Program Guide 12-30-2016

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:16:15 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: Suite Op 33 Walter Weller London Philharmonic Decca 4785437

00:20:00 00:31:42 Wolfgang Amadeus Mozart Clarinet Quintet in A major Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

00:54:00 00:34:29 Édouard Lalo Symphonie espagnole Op 21 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

01:30:00 00:32:11 Dmitri Kabalevsky Piano Concerto No. 1 in A minor Op 9 NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

02:04:00 00:26:06 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 3 in D major Op 18 Cypress String Quartet Avie 2348

02:32:00 01:06:19 Anton Bruckner Symphony No. 7 in E major Daniel Barenboim Berlin State Orchestra DeutGram 4790320

03:40:00 00:20:11 Antonín Kraft Cello Concerto in C major Op 4 Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Anner Bylsma, cello DHM 7757

04:02:00 00:24:00 Gordon Jacob Mam'zelle Angot: Highlights Anatole Fistoulari Orch of the Royal Opera House Decca 4785437

04:28:00 00:22:11 Alan Hovhaness Sonata for Harp & Guitar Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

04:52:00 00:36:50 Johannes Brahms Symphony No. 2 in D Op 73 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

05:31:00 00:04:00 Sir Edward Elgar La Capricieuse Op 17 Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

05:44:00 00:07:44 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

05:54:00 00:04:24 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Sous-bois Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:02:46 Erik Satie Gymnopédie No. 3 Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137

06:12:00 00:11:06 Johann Strauss Jr Waltz 'Tales from the Vienna Woods' Op 325 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

06:30:00 00:04:42 Carl Nielsen Menuett from Wind Quintet Op 43 Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849

06:31:00 00:04:10 Manuel de Falla El amor brujo: Ritual Fire Dance Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony MCA 25887

06:40:00 00:08:52 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 2 Op 73 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

06:51:00 00:03:49 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Gavotte Pinchas Zukerman National Arts Centre Orchestra Analekta 8783

06:58:00 00:02:17 John Philip Sousa March 'Ancient and Honorable Artillery Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:06:03 Frederick Loewe Gigi: Suite Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

07:10:00 00:07:18 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Ballet Music Slovak Radio Symphony Johannes Wildner Bratislava City Choir MarcoPolo 223247

07:20:00 00:03:17 Domenico Scarlatti Sonata in C major Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

07:25:00 00:02:22 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Air Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

07:30:00 00:03:48 Sir Arnold Bax Russian Suite: In a Vodka Shop Bryden Thomson London Philharmonic Chandos 8669

07:33:00 00:01:41 Gustav Holst Japanese Suite: Dance of the Wolves Op 33 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

07:40:00 00:06:07 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento for String Trio Albers Trio Tre Sorell 2010

07:48:00 00:05:59 Franz Lehár The Count of Luxemburg: Waltzes Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

07:55:00 00:02:45 Johann Strauss Furioso Galop Op 114 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

07:57:00 00:01:39 Fritz Kreisler Toy Soldier's March James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

08:15:00 00:09:44 Johann Strauss Jr Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314 Bridget Reischl Oberlin Symphony Orchestra Oberlin 61

08:30:00 00:03:50 Felix Mendelssohn Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 49 Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

08:33:00 00:01:46 Leroy Anderson The Typewriter Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

08:40:00 00:09:19 Tomaso Albinoni Concerto à 6 for Trumpet & Winds in C major Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

08:51:00 00:03:44 Guy Ropartz Serenade for Strings Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

08:55:00 00:04:23 John Williams Star Wars: Princess Leia's Theme Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

09:05:00 00:13:53 Dmitri Kabalevsky The Comedians Suite Op 26 Wolfgang Sawallisch Bavarian State Orchestra EMI 63893

09:21:00 00:05:38 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in G major Andrew Parrott Taverner Players EMI 54208

09:29:00 00:07:44 Franz Waxman Sunset Boulevard: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

