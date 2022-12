Program Guide 01-06-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:27:14 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 4 in E flat major Op 7 Peter Takács, piano Cambria 1175

00:31:00 00:31:43 Max Bruch Symphony No. 3 in E major Op 51 Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

01:05:00 00:27:17 Alexander Scriabin Piano Concerto in F sharp minor Op 20 London Philharmonic Lorin Maazel Vladimir Ashkenazy, piano Decca 4785437

01:34:00 00:39:37 Johannes Brahms Symphony No. 1 in C minor Op 68 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

02:16:00 00:27:58 Xaver Scharwenka Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 32 BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

02:46:00 00:48:02 Antonín Dvorák Symphony No. 2 in B flat major Op 4 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8589

03:37:00 00:35:05 Sir Granville Bantock A Hebridean Symphony Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

04:14:00 00:39:19 Johannes Brahms Violin Concerto in D major Op 77 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Julia Fischer, violin Belvedere 8005

04:55:00 00:19:30 Francis Poulenc Piano Concerto Philharmonia Orchestra Charles Dutoit Pascal Rogé, piano Decca 436546

05:17:00 00:17:11 François Devienne Flute Concerto No. 8 in G major London Mozart Players Sir James Galway Sir James Galway, flute RCA 63701

05:36:00 00:08:16 George Frideric Handel Suite for Trumpet & Strings in D major Philharmonia Orchestra Claudio Scimone Bibi Black, trumpet EMI 54620

05:52:00 00:05:13 Ludwig van Beethoven Presto from String Quartet No. 14 Op 131 Cypress String Quartet Cypress 2012

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:10 Johann Sebastian Bach Largo from Keyboard Concerto No. 5 in F minor English Chamber Orchestra Steven Mercurio Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7785

06:15:00 00:05:07 Francisco Tárrega Capricho árabe Jason Vieaux, guitar Azica 71287

06:20:00 00:03:07 Marin Marais Alcyone: Overture Tempesta di Mare Chandos 805

06:25:00 00:02:53 Lev Aronson Hasidic Dance Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

06:27:00 00:03:45 Gian Carlo Menotti Sebastian: Barcarolle Andrew Schenck New Zealand Symphony Koch Intl 7005

06:33:00 00:03:03 Alan Hovhaness Fugue from Symphony No. 48 Op 355 Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

06:40:00 00:08:53 Felix Mendelssohn Finale from Piano Trio No. 1 Op 49 Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

06:45:00 00:03:25 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 95 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

07:00:00 00:03:13 John Philip Sousa March 'Nobles of the Mystic Shrine' Keith Brion New Sousa Band Delos 3102

07:05:00 00:05:26 Johann Sebastian Bach Cantata No. 140: Chorale 'Wachet auf' Burning River Brass BurnRiver 2004

07:15:00 00:06:01 Johannes Brahms Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

07:25:00 00:03:15 Fritz Kreisler Miniature Viennese March Gidon Kremer, violin; Oleg Maisenberg, piano DeutGram 453440

07:30:00 00:04:29 Antonín Dvorák Rusalka: Polonaise Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

07:40:00 00:08:25 William Bolcom Graceful Ghost Rag Gil Shaham, violin; Jonathan Feldman, piano DeutGram 463483

07:51:00 00:01:59 Francis Chagrin Parade of the Wooden Soldiers Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

07:55:00 00:01:58 John Williams Sound the Bells! Alasdair Neale Bay Brass Harm Mundi 807556

08:07:00 00:04:45 Johann Strauss Jr Artists Quadrille Op 201 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

08:15:00 00:07:59 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 39 James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 4

08:25:00 00:03:44 Domenico Scarlatti Sonata in G major Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523

08:30:00 00:04:35 Alfredo Casella Paganiniana: Tarantella Op 65 Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

08:40:00 00:08:28 Franz Schubert Finale from String Quartet No. 14 Hagen Quartet DeutGram 4795448

08:50:00 00:04:00 Hieronymus Praetorius Cantate Domino Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

08:55:00 00:03:53 Henry Mancini The Pink Panther: Theme Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:05:00 00:15:53 Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn Op 56 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

09:27:00 00:04:40 John Barry Midnight Cowboy: Theme Tolga Kashif Royal Philharmonic Royal Phil 33

