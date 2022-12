Program Guide 12-19-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:30:02 Edward MacDowell Suite No. 2 for Orchestra Op 48

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

00:34:00 00:23:05 Marc-Antoine Charpentier Te Deum

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 2908304

00:59:00 00:43:18 George Frederick Bristow Symphony No. 2 in D minor Op 24

Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia New World 80768

01:45:00 00:25:41 William Byrd Mass for Five Voices

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 106

02:13:00 00:26:13 Samuel Barber Cello Concerto Op 22

St. Louis Symphony Leonard Slatkin Steven Isserlis, cello RCA 68283

02:42:00 00:39:52 Edvard Grieg Incidental Music for Ibsen's 'Peer Gynt' Op 23

Oivin Fjeldstad London Symphony Decca 4785437

03:24:00 00:38:19 Franz Schubert String Quartet No. 14 in D minor

Jasper Quartet Sono Lumin 92152

04:05:00 00:44:12 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 7

London Symphony André Previn Heather Harper, soprano; Sir Ralph Richardson, speaker; Women of the; Ambrosian Singers RCA 60590

04:52:00 00:25:51 Edward MacDowell Piano Concerto No. 2 in D minor Op 23

Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton André Watts, piano Telarc 80429

05:21:00 00:12:01 Enrique Granados Goyescas: El amor y la muerte

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

05:36:00 00:06:31 Oskar Nedbal Chaste Barbara: Overture

Douglas Bostock Carlsbad Symphony Classico 192

05:44:00 00:15:31 Anatoly Liadov Eight Russian Folk Songs Op 58

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

06:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O'Connell

06:07:00 00:06:28 Michel Corrette Symphonie des noëls No. 6 in A major

Arion Baroque Orchestra early-mus 7768

06:17:00 00:05:42 Robert Parsons Ave Maria

Ralph Woodward Fairhaven Singers Guild 7380

06:22:00 00:02:43 Jan Pieterszoon Sweelinck Hodie Christus natus est

Brass Ensemble Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 462050

06:28:00 00:06:48 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Dance of the Persian

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

06:40:00 00:03:39 Traditional Christmas Night

John Hugh Thomas BBC National Chorus of Wales; Huw Tregelles Williams, organ Nimbus 5310

06:43:00 00:04:09 William Mathias Bell Carol

John Hugh Thomas BBC National Chorus of Wales; Huw Tregelles Williams, organ Nimbus 5310

06:50:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Christmas Eve: Polonaise

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2014

06:56:00 00:02:51 Gabriel Pierné March of the Little Lead Soldiers

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

07:06:00 00:01:52 Marc-Antoine Charpentier Te Deum: Prélude

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 2908304

07:08:00 00:03:17 George Frideric Handel Messiah: Hallelujah

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 2908304

07:12:00 00:12:12 Craig Courtney A Musicological Journey through 'The Twelve Days of Christmas'

Symphony Orchestra Jerold Ottley Mormon Tabernacle Choir Bonneville 9402

07:26:00 00:09:10 Gaetano Maria Schiassi Sinfonia Pastorale in D major

Alun Francis Northwest Chamber Orch Helios 88028

07:40:00 00:05:41 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

07:48:00 00:04:27 Felix Mendelssohn Scherzo from Octet for Strings Op 20

Cleveland Quartet Meliora String Quartet Telarc 80142

07:56:00 00:03:23 Traditional Quelle est cette odeur agréable?

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 512

08:07:00 00:05:45 Frederick Delius Winter Night 'Sleigh Ride'

John Rutter Royal Philharmonic Collegium 133

08:16:00 00:03:11 Daryl Runswick Troika / O Little Town of Bethlehem

Geoffrey Simon London Cello Sound Cala 55003

08:20:00 00:02:55 Leroy Anderson Sleigh Ride

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 126

08:23:00 00:02:23 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in F

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

08:28:00 00:09:58 Franz von Suppé Poet and Peasant: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

08:40:00 00:09:16 Various 'Songs of Angels' Pt. 2

Robert Shaw Robert Shaw Chamber Singers Telarc 80377

08:51:00 00:02:44 Elmer Bernstein The Great Escape: March

Nic Raine Royal Philharmonic Royal Phil 33

08:56:00 00:02:57 Michael Head The Little Road to Bethlehem

Leon Lovett London Oriana Choir ASV 2096

09:05:00 00:14:55 Johann Sebastian Bach Cantata No.191 'Gloria in excelsis Deo'

Bethlehem Bach Festival Orch Greg Funfgeld Julia Doyle, soprano; Benjamin Butterfield, tenor; Bach Choir of Bethlehem Analekta 9873

09:24:00 00:07:14 Sir William Walton Richard III: Prelude & Coronation

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Ian Watson, organ Chandos 8841

