Program Guide 01-19-2017

CLASSICAL MUSIC WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:32:38 Léo Delibes Coppélia: Suite Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

00:37:00 00:38:22 Sir Edward Elgar Piano Quintet in A minor Op 84 Kenneth Woods English Symphony Orchestra Avie 2362

01:17:00 00:42:13 Johannes Brahms Symphony No. 4 in E minor Op 98 Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 67254

02:01:00 00:19:00 Camille Saint-Saëns Cello Concerto No. 1 in A minor Op 33 Cleveland Orchestra Sir Neville Marriner Lynn Harrell, cello Decca 410019

02:22:00 00:28:05 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 5 in A major Op 18 Cypress String Quartet Avie 2348

02:52:00 00:57:55 Gustav Mahler Symphony No. 4 in G major Cleveland Orchestra George Szell Judith Raskin, soprano Sony 46535

03:52:00 00:28:17 Giovanni Battista Viotti Violin Concerto No. 22 in A minor Brandenburg Orchestra Roy Goodman Elizabeth Wallfisch, violin Hyperion 66840

04:22:00 00:31:11 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Suite Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

04:55:00 00:21:00 Sir Edward Elgar Sea Pictures Op 37 English Chamber Orchestra Kenneth Woods Rodolfus Choir Avie 2362

05:18:00 00:13:30 Richard Wagner Parsifal: Act 1 Prelude Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

05:32:00 00:08:04 Franz Schubert Impromptu No. 6 in A flat major Vassily Primakov, piano Bridge 9327

05:51:00 00:05:20 Franz Joseph Haydn Finale from Piano Trio No. 45 Vienna Piano Trio Nimbus 5535

05:58:00 00:02:03 Alexander Borodin Petite Suite: Serenade Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

06:07:00 00:04:14 Anton Rubinstein Melody in F major Op 3 John O'Conor, piano Telarc 80391

06:15:00 00:09:55 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

06:25:00 00:03:29 Domenico Zipoli Battaglia Imperiale Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

06:30:00 00:04:43 Claude Debussy King Lear: Fanfare & Le Sommeil de Lear Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 72095

06:40:00 00:06:59 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Concerto No. 5 Op 73 Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 305886

06:51:00 00:03:52 Sir Edward Elgar Sea Pictures: Where Corals Lie Op 37 English Chamber Orchestra Kenneth Woods Rodolfus Choir Avie 2362

06:55:00 00:02:17 Karl King Barnum & Bailey's Favorite March Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:06:41 Franz von Suppé Light Cavalry: Overture Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

07:14:00 00:08:48 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F major Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

07:25:00 00:02:43 Irving Berlin Puttin' on the Ritz Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Fine Arts Brass Klanglogo 1506

07:30:00 00:04:46 Jean-Philippe Rameau Pygmalion: Overture William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901381

07:40:00 00:02:41 Giuseppe Verdi Il trovatore: Anvil Chorus 'Vedi! le Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

07:45:00 00:09:04 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

07:55:00 00:03:34 Traditional Glory in the Meeting House Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2329

08:07:00 00:07:07 William Boyce Symphony No. 1 in B flat major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

08:15:00 00:06:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #64 Op 76 Carmina Quartet Denon 78963

08:25:00 00:09:39 Béla Bartók Finale from Concerto for Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425694

08:40:00 00:08:58 Joaquín Rodrigo Adagietto from Concierto en modo galante London Symphony Enrique Bátiz Robert Cohen, cello EMI 67435

08:51:00 00:02:57 Stephen Foster Beautiful Dreamer Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

08:55:00 00:04:45 Jerry Goldsmith The Generals' March Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

09:08:00 00:18:17 Wolfgang Amadeus Mozart Bassoon Concerto in B flat major Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi David McGill, bassoon Decca 443176

09:30:00 00:05:46 George Gershwin Selections from 'Girl Crazy' John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426404

09:39:00 00:03:55 Harold Arlen Medley from "The Wizard of Oz" Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

09:55:00 00:03:11 David Ludwig Seasons Lost: Spring Curtis 20/21 Ensemble Vinay Parameswaran Jennifer Koh, violin; Jaime Laredo, violin Cedille 146

09:58:00 00:01:24 Michael Praetorius Terpsichore: Ballet des Coqs New London Consort l'Oiseau 4759101

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:02:27 Percy Grainger Country Gardens Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

