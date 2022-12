Program Guide 12-27-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:27:44 Franz Joseph Haydn Symphony No. 68 in B flat

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

00:32:00 00:34:44 Richard Strauss Sonatina No. 1 for 16 Winds in F major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 445849

01:09:00 00:25:02 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Part 6

Academy Ancient Music Berlin René Jacobs Dorothea Röschmann, soprano; Andreas Scholl, counter-tenor; Werner Güra, tenor; Klaus Häger, baritone; RIAS Chamber Chorus Harm Mundi

2908304

01:36:00 01:01:13 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 2

Richard Hickox London Symphony Chandos 9902

02:39:00 00:33:01 Robert Schumann Kreisleriana Op 16

Jonathan Biss, piano EMI 65391

03:14:00 00:25:35 Friedrich Witt Jena Symphony in C major

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572089

03:42:00 00:31:35 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 1 in D major Op 6

London Symphony Sir Alexander Gibson Henryk Szeryng, violin Philips 4788977

04:16:00 00:38:22 Sir Edward Elgar Piano Quintet in A minor Op 84

Kenneth Woods English Symphony Orchestra Avie 2362

04:56:00 00:19:05 Johann Friedrich Fasch Concerto for 2 Horns, Winds & Strings in D major

Tempesta di Mare Chandos 783

05:17:00 00:11:01 Robert McBride Mexican Rhapsody

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

05:30:00 00:07:15 Johann Adolph Hasse Sinfonia in F major Op 3

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453435

05:45:00 00:07:22 Howard Hanson Andante from Symphony No. 2 Op 30

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 559701

05:54:00 00:04:01 Johannes Brahms Intermezzo in E minor Op 116

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:35 Philip Stopford Lully, Lulla, Lullay

Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir Decca 4789225

06:15:00 00:08:51 Amilcare Ponchielli La Gioconda: Dance of the Hours

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

06:25:00 00:03:10 Thomas Tallis Salvator mundi

Stile Antico Harm Mundi 807572

06:30:00 00:03:43 Camille Saint-Saëns Allegro appassionato in B flat major Op 43

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

06:40:00 00:09:04 Jean-Philippe Rameau Concert No. 4 en sextuor

Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

06:51:00 00:02:00 Gilbert & Sullivan The Mikado: The List Song

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80284

06:55:00 00:03:25 John Philip Sousa March 'The Stars and Stripes Forever'

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:03:00 00:05:25 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries

George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

07:10:00 00:09:22 Arturo Márquez Danzon No. 2

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

07:20:00 00:02:02 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Gigue

Pierre Fournier, cello DeutGram 4795448

07:25:00 00:03:14 Joseph Fiala Finale from English Horn Concerto in C major

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, English horn DeutGram 4792942

07:30:00 00:04:12 Antonio Salieri Falstaff: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

07:37:00 00:08:49 Joseph Lanner Schönbrunn Waltz Op 200

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

07:47:00 00:05:46 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Quintet for Piano & Winds

Radu Lupu, piano; Han de Vries, oboe; George Pieterson, clarinet; Vicente Zarzo, horn; Brian Pollard, bassoon Decca 414291

07:54:00 00:01:23 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Can-Can

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

07:55:00 00:02:44 Igor Stravinsky Pétrouchka: Russian Dance

Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

08:07:00 00:05:24 Charles-Marie Widor Toccata from Organ Symphony No. 5 Op 42

Todd Wilson, organ MAA 11009

08:15:00 00:06:41 Gaetano Donizetti Don Pasquale: Overture

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

08:22:00 00:03:19 Clarice Assad Impressions: Perpetual Motion

New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

08:27:00 00:04:17 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Minuet

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

08:31:00 00:03:24 Zez Confrey Kitten on the Keys

Richard Dowling, piano Klavier 77035

08:40:00 00:02:48 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 9

Empire Brass Telarc 80204

08:45:00 00:07:00 Isaac Albéniz Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

08:52:00 00:05:37 Richard Rodgers Cinderella: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

08:57:00 00:03:08 Sergei Prokofiev Cinderella: Waltz

Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

09:05:00 00:16:06 Anna Russell How to Write Your Own Gilbert & Sullivan Opera

Anna Russell, narrator; John Coveart, piano Sony 47252

09:25:00 00:06:26 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 4 in F major Op 46

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

09:35:00 00:07:40 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Oboe Concerto