09:41:00 00:07:22 John Field Rondeau in A flat major London Mozart Players Matthias Bamert Míceál O'Rourke, piano Chandos 9534

09:45:00 00:08:53 Johann Strauss Jr Waltz 'Danube Maidens' Op 427 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:01:30 Aaron Copland Sentimental Melody Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

10:03:00 00:02:04 Paul Miersch Pleasant Memories Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

10:07:00 00:11:22 Václav Pichl Symphony in C major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9740

10:20:00 00:11:34 Johann Christian Bach Symphony in D Op 18 Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

10:33:00 00:03:54 Gustav Holst The Planets: Mercury Op 32 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

10:41:00 00:04:43 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

11:25:00 00:09:17 Antonio Vivaldi Concerto for Violin & Cello in B flat major National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Pinchas Zukerman, violin; Amanda Forsyth, cello Analekta 8783

11:36:00 00:09:06 Camille Saint-Saëns Barcarolle in F major Op 108 Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano; Members of Naxos 572904

11:49:00 00:07:46 Carl Friedrich Abel Symphony in E flat Op 17 Anthony Halstead Hanover Band CPO 999214

12:07:00 00:08:16 George Frederick Bristow Rip Van Winkle: Overture Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia New World 80768

12:17:00 00:08:04 Louis Moreau Gottschalk Grand Tarantelle Op 67 Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

12:27:00 00:03:03 Joseph Hellmesberger Jr Valse espagnole Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:31:00 00:03:45 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Overture Op 112 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

12:38:00 00:03:34 Claude Debussy Suite bergamasque: Passepied Vassily Primakov, piano Bridge 9350

12:43:00 00:10:02 Franz Schubert Scherzo from Symphony No. 9 Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

12:55:00 00:04:01 Antonín Dvorák American Suite: Allegretto Op 98 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 01:03:56 Anton Bruckner Symphony No. 7 in E major Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430841

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:06:00 00:01:44 Fritz Kreisler Syncopation Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

14:08:00 00:02:53 John Philip Sousa With Pleasure Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

14:13:00 00:13:05 Georg Philipp Telemann Viola Concerto in G major National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Pinchas Zukerman, viola Analekta 8783

14:28:00 00:10:50 Jacques Offenbach Voyage dans la lune: Ballet of the Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

14:42:00 00:15:13 Igor Stravinsky Three Movements from 'Pétrouchka' Maurizio Pollini, piano DeutGram 4795448

14:57:00 00:01:35 Jerry Gray PEnnsylvania 6-5000 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

15:00:00 00:16:48 César Franck Symphonic Variations London Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Alicia de Larrocha, piano Decca 4785437

15:20:00 00:07:58 Johann David Heinichen Concerto Grosso in C Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

15:30:00 00:03:54 Pablo de Sarasate Zortzico 'Adiós Montañas Mías' Op 39 Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Gil Shaham, violin Canary 7

15:37:00 00:07:04 E. J. Moeran In the Mountain Country Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8639

15:45:00 00:09:03 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433548

15:58:00 00:03:03 Claude Debussy Petite Suite: Cortège Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

CLASSICAL MUSIC with Bill O'Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: A Lehar Premiere in Vienna

16:04:00 00:03:10 George Frideric Handel Solomon: Arrival of the Queen of Sheba Pinchas Zukerman National Arts Centre Orchestra Analekta 8783

16:09:00 00:10:02 Franz Joseph Haydn Divertimento for Winds in B flat major Quintett.Wien Nimbus 5479

16:21:00 00:05:11 Édouard Lalo Scherzo for Orchestra Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

16:29:00 00:07:38 Max Steiner All This and Heaven Too: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81272

16:38:00 00:05:20 Dmitri Kabalevsky Finale from Violin Concerto Op 48 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Gil Shaham, violin DeutGram 457064

16:45:00 00:02:36 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Folk Feast Op 97 Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

16:50:00 00:07:50 Luigi Cherubini Medea: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