10:04:00 00:02:21 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Pastoral William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

10:09:00 00:06:24 Marin Marais Alcyone: Chaconne Tempesta di Mare Chandos 805

10:16:00 00:04:41 Marin Marais The Bells of St. Genevieve 'La Sonnerie' Guildhall Strings RCA 61275

10:22:00 00:08:55 Leos Janácek Moravian Dances Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

10:33:00 00:03:30 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 1 in C major Op 46 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

10:40:00 00:06:14 Béla Bartók Romanian Folk Dances Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415668

10:47:00 00:02:05 Anatoly Liadov The Musical Snuff Box Op 32 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

10:52:00 00:18:36 Richard Strauss Don Juan Op 20 Gustavo Dudamel Berlin Philharmonic DeutGram 4791041

11:11:00 00:04:00 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Overture Netherlands Wind Ensemble Members of Philips 4788977

11:16:00 00:06:13 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat major Op 53 Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

11:24:00 00:02:28 Georg Philipp Telemann Two Pieces from 'Heroic Music' Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

11:29:00 00:06:20 Claude Debussy Preludes Book 1: La cathédral engloutie Pascal Rogé, piano Decca 4785437

11:38:00 00:12:20 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E flat major Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

11:52:00 00:07:12 Erich Wolfgang Korngold Straussiana Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

12:07:00 00:08:51 John Williams Cowboys Overture John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

12:18:00 00:06:56 Aaron Copland Danzón Cubano David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

12:28:00 00:03:01 Jacob Gade Jealousy London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

12:32:00 00:02:50 Josef Strauss Polka 'Fireproof' Op 269 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

12:39:00 00:02:41 Giuseppe Verdi Il trovatore: Anvil Chorus 'Vedi! le Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

12:43:00 00:08:48 Carl Maria von Weber Invitation to the Dance Op 65 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Stephen Geber, cello Decca 430201

12:53:00 00:05:11 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Youth of Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:31:36 Jean Sibelius Symphony No. 5 in E flat major Op 82 Sir Simon Rattle Philharmonia Orchestra EMI 64737

13:34:00 00:15:50 Zoltán Kodály Dances of Galánta Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

13:51:00 00:07:38 Maurice Ravel Miroirs: Alborada del gracioso Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

14:00:00 00:01:43 John Philip Sousa March 'The Circumnavigators Club' Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

14:02:00 00:01:58 Francis Poulenc L'embarquement pour Cythère Katia & Marielle Labèque,piano Philips 426284

14:06:00 00:08:57 Michael Haydn Symphony No. 34 in E flat major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

14:16:00 00:05:33 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 61 in D major András Schiff, piano Teldec 17141

14:23:00 00:06:10 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Waltz Op 53 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

14:31:00 00:09:37 Johan Wagenaar Waltz Cycle 'Vienna in 3/4 Time' Op 38 Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

14:49:00 00:07:51 George Frideric Handel Samson: Act 1 Sinfonia English Concert Trevor Pinnock Anthony Halstead, horn; Christian Rutherford, horn Archiv 419219

15:01:00 00:08:38 Hector Berlioz Overture 'Le corsaire' Op 21 Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

15:10:00 00:07:07 Sir Arthur Sullivan The Pirates of Penzance: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

15:19:00 00:05:26 William Boyce Symphony No. 3 in C major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

15:27:00 00:13:11 Samuel Wesley Symphony No. 4 in D major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

15:44:00 00:04:15 John Adams Short Ride in a Fast Machine Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 55051

15:49:00 00:03:26 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: A Spin through Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

15:53:00 00:03:15 Scott Joplin Maple Leaf Rag Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

15:58:00 00:04:43 Claude Debussy King Lear: Fanfare & Le Sommeil de Lear Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 72095

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:02:51 Anonymous Spiritual 'Ezekiel Saw de Wheel' Anton Armstrong St. Olaf Choir St.Olaf 2159

16:12:00 00:11:15 Sir Edward Elgar Finale from Piano Quintet Op 84 Kenneth Woods English Symphony Orchestra Avie 2362

16:27:00 00:04:38 Mikis Theodorakis Zorba the Greek: Theme Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80319

16:34:00 00:05:30 Alexander Borodin Scherzo from Symphony No. 2 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

16:41:00 00:07:57 Otto Klemperer Das Ziel: Merry Waltz Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

