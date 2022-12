Program Guide 01-10-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:38:33 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92

Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4795448

00:43:00 00:42:18 Richard Strauss Don Quixote Op 35

Berlin Philharmonic Zubin Mehta Mischa Maisky, cello; Tabea Zimmermann, viola DeutGram 2054

01:27:00 00:25:20 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd: Suite

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

01:54:00 00:39:28 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 9 in D major

Cleveland Orchestra George Szell Bernard Adelstein, posthorn Sony 86793

02:36:00 00:15:15 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 449213

02:53:00 00:29:39 Hans Gál Symphony No. 1 in D major Op 30

Thomas Zehetmair Royal Northern Sinfonia Avie 2224

03:25:00 00:25:13 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Suite Op 20

Mstislav Rostropovich Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

03:52:00 00:26:30 Dmitri Shostakovich Symphony No. 9 in E flat major Op 70

Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

04:21:00 00:35:29 Franz Schubert String Quartet No. 13 in A minor

Cleveland Quartet Telarc 80225

04:58:00 00:33:21 Ferde Grofé Grand Canyon Suite

Seattle Symphony Gerard Schwarz Ilkka Talvi, violin Delos 3104

05:33:00 00:08:30 Thomas Arne Symphony No. 1 in C major

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

05:55:00 00:03:56 Peter Tchaikovsky Waltz from Serenade for Strings Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:47 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Prelude

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

06:15:00 00:07:14 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 4

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

06:25:00 00:06:44 Felix Mendelssohn Finale from String Symphony No. 7

Concerto Cologne Teldec 98435

06:32:00 00:02:47 Claude Debussy Children's Corner: Serenade of the Doll

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

06:40:00 00:12:13 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 1 Op 45

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1003

06:54:00 00:03:00 Franz Liszt Valse oubliée No. 1 in F sharp major

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

06:55:00 00:03:18 John Philip Sousa March 'Foshay Tower Washington Memorial'

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:06:21 Claude Debussy Marche écossaise

Jean Martinon Orchestre National de France EMI 72667

07:14:00 00:04:35 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Gypsy Dance

Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

07:15:00 00:05:25 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 3 Op 55

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

07:30:00 00:04:19 Frederic Hand For Julian

Frederic Hand, guitar Willow 1036

07:40:00 00:02:54 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo alla Turca from Sonata No. 11

Lars Vogt, piano EMI 36080

07:45:00 00:03:20 Anderson & Roe Ragtime alla Turca

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

07:50:00 00:03:51 Hugo Alfvén The Mountain King: Dance of the Shepherd Girl

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

07:55:00 00:02:34 Lord Berners Polka

David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia MarcoPolo 223711

08:07:00 00:04:16 John Williams 1941: March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80495

08:15:00 00:08:54 Antonín Dvorák Prague Waltzes

Antal Doráti Detroit Symphony Decca 414370

08:25:00 00:03:58 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 4: Preludio

David Russell, guitar Telarc 80584

08:30:00 00:04:37 Ralph Vaughan Williams The Running Set

George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

08:40:00 00:07:25 Frédéric Chopin Scherzo from Piano Trio Op 8

Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 53112

08:51:00 00:03:06 George Frideric Handel Rinaldo: Battle & March

Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5123

08:55:00 00:05:43 Franz Lehár The Merry Widow: Waltz

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

09:05:00 00:16:56 Luigi Boccherini Cello Concerto No. 6 in D major

Orpheus Chamber Orchestra Mischa Maisky, cello DeutGram 447022

09:27:00 00:04:41 Scott Martin Playhouse Square

Quicklime WCLV 1001

09:35:00 00:10:04 George Frideric Handel Concerto in F major

Trevor Pinnock English Concert Archiv 453451

09:57:00 00:07:15 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Overture

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:10 Maurice Jarre Lawrence of Arabia: Main theme

