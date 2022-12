Program Guide 01-03-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:32:25 Luigi Cherubini Symphony in D major

Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999521

00:36:00 00:37:33 Johannes Brahms String Sextet No. 1 in B flat major Op 18

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

01:16:00 00:37:29 Dmitri Shostakovich Violin Concerto No. 1 in A minor Op 99

Oslo Philharmonic Orchestra Marek Janowski Hilary Hahn, violin Sony 89921

01:55:00 00:34:03 Claude Debussy La boîte à joujoux

Michael Tilson Thomas London Symphony Sony 48231

02:31:00 00:41:18 Paul Dukas Symphony in C major

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80515

03:14:00 00:29:12 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in A minor

Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

03:45:00 00:32:23 Robert Schumann Symphony No. 1 in B flat major Op 38

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

04:19:00 00:29:17 Leonard Bernstein Serenade after Plato's 'Symposium'

London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

04:50:00 00:20:04 John Rutter Suite Antique

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

05:12:00 00:15:04 Michael Haydn Symphony No. 30 in D major

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

05:20:00 00:05:11 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Youth of Britain

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

05:44:00 00:09:58 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 4

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430099

05:56:00 00:03:26 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: A Spin through Moscow

Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:02:58 John Dowland Come, heavy Sleep La Nef

Michael Slattery, tenor Atma 2650

06:15:00 00:08:48 Carl Maria von Weber Invitation to the Dance Op 65

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Stephen Geber, cello Decca 430201

06:25:00 00:06:46 Mauro Giuliani Rondo from Guitar Concerto No. 1 Op 30

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Pepe Romero, guitar Philips 4788977

06:30:00 00:03:43 Antonio Vivaldi Concerto alla rustica in G major

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62719

06:40:00 00:06:43 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Ballet des nations

Tempesta di Mare Chandos 805

06:46:00 00:03:43 Mikhail Ippolitov-Ivanov Procession of the Sardar

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

06:51:00 00:02:59 Charles Gounod Faust: Soldiers' Chorus

London Symphony Richard Hickox Men of; London Symphony Chorus MCA 25877

06:55:00 00:02:25 Jaime Teixidor Pasodoble "Amparita Roca"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

07:05:00 00:05:24 Iosif Ivanovici Waltz 'Danube Waves'

István Bogár Budapest Strauss Ensemble Naxos 550900

07:10:00 00:06:28 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 1 Op 23

St Petersburg Philharmonic Yuri Temirkanov Denis Matsuev, piano RCA 700233

07:17:00 00:04:42 George Frideric Handel Minuet & Gavotte from Concerto Grosso Op 3

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Erato 94354

07:23:00 00:03:30 Gioacchino Rossini Galop from 'William Tell' Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

07:25:00 00:01:56 Hans Christian Lumbye Galop 'Salute to August Bournonville'

Giordano Bellincampi Tivoli Symphony Orchestra MarcoPolo 223743

07:30:00 00:04:54 Nicolas Chédeville Allegro from Flute Sonata Op 13

Gary Schocker, flute; Jason Vieaux, guitar Azica 71230

07:40:00 00:09:32 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 1 Prelude

George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

07:51:00 00:02:39 Traditional Shaker Hymn 'Not One Sparrow is Forgotten'

Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

07:55:00 00:02:51 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Music Box Waltz

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

07:59:00 00:00:43 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 8 in F

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

08:07:00 00:06:06 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Overture

Evgeny Svetlanov Russian State Symphony RCA 68406

08:15:00 00:08:03 George Frideric Handel Concerto Grosso in G major Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

08:27:00 00:06:53 Andrea Luchesi Piano Sonata in G

Roberto Plano, piano Concerto 2069

08:39:00 00:08:03 Ludwig van Beethoven Allegretto from Symphony No. 7 Op 92

Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4795448

08:48:00 00:02:02 Johann Sebastian Bach Siciliano from Flute Sonata No. 2

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

09:02:00 00:17:36 Johann Sebastian Bach Partita No. 4 in D major

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

09:21:00 00:06:40 Jean Sibelius Cortège

Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

09:30:00 00:10:18 Benjamin Britten Gloriana: Courtly Dances

André Previn Royal Philharmonic Telarc 80126

09:41:00 00:04:16 Antonín Dvorák Bagatelle No. 5 Op 47

Takács Quartet Gábor Ormai, harmonium Decca 430077

09:48:00 00:03:40 Padre Antonio Soler Sonata No. 13 in G major

Martina Filjak, piano Naxos 572515

09:53:00 00:07:07 Béla Bartók Suite No. 1: Finale Op 3

Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:40 George Frideric Handel Alceste: Grand Entrée