16:52:00 00:02:48 Johannes Brahms Two Waltzes in A major Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

16:56:00 00:03:46 Franz Schubert Scherzo from Piano Sonata No. 21 Alexander Schimpf, piano Oehms 867

17:05:00 00:04:57 Camargo Guàrnieri Dansa negra Maximiano Valdés Simón Bolívar Symphony Dorian 90227

17:26:00 00:08:45 Carl Friedrich Abel Symphony in F major Op 7 Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

17:40:00 00:05:04 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Waltz Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

17:47:00 00:03:17 Peter Tchaikovsky Danse caractéristique in D major Op 72 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

17:53:00 00:02:14 Claudio Monteverdi L'Orfeo: Moresca Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

17:55:00 00:04:21 Jerome Moross Theme & Variations from Symphony No. 1 JoAnn Falletta London Symphony Albany 1403

18:09:00 00:14:27 Wolfgang Amadeus Mozart Oboe Quartet in F major Boston Sym Chamber Players BSO Clas 601

18:25:00 00:05:19 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 14 Op 27 Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

18:33:00 00:02:13 Richard Rodgers Blue Moon Jenny Lin, piano Steinway 30011

18:37:00 00:16:16 Aram Khachaturian Masquerade: Suite Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

18:55:00 00:03:57 Franz Joseph Haydn Il mondo della luna: Overture Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:20:09 Felix Mendelssohn Piano Concerto No. 2 in D minor Op 40 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Saleem Ashkar, piano Decca 4810778

19:25:00 00:30:59 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 38 in D Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436421

19:56:00 00:02:57 Peter Tchaikovsky Un poco di Schumann in D flat major Op 72 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:10:25 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 2 in C sharp minor Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

20:14:00 00:19:59 Camille Saint-Saëns Cello Concerto No. 1 in A minor Op 33 Munich Radio Orchestra Ari Rasilainen Sol Gabetta, cello RCA 75951

20:36:00 00:19:10 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

20:57:00 00:02:44 Gabriel Fauré Papillon Op 77 Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:04:00 00:22:00 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 14 in E flat major Chamber Players of Canada Janina Fialkowska, piano Atma 2532

21:29:00 00:05:26 Ola Gjeilo Tota pulchra es Charles Bruffy Phoenix Chorale Chandos 5100

21:37:00 00:07:32 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Act 2 Intermezzo Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 17071

21:47:00 00:04:21 Arthur Lourié A Phoenix Park Nocturne Jenny Lin, piano Hänssler 98037

21:54:00 00:34:15 Sir William Walton Belshazzar's Feast City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle Thomas Hampson, baritone; Cleveland Orchestra Chorus; City of Birmingham Sym Chorus EMI 56592

22:30:00 00:04:37 Claude Debussy Images, Book 1: Reflets dans l'eau Simon Trpceski, piano EMI 272

22:34:00 00:06:38 Tony Banks Six Pieces for Orchestra: Still Waters Paul Englishby City of Prague Philharmonic Naxos 572986

22:44:00 00:14:27 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 16 in A major Op 9 Angeles Quartet Decca 4783695

22:57:00 00:02:57 Claude Debussy Mazurka Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:05:39 Karl-Birger Blomdahl Adagio from 'The Wakeful Night' Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

23:07:00 00:04:32 Sir Edward Elgar Sea Pictures: Sea Slumber Song Op 37 English Chamber Orchestra Kenneth Woods Rodolfus Choir Avie 2362

23:12:00 00:06:35 George I. Gurdjieff Night Procession Anja Lechner, cello; François Couturier, piano ECM 2367

23:21:00 00:05:30 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 23 Op 20 Angeles Quartet Decca 4783695

23:26:00 00:11:15 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Sinfonia Concertante London Symphony Sir Colin Davis Arthur Grumiaux, violin; Arrigo Pellicia, viola Philips 4788977

23:41:00 00:07:35 Victor Herbert Andante from Cello Concerto No. 2 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Mark Kosower, cello Naxos 573517

23:48:00 00:07:16 Antonín Dvorák Nocturne for Strings in B major Op 40 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431680

23:56:00 00:03:30 Ottorino Respighi Berceuse Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

23:57:00 00:02:46 Yuzo Toyama Yugen: Dance of Celestials Oslo Philharmonic Orchestra Mariss Jansons Per Flemström, flute EMI 56576