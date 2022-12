Program Guide 01-05-2017

CLASSICAL MUSIC WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:20:14 Frederick S. Converse The Mystic Trumpeter JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559116

00:24:00 00:43:14 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 15 in A minor Op 132 Cypress String Quartet Cypress 2012

01:09:00 00:29:39 Alan Hovhaness Symphony No. 48 Op 355 Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

01:41:00 00:27:05 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

02:10:00 00:46:03 Richard Strauss Ein Heldenleben Op 40 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436444

02:58:00 00:37:10 Antonín Dvorák Symphony No. 5 in F major Op 76 Witold Rowicki London Symphony Philips 4788977

03:37:00 00:15:13 Igor Stravinsky Three Movements from 'Pétrouchka' Maurizio Pollini, piano DeutGram 4795448

03:54:00 00:33:10 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 9 in E minor Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra BBC 333

04:29:00 00:42:15 Arnold Schoenberg Pelléas und Mélisande Op 5 Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Sony 45870

05:13:00 00:16:00 Johan Helmich Roman Oboe d'amore Concerto in D major Stockholm Sinfonietta Jan-Olav Wedin Alf Nilsson, oboe d'amore Bis 165

05:31:00 00:08:01 Julius Fucik Little Ballerinas Waltz Op 226 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

05:49:00 00:04:00 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Maidens' Dance Op 118 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

05:54:00 00:03:54 Wolfgang Amadeus Mozart The Impresario: Overture Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:38 Pietro Mascagni L'amico Fritz: Preludietto Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

06:12:00 00:09:08 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Spring' Concerto in E major Op 8 Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Giuliano Carmignola, violin Sony 51352

06:25:00 00:02:23 King Henry VIII Pastime with Good Company Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

06:26:00 00:04:00 George Frideric Handel Israel in Egypt: But as for his people English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

06:31:00 00:03:45 George Gershwin Porgy and Bess: Summertime Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

06:40:00 00:10:52 Frédéric Chopin Polonaise No. 5 in F sharp minor Op 44 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

06:51:00 00:02:50 Benjamin Britten Finale from 'A Simple Symphony' Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

06:55:00 00:02:20 John Philip Sousa March 'El Capitán' Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:05:53 Josef Suk Toward a New Life Op 35 John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

07:10:00 00:07:23 Antonín Dvorák Finale from Piano Quintet Op 81 Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

07:20:00 00:03:44 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Gavottes Raymond Leppard English Chamber Orchestra EMI 65732

07:30:00 00:04:03 Sergei Rachmaninoff Paraphrase on Kreisler's 'Liebesleid' Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

07:32:00 00:03:14 Frank Bridge Cherry Ripe William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

07:40:00 00:04:30 Franz Joseph Haydn Finale from Trumpet Concerto English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

07:45:00 00:03:44 Nikolai Medtner Fairy Tale in E flat major Op 26 Donna Lee, piano Azica 71220

07:50:00 00:03:36 Arthur Foote Suite for Strings: Praeludium Op 63 Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

07:55:00 00:02:28 Anthony Holborne Almaine 'The Choise' Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

BBC NEWS

08:07:00 00:06:26 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in C major English Chamber Orchestra Raymond Leppard Peter-Lukas Graf, flute Brilliant 93290

08:15:00 00:07:33 Lukas Foss Salomon Rossi Suite Lukas Foss Brooklyn Philharmonic New World 375

08:20:00 00:01:44 Dan Visconti Nocturne from Lonesome Roads Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

08:22:00 00:01:36 Bohuslav Martinu Dumka No. 3 Lara Downes, piano Steinway 30016

08:30:00 00:04:20 Franz Schubert Finale from Violin Sonatina No. 1 Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

08:40:00 00:08:17 José Pablo Moncayo Huapango Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

08:51:00 00:02:13 Randy Newman Family Album: The Follies Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

08:55:00 00:05:36 Lionel Bart Selections from 'Oliver!' Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

09:05:00 00:17:38 Ottorino Respighi The Fountains of Rome Daniele Gatti St Cecilia Academy Orchestra Conifer 51292

09:27:00 00:04:53 Lalo Schifrin Mission Impossible: Suite Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:35:00 00:04:16 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 1 'Malagueña' Op 21 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

