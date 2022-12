Program Guide 12-14-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:33:05 José Serebrier Symphony on Bizet's 'Carmen' José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

00:41:00 00:22:24 Ottorino Respighi The Pines of Rome Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

01:06:00 00:38:11 Antonín Dvorák Symphony No. 7 in D minor Op 70 Andrés Orozco-Estrada Houston Symphony PentaTone 578

01:47:00 00:48:14 Franz Schubert String Quartet No. 15 in G major Takács Quartet Decca 452854

02:37:00 00:37:08 John Rutter Magnificat City of London Sinfonia John Rutter Patricia Forbes, soprano; Cambridge Singers Collegium 114

03:17:00 00:45:30 Johannes Brahms Serenade No. 1 in D major Op 11 Academy Chamber Ensemble Philips 426298

04:07:00 00:19:34 Samuel Barber String Quartet Op 11 Brodsky Quartet Chandos 10801

04:29:00 00:21:00 Sir Edward Elgar Sea Pictures Op 37 English Chamber Orchestra Kenneth Woods Rodolfus Choir Avie 2362

04:53:00 00:31:03 Edvard Grieg Symphonic Dances Op 64 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

05:26:00 00:12:00 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 32 in G minor Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

05:41:00 00:06:45 Leonard Bernstein Fancy Free Ballet: Three Dance Andrew Litton Bournemouth Symphony VirginClas 61119

05:51:00 00:07:58 Philip Lane Wassail Dances Gavin Sutherland City of Prague Philharmonic Naxos 557099

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:27 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Waltz of the Flowers Seiji Ozawa Orchestra of Paris Philips 4788977

06:16:00 00:09:12 Samuel Barber Adagio for Strings Op 11 New Century Chamber Orch NSS Music 10

06:28:00 00:06:44 Benjamin Britten A Ceremony of Carols: Four Carols Patrick Dupré Quigley Seraphic Fire; Jacqueline Kerrod, harp SFM 14

06:40:00 00:09:06 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 5 in F minor Berlin State Orchestra Simone Dinnerstein Simone Dinnerstein, piano Sony 81742

06:52:00 00:02:58 Franz Liszt Christmas Tree: Adeste Fidelis Leslie Howard, piano Hyperion 66388

06:57:00 00:02:31 Pio Carlo Nevi March on Themes from Puccini's 'La Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

07:05:00 00:05:25 Pietro A. Yon Gesu Bambino A. David Krehbiel Bay Brass Gothic 49120

07:13:00 00:08:43 Franz Schubert Andante from Symphony No. 2 Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

07:25:00 00:03:13 Stuart Thompson The Holly and the Ivy Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 573421

07:28:00 00:02:01 Kermit Poling A Holly and Ivy Calypso West Edge String Quartet Centaur 3087

07:30:00 00:03:14 King Henry VIII Green grow'th the Holly Paul Hillier Theatre of Voices Harm Mundi 907079

07:40:00 00:06:35 Ludwig van Beethoven Overture 'Name Day' Op 115 Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

07:49:00 00:03:46 Kermit Poling Christmas Cornucopia West Edge String Quartet Centaur 3087

07:56:00 00:02:24 George Frideric Handel Messiah: And He shall purify Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2208

08:07:00 00:06:32 Randol Alan Bass The Night Before Christmas National Symphony Orchestra Randol Alan Bass Sir Derek Jacobi, narrator Kodanja 2003

08:16:00 00:08:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 32 in G major Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

08:27:00 00:03:42 John Jacob Niles I Wonder As I Wander Royal Philharmonic John Rutter Melanie Marshall, soprano; Andrew Williams, viola Collegium 133

08:30:00 00:02:51 John Rutter Star Carol City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 121

08:40:00 00:08:55 Jean Françaix Concertino for Piano & Orchestra Montreal Symphony Charles Dutoit Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 452448

08:52:00 00:02:24 George Vosburgh A 'Spike Jones' Jingle Bells Pittsburgh Symphony Brass Four Winds 3029

08:56:00 00:03:03 Johann Sebastian Bach French Suite No. 5: Gigue Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715

09:05:00 00:17:18 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Suite Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

09:26:00 00:06:13 Fernando Sor Variations on Theme by Mozart Op 9 Christopher Parkening, guitar EMI 56730

09:34:00 00:05:26 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Waltz Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

09:52:00 00:03:50 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Non più andrai Orch of Valencian Community Riccardo Frizza Erwin Schrott, baritone Decca 11838

09:57:00 00:02:40 Giacomo Puccini Gianni Schicchi: O mio babbino caro Mahler Chamber Orchestra Claudio Abbado Anna Netrebko, soprano DeutGram 2999