09:35:00 00:14:24 Benjamin Britten Matinées musicales Op 24

Okko Kamu Helsingborg Symphony Ondine 825

09:52:00 00:06:41 Gustav Holst Choral Fantasy on Old Carols 'Christmas Bay Brass'

A. David Krehbiel John Fenstermaker, organ Gothic 49120

10:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

10:01:00 00:01:29 Traditional Patapan

Ragnar Bohlin Capella SF Delos 3485

10:03:00 00:02:42 Traditional Bring a Torch, Jeanette, Isabella

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

10:08:00 00:11:15 Antonio Vivaldi Chamber Concerto in F major

Ars Antigua Rachel Barton Pine, viola Cedille 159

10:21:00 00:11:01 César Franck Les Éolides

Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

10:33:00 00:03:29 William Byrd Venite exultemus

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 106

10:40:00 00:05:41 William Byrd Mass for Five Voices: Gloria

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 106

10:47:00 00:03:22 Teodoro Matias da Rocha Vassourinhas

Yo-Yo Ma, cello; Sérgio & Odair Assad, guitars; Jamey Haddad, percussion; Nilson Matta, bass Sony 24414

10:52:00 00:23:18 Carl Nielsen Aladdin Suite Op 34

Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Choir CBS 44934

11:17:00 00:08:47 Camille Saint-Saëns Fantaisie for Harp Op 95

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

11:25 A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:27:00 00:02:18 Traditional We Wish You a Merry Christmas

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2002

11:29:00 00:01:37 Michael Praetorius In dulci jubilo

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

11:31:00 00:03:01 Anonymous Personet hodie

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2005

11:34:00 00:03:48 Leslie Adams Christmas Lullaby

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleve Orch Children's Chorus MAA 1993

11:38:00 00:02:26 Anonymous Spiritual 'Go Tell It on the Mountain'

Cleveland Orchestra Robert Page Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:43:00 00:02:57 Traditional Il est né le divin enfant

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

11:46:00 00:04:10 John Rutter Nativity Carol

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

11:50:00 00:05:59 Alan Silvestri The Polar Express: Suite

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

12:00pm BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:06:00 00:06:49 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F major Op 10

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

12:15:00 00:08:48 Francesco Manfredini Concerto Grosso in C major Op 3

Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 634

12:26:00 00:03:01 Alberto Ginastera Danzas Argentinas: Danza del gaucho

Orli Shaham, piano OberlinMus 1604

12:31:00 00:04:46 Jean-Philippe Rameau Pygmalion: Overture

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901381

12:40:00 00:06:16 Frederick Loewe My Fair Lady: Suite

Richard Glazier, piano Centaur 3347

12:47:00 00:11:28 Richard Wagner The Flying Dutchman: Overture

Yakov Kreizberg Netherlands Philharmonic PentaTone 41

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:57:18 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 2 in E minor Op 27

Charles Dutoit Philadelphia Orchestra Decca 440604

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:03:51 Victor Herbert Babes in Toyland: March of the Toys

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

14:05:00 00:03:10 Raymond Scott The Toy Trumpet New London Orchestra

Ronald Corp Mark Calder, trumpet Hyperion 67067

14:10:00 00:11:42 André Jolivet Pastorales de Noël

Manuela Wiesler, flute; Christian Davidsson, bassoon; Erica Goodman, harp Bis 739

14:24:00 00:09:46 George Frederick Bristow Overture to 'A Winter's Tale' Op 30

Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia New World 80768

14:37:00 00:12:05 Franz Joseph Haydn Symphony No. 9 in C major

Roy Goodman Hanover Band Hyperion 66529

14:50:00 00:07:37 Alfredo Casella Introduction, Chorale & March Op 57

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

15:00:00 00:17:13 John Rutter Gloria Philip Jones Brass Ensemble

John Rutter Cambridge Singers; John Scott, organ Collegium 100

15:19:00 00:08:16 William Byrd Ne irascaris Domine - Civitas sancti tui

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 106

15:29:00 00:04:51 Claude Debussy Rêverie

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

15:38:00 00:06:59 Camille Saint-Saëns Romance Op 67

North German Radio Symphony Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63518

15:48:00 00:08:18 Sir William Walton Scapino Comedy Overture

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

15:58:00 00:05:18 Adolphe Adam O Holy Night

German Radio Philharmonic Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Latvian Radio Choir DeutGram 21327