09:54:00 00:03:06 Léo Delibes Coppélia: Galop final Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

09:55:00 00:03:13 George Gershwin Prelude No. 2 'Blue Lullaby' John O'Conor, piano Telarc 80391

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:01:53 Frédéric Chopin Etude No. 1 in C major Op 10 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

10:02:00 00:03:30 Frédéric Chopin Etude No. 23 in A minor Op 25 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4795448

10:08:00 00:13:47 Johann Christian Bach Symphony in E Op 18 Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

10:25:00 00:05:32 H. Balfour Gardiner Shepherd Fennel's Dance Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

10:32:00 00:03:55 Franz Schubert The Twin Brothers: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

10:40:00 00:06:35 Ludwig van Beethoven Overture 'Name Day' Op 115 Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

10:48:00 00:02:03 Henry Purcell Amphitrion: Hornpipe Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

10:51:00 00:26:07 Manuel de Falla El amor brujo Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini Victoria de los Angeles, sop. EMI 64746

11:18:00 00:09:06 Robert Schumann Allegro in B minor Op 8 Maurizio Pollini, piano DeutGram 471370

11:29:00 00:09:15 Sir John Barbirolli Oboe Concerto after Corelli in A major City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553433

11:41:00 00:09:10 Johann Peter Emilius Hartmann Overture to 'Hakon Jarl' Op 40 Thomas Dausgaard Danish National Radio Sym DaCapo 224097

11:51:00 00:08:33 Rodion Shchedrin Concerto No. 1 for Orchestra 'Naughty Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553038

BBC NEWS

12:06:00 00:08:08 Daniel Auber Fra Diavolo: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

12:17:00 00:10:19 Franz Liszt Mephisto Waltz No. 1 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:30:00 00:03:30 Morton Gould Folk Suite: Overture David Amos London Symphony Harm Mundi 906010

12:36:00 00:03:50 Traditional Shenandoah Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

12:42:00 00:10:07 Alexander Glazunov Mazurka-Obéreque in D major Abbey Road Ensemble Lawrence Foster Itzhak Perlman, violin EMI 55475

12:53:00 00:07:37 Emile Waldteufel Waltz 'The Skaters' Op 183 Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:02:00 00:40:09 Alexander Zemlinsky Die Seejungfrau Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 417450

13:45:00 00:16:25 Richard Strauss Don Juan Op 20 Lorin Maazel Cleveland Orchestra CBS 44909

14:02:00 00:02:46 George Gershwin Promenade 'Walking the Dog' Cincinnati Pops Orchestra John Morris Russell Jonathan Gunn, clarinet FanfareCin 4

14:05:00 00:02:47 Arthur Pryor The Whistler and His Dog Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

14:10:00 00:15:51 Charles Gounod Faust: Ballet Music Sir Georg Solti Orch of the Royal Opera House Decca 4785437

14:30:00 00:11:12 Antonio Casimir Cartellieri Symphony No. 2 in E flat major Gernot Schmalfuss Evergreen Symphony Orchestra CPO 777667

14:43:00 00:10:32 Frédéric Chopin Scherzo No. 4 in E major Op 54 Yundi, piano DeutGram 3887

14:55:00 00:04:39 Franz Schmidt Notre Dame: Intermezzo Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 88103

15:01:00 00:20:14 Frederick S. Converse The Mystic Trumpeter JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559116

15:24:00 00:06:14 Béla Bartók Romanian Folk Dances Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415668

15:32:00 00:03:56 Claude Debussy Valse romantique Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

15:40:00 00:04:40 Jules Massenet Suite No. 7: At the Tavern Jean-Yves Ossonce New Zealand Symphony Naxos 553125

15:46:00 00:08:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 22 in C major Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

15:56:00 00:02:01 Léo Delibes Sylvia: Pizzicato Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

15:58:00 00:04:15 George Gershwin Porgy and Bess: I Loves You, Porgy Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:03:20 Irving Berlin Blue Skies Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

16:12:00 00:12:10 Sergei Rachmaninoff Vivace from Piano Concerto No. 1 Op 1 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

