonic VirginClas 91144

23:22:00 00:13:50 Guillaume Lekeu Molto Adagio for Strings Ensemble Musique Oblique Harm Mundi 901455

23:38:00 00:06:02 Giacomo Puccini Chrysanthemums Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

23:44:00 00:10:35 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5 New Century Chamber Orch NSS Music 10

23:56:00 00:02:52 Lucien Durosoir Berceuse Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

