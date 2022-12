Program Guide 12-29-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:21:58 Carl Philipp Emanuel Bach Oboe Concerto in E flat major English Concert Trevor Pinnock Paul Goodwin, oboe Archiv 431821

00:26:00 00:27:29 Felix Mendelssohn String Quartet No. 4 in E minor Op 44 Pacifica Quartet Cedille 82

00:55:00 01:05:58 Franz Liszt Twelve Transcendental Etudes Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

02:03:00 00:27:32 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande Suite Op 46 Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

02:33:00 00:35:01 Camille Saint-Saëns Symphony No. 3 in C minor Op 78 Seattle Symphony Ludovic Morlot Joseph Adam, organ SeattleSM 1002

03:10:00 00:39:21 Ernest Bloch America Seattle Symphony Gerard Schwarz Seattle Symphony Chorale Delos 3135

03:51:00 00:24:21 Edvard Grieg Old Norwegian Romance with Variations Op 51 Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

04:17:00 00:27:22 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 32 in C minor Op 111 Igor Levit, piano Sony 370387

04:46:00 00:25:23 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 11 in D major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

05:13:00 00:12:35 Jean-Marie Leclair Violin Concerto in B flat Op 10 Arion Baroque Orchestra Monica Huggett Monica Huggett, violin Atma 2143

05:28:00 00:07:00 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62 Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

05:46:00 00:09:04 Samuel Barber Andante from Violin Concerto Op 14 St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

05:56:00 00:03:10 William Kroll Banjo and Fiddle Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:04:16 Andrew York Sunburst Jason Vieaux, guitar Azica 71287

06:15:00 00:07:11 Jean Sibelius Finale from Violin Concerto Op 47 Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Hilary Hahn, violin DeutGram 4795448

06:22:00 00:03:55 Johann Sebastian Bach Allegro from Brandenburg Concerto No. 1 Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

06:27:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Procession of the Nobles Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

06:40:00 00:08:06 Franz Liszt Transcendental Etude No. 4 in D minor Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

06:51:00 00:03:06 Giuseppe Tartini Finale from Trumpet Concerto in D major English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Ole Edvard Antonsen, trumpet EMI 54897

06:55:00 00:03:12 John Philip Sousa March 'Minnesota' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:05:00 00:05:13 Franz Schubert Scherzo No. 1 in B flat major Maria João Pires, piano DeutGram 427769

07:10:00 00:07:59 Sergei Prokofiev Two Pushkin Waltzes Op 120 Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553624

07:20:00 00:02:11 Joseph Brackett Simple Gifts Dale Warland Dale Warland Singers; Linda Chatterton, flute; Jeffrey Van, guitar Gothic 49243

07:22:00 00:02:11 Sir Arnold Bax Oliver Twist: Fagin's Romp Kenneth Alwyn Royal Philharmonic Silva 1094

07:27:00 00:04:11 Johann Christian Bach La clemenza di Scipione: Overture Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

07:31:00 00:02:43 Peter Tchaikovsky Humoresque in G major Op 10 Stephen Hough, piano Hyperion 67043

07:40:00 00:10:10 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 6 Op 60 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

07:51:00 00:02:17 Giovanni Gabrieli Canzona Prima à 5 Canadian Brass Steinway 30008

07:55:00 00:03:11 Ludwig van Beethoven Scherzo from Septet Op 20 Berlin Philharmonic Octet Members of Philips 4788977

BBC NEWS

08:07:00 00:06:21 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Finale Op 43 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

08:15:00 00:04:20 Carl Maria von Weber Rondo from Bassoon Concerto Op 75 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Klaus Thunemann, bassoon Philips 432081

08:20:00 00:04:09 Sergei Rachmaninoff Aleko: Women's Dance Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

08:27:00 00:05:56 Sergei Taneyev Scherzo from Piano Quintet Op 30 Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Ilya Gringolts, violin; Nobuko Imai, viola; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

08:33:00 00:01:31 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: Pour, oh pour Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Nicholas Folwell, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

08:40:00 00:07:36 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 7 Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

08:47:00 00:04:41 Marin Marais The Bells of St. Genevieve 'La Sonnerie' Guildhall Strings RCA 61275

