Program Guide 11-28-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:26:25 Franz Joseph Haydn Symphony No. 86 in D major

Yehudi Menuhin Menuhin Festival Orchestra EMI 69383

00:30:00 00:40:17 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421718

01:12:00 00:24:01 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 11 for Winds in E flat

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

01:38:00 00:11:35 Zoltán Kodály Dances of Marosszék

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

01:52:00 00:27:35 Antonín Dvorák String Quartet No. 12 in F major Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

02:22:00 01:12:52 Anton Rubinstein Symphony No. 2 in C major Op 42

Stephen Gunzenhauser Slovak Philharmonic MarcoPolo 220449

03:37:00 00:42:26 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 3 in D minor Op 30

Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Garrick Ohlsson, piano ASO Media 1003

04:21:00 00:26:00 Richard Strauss Death and Transfiguration Op 24

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 707

04:49:00 00:30:14 Howard Hanson Symphony No. 2 Op 30

Leonard Slatkin St. Louis Symphony EMI 6612

05:21:00 00:17:02 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Quintet in E flat major

Richard King, horn; Mari Sato, violin; Lynne Ramsey, viola; Stanley Konopka, viola; Julie Myers King, cello Albany 1325

05:40:00 00:05:55 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 8: Wedding Day

Jerzy Maksymiuk BBC Scottish Symphony Naxos 550864

05:49:00 00:07:27 Aaron Copland Rodeo: Buckaroo Holiday

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:19 Marcel Poot Cheerful Overture

Alexander Rahbari Brussels Philharmonic MarcoPolo 223418

06:15:00 00:08:51 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from String Quartet No. 23

Dover Quartet Cedille 167

06:23:00 00:03:20 George Frideric Handel Minuet from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

06:28:00 00:06:02 Mikhail Glinka Kamarinskaya

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

06:40:00 00:08:22 Édouard Lalo Rondo from Symphonie espagnole Op 21

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

06:51:00 00:04:08 Leonard Bernstein Candide: Overture

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 63085

06:55:00 00:02:18 Karl King March "Tiger Triumph"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:05:14 Franz Schubert Scherzo from 'Grand Duo' Sonata

Evgeny Kissin, piano; James Levine, piano RCA 69282

07:10:00 00:09:48 Johann Melchior Molter Sinfonia Concertante for Trumpet & Winds in D

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

07:24:00 00:04:22 Josef Suk Andante from Serenade for Strings Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

07:30:00 00:04:32 Ottorino Respighi The Birds: The Cuckoo

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

07:40:00 00:04:34 Franz Schubert Winterreise: Der Lindenbaum

Jonas Kaufmann, tenor; Helmut Deutsch, piano Sony 379565

07:45:00 00:05:05 Nicolas Chédeville Saisons Amusantes: Allegro from 'Autumn'

Les Délices Délices 2013

07:51:00 00:02:35 Anonymous Chacona in C from 'Flores de Música'

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

07:55:00 00:03:40 John Rutter The Very Best Time of the Year

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 121

08:07:00 00:05:12 Sir Edward Elgar Enigma Variations: Finale Op 36

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463265

08:15:00 00:08:56 Ludwig van Beethoven Rondo from Cello Sonata No. 2 Op 5

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

08:27:00 00:06:48 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quintet No. 2

Dover Quartet Michael Tree, viola Cedille 167

08:33:00 00:03:21 Gabriel Fauré Barcarolle No. 4 in A flat Op 44

Charles Owen, piano Avie 2240

08:40:00 00:08:22 Maurice Ravel Allegro from String Quartet in F major

Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

08:51:00 00:08:26 Franz Waxman Rebecca: Suite

John Mauceri Danish National Symphony Toccata 241

09:08:00 00:16:58 Peter Rasmussen Wind Quintet in F major

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849

09:35:00 00:08:49 Michael Torke Javelin

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

09:45:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March 'Over the Hills and Far Away'

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

09:55:00 00:02:58 Jerry Herman Mame: We Need a Little Christmas

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Singing Hoosiers Telarc 80538

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:02:34 Ole Bull Solitude on the Mountain