16:27:00 00:03:47 Nino Rota The Godfather Part 2: Main Title John Williams London Symphony Sony 62788

16:35:00 00:03:40 Robert Schumann Scherzo from Piano Quartet Op 47 Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

16:41:00 00:08:17 George Frideric Handel Selections from 'Terpsichore' Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

16:52:00 00:02:55 Harold Arlen The Wizard of Oz: Over the Rainbow Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

16:57:00 00:02:22 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Oriental Procession Op 51 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

17:05:00 00:04:59 Emmanuel Chabrier L'étoile: Overture Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

17:13:00 00:10:39 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

17:26:00 00:07:48 Johann Peter Emilius Hartmann The Raven: Overture Ole Schmidt Odense Symphony DaCapo 226047

17:40:00 00:04:36 Frédéric Chopin Waltz No. 3 in A minor Op 34 Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190

17:46:00 00:03:40 Frédéric Chopin Etude No. 3 in E major Op 10 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4795448

17:52:00 00:02:55 Frederick S. Converse Serenade Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

17:57:00 00:02:15 Alexander Borodin Prince Igor: Dance of the Polovetsian Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1029

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:17:55 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 1 Op 1 Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

18:29:00 00:04:13 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2009

18:35:00 00:02:40 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Non so più Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Isabel Leonard, mezzo-soprano MAA 2009

18:40:00 00:13:14 Nikolai Medtner Sonata Reminiscenza in A minor Op 38 Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

18:55:00 00:03:59 Wolfgang Amadeus Mozart The Impresario: Overture George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:20:27 Franz Joseph Haydn Sinfonia Concertante in B flat major Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Marieke Blankestijn, violin; William Conway, cello; Douglas Boyd, oboe; Matthew Wilkie, bassoon DeutGram 4778117

19:24:00 00:31:44 Franz Schubert Symphony No. 6 in C major Thomas Zehetmair Royal Northern Sinfonia Avie 2224

19:58:00 00:00:50 George Frideric Handel Almira: Rigaudon Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901852

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:10:30 Paul Dukas The Sorcerer's Apprentice Kent Nagano Montreal Symphony Decca 4830396

20:15:00 00:12:15 Wolfgang Amadeus Mozart Variations on 'Ah, vous dirai-je, Maman' in C major Janina Fialkowska, piano Atma 2532

20:29:00 00:26:45 Sergei Prokofiev Peter and the Wolf Op 67 BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier David Attenborough, narrator BBC 94

20:55:00 00:04:56 Antonín Dvorák Czech Suite: Romance Op 39 Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:03:00 00:19:45 Ottorino Respighi Three Botticelli Pictures James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 2

21:24:00 00:11:57 Frederick S. Converse Flivver Ten Million JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559116

21:38:00 00:06:48 Frédéric Chopin Nocturne No. 8 in D flat major Op 27 Leon Fleisher, piano Vanguard 1551

21:47:00 00:03:52 Franck Krawczyk Lacrimosa Laurence Equilbey Accentus Chamber Choir Naïve 4947

21:53:00 00:30:57 Max Bruch Scottish Fantasy Op 46 BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

22:26:00 00:20:39 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Quartet No. 1 in G minor Budapest String Quartet George Szell, piano; Members of Sony 86793

22:48:00 00:10:31 Alexander Borodin Prince Igor: Overture Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80039

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:06:33 Carl Philipp Emanuel Bach Andante from Piano Sonata in A Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459614

23:08:00 00:09:46 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Flute Concerto No. 1 English Chamber Orchestra Raymond Leppard Peter-Lukas Graf, flute Brilliant 93290

23:20:00 00:04:48 Frédéric Chopin Etude No. 19 in C sharp minor Op 25 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

23:24:00 00:10:10 Robert Schumann Adagio from Symphony No. 2 Op 61 Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

23:37:00 00:06:31 Sergei Rachmaninoff Andante from Piano Concerto No. 1 Op 1 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

23:43:00 00:10:18 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Elegie Op 55 Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

23:55:00 00:03:55 Heitor Villa-Lobos Suite populaire brésilienne: Mazurka- Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

23:56:00 00:02:30 Howard Hanson Slumber Song Lara Downes, piano Sono Lumin 92207