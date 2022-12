Program Guide 01-02-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:28:47 Franz Joseph Haydn Symphony No.104 in D major Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 4785437

00:33:00 00:20:03 Leo Sowerby Theme in Yellow Paul Freeman Czech National Symphony Cedille 33

00:55:00 00:48:50 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 15 in B flat major Jeffrey Tate English Chamber Orchestra EMI 69823

01:46:00 00:17:30 Eric Whitacre When David Heard Eric Whitacre Eric Whitacre Singers Decca 16636

02:06:00 00:50:22 Michael Praetorius Dances from 'Terpsichore' New London Consort l'Oiseau 4759101

02:58:00 00:20:56 Sir Michael Tippett Fantasia Concertante on a Theme by Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 4756117

03:21:00 00:45:53 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 1 in D minor Op 13 Andrew Litton Royal Philharmonic VirginClas 90830

04:09:00 00:32:20 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 2 in F minor Op 21 Berlin State Orchestra Andris Nelsons Daniel Barenboim, piano DeutGram 15387

04:43:00 00:29:04 Edward Burlingame Hill Symphony No. 4 in E flat major Op 47 Peter Bay Austin Symphony Bridge 9443

05:14:00 00:15:31 Amy Beach Les rêves de Colombine Op 65 Virginia Eskin, piano Northeastn 223

05:32:00 00:05:31 Tomaso Albinoni Concerto for Strings in A major Op 5 Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 663

05:38:00 00:12:13 Claude Arrieu Dixtuor for Winds & Brass Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

05:51:00 00:03:46 Wolfgang Amadeus Mozart Ave verum corpus Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Amsterdam Baroque Choir Erato 10705

05:55:00 00:03:49 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 1 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:52 Antonín Dvorák Moderato from Serenade for Strings Op 22 Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

06:15:00 00:06:05 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Chaconne Les Délices Délices 2013

06:23:00 00:03:38 Adolph von Henselt Scherzo in B minor Op 9 Rüdiger Steinfatt, piano Schwann 310023

06:30:00 00:03:42 Antonio Salieri Cublai Overture Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

06:40:00 00:08:05 Ambroise Thomas Raymond: Overture Charles Dutoit Montreal Symphony Decca 421527

06:48:00 00:05:32 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #24 Op 20 Angeles Quartet Decca 4783695

06:55:00 00:02:01 John N. Klohr Billboard March Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:02:00 00:06:08 Emmanuel Chabrier España Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

07:10:00 00:08:56 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quartet No. 17 Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

07:20:00 00:02:33 John Lennon/Paul McCartney And I Love Her Milos Karadaglic, guitar; Chris Hill, double bass Mercury 24425

07:25:00 00:02:19 John Lennon/Paul McCartney All My Loving Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

07:29:00 00:03:23 Ermanno Wolf-Ferrari School for Fathers: Intermezzo Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

07:33:00 00:01:43 George Gershwin Porgy and Bess: Oh, I Can't Sit Down New York Philharmonic Zubin Mehta New York Choral Artists Teldec 46318

07:38:00 00:04:48 Felix Mendelssohn War March of the Priests Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61843

07:44:00 00:05:26 Claude Bolling Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano: Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

07:51:00 00:03:46 Sir Edward Elgar Lux aeterna ["Nimrod"] Voces8 Decca 22601

07:55:00 00:02:25 Pablo de Sarasate Gavota de Mignon Op 16 Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano Canary 7

08:07:00 00:07:08 Franz Joseph Haydn Allegro from Symphony No. 31 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 430082

08:15:00 00:09:57 Aram Khachaturian Gayaneh: Three Dances John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

08:27:00 00:06:35 Johann Sebastian Bach Cantata No. 42: Sinfonia Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

08:40:00 00:07:31 Paul Hindemith Turandot Scherzo from 'Symphonic Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

08:48:00 00:05:06 Mily Balakirev Paraphrase on Glinka's 'The Lark' Michael Lewin, piano Sono Lumin 92103

08:55:00 00:04:55 Cole Porter Anything Goes: Overture John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

09:05:00 00:17:07 George Gershwin Rhapsody in Blue Los Angeles Philharmonic Leonard Bernstein Leonard Bernstein, piano DeutGram 4776352

09:27:00 00:05:26 Bernard Herrmann The Snows of Kilimanjaro: Memory Waltz John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

09:35:00 00:07:30 Peter Tchaikovsky Finale from Serenade for Strings Op 48 East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