16:58:00 00:01:33 Leo Tolstoy Waltz in F major Lera Auerbach, piano Bis 1502

17:03:00 00:08:03 George Frideric Handel Keyboard Suite No. 13 in B flat major Keith Jarrett, piano ECM 1530

17:06:00 00:02:12 Antonín Dvorák Romantic Pieces: Allegro appassionato Op 75 Caroline Goulding, violin; Danae Dörken, piano Ars Prod. 38536

17:14:00 00:04:27 Francesco Cilea L'Arlesiana: Lamento di Federico St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor Decca 15463

17:20:00 00:13:13 Jan Blockx Flemish Dances Alexander Rahbari Brussels Philharmonic MarcoPolo 223418

17:37:00 00:07:00 Aldemaro Romero Fuga con Pajarillo Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

17:45:00 00:03:47 Emmanuel Chabrier Ronde champêtre Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

17:54:00 00:05:06 Sir Edward Elgar The Crown of India: March Op 66 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Sheffield Philharmonic Chorus Chandos 10570

DINNER CLASSICS

18:08:00 00:11:58 George Frideric Handel Harp Concerto in B flat major Op 4 Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Maxine Eilander, harp Atma 2541

18:19:00 00:03:17 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 16 Empire Brass Telarc 80204

18:23:00 00:03:43 Jules Mouquet Suite for Winds: Aubade Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

18:26:00 00:13:05 Georg Philipp Telemann Viola Concerto in G major National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Pinchas Zukerman, viola Analekta 8783

18:46:00 00:14:20 Nikolai Rimsky-Korsakov Russian Easter Overture Op 36 Igor Markevitch London Symphony Philips 4788977

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:47 Benjamin Britten A Simple Symphony Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

19:22:00 00:34:01 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

19:57:00 00:02:06 François Couperin Suite No. 18: Le Tic-Toc-Choc Angela Hewitt, piano Hyperion 67440

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:04:33 Dmitri Kabalevsky Colas Breugnon: Overture Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

20:08:00 00:14:32 Franz Joseph Haydn Trumpet Concerto in E flat major English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 57497

20:25:00 00:29:40 Robert Schumann Piano Concerto in A minor Op 54 St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jan Lisiecki, piano DeutGram 4795327

20:55:00 00:04:13 Andrea Luchesi Piano Sonata in C [No. 3] Roberto Plano, piano Concerto 2069

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: A Lehar Premiere in Vienna

21:03:00 00:17:24 Dmitri Kabalevsky Piano Concerto No. 3 in D major Op 50 NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

21:22:00 00:11:51 Gerald Finzi Nocturne 'New Year Music' Op 7 Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 64721

21:36:00 00:12:03 Ottorino Respighi Pastorale afterTartini in C major National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Pinchas Zukerman, violin Analekta 8783

21:51:00 00:06:29 Frédéric Chopin Polonaise No. 4 in C minor Op 40 Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

21:56:00 00:03:16 Girolamo Frescobaldi Toccata ottava di durezze e ligature David Greilsammer, piano Sony 792969

22:57:00 00:02:32 Frédéric Chopin Prelude No. 4 in E minor Op 28 Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:00 00:08:48 Camille Saint-Saëns Andantino from Violin Concerto No. 3 Op 61 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

23:13:00 00:25:09 Anton Bruckner Adagio from Symphony No. 7 Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 417631

23:40:00 00:06:02 Johann Sebastian Bach Adagio from Concerto for Oboe & Violin National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Charles Hamann, oboe; Pinchas Zukerman, violin Analekta 8783

23:46:00 00:09:18 Henry Cowell Hymn and Fuguing Tune No. 10 Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Bert Lucarelli, oboe Koch Intl 7282

23:55:00 00:02:40 Johann Sebastian Bach Cantata No. 156: Sinfonia in F major Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4792479

23:57:00 00:02:50 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'I Call to Thee' Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342