John Mauceri London Philharmonic LPO 86

10:04:00 00:03:12 Carl Nielsen Aladdin Suite: Oriental March Op 34

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

10:09:00 00:10:02 Maurice Ravel Four Movements from Schumann's

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

10:22:00 00:08:38 Muzio Clementi Overture No. 2 in D major

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

10:23:00 00:03:28 Louis Moreau Gottschalk La gallina Op 53

Cecile Licad, piano Naxos 559145

10:43:00 00:03:07 Louis Moreau Gottschalk Pasquinade Op 59

Cecile Licad, piano Naxos 559145

10:48:00 00:03:00 Gabriel Pierné March of the Little Lead Soldiers

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

10:53:00 00:29:39 Franz Schubert Symphony No. 5 in B flat major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

11:26:00 00:08:10 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 1 in D major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

11:36:00 00:08:30 Thomas Arne Symphony No. 1 in C major

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

11:47:00 00:08:25 Jean Sibelius Finlandia Op 26

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

11:57:00 00:02:33 Leroy Anderson Bugler's Holiday

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet; David McCallum, trumpet; John Blackshaw, trumpet Naxos 559313

12:06:00 00:08:21 Nikolai Rimsky-Korsakov May Night: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

12:17:00 00:11:01 Benjamin Britten Soirées musicales Op 9

Okko Kamu Helsingborg Symphony Ondine 825

12:31:00 00:05:19 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed

Frederic Hand, guitar Willow 1036

12:41:00 00:05:29 Carl Maria von Weber Overture to 'The Ruler of the Spirits'

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

12:48:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 1 Op 27

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:42:21 Peter Tchaikovsky Symphony No. 4 in F minor Op 36

Valéry Gergiev Vienna Philharmonic Philips 4113

13:45:00 00:13:18 Richard Wagner Tannhäuser: Overture

George Szell Cleveland Orchestra CBS 38486

13:58:00 00:01:35 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Turkish March Op 113

Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 7716

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:27 Dmitri Shostakovich Jazz Suite No. 1: Waltz

Burning River Brass BurnRiver 2013

14:04:00 00:01:15 Sir William Walton Façade: Polka

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420155

14:08:00 00:14:11 Jean Sibelius Karelia Suite Op 11

Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

14:25:00 00:10:28 Leopold Mozart Symphony in D

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

14:37:00 00:09:03 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

14:48:00 00:09:12 Peter Warlock Capriol Suite

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

14:58:00 00:01:25 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Jigg

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

15:01:00 00:15:46 Bedrich Smetana Má vlast: The High Castle

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic RCA 54331

15:19:00 00:08:06 Antonio Vivaldi Violin Concerto in C major Op 8

Raglan Baroque Players Nicholas Kraemer Monica Huggett, violin VirginClas 61172

15:31:00 00:03:37 Fritz Kreisler Liebesleid Orpheus Chamber Orchestra

Gil Shaham, violin DeutGram 449923

15:44:00 00:04:00 Sir Edward Elgar La Capricieuse Op 17

Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

15:46:00 00:07:02 Blas Galindo Sones de Mariachi

Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

15:54:00 00:02:07 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Furiant

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

15:58:00 00:04:29 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Overture

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: A Kernis Premiere Wins the Pulitzer

16:06:00 00:02:53 Georg Philipp Telemann Finale from Concerto in e for Recorder

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Michael Lynn, recorder; Kathie Stewart, flute Koch Intl 7576

16:12:00 00:11:52 Frederic Hand Four Sephardic Songs

Frederic Hand, guitar Willow 1036

16:27:00 00:08:35 Stephen Sondheim Into the Woods: Suite

Don Sebesky London Symphony EMI 54285

16:38:00 00:02:26 Stephen Sondheim Into the Woods: Agony

Symphony Orchestra Paul Gemignani Chuck Wagner, baritone; Robert Westenberg, baritone RCA 6796