09:45:00 00:06:50 Eric Whitacre Her Sacred Spirit Soars Eric Whitacre Eric Whitacre Singers Decca 16636

09:55:00 00:03:47 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 1 in C major Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:20 John Lennon/Paul McCartney Come Together Milos Karadaglic, guitar; Chris Hill, double bass Mercury 24425

10:04:00 00:02:29 John Lennon/Paul McCartney Eleanor Rigby Chamber Ensemble Christopher Austin Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

10:08:00 00:12:26 Franz Schreker Ein Tanzspiel Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

10:21:00 00:03:31 John Stanley Trumpet Voluntary English Chamber Orchestra Anthony Newman Wynton Marsalis, trumpet Sony 66244

10:25:00 00:07:35 John Knowles Paine Scherzo from Symphony No. 1 Op 23 Zubin Mehta New York Philharmonic New World 374

10:38:00 00:04:14 Kara Karayev Seven Beauties: Procession Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

10:44:00 00:03:25 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Rigaudon Carlton Woods Blue Water Chamber Orchestra Blue Water 2010

10:50:00 00:26:19 Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A major Op 90 Lorin Maazel Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

11:19:00 00:07:03 Ludwig van Beethoven Variations on the 'Turkish March' Op 76 Emil Gilels, piano EMI 69509

11:28:00 00:09:57 Charles Tomlinson Griffes Poem for Flute & Orchestra The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

11:40:00 00:08:13 Franz von Suppé The Queen of Spades: Overture Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

11:50:00 00:07:53 Sergei Rachmaninoff Finale from Piano Concerto No. 1 Op 1 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

12:06:00 00:08:21 Mily Balakirev Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18 Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

12:15:00 00:08:06 Johann Strauss Jr Waltz "Fairy Tales from the Orient" Op 444 Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:26:00 00:03:37 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 2 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

12:31:00 00:02:30 John Lennon/Paul McCartney Blackbird Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

12:38:00 00:04:32 Ottorino Respighi The Birds: The Cuckoo John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

12:45:00 00:10:02 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

12:56:00 00:03:01 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Gavotte Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:37:07 Mily Balakirev Symphony No. 2 in D minor Igor Golovschin Russian State Symphony Naxos 550793

13:38:00 00:18:52 Peter Tchaikovsky Variations on a Rococo Theme Op 33 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Mstislav Rostropovich, cello DeutGram 4795448

13:58:00 00:01:34 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Rondeau Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gonzalo X. Ruiz, oboe Avie 2171

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:32 John Lennon/Paul McCartney Michelle Milos Karadaglic, guitar; Steven Isserlis, cello Mercury 24425

14:03:00 00:02:46 John Lennon/Paul McCartney Here, There and Everywhere Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

14:08:00 00:14:22 George Frideric Handel Organ Concerto No. 4 in F major Op 4 Brandenburg Consort Roy Goodman Paul Nicholson, organ Hyperion 67291

14:24:00 00:11:13 Maurice Ravel La valse Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

14:37:00 00:16:25 Ignaz Pleyel Symphony in D major Op 3 Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999759

14:55:00 00:05:17 Isaac Albéniz Iberia: Triana Yuja Wang, piano DeutGram 16606

15:24:00 00:04:51 Silvius Leopold Weiss Presto Alexandre Lagoya, guitar Erato 45692

15:29:00 00:03:45 Richard Wagner The Flying Dutchman: Spinning Chorus Dresden State Orchestra Silvio Varviso Dagmar Pecková, soprano; Women of the; Leipzig Radio Chorus Philips 422410

15:38:00 00:02:32 Richard Wagner The Flying Dutchman: Sailors' Chorus Dresden State Orchestra Silvio Varviso Men of; Leipzig Radio Chorus Philips 422410

15:41:00 00:05:53 Paul Gilson Sailors' Dances Alexander Rahbari Brussels Philharmonic MarcoPolo 223418

15:49:00 00:08:02 Franz Schubert Finale from Symphony No. 2 Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

15:58:00 00:04:55 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 8 'Habanera' Op 26 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Wagner's "Shaggy Dog" Story

16:06:00 00:02:46 John Lennon/Paul McCartney Here, There and Everywhere Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

16:10:00 00:11:09 Richard Wagner The Flying Dutchman: Overture George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

16:27:00 00:06:04 Victor Young Bright Leaf: Prelude William Stromberg Moscow Symphony Naxos 573368