08:55:00 00:04:11 Harry Warren 42nd Street: 42nd Street Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:05:00 00:17:03 Muzio Clementi Symphony in B flat Op 18 Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9234

09:24:00 00:06:41 Gabriel Fauré Cantique de Jean Racine Op 11 City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 109

09:35:00 00:08:22 Frédéric Chopin Barcarolle in F sharp major Op 60 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255

09:45:00 00:04:22 Giuseppe Verdi Requiem: Dies irae & Tuba mirum Chicago Symphony Orchestra Riccardo Muti Chicago Symphony Chorus CSO Res 9011006

09:49:00 00:04:11 George Gershwin Variations on 'I Got Rhythm' CityMusic Cleveland Andrea Raffanini Kyung Sun Lee, violin CityMusic 1

09:54:00 00:05:17 Julius Fucik Florentine March Op 214 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

CLASSICAL MUSIC WITH JOHN SIMNA

10:02:00 00:02:31 Gabriel Fauré Dolly Suite: Dolly's Garden Op 56 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

10:05:00 00:02:52 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 5 in G minor Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

10:10:00 00:12:00 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in A major Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

10:23:00 00:07:02 Blas Galindo Sones de Mariachi Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

10:31:00 00:02:59 Franz Liszt Paganini Etude No. 5 in E major Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

10:38:00 00:04:54 Franz Liszt Transcendental Etude No. 8 in C minor Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

10:47:00 00:04:20 Léo Delibes Sylvia: The Huntresses Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

10:50:00 00:26:11 Ludwig van Beethoven Piano Quartet in E flat major Op 16 Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

11:20:00 00:08:58 Camille Saint-Saëns Phaëthon Op 39 Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

11:33:00 00:08:29 Wolfgang Amadeus Mozart Lucio Silla: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47014

11:43:00 00:08:19 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in C Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

11:53:00 00:02:04 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd Suite: Gavotte Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

12:07:00 00:08:01 Richard Wagner Das Rheingold: Entry of the Gods into José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

12:17:00 00:09:20 Johann Strauss Jr Waltz "Cries of Farewell" Op 179 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:28:00 00:03:00 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 1 Op 18 Yehudi Menuhin, violin; Robert Masters, violin; Cecil Aronowitz, viola; Ernst Wallfisch, viola; Maurice Gendron, cello Warner 1

12:32:00 00:04:49 Franz Liszt Paganini Etude No. 3 in G sharp minor Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

12:40:00 00:03:38 John Philip Sousa March 'The Liberty Bell' Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

12:46:00 00:08:07 Richard Strauss Neapolitan Folk Life from 'Aus Italien" Op 16 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

12:55:00 00:04:29 Nicolò Paganini Perpetual Motion Op 11 Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, cornet Sony 60804

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:42:51 Peter Tchaikovsky Symphony No. 5 in E minor Op 64 Jaap van Zweden Dallas Symphony Orchestra DSO Live 2009

13:44:00 00:13:13 Franz Liszt Fantasy on Beethoven's "The Ruins of Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67401

14:00:00 00:02:13 Wilhelm Peterson-Berger Flowers from Frösön: Song of Summer Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553115

14:02:00 00:05:04 Max von Schillings Dance of the Flowers Jan Stulen WDR Symphony Cologne CPO 999233

14:09:00 00:14:22 Michael Haydn Symphony No. 25 in G major Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 550875

14:26:00 00:09:29 Franz Liszt Transcendental Etude No. 11 in D flat major Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

14:39:00 00:13:23 Frederick Delius Over the Hills and Far Away David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

14:54:00 00:05:09 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Divertimento No. 11 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

15:01:00 00:22:19 Ernest Bloch Concerto Grosso No. 1 for Strings Seattle Symphony Gerard Schwarz Patricia Michaelian, piano Delos 3135

15:25:00 00:06:03 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Chaconne Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

15:33:00 00:03:37 Peter Tchaikovsky Romance Op 6 Lisa Batiashvili, violin; Yannick Nézet-Séguin, piano DeutGram 4790835

15:40:00 00:04:21 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Romance Op 60 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

15:46:00 00:10:02 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 11 in D major Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Teldec 25914