16:06:00 00:02:24 William Byrd Sing Joyfully

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 106

16:12:00 00:12:35 Bryan Kelly Improvisations on Christmas Carols

Gavin Sutherland City of Prague Philharmonic Naxos 557099

16:30:00 00:05:33 Victor Young The Uninvited: End of Ghost & Finale

William Stromberg Moscow Symphony Naxos 573368

16:38:00 00:02:33 Johannes Brahms Capriccio in D minor Op 116

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

16:42:00 00:02:54 Traditional While Shepherds Watched their Flocks

Stephen Cleobury Choir King's College Cambridge; Audience King'sColl 1

16:47:00 00:03:32 Traditional God Rest Ye Merry, Gentlemen

Stephen Cleobury Choir King's College Cambridge; Audience King'sColl 1

16:50:00 00:01:54 Max Reger Mariä Wiegenlied Op 76

Stephen Cleobury Choir King's College Cambridge King'sColl 1

16:53:00 00:02:32 John Lennon/Paul McCartney Michelle

Milos Karadaglic, guitar; Steven Isserlis, cello Mercury 24425

16:57:00 00:02:33 Franz Liszt Valse oubliée No. 1 in F sharp major

Alfred Brendel, piano Philips 4788977

17:04:00 00:04:48 Hugh Martin Have Yourself A Merry Little Christmas

Ragnar Bohlin Capella SF Delos 3485

17:12:00 00:10:41 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 9 in E flat major

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

17:26:00 00:03:58 Traditional Wexford Carol

John Rutter Stephen Varcoe, baritone; Cambridge Singers Collegium 121

17:30:00 00:04:35 Harold Darke In the Bleak Midwinter

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 106

17:39:00 00:05:25 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 1 in G minor

Chamber Ensemble Leonidas Kavakos, violin; Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

17:46:00 00:02:19 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 15 in B flat major

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

17:52:00 00:03:01 George Frideric Handel Messiah: And the glory of the Lord

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2002

17:55:00 00:04:34 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Polonaise

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:25 Randol Alan Bass A Feast of Carols

National Symphony Orchestra Randol Alan Bass Tallis Chamber Choir Kodanja 2003

18:28:00 00:06:19 Henry Purcell The Fairy Queen: Act 4 Symphony

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901308

18:36:00 00:02:42 George Frideric Handel Messiah: Lift up your heads

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 2908304

18:41:00 00:12:08 Antonín Dvorák Slavonic Rhapsody No. 1 in D major Op 45

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 416623

18:54:00 00:05:32 Michel-Richard Delalande Symphonies of Carols

Bernard Labadie Les Violons du Roy Dorian 90180

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:06 Camille Saint-Saëns Cello Concerto No. 2 in D minor Op 119

North German Radio Symphony Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63518

19:22:00 00:32:51 Ludwig van Beethoven Symphony No. 4 in B flat major Op 60

Joshua Bell Academy St. Martin in Fields Sony 549176

19:57:00 00:02:19 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 15 in B flat major

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:17:30 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat major

London Symphony Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

20:22:00 00:11:18 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian Dances

Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Mariinsky Theater Chorus Philips 442011

20:35:00 00:22:19 Antonín Dvorák Czech Suite Op 39

Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

20:58:00 00:01:39 Frédéric Chopin Prelude No. 4 in E minor Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

21:04:00 00:35:41 Various 'Christmas with the Academy' Pt. 1

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rosemary Joshua, soprano; Ian Bostridge, tenor; Gerald Finley, baritone; ASMF Chorus Philips 442141

21:42:00 00:02:37 Chris Coletti Bach's Bells

Canadian Brass Steinway 30027

21:46:00 00:04:44 Frank Bridge Sir Roger de Coverley

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

21:53:00 00:02:24 William Byrd Sing Joyfully

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 106

21:57:00 00:34:37 George Frederick Bristow Symphony No. 3 in F sharp minor Op 26

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9169

22:33:00 00:22:41 Various 'Christmas with the Academy' Pt. 2

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rosemary Joshua, soprano; Ian Bostridge, tenor; Gerald Finley, baritone; ASMF Chorus Philips 442141

22:57:00 00:02:28 George Frideric Handel Siciliana from Oboe Concerto No. 1

English Concert Trevor Pinnock David Reichenberg, oboe Archiv 415291

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:00 Woldemar Bargiel Adagio in G major Op 38

German Chamber Philharmonic Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63665

23:09:00 00:09:10 Johannes Brahms Adagio from Symphony No. 2 Op 73

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 4788977

23:20:00 00:08:44 George Frederick Bristow Nocturne from Symphony in F sharp minor Op 26

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9169

23:28:00 00:09:56 John Knowles Paine Adagio from Symphony No. 1 Op 23

Zubin Mehta New York Philharmonic New World 374

23:41:00 00:04:06 William Byrd Ave verum corpus

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 106

23:45:00 00:02:54 George Frideric Handel Messiah: Pastoral Symphony

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 2908304

23:48:00 00:06:39 Arvo Pärt Magnificat

Paul Hillier Theatre of Voices Harm Mundi 907182

23:56:00 00:02:31 Peter Tchaikovsky The Crown of Roses

Ralph Allwood Rodolfus Choir BBC 326

23:56:00 00:03:26 Robert Schumann Abendlied Op 107

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227