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi John Mack, oboe Decca 443176

09:45:00 00:03:14 Frédéric Chopin Mazurka No. 38 in F sharp minor Op 59

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

09:50:00 00:07:51 George Frideric Handel Samson: Act 1 Sinfonia

English Concert Trevor Pinnock Anthony Halstead, horn; Christian Rutherford, horn Archiv 419219

09:56:00 00:03:13 Richard Adler & Jerry Ross The Pajama Game: Hernando's Hideaway

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:04:35 Philip Stopford Lully, Lulla, Lullay

Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir Decca 4789225

10:07:00 00:01:53 Traditional Ding Dong! Merrily on High

Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir Decca 4789225

10:10:00 00:11:47 Domenico Cimarosa The Chinese Hero: Overture

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

10:18:00 00:03:33 Camille Saint-Saëns Airs de Ballet d'Ascanio: Adagio & Variation

Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

10:24:00 00:08:03 Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet

Sir John Eliot Gardiner Lyon Opera Orchestra Erato 45003

10:39:00 00:05:40 Franz Liszt Polonaise from Tchaikovsky's 'Eugene Onegin'

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 436736

10:47:00 00:03:19 Peter Tchaikovsky Cherevichki: Cossack Dance

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

10:53:00 00:26:16 Antonín Dvorák The Golden Spinning Wheel Op 109

István Kertész London Symphony Decca 4785437

11:21:00 00:08:51 Nikolai Miaskovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 23

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 471655

11:32:00 00:08:30 Arthur Foote Air and Gavotte

Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

11:42:00 00:08:11 Antonio Vivaldi Flute Concerto in D major

Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Janet See, flute Harm Mundi 905193

11:53:00 00:03:33 Manuel de Falla La vida breve: Spanish Dance No. 1

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

12:06:00 00:08:01 Oskar Nedbal The Winegrower's Bride: Overture

Douglas Bostock Carlsbad Symphony Classico 192

12:15:00 00:10:30 Johann Strauss Jr Waltz 'Wine, Women and Song' Op 333

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

12:27:00 00:05:44 Franz Schubert Alfonso and Estrella: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

12:35:00 00:02:17 Benjamin Britten A New Year Carol

Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir; Simon Johnson, organ Decca 4789225

12:41:00 00:04:07 Peter Tchaikovsky The Seasons: December Op 37

Richard Bonynge London Symphony DeutGram 469376

12:48:00 00:12:28 Louis Moreau Gottschalk Variations on the Portuguese National Anthem

Hot Springs Festival Orchestra Richard Rosenberg Michael Gurt, piano Naxos 559320

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:31:28 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 36 in C major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436421

13:35:00 00:25:18 Franz Joseph Haydn Symphony No. 7 in C

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:01:59 Graham J. Ellis There is No Rose

Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir; Simon Johnson, organ Decca 4789225

14:03:00 00:02:17 Benjamin Britten A New Year Carol

Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir; Simon Johnson, organ Decca 4789225

14:07:00 00:14:38 Johann Nepomuk Hummel Theme and Variations in F minor Op 102

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Heinz Holliger, oboe Philips 4788977

14:24:00 00:10:43 Frédéric Chopin Scherzo No. 2 in B flat minor Op 31

Lang Lang, piano Sony 511758

14:36:00 00:14:10 Charles Avison Concerto Grosso No. 2 after Scarlatti in G major

Roy Goodman Brandenburg Consort Hyperion 66891

14:52:00 00:07:36 Nicolò Paganini Rondo from Violin Concerto No. 1 Op 6

London Symphony Sir Alexander Gibson Henryk Szeryng, violin Philips 4788977

15:01:00 00:15:42 Gustav Holst Indra Op 13

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

15:18:00 00:09:03 Joaquín Rodrigo Invocación y danza 'Homage to Manuel de Falla'

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

15:29:00 00:03:45 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Idylle

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

15:37:00 00:04:33 Isaac Albéniz Iberia: El Puerto

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

15:43:00 00:13:01 Hector Berlioz Overture 'Rob Roy'

Charles Dutoit Montreal Symphony Decca 421193

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Airs and Poems by Kernis and Chausson

15:58:00 00:05:28 John Rutter All Bells in Paradise

Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir; Simon Johnson, organ Decca 4789225

16:07:00 00:01:59 Graham J. Ellis There is No Rose

Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir; Simon Johnson, organ Decca 4789225