Andrew Penny Orchestra of the Mill Lydian 18132

10:05:00 00:01:50 Felix Mendelssohn Elijah: Lift Thine Eyes to the Mountains

Robert Shaw Women of the; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

10:09:00 00:12:57 Ernest Bloch Poems of the Sea

Sakari Oramo Malmö Symphony Orchestra Bis 639

10:31:00 00:03:33 Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate: March

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

10:37:00 00:03:58 Ludwig van Beethoven Bundeslied Op 122

London Symphony Michael Tilson Thomas Ambrosian Singers CBS 33509

10:44:00 00:05:50 Franz Schubert Scherzo from Symphony No. 6

Thomas Zehetmair Royal Northern Sinfonia Avie 2224

10:51:00 00:26:36 Ferdinand Ries Symphony No. 1 in D major Op 23

Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999716

11:20:00 00:04:52 Carl Teike March 'Old Comrades'

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

11:25 A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:26:00 00:03:11 Leroy Anderson Sleigh Ride

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2008

11:29:00 00:01:20 Traditional Fum, fum, fum

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

11:31:00 00:04:30 Hector Berlioz L'Enfance du Christ: The Shepherds' Farewell

Cleveland Orchestra Robert Shaw Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:35:00 00:02:21 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Dance of the Reed Pipes

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80068

11:38:00 00:02:28 Alan Silvestri The Polar Express: Spirit of the Season

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

11:58:00 00:01:20 Peter Tchaikovsky The Seasons: July Op 37

Lang Lang, piano Sony 511758

12:00pm BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:06:00 00:09:17 Mikhail Glinka Spanish Overture No. 1

Sir Charles Mackerras London Symphony Mercury 434352

12:18:00 00:07:49 Luigi Boccherini Fandango from Guitar Quintet No. 4

Los Romeros, guitars; Angelita Romero, percussion; Wilhelm Hellweg, percussion Philips 442781

12:29:00 00:03:44 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quartet No. 22

Dover Quartet Cedille 167

12:36:00 00:03:09 Roman Hoffstetter Serenade from String Quartet in F major Op 3

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

12:42:00 00:13:08 Bernard Herrmann Currier and Ives Suite

James Sedares New Zealand Symphony Koch Intl 7224

12:56:00 00:03:35 Emmanuel Chabrier Joyeuse Marche

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:31:11 Anton Rubinstein Piano Concerto No. 4 in D minor Op 70

BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

13:35:00 00:24:35 Peter Tchaikovsky The Tempest Op 18

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 15296

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:38 Claude Debussy Syrinx

Alison Balsom, trumpet EMI 53255

14:03:00 00:02:56 Henri Tomasi Finale from Trumpet Concerto

Philharmonia Orchestra Esa-Pekka Salonen Wynton Marsalis, trumpet CBS 42096

14:07:00 00:16:37 Franz Joseph Haydn Symphony No. 70 in D

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 54297

14:37:00 00:11:19 Richard Wagner Die Feen: Overture

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

14:51:00 00:07:05 Henry Purcell Abdelazer: Suite

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

15:02:00 00:17:02 Jean Françaix The Flower Clock

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

15:17:00 00:06:37 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from String Quartet No. 22

Dover Quartet Cedille 167

15:23:00 00:03:34 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

15:27:00 00:04:55 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 4

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Cynthia Roberts, violin; Michael Lynn, recorder; Kathie Stewart, recorder Avie 2207

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Rachmaninoff and Hanson Get Romantic

15:58:00 00:04:16 Juan de Araujo Los coflades de la estleya

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

16:07:00 00:02:21 Traditional Gloucestershire Wassail La Nef

Meredith Hall, soprano Atma 2365

16:12:00 00:14:12 Sergei Rachmaninoff Finale from Piano Concerto No. 3 Op 30

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2192

16:29:00 00:04:06 Randy Newman A Bug's Life: The Time of Your Life

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80535

16:36:00 00:03:31 Randy Newman The Natural: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

16:41:00 00:08:45 Anton Rubinstein Finale from Piano Concerto No. 4 Op 70

BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

16:52:00 00:03:09 John Rutter Wild Wood Carol

City of London Sinfonia John Rutter Gerald Finley, baritone; Cambridge Singers Collegium 121