16:42:00 00:07:18 Franz Schubert Overture in the Italian Style in C

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

16:52:00 00:03:10 Maurice Ravel Mother Goose: The Fairy Garden

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

16:56:00 00:03:00 Jan Dismas Zelenka Canarie from Capriccio No. 2 in D

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

17:05:00 00:04:56 Marc-André Hamelin Etude No. 3 in B minor

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

17:13:00 00:13:51 Johan Wagenaar Overture to 'Cyrano de Bergerac' Op 23

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

17:30:00 00:04:54 Claude Debussy Tarantelle styrienne 'Danse'

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

17:40:00 00:04:14 Franz Anton Hoffmeister Rondo from Viola Concerto in D major

Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Victoria Chiang, viola Naxos 572162

17:46:00 00:04:12 Sir William Walton Scherzo from Viola Concerto

London Symphony André Previn Yuri Bashmet, viola RCA 63292

17:52:00 00:03:07 Frederic Hand Sophia's Journey

Frederic Hand, guitar Willow 1036

17:58:00 00:01:51 Wolfgang Amadeus Mozart Pantomime from 'Les Petits riens'

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:12 Paul Hindemith Symphonic Metamorphosis on Themes by Weber

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

18:30:00 00:03:33 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 16 in G major Op 32

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

18:36:00 00:03:14 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 3 in B flat major Op 23

Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448

18:41:00 00:12:37 Frederic Hand Odyssey

Frederic Hand, guitar; David Leisner, guitar Willow 1036

18:57:00 00:02:22 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in A minor Op 39

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:57 Edvard Grieg Lyric Suite Op 54

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

19:23:00 00:32:38 Franz Joseph Haydn Symphony No.103 in E flat major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

19:57:00 00:02:27 Claude Debussy Preludes Book 1: La danse de Puck

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:13:08 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite Op 19

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

20:17:00 00:11:05 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 2 in F major

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Julian Sommerhalder, trumpet Decca 139230

20:30:00 00:26:20 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 40 in G minor

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

20:56:00 00:02:54 Gabriel Fauré Dolly Suite: Kitty Waltz Op 56

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: A Kernis Premiere Wins the Pulitzer

21:03:00 00:21:00 Anton Bruckner First movement from Symphony No. 4

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Arthaus 101682

21:26:00 00:06:19 Stephen Sondheim A Little Night Music: Night Waltzes

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

21:34:00 00:05:21 Frederic Hand Rose Liz Chamber Ensemble

Frederic Hand, guitar RCA 7126

21:40:00 00:03:23 Frederic Hand Cantiga de Santa Maria

Frederic Hand, guitar Willow 1036

21:45:00 00:07:04 Anatoly Liadov Kikimora Op 63

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

21:53:00 00:29:08 Ernö Dohnányi Piano Quintet No. 1 in C minor Op 1

Takács Quartet András Schiff, piano Decca 421423

22:24:00 00:23:16 George Gershwin Catfish Row [Suite from 'Porgy & Bess']

Chicago Symphony Orchestra James Levine James Levine, piano DeutGram 4795448

22:49:00 00:09:56 Frédéric Chopin Scherzo No. 4 in E major Op 54

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:11:13 Peter Tchaikovsky Elegy from Serenade for Strings Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

23:13:00 00:05:33 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 5 in D major Op 23

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

23:21:00 00:05:01 Bill Douglas Earth Prayer Chamber Ensemble

Richard Stoltzman, clarinet; Bill Douglas, keyboard RCA 68416

23:26:00 00:05:37 Alan Hovhaness Prayer of Saint Gregory Op 62

I Fiamminghi Rudolf Werthen Benny Wiame, trumpet Telarc 80392

23:31:00 00:04:11 Frederic Hand Prayer

Frederic Hand, guitar Willow 1036

23:38:00 00:05:55 Franz Schubert Andante from Symphony No. 1

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 91184

23:43:00 00:11:10 César Franck Allegretto from Symphony in D minor

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

23:56:00 00:03:01 Traditional The Water is Wide

Frederic Hand, guitar Willow 1036