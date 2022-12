Program Guide 01-17-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:37:59 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 3 in C minor Op 37

Vienna Symphony Carlo Maria Giulini Michelangeli, piano DeutGram 4796018

00:42:00 00:38:04 Franz Schubert Symphony No. 7 in E major

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 412176

01:22:00 00:29:59 Robert Schumann Piano Quintet in E flat major Op 44

Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

01:54:00 00:35:56 Carl Nielsen Symphony No. 4 Op 29

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

02:32:00 00:35:44 Aaron Copland Appalachian Spring

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

03:10:00 00:17:36 Camille Saint-Saëns Septet in E flat major Op 65

Ensemble Vivant OpeningDay 9379

03:30:00 00:35:48 Niels Gade Symphony No. 1 in C minor Op 5

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

04:08:00 00:38:06 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35

Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

04:48:00 00:27:12 Maurice Ravel Mother Goose Ballet

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

05:17:00 00:13:07 George Frideric Handel Organ Concerto No. 13 in F major

English Concert Trevor Pinnock Simon Preston, organ Archiv 413468

05:32:00 00:11:02 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 2 in D major Op 11

Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 75179

05:52:00 00:03:44 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Changing of the Guard

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:08 Manuel de Falla La vida breve: Spanish Dance No. 2

Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

06:15:00 00:09:12 Erik Satie Trois gymnopédies

Anne Queffélec, piano VirginClas 90754

06:25:00 00:03:09 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Gavotte

Tasmin Little, violin Naked Vn 2008

06:30:00 00:04:15 Carl Nielsen Maskarade: Overture

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

06:40:00 00:09:08 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 83

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66295

06:51:00 00:02:23 Ralph Vaughan Williams The Dark-Eyed Sailor

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

06:55:00 00:02:31 Julius Fucik The Merry Blacksmiths March Op 218

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

07:05:00 00:04:47 Ernest Gold Exodus: Theme Cincinnati Pops Orchestra

Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80168

07:10:00 00:06:36 Ludwig van Beethoven King Stephan: Overture Op 117

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

07:20:00 00:03:08 Johann Nepomuk Hummel Turkish Rondo from Piano Trio No. 2 Op 22

Trio Parnassus MD+G 3307

07:25:00 00:01:48 Leroy Anderson Melody on Two Notes

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

07:27:00 00:03:32 Frank Bridge Sally in our Alley

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

07:30:00 00:04:08 Ralph Vaughan Williams Prelude on 'Rhosymèdre'

John Lubbock Orchestra of St. John's ASV 6007

07:40:00 00:09:13 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Clarinet Concerto

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Franklin Cohen, clarinet Decca 443176

07:51:00 00:02:22 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Oriental Procession Op 51

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

07:55:00 00:03:49 Gabriel Fauré Sicilienne Op 78

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

08:07:00 00:01:30 Gilbert & Sullivan The Mikado: Three little maids from school are we

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Marie McLaughlin, soprano; Anne Howells, mezzo-soprano; Janice Watson, soprano Telarc 80284

08:09:00 00:04:40 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Villanesca

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

08:15:00 00:09:00 Johannes Brahms Scherzo & Rondo from Serenade No. 1 Op 11

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

08:27:00 00:07:11 Alfredo Casella Finale from 'Italia' Op 11

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

08:40:00 00:06:55 Ferruccio Busoni Comedy Overture Op 38

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 572922

08:47:00 00:02:23 Ferruccio Busoni Viennese Dance Song Op 28

Per Enoksson, violin; Kathryn Stott, piano Bis 784

08:52:00 00:03:41 Mikis Theodorakis Ode to Zeus from 'Canto Olympico'

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 62592

08:55:00 00:04:23 Kurt Weill Lost in the Stars

Lara Downes, piano Steinway 30016

09:05:00 00:16:59 Claude Debussy Children's Corner Suite

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

09:28:00 00:04:21 Erich Wolfgang Korngold Of Human Bondage: Nora's Theme

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 60863

09:35:00 00:06:55 Franz Schubert Scherzo from String Quartet No. 15

Takács Quartet Decca 452854

09:45:00 00:08:50 Joaquín Turina Rapsodia sinfónica Op 66

London Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Alicia de Larrocha, piano Decca 410289

09:55:00 00:02:30 Howard Hanson Slumber Song

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:04:48 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

10:07:00 00:05:06 Franz Waxman Taras Bulba: Ride to Dubno

John Mauceri London Philharmonic LPO 86

10:14:00 00:11:56 Franz Joseph Haydn Symphony No. 1 in D major

Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 77309

10:28:00 00:02:02 Ambroise Thomas Mignon: Gavotte

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

10:32:00 00:03:48 Sir Arnold Bax Russian Suite: In a Vodka Shop

Bryden Thomson London Philharmonic Chandos 8669

10:39:00 00:03:19 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Chianti

London Brass Teldec 46069

10:44:00 00:04:04 Franz Schubert Rosamunde: Shepherds' Chorus

Vienna Philharmonic Karl Münchinger Vienna State Opera Chorus Decca 4785437

10:50:00 00:25:00 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

11:18:00 00:07:05 Florence Price Fantasie Negre

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

11:28:00 00:11:03 Richard Wagner Tristan und Isolde: Act 1 Prelude

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

11:41:00 00:09:14 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 8 for Winds in F major

Quintett.Wien Nimbus 5479

11:52:00 00:06:13 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 1 Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

12:06:00 00:07:48 Franz Schubert Overture in the Italian Style in D major

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

12:16:00 00:08:45 Gioacchino Rossini Il turco in Italia: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