16:10:00 00:11:36 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 9 in E flat major

Beaux Arts Trio Philips 4788977

16:26:00 00:07:09 John Williams Seven Years in Tibet: Main Theme

Symphony Orchestra John Williams Yo-Yo Ma, cello Sony 51333

16:35:00 00:04:10 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Mélodie Op 42

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

16:40:00 00:07:35 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Rondo Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

16:50:00 00:03:20 Traditional Still, still, still

Patrick Dupré Quigley Seraphic Fire; Jacqueline Kerrod, harp SFM 14

16:54:00 00:04:55 George W. Chadwick Scherzo from Symphony No. 2 Op 21

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

17:04:00 00:04:55 Joaquín Rodrigo Canario from 'Fantasía para un gentilhombre'

Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar DeutGram 4795448

17:11:00 00:11:56 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 50 in D major

Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

17:24:00 00:07:27 Gioacchino Rossini Grand Overture

Alun Francis Haydn Orchestra CPO 999063

17:37:00 00:04:35 Philip Stopford Lully, Lulla, Lullay

Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir Decca 4789225

17:43:00 00:03:04 Henry J. Gauntlett Once in Royal David's City

Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir; Simon Johnson, organ Decca 4789225

17:48:00 00:03:10 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Goblet Dance

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:52:00 00:07:03 Sir Edward Elgar Caractacus: Triumphal March Op 35

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:07:00 00:01:57 Franz Schubert Moment Musical No. 3 in F minor

Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448

18:09:00 00:22:59 Sergei Rachmaninoff Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43

Mahler Chamber Orchestra Claudio Abbado Yuja Wang, piano DeutGram 15338

18:34:00 00:03:10 Anonymous Angelus ad virginem

Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir; Simon Johnson, organ Decca 4789225

18:39:00 00:03:16 Franz Gruber Silent Night

Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir Decca 4789225

18:45:00 00:07:46 Josef Strauss Waltz 'My Life is Love and Laughter' Op 263

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

18:52:00 00:06:50 Saverio Mercadante Russian Rondo from Flute Concerto in E minor

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:40 Franz Joseph Haydn Symphony No. 73 in D major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 439779

19:26:00 00:29:01 Antonín Dvorák Serenade for Strings in E major Op 22

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

19:56:00 00:03:43 Sir Granville Bantock The Sea Reivers

Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:23:20 Richard Wagner Tannhäuser: Overture & Venusberg Music

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 448155

20:27:00 00:14:02 Antonín Dvorák Scherzo capriccioso Op 66

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

20:43:00 00:14:04 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 3 Op 72

Carl Topilow CIM Orchestra CIM 2003

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Airs and Poems by Kernis and Chausson

21:03:00 00:18:44 Richard Strauss Horn Concerto No. 2 in E flat major

Bamberg Symphony Ingo Metzmacher Marie-Luise Neunecker, horn EMI 56183

21:24:00 00:10:53 Anna Russell Instruments of the Orchestra: The French Horn

Anna Russell, narrator Sony 60316

21:37:00 00:03:55 Peter Tchaikovsky Nocturne Op 10

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

21:43:00 00:06:53 Jean Sibelius Lemminkäinen's Return Op 22

Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

21:51:00 00:34:55 Igor Stravinsky Pétrouchka

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

22:29:00 00:13:04 Ralph Vaughan Williams Five Variants of 'Dives & Lazarus'

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

22:45:00 00:13:51 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 10 in G major Op 14

HJ Lim, piano EMI 64952

22:56:00 00:02:25 François Joseph Gossec Gavotte

Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp Hubert Laws, flute CBS 37216

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:10 Hector Berlioz L'Enfance du Christ: The Shepherds' Farewell

Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir; Simon Johnson, organ Decca 4789225

23:07:00 00:10:12 Georges Bizet Adagio from Symphony No. 1 in C major

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

23:19:00 00:09:50 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 40

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

23:28:00 00:11:14 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Concerto No. 3 Op 37

Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Claudio Arrau, piano Philips 4788977

23:42:00 00:04:39 Gustav Holst In the Bleak Midwinter

Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir; Simon Johnson, organ Decca 4789225

23:46:00 00:07:07 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Winter

Almeda Trio Albany 1386

23:56:00 00:02:17 Benjamin Britten A New Year Carol

Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir; Simon Johnson, organ Decca 4789225