16:37:00 00:04:35 Edward MacDowell Suite No. 1: Forest Spirits Op 42 Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

16:43:00 00:07:46 Ignaz Moscheles Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 64 Tasmanian Symphony Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 67430

16:53:00 00:03:09 John Rutter Wild Wood Carol City of London Sinfonia John Rutter Gerald Finley, baritone; Cambridge Singers Collegium 121

16:57:00 00:03:14 Carl Maria von Weber Momento capriccioso Op 12 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

17:05:00 00:05:08 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Bergamasca Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

17:11:00 00:12:54 Gustav Holst St. Paul's Suite Op 29 Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9270

17:26:00 00:06:21 Eric Whitacre i thank you God for this most amazing Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 559677

17:36:00 00:04:27 Claude Debussy Arabesque No. 1 in E major Simon Trpceski, piano EMI 272

17:43:00 00:03:04 Claude Debussy Arabesque No. 2 in G major Simon Trpceski, piano EMI 272

17:47:00 00:06:25 Léo Delibes Coppélia: Prélude & Mazurka Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

17:54:00 00:04:40 Peter Tchaikovsky Coronation March in D major Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80541

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:47 Benjamin Britten A Simple Symphony Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

18:29:00 00:04:08 Peter Warlock Bethlehem Down Gavin Sutherland City of Prague Philharmonic Naxos 557099

18:35:00 00:03:32 Frank Bridge Sally in our Alley William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

18:41:00 00:12:33 Sir Edward Elgar Serenade for Strings in E minor Op 20 Carlton Woods Blue Water Chamber Orchestra Blue Water 2010

18:52:00 00:07:01 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in D major Op 9 Collegium Musicum 90 Simon Standage Anthony Robson, oboe; Catherine Latham, oboe Chandos 610

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:05 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 1 in B flat major English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin Avie 2058

19:22:00 00:31:08 Johannes Brahms Serenade No. 2 in A Op 16 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

19:56:00 00:02:52 Frédéric Chopin Prelude No. 13 in F sharp major Op 28 Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:18:11 Ottorino Respighi The Birds Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

20:22:00 00:06:52 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Violin & Orchestra in B flat major Philharmonia Orchestra Thomas Zehetmair Thomas Zehetmair, violin Teldec 46448

20:31:00 00:26:03 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93 Rafael Kubelik Cleveland Orchestra DeutGram 459463

20:56:00 00:02:50 Antonín Dvorák Humoresque No. 4 Op 101 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Wagner's "Shaggy Dog" Story

21:04:00 00:20:56 Sir Michael Tippett Fantasia Concertante on a Theme by Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 4756117

21:27:00 00:11:49 Eric Whitacre The River Cam London Symphony Eric Whitacre Julian Lloyd Webber, cello Decca 16636

21:41:00 00:02:32 Eric Whitacre This Marriage Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 559677

21:46:00 00:09:56 William Lloyd Webber Serenade for Strings Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9595

21:56:00 00:31:36 Jean Sibelius Symphony No. 5 in E flat major Op 82 Sir Simon Rattle Philharmonia Orchestra EMI 64737

22:30:00 00:22:00 Mily Balakirev Tamara Kent Nagano Montreal Symphony Decca 4830396

22:54:00 00:04:29 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Danse Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

22:56:00 00:03:41 Gabriel Fauré Sicilienne Op 78 Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe d'amore Decca 4782564

QUIET HOUR

23:02:00 00:04:39 Mily Balakirev Etude-idylle "In the Garden" in D flat Olga Kern, piano Harm Mundi 907399

23:06:00 00:12:17 Jean Roger-Ducasse Interlude from "Au jardin de Marguerite" Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223641

23:21:00 00:09:12 Charles Ives Adagio cantabile from Symphony No. 2 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

23:30:00 00:08:45 Philip Glass Violin Concerto: Second movement Vienna Philharmonic Christoph von Dohnányi Gidon Kremer, violin DeutGram 4795448

23:41:00 00:07:59 E. J. Moeran Lonely Waters Ulster Orchestra JoAnn Falletta Rebekah Coffey, soprano Naxos 573034

23:48:00 00:05:59 Eric Whitacre Water Night Eric Whitacre London Symphony Decca 16636

23:55:00 00:04:51 Claude Debussy Rêverie Pascal Rogé, piano Decca 4785437

23:56:00 00:02:31 Antonín Dvorák Cypress No. 9 Cypress String Quartet Avie 2275