09:35:00 00:03:54 Morton Gould Pavanne from American Symphonette No. 2 David Alan Miller Albany Symphony Orchestra Albany 1174

09:40:00 00:03:16 Brian Dykstra Caffeinated Rag Brian Dykstra, piano Centaur 3161

09:45:00 00:07:07 Sir Arthur Sullivan The Pirates of Penzance: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

09:54:00 00:04:43 Wolfgang Amadeus Mozart La clemenza di Tito: Overture Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 31827

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:01:28 Alexander Scriabin Prelude in B major Op 11 Yuja Wang, piano DeutGram 16606

10:02:00 00:02:56 Alexander Scriabin Poème in F sharp major Op 32 Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

10:08:00 00:11:40 Joaquín Rodrigo Sonata giocosa Sir Angel Romero, guitar RCA 68767

10:21:00 00:08:03 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture Netherlands Wind Ensemble Members of Philips 4788977

10:31:00 00:03:33 Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate: March Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

10:39:00 00:05:32 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Catalogue Aria Orch of Valencian Community Riccardo Frizza Erwin Schrott, baritone Decca 11838

10:46:00 00:03:33 Vladimir Horowitz Carmen Variations Arcadi Volodos, piano Sony 62691

10:51:00 00:30:57 Max Bruch Scottish Fantasy Op 46 BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

11:24:00 00:09:13 Leopold Mozart Symphony in D major Georg Mais Lithuanian Chamber Orchestra ArteNova 897710

11:36:00 00:10:25 Alexander Scriabin Piano Sonata No. 2 in G sharp minor Op 19 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

11:49:00 00:10:18 Benedetto Marcello Concerto a cinque in E minor Op 1 Concerto Italiano Rinaldo Alessandrini Riccardo Minasi, violin; Luca Peverini, cello Naïve 30301

12:06:00 00:08:22 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9 Mariss Jansons Royal Concertgebouw Orchestra EMI 54479

12:16:00 00:08:44 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 15 in A minor Willi Boskovsky Philharmonia Hungarica EMI 64627

12:27:00 00:03:43 Mikhail Ippolitov-Ivanov Procession of the Sardar David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

12:33:00 00:03:13 Leigh Harline Pinocchio: When You Wish Upon a Star London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

12:41:00 00:03:22 Dmitri Shostakovich Dolls' Dances: Lyric Waltz Bavarian Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Lisa Batiashvili, violin DeutGram 15203

12:46:00 00:10:37 Felix Mendelssohn Overture 'The Fair Melusina' Op 32 Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

12:58:00 00:01:34 Franz Liszt Schubert Song 'Das Wandern' Evgeny Kissin, piano RCA 58420

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:46:30 Johannes Brahms Piano Concerto No. 1 in D minor Op 15 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

13:50:00 00:09:13 Peter Tchaikovsky The Voyevoda: Overture Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

14:00 FIRST FRIDAYS with Angela Mitchell: In2ative Duo

14:02:00 00:08:00 Dusk Before Dawn

14:12:00 00:06:00 Hero

14:21:00 00:03:00 Hope

14:27:00 00:04:00 3600 seconds

14:34:00 00:04:00 Ludwig van Beethoven Due, WoO27 Allegro sostenuto (originally for bassoon and clarinet)

14:41:00 00:03:00 Frenzy

14:49:00 00:03:00 Redemption

14:55:00 00:03:00 Icicles

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

15:02:00 00:14:34 Johann Nepomuk Hummel Piano Trio No. 3 in G Op 35 Beaux Arts Trio Philips 446077

15:19:00 00:10:40 Max Bruch Kol Nidrei Op 47 Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

15:32:00 00:04:02 William Grant Still Bayou Home Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

15:40:00 00:06:48 William Grant Still Land of Romance from 'Africa' Lara Downes, piano Steinway 30016

15:48:00 00:08:49 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84 George Szell Czech Philharmonic Sony 68447

15:58:00 00:05:28 Alexander Scriabin Waltz in A flat Op 38 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Bach at Starbucks?