Trevor Pinnock English Concert Archiv 419219

10:04:00 00:02:46 George Frideric Handel Xerxes: Largo 'Ombra mai fu'

Paris Orchestral Ensemble John Nelson Stephanie Blythe, mezzo VirginClas 45475

10:09:00 00:13:08 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 13 in E flat major Op 27

HJ Lim, piano EMI 64952

10:24:00 00:06:06 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tsar's Bride: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

10:31:00 00:03:36 Sergei Prokofiev Scherzo from Violin Concerto No. 1 Op 19

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 59

10:39:00 00:07:25 Nikolai Miaskovsky Andante from Cello Sonata No. 2 Op 81

Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

10:48:00 00:02:01 Frédéric Chopin Mazurka No. 11 in E minor Op 17

Yundi, piano Mercury 4812443

10:51:00 00:26:26 Moritz Moszkowski From Foreign Lands Op 23

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

11:18:00 00:07:48 Alberto Ginastera Danzas Argentinas Op 2

Orli Shaham, piano OberlinMus 1604

11:28:00 00:08:07 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in G major

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901711

11:39:00 00:10:42 Francesco Maria Veracini Orchestral Suite No. 6 in B flat

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 439937

11:51:00 00:07:34 Max Bruch Finale from Violin Concerto No. 1 Op 26

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4793449

12:06:00 00:06:41 Gaetano Donizetti Don Pasquale: Overture

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

12:15:00 00:09:41 Luigi Cherubini The Portuguese Hotel: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

12:25:00 00:04:08 Alexander Glazunov Raymonda: Valse fantastique

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

12:31:00 00:03:22 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Frolic

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

12:37:00 00:05:23 Maurice Ravel Jeux d'eau

Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

12:46:00 00:11:05 Johann Strauss Jr Indigo and the 40 Thieves: Ballet Music

Johannes Wildner Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223247

12:57:00 00:01:32 Francis Poulenc Intermezzo No. 1 in C major

Pascal Rogé, piano Decca 425862

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:37:30 Johannes Brahms Symphony No. 4 in E minor Op 98

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

13:40:00 00:16:46 Richard Strauss Horn Concerto No. 1 in E flat major Op 11

Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Dale Clevenger, horn Teldec 23913

13:57:00 00:03:03 Johann Strauss Jr Nightingale Polka Op 222

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:27 Ron Goodwin Frenzy: Prelude

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1094

14:04:00 00:02:23 Bernard Herrmann On Dangerous Ground: The Death Hunt

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81264

14:08:00 00:12:39 Alberto Ginastera Guitar Sonata Op 47

Jason Vieaux, guitar OberlinMus 1604

14:23:00 00:11:23 Felix Mendelssohn String Symphony No. 6 in E flat major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

14:36:00 00:15:56 Johann Nepomuk Hummel Theme & Variations in F major Op 97

London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Chandos 9886

14:54:00 00:06:02 Mikhail Glinka Kamarinskaya

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

15:02:00 00:17:34 Alexander Borodin Symphony No. 3 in A minor

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

15:21:00 00:08:37 Lars-Erik Larsson Lyric Fantasy Op 54

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

15:32:00 00:03:49 George Frideric Handel Aria No. 1

Empire Brass Telarc 80344

15:39:00 00:06:07 William Boyce Solomon: Overture

Roy Goodman Parley of Instruments Hyperion 66378

15:46:00 00:09:07 John Ireland Epic March

Richard Hickox London Symphony Chandos 8879

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: The Productive Mr. Donizetti and Mr. Williams

15:58:00 00:04:21 John Williams Olympic Fanfare & Theme

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

16:06:00 00:03:01 Alberto Ginastera Danzas Argentinas: Danza del gaucho

Orli Shaham, piano OberlinMus 1604

16:12:00 00:11:52 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 98

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

16:27:00 00:05:51 Howard Shore The Lord of the Rings: The Fellowship

Nic Raine City of Prague Philharmonic Silva 1160

16:34:00 00:05:19 Dmitri Kabalevsky Finale from Piano Concerto No. 3 Op 50

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

16:41:00 00:07:47 Richard Rodgers Carousel: Waltz

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

16:48:00 00:02:58 Alberto Ginastera Scherzo from Guitar Sonata Op 47

Jason Vieaux, guitar OberlinMus 1604

16:56:00 00:03:11 Leos Janácek Idyll for Strings: Scherzo & Trio

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

17:05:00 00:05:06 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 2 in A minor Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