15:58:00 00:03:55 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Trio in C major Erich Leinsdorf Cleveland Orchestra Sony 86793

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

16:05:00 00:02:22 George Frideric Handel Allegro from Concerto Grosso Op 6 Guildhall Strings RCA 61275

16:19:00 00:09:21 Jean Sibelius Allegretto from Symphony No. 2 Op 43 George Szell Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

16:19:00 00:04:41 Giuseppe Verdi Aïda: Ballet Music José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

16:29:00 00:03:11 Bernard Herrmann King of the Khyber Rifles: Attack on the Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 2792

16:33:00 00:05:39 Gabriel Fauré Scherzo from Piano Quartet No. 1 Op 15 Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

16:41:00 00:05:39 Franz Liszt Transcendental Etude No. 6 in G minor Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

16:47:00 00:03:48 Hans Christian Lumbye Galop "Copenhagen Steam Railway" Giordano Bellincampi Tivoli Symphony Orchestra MarcoPolo 223743

16:50:00 00:02:21 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Pastoral William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

16:53:00 00:05:45 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Dance of the Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

17:04:00 00:02:36 Giacomo Puccini La bohème: Musetta's Waltz London Philharmonic Sir Andrew Davis Nicole Cabell, soprano Decca 6590

17:08:00 00:07:56 André Grétry Le magnifique: Overture Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

17:17:00 00:06:12 Robert Schumann Symphonic Etudes: Finale Op 13 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

17:24:00 00:09:00 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 417184

17:38:00 00:07:41 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 25 in G major Op 79 HJ Lim, piano EMI 64952

17:47:00 00:03:14 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

17:51:00 00:07:21 Isaac Albéniz Iberia: Rondeña Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH MARK SATOLA

18:08:00 00:02:12 Aaron Copland Billy the Kid: Celebration Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

18:08:00 00:12:03 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from String Quartet No. 17 Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

18:20:00 00:03:35 William Byrd Mass for Five Voices: Sanctus Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

18:23:00 00:03:03 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Wachet auf' Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324

18:26:00 00:13:37 Gabriel Fauré Masques et bergamasques Op 112 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:23:40 Georges Bizet Jeux d'enfants Op 22 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

19:28:00 00:27:52 Johan Halvorsen Mascarade Suite Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

19:57:00 00:02:24 Johann Sebastian Bach Partita No. 1: Gigue Orli Shaham, piano Canary 15

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:22:03 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2 in B minor Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Michael Schneider, flute DeutGram 4795448

20:26:00 00:27:54 George Frideric Handel Water Music Suites Nos. 1-3 Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

20:55:00 00:04:18 Máximo Diego Pujol Suite mágica: Tango Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:03:00 00:16:54 Claude Debussy Suite bergamasque Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

21:22:00 00:13:59 Peggy Glanville-Hicks Etruscan Concerto Brooklyn Philharmonic Dennis Russell Davies Keith Jarrett, piano MusicMast 67089

21:37:00 00:11:07 Franz Liszt Transcendental Etude No. 9 in A flat major Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

21:50:00 00:02:10 Anthony Holborne Almaine 'The Night Watch' Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

21:53:00 00:26:46 Carl Nielsen Wind Quintet Op 43 Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849

22:20:00 00:09:29 Franz Liszt Transcendental Etude No. 11 in D flat major Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

22:32:00 00:27:22 Francis Poulenc Sinfonietta Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:06:07 Carl Busch Omaha Indian Love Song Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

23:08:00 00:09:15 George W. Chadwick Suite Symphonique: Romanza José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 2104

23:19:00 00:04:07 Robert Schumann Forest Scenes: Prophet Bird Op 82 Michael Lewin, piano Sono Lumin 92103

23:23:00 00:09:07 Karl Goldmark In the Garden from "Rustic Wedding" Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

23:32:00 00:05:18 Franz Liszt Transcendental Etude No. 3 in F major Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

23:40:00 00:08:43 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 43 Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5530

23:48:00 00:08:05 Gustav Holst The Planets: Venus Op 32 Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

23:58:00 00:02:12 Mohammed Fairouz Piano Miniature No. 6 "Addio" Lara Downes, piano Steinway 30016