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:03:00 00:03:43 Jacob Clemens non Papa Missa Pastores quidnam vidistis: Agnus Stile Antico Harm Mundi 807575

10:07:00 00:04:54 Jacob Clemens non Papa Pastores quidnam vidistis Stile Antico Harm Mundi 807575

10:15:00 00:11:18 Johann Melchior Molter Concerto Pastorale in G major La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8730

10:28:00 00:03:58 Raymond Scott Boy Scout in Switzerland Quartet San Francisco ViolinJazz 105

10:33:00 00:03:44 Nikolai Rimsky-Korsakov Dubinushka Op 62 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

10:42:00 00:05:13 Alexander Borodin Petite Suite: Intermezzo Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

10:52:00 00:24:44 Josef Suk Fantasy in G minor Op 24 Monte Carlo Philharmonic Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin Decca 15535

11:19:00 00:05:59 Sergei Rachmaninoff Andante from Cello Sonata Op 19 Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

11:25 A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:27:00 00:04:29 Hugh Martin Have Yourself A Merry Little Christmas Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

11:31:00 00:03:07 William Mathias A Babe is Born Op 55 Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:35:00 00:02:38 George Wyle The Most Wonderful Time of the Year Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

11:37:00 00:02:01 James Pierpont Jingle Bells Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:41:00 00:02:04 Traditional Ding Dong! Merrily on High Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

11:44:00 00:02:54 Ralph Vaughan Williams The Blessed Son of God from 'Hodie' Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2002

11:46:00 00:02:27 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: March Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2002

11:49:00 00:02:42 Traditional Bring a Torch, Jeanette, Isabella Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

11:52:00 00:03:56 Felix Mendelssohn Hark! The Herald Angels Sing Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

12:00pm BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:06:00 00:09:31 Billy May Holiday Cheer John Williams Boston Pops Orchestra Philips 416287

12:17:00 00:08:32 Ron Nelson Savannah River Holiday Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

12:28:00 00:02:31 Julius Fucik The Merry Blacksmiths March Op 218 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

12:41:00 00:03:40 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Serenata Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

12:42:00 00:03:34 Giacomo Puccini Suor Angelica: Intermezzo Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

12:46:00 00:08:32 Peter Cornelius The Barber of Bagdad: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

12:56:00 00:02:40 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:39:32 Peter Tchaikovsky Suite No. 3 in G major Op 55 Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

13:42:00 00:18:00 Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn Op 56 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 44005

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:14 Percy Grainger A Sussex Mummer's Christmas Carol Burning River Brass BurnRiver 2004

14:03:00 00:02:29 Charles Wood The Lamb Ross Duffin Quire Cleveland Quire 105

14:08:00 00:12:01 Ron Nelson Courtly Airs and Dances Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 76

14:23:00 00:11:16 Hieronymus Praetorius Magnificat quinti toni Stile Antico Harm Mundi 807575

14:37:00 00:14:17 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28 George Szell Cleveland Orchestra Sony 48272

14:53:00 00:04:40 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Danse villageoise Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

15:01:00 00:17:22 Joseph Jongen Concerto for Wind Quintet Op 124 Sylvan Wind Quintet Koch Intl 7081

15:21:00 00:10:51 Otto Nicolai Christmas Overture Bamberg Symphony Karl Anton Rickenbacher Bamberg Symphony Chorus VirginClas 91079

15:33:00 00:03:45 Robert Schumann Romance in F sharp Op 28 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

15:41:00 00:05:08 Felix Mendelssohn Song without Words in D major Op 109 Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

15:49:00 00:08:09 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Dream Pantomime Bavarian Radio Symphony Jeffrey Tate Anne Sofie von Otter, mezzo; Barbara Bonney, soprano EMI 54022

15:59:00 00:04:57 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Blue Bird Pas de Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Messiaen and Respighi for the Birds

16:10:00 00:10:25 Antonín Dvorák Allegro con brio from Symphony No. 8 Op 88 Andrés Orozco-Estrada Houston Symphony PentaTone 578

16:21:00 00:02:34 Franz Liszt Schubert Song 'Hark, hark, the lark' Evgeny Kissin, piano DeutGram 435028

16:28:00 00:04:37 Alfred Newman Gunga Din: Main title & Finale Richard Kaufman Brandenburg Philharmonic MarcoPolo 223608

16:36:00 00:08:19 Bruce Healey Medley 'Sing With Us of Christmas' Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Singing Hoosiers Telarc 80538

16:46:00 00:08:32 Franz Schubert Der Spiegelritter: Overture Manfred Huss Haydn Sinfonietta, Vienna Koch Intl 1121