16:07:00 00:01:45 "PDQ Bach" Long Live the King Michèle Eaton, off-coloratura; David Düsing, tenor profundo; Peter Schickele, vocal Telarc 80666

16:12:00 00:10:50 Julius Fucik Marinarella Overture Op 215 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

16:27:00 00:07:06 Richard Wagner Siegfried: Brünnhilde's Awakening Metropolitan Opera Orchestra James Levine Hildegard Behrens, soprano; Reiner Goldberg, tenor DeutGram 437825

16:36:00 00:02:56 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Samba Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

16:41:00 00:08:39 Max Bruch Adagio from Scottish Fantasy Op 46 London Symphony Jascha Horenstein David Oistrakh, violin Decca 4785437

16:52:00 00:02:59 Duke Ellington The River: Giggling Rapids JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

17:05:00 00:05:04 Johannes Brahms A German Requiem: How Lovely is Thy Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Vienna Singverein MAA 2010

17:13:00 00:11:48 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 9 in C major Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

17:28:00 00:06:50 Sir Edward Elgar Scherzo from Symphony No. 1 Op 55 Daniel Barenboim Berlin State Orchestra Decca 4789353

17:40:00 00:04:15 Ola Gjeilo Phoenix Charles Bruffy Phoenix Chorale Chandos 5100

17:46:00 00:04:28 John Williams Air and Simple Gifts Yo-Yo Ma, cello; Itzhak Perlman, violin; Gabriela Montero, piano; Anthony McGill, clarinet Sony 752307

17:52:00 00:02:41 Antonio Vivaldi Fugue from Concerto for 2 Violins Op 3 Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin DeutGram 4777463

17:56:00 00:03:23 Giuseppe Verdi Introduction to Act 1 & Brindisi from Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80364

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:45 George Gershwin Second Rhapsody Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

18:27:00 00:06:26 Gerónimo Giménez La boda de Luis Alonso: Malagueña y Los Romeros, guitars Philips 442781

18:36:00 00:03:55 Claude Bolling Invention Sir Angel Romero, guitar; George Shearing, piano; Shelley Manne, percussion; Ray Brown, bass EMI 47192

18:42:00 00:11:44 Sir Edward Elgar Finale from Symphony No. 1 Op 55 Daniel Barenboim Berlin State Orchestra Decca 4789353

18:54:00 00:04:22 Enrique Granados Spanish Dance No. 6 in D Op 5 Sir Angel Romero, guitar; Celedonio Romero, guitar Telarc 80216

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:32 Franz Joseph Haydn Symphony No. 43 in E flat major Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5530

19:28:00 00:27:58 Xaver Scharwenka Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 32 BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

19:57:00 00:02:38 Alan Hovhaness Lullaby Op 1 Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:22:36 Joaquín Rodrigo Concierto de Aranjuez Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar DeutGram 4795448

20:27:00 00:03:03 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

20:32:00 00:25:48 Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op 64 Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Bach at Starbucks?

21:03:00 00:20:17 Alexander Scriabin Symphony No. 5 Op 60 London Philharmonic Lorin Maazel Vladimir Ashkenazy, piano; Ambrosian Singers Decca 4785437

21:25:00 00:06:32 Georg Philipp Telemann Concerto for Flute, Oboe d'amore & European Baroque Soloists Denon 9614

21:33:00 00:08:05 Wilhelm Stenhammar Finale from Serenade in F major Op 31 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

21:43:00 00:08:55 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

21:53:00 00:32:11 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Act 2 Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

22:26:00 00:14:42 Franz Schubert Impromptu No. 9 in E flat minor Maria João Pires, piano DeutGram 457550

22:43:00 00:15:42 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 34 in B flat major Op 33 Angeles Quartet Decca 4783695

QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:00 00:09:53 Max Bruch Kol Nidrei Op 47 London Symphony Neeme Järvi Yuri Bashmet, viola RCA 63292

23:11:00 00:08:28 Johannes Brahms Adagio from Symphony No. 2 Op 73 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

23:22:00 00:07:20 Giuseppe Martucci Notturno in G flat major Op 70 Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

23:29:00 00:10:36 Remo Giazotto Albinoni's Adagio for Strings & Organ in G minor Royal Philharmonic Charles Rosekrans Clio Gould, violin Telarc 80562

23:42:00 00:12:30 Johannes Brahms Adagio from Piano Concerto No. 1 Op 15 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

23:56:00 00:02:23 Darius Milhaud Corcovado from "Saudades do Brasil" Op 67 Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

23:57:00 00:02:37 Gabriel Fauré Après un rêve Op 7 Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316