17:13:00 00:11:02 Samuel Wesley Symphony in D major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

17:27:00 00:08:10 Johan Wagenaar Amphitrion Overture Op 45

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

17:40:00 00:05:08 John Johnson Lute Duet 'Greensleeves'

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

17:46:00 00:03:41 Anonymous Lute Duet 'Le rossignol'

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

17:52:00 00:02:09 Marin Marais Alcyone: Sailors' March & Two Airs from Act 3

Tempesta di Mare Chandos 805

17:55:00 00:04:07 Ernö Dohnányi Rondo from Serenade for Strings Op 10

Dmitry Sitkovetsky NES Chamber Orchestra Nonesuch 79545

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:21:58 Antonín Dvorák Symphonic Variations Op 78

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

18:33:00 00:04:17 John Rutter New Year

Royal Philharmonic John Rutter Cambridge Singers Collegium 133

18:39:00 00:02:17 Benjamin Britten A New Year Carol

Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir; Simon Johnson, organ Decca 4789225

18:44:00 00:09:29 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Overture

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

18:55:00 00:04:10 Carl Maria von Weber Finale from Piano Sonata No. 4 Op 70

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:05 Robert Schumann Overture, Scherzo and Finale Op 52

Thomas Dausgaard Swedish Chamber Orchestra Bis 1569

19:21:00 00:34:04 Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in A minor Op 56

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80184

19:56:00 00:02:45 Domenico Scarlatti Sonata in G major

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:23:29 Max Bruch Violin Concerto No. 1 in G minor Op 26

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Janine Jansen, violin Decca 7260

20:27:00 00:04:20 Léo Delibes Sylvia: The Huntresses

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

20:33:00 00:23:57 Franz Joseph Haydn Symphony No. 82 in C major

Yehudi Menuhin Menuhin Festival Orchestra EMI 69383

20:51:00 00:07:48 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 5 Op 76

Witold Rowicki London Symphony Philips 4788977

20:57:00 00:01:51 Jean-François Dandrieu Rondeau

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: The Productive Mr. Donizetti and Mr. Williams

21:03:00 00:20:52 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 33 in B flat major

Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

21:26:00 00:12:52 Sir Edward Elgar Introduction & Allegro for Strings Op 47

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463265

21:41:00 00:03:31 Adrian Munsey The Distance Between La Pietà

Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8737

21:46:00 00:05:22 John Field Nocturne No. 6 in F major

Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

21:53:00 00:25:16 Alberto Ginastera Harp Concerto Op 25

Oberlin Symphony Orchestra Raphael Jiménez Yolanda Kondonassis, harp OberlinMus 1604

22:20:00 00:31:04 Peter Tchaikovsky Serenade for Strings in C major Op 48

East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

22:53:00 00:05:43 Antonín Dvorák Legend No. 4 in C major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:09:50 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 27 Op 20

Angeles Quartet Decca 4783695

23:11:00 00:09:45 Ludwig van Beethoven Adagio from String Quartet No. 10 Op 74

Cleveland Quartet Telarc 80351

23:24:00 00:03:18 Alberto Ginastera Danzas Argentinas: Danza de la moza

Orli Shaham, piano OberlinMus 1604

23:27:00 00:09:47 Keith Jarrett Adagio for Oboe & Strings

Fairfield Orchestra Thomas Crawford Marcia Butler, oboe ECM 1450

23:39:00 00:06:03 Phil Cunningham The Gentle Light That Wakes Me

Nicola Benedetti, violin; Aly Bain, fiddle; Phil Cunningham, piano DeutGram 21290

23:45:00 00:09:15 Béla Bartók Andante tranquillo from Violin Concerto

Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

23:55:00 00:04:11 Antonín Dvorák Lasst mich allein Op 82

Alisa Weilerstein, cello; Anna Polonsky, piano Decca 19765

23:56:00 00:03:04 Armas Järnefelt Berceuse

Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Mats Zetterqvist, violin; Mats Rondin, cello Sony 46668