16:56:00 00:03:20 Michael Praetorius Ein Kind geborn in Bethlehem Stile Antico Harm Mundi 807575

17:05:00 00:04:47 Louis Théodore Gouvy Scherzo from Symphony No. 4 Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

17:13:00 00:09:40 Daniel Pinkham Christmas Cantata Lenox Brass Donald Teeters Boston Cecilia; James David Christie, organ Koch Intl 7180

17:26:00 00:08:54 Antonín Dvorák Prague Waltzes Antal Doráti Detroit Symphony Decca 414370

17:41:00 00:03:59 Jacob Handl Mirable mysterium Stile Antico Harm Mundi 807575

17:47:00 00:03:09 Hans Leo Hassler Hodie Christus natus est Stile Antico Harm Mundi 807575

17:52:00 00:03:11 Daryl Runswick Troika to the Little Town of Bethlehem Geoffrey Simon London Cello Sound Cala 55003

17:56:00 00:04:09 Edvard Grieg Holberg Suite: Rigaudon Op 40 Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:10:00 00:16:29 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 14 in C sharp minor Op 27 Daniel Barenboim, piano DeutGram 4795448

18:27:00 00:08:02 Jacob Clemens non Papa Missa Pastores quidnam vidistis: Gloria Stile Antico Harm Mundi 807575

18:37:00 00:01:55 Johannes Eccard Vom Himmel hoch Stile Antico Harm Mundi 807575

18:41:00 00:10:26 Franz Schubert Rosamunde: Overture Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

18:52:00 00:06:28 Mario Castelnuovo-Tedesco Fiesta from Guitar Concerto No. 2 Op 160 London Philharmonic Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar RCA 60355

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:42 Jan Antonín Kozeluch Oboe Concerto in F major Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, oboe DeutGram 4792942

19:26:00 00:29:39 Franz Schubert Symphony No. 5 in B flat major Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

19:58:00 00:01:59 Anonymous Riu, riu, chiu Burning River Brass BurnRiver 2004

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Ensembles from the Conservatory of Baldwin Wallace University - 2016 Holiday Concerts

G. P. Telemann: Brass Fanfare

Benjamin Britten: Procession, “Wolcum Yole!” and “There is No Rose” from “A Ceremony of Carols”

Daniel Elder: Crystal Sky

Arr. Ian McCubbin: The Twelve Bassoons of Christmas

Jule Styne & Sammy Cahn: Let It Snow!

Jay Livingston & Ray Evans: Silver Bells

Kim Gannon & Walter Kent: I’ll Be Home for Christmas

Gwyneth Walker: Alleluia! Amen! From “A Sacred Place”

Z. Randall Stroope: Verbum caro factum est (The Word Was Made Flesh)

M. Leontovich: Carol of the Bells

Greg Gilpin: Ding-a-Ding

James A. Hirt: Gloria from “Mass for the Resurrection of Peace”

Morten Lauridsen arr. H. Robert Reynolds: O Magnum Mysterium

Leroy Anderson: Sleigh Ride

Leroy Anderson: arr. Russell Robinson: A Christmas Festival

21:21:00 00:22:58 Benjamin Britten A Ceremony of Carols Op 28 Martin Neary Westminster Abbey Choir; Aline Brewer, harp Sony 62615

21:45:00 00:14:07 Richard Addinsell A Christmas Carol: Suite Royal Philharmonic David Newman Ambrosian Singers Telarc 88801

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by soprano Angela Brown

Come down angels

He never said a mumblin word

City called Heaven

Round about the mountain

Deep River

Walk together children

Lord, I just can't keep from cryin

My soul'd been anchored in the Lord

O Glory

Every time I feel the spirit

Lord, how come me here?

Give me Jesus

This little light of mine

He's got the whole world in his hands

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:03:00 00:04:53 Ron Nelson Sarabande 'For Katharine in April' Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434347

23:08:00 00:08:49 Samuel Barber Adagio for Strings Op 11 Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80673

23:18:00 00:02:50 Michael Praetorius Lo, how a rose e'er blooming Stile Antico Harm Mundi 807575

23:21:00 00:08:35 Ottorino Respighi Three Botticelli Pictures: Adoration of Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

23:29:00 00:06:02 Leopold Stokowski Two Ancient Liturgical Melodies José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

23:37:00 00:07:05 Miguel Llobet Catalan Folksongs Christopher Parkening, guitar EMI 49404

23:44:00 00:10:08 Florent Schmitt La tragédie de Salomé: Prélude Op 50 Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

23:55:00 00:03:43 Jacob Clemens non Papa Missa Pastores quidnam vidistis: Agnus Stile Antico Harm Mundi 807575