12:27:00 00:03:34 Alexander Borodin Petite Suite: Rustic Mazurka

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

12:32:00 00:02:45 Ottokar Novácek Perpetual Motion Op 5

Virtuosi Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

12:39:00 00:04:29 Nicolò Paganini Perpetual Motion Op 11

Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, cornet Sony 60804

12:45:00 00:07:06 Isaac Albéniz Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47

Enrique Bátiz State of Mexico Symphony ASV 888

12:54:00 00:06:14 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 1 in D major Op 39

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:42:26 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 3 in D minor Op 30

Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Garrick Ohlsson, piano ASO Media 1003

13:45:00 00:14:05 Anton Arensky Variations on Theme by Tchaikovsky Op 35

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:03:39 Scott Joplin Gladiolus Rag

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

14:05:00 00:03:20 Irving Berlin Blue Skies

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

14:11:00 00:12:19 George Gershwin Second Rhapsody

Harmonie Ensemble New York Steven Richman Lincoln Mayorga, piano Bridge 9212

14:38:00 00:10:36 Felix Mendelssohn String Symphony No. 2 in D major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

14:50:00 00:06:21 Franz von Suppé The Jolly Robbers: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

14:58:00 00:01:41 Jean-Marie Leclair Tambourin

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 4795448

15:01:00 00:14:08 Franz Schubert Rondo in A major

Brandenburg Orchestra Roy Goodman Elizabeth Wallfisch, violin Hyperion 66840

15:19:00 00:11:00 Carl Friedrich Abel Symphony in D major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

15:31:00 00:03:34 Giacomo Puccini Suor Angelica: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

15:38:00 00:04:29 Gioacchino Rossini Il signor Bruschino: Overture

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

15:45:00 00:10:55 Zoltán Kodály Hungarian Rondo

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Mozart's ‘Exsulate, jubilate’

15:58:00 00:04:58 Morton Gould American Caprice

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

16:07:00 00:02:33 Wolfgang Amadeus Mozart Alleluia from 'Exsultate, jubilate'

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Danielle de Niese, soprano Decca 13277

16:12:00 00:11:00 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Piano Concerto No. 9

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

16:27:00 00:05:38 Thomas Newman Passengers: You Brought Me Back

Thomas Newman Symphony Orchestra Sony 535951

16:34:00 00:05:09 Enrique Granados Spanish Dance No. 5 in E minor Op 5

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

16:41:00 00:08:07 Richard Wagner Götterdämmerung: Siegfried's Funeral

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

16:52:00 00:03:15 Pawel Lukaszewski Ave Maria

Ralph Woodward Fairhaven Singers Guild 7380

16:56:00 00:02:51 Igor Stravinsky Pastorale

Boston Sym Chamber Players Joseph Silverstein, violin DeutGram 463667

17:05:00 00:05:22 Frédéric Chopin Polonaise No. 3 in A Op 40

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

17:26:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold Four Scottish Dances Op 59

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

17:40:00 00:05:11 Samuel Coleridge-Taylor Deep River Op 59

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

17:47:00 00:03:10 Lou Harrison New York Waltzes

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

17:53:00 00:02:09 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Tarantella

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

17:56:00 00:03:05 Aaron Copland Rodeo: Hoedown

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:44 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in D major

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

18:28:00 00:04:15 Ernest Bloch Poems of the Sea: At Sea

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

18:34:00 00:01:15 Leonard Bernstein Anniversary for Stephen Sondheim

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

18:38:00 00:14:31 Franz Schubert Violin Sonatina No. 1 in D major

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

18:55:00 00:03:46 Amy Beach From Blackbird Hills

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:41 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Suite

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

19:21:00 00:34:19 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 25 in C major

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4830716

19:58:00 00:01:30 Aaron Copland Sentimental Melody

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:17:37 George Gershwin An American in Paris

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:22:00 00:10:35 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 1 Prelude

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

20:35:00 00:22:51 Zoltán Kodály Háry János: Suite Op 35

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Mozart's ‘Exsulate, jubilate’

21:03:00 00:19:53 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano; Richard Tognetti, violin; Alison Mitchell, flute Hyperion 67307

21:25:00 00:08:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 442427

21:37:00 00:07:05 Florence Price Fantasie Negre

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

21:46:00 00:06:02 Mark O'Connor Americana Symphony: Different Paths

Marin Alsop Baltimore Symphony Orchestra OMAC 12

21:54:00 00:34:53 Richard Strauss Also sprach Zarathustra Op 30

Gustavo Dudamel Berlin Philharmonic DeutGram 4791041

22:31:00 00:10:40 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in D major

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

22:44:00 00:15:05 Hector Berlioz Symphonie fantastique: Daydreams - Passions

Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020

22:58:00 00:01:24 Maurice Ravel In the Style of Chabrier

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:15 George Gershwin Porgy and Bess: I Loves You, Porgy

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

23:06:00 00:06:22 Edward MacDowell Suite No. 2: Love Song Op 48

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

23:12:00 00:02:30 Edvard Grieg Ich liebe dich Op 5

Evgeny Kissin, piano Sony 52567

23:17:00 00:09:34 Johannes Brahms Andante from String Quartet No. 2 Op 51

Chiara String Quartet Azica 71289

23:26:00 00:07:34 Henryk Wieniawski Légende in G minor Op 17

London Symphony Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

23:36:00 00:09:12 Erik Satie Trois gymnopédies

Anne Queffélec, piano VirginClas 90754

23:45:00 00:08:50 Maurice Ravel Très lent from String Quartet in F major

Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

23:56:00 00:02:49 Duke Ellington Melancholia

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

23:57:00 00:02:31 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Summer Evening Op 71

Per Tengstrand, piano Azica 71207