16:56:00 00:02:57 Arcangelo Corelli Gigue from Violin Sonata in A major Op 5

Andrew Manze, violin; David Watkin, cello Harm Mundi 907261

17:05:00 00:04:06 Ola Gjeilo The Ground

Frank Bianchi BW Men's Chorus; William Shaffer, piano Soundwaves 2014153

17:25:00 00:09:44 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 5 Op 73

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

17:41:00 00:06:37 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from String Quartet No. 22

Dover Quartet Cedille 167

17:48:00 00:01:16 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in B flat major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

17:52:00 00:02:41 Frédéric Chopin Mazurka No. 20 in D flat major Op 30

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

17:57:00 00:02:00 Traditional Joseph est bien marié

Burning River Brass BurnRiver 2008

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:24:14 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 23 in F major

Dover Quartet Cedille 167

18:35:00 00:04:09 Isaac Albéniz Suite Española: Sevilla Op 47

Enrique Bátiz State of Mexico Symphony ASV 888

18:41:00 00:02:20 Isaac Albéniz Suite Española: Cataluña Op 47

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

18:46:00 00:07:17 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Allegro

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

18:55:00 00:03:51 Isaac Albéniz España: Malagueña Op 165

Duo Amaral DuoAmaral 2013

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:13:10 Richard Wagner Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

19:17:00 00:38:17 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 3 in D minor Op 30

Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton Stephen Hough, piano Hyperion 67501

19:57:00 00:02:33 Antonín Dvorák Legend No. 9 in D major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

19:58:00 00:01:44 Claude Debussy Danse bohemiènne

Burning River Brass BurnRiver 2013

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:08:50 Felix Mendelssohn Hebrides Overture 'Fingal's Cave' Op 26

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

20:13:00 00:04:04 Franz Schubert Marche militaire No. 1 in D major

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63052

20:19:00 00:37:41 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 305886

20:57:00 00:02:42 Aram Khachaturian Gayaneh: Lesghinka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Alan Gilbert, conductor

Alan Opie, baritone

Melissa Parks, mezzo-soprano

Keith Jameson, tenor

Wilbur Pauley, bass

Joshua Bloom, baritone

Isabel Bayrakdarian, soprano

Marie Lenormand, mezzo-soprano

Serena Benedetti, soprano

Kelley O'Connor, mezzo-soprano

Emalie Savoy, soprano

Devon Guthrie, soprano

Lacey Benter, mezzo-soprano

New York Choral Artists, Joseph Flummerfelt, director

Metropolitan Opera Children's Chorus

Leos Janacek: The Cunning Little Vixen

22:24:00 00:04:39 Francis Poulenc Villageoises

Pascal Rogé, piano Decca 425862

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:20 Frédéric Chopin Nocturne No. 12 in G major Op 37

Byron Janis, piano EMI 56780

23:08:00 00:09:19 Ignace Jan Paderewski Romanze from Piano Concerto Op 17

London Symphony Arthur Fiedler Earl Wild, piano Elan 82266

23:20:00 00:07:35 Victor Herbert Andante from Cello Concerto No. 2

Ulster Orchestra JoAnn Falletta Mark Kosower, cello Naxos 573517

23:27:00 00:08:02 Howard Hanson Andante from Symphony No. 2 Op 30

Leonard Slatkin St. Louis Symphony EMI 6612

23:38:00 00:09:24 César Franck Psyché and Eros

Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

23:42:00 00:04:17 Leon Jessel Parade of the Wooden Soldiers

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

23:47:00 00:07:43 Emmanuel Chabrier Lamento Orch de la Suisse Romande

Neeme Järvi Alexandre Emard, English horn Chandos 5122

23:47:00 00:04:43 Johann Sebastian Bach Motet 'Singet dem Herrn ein neues Lied'

Cleveland Orchestra Margaret Hillis Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

23:52:00 00:02:18 Traditional Still, still, still

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleve Orch Children's Chorus; Cleveland Orchestra Chorus MAA 1993

23:54:00 00:01:23 Anonymous Spiritual 'Ain'ta That Good News!'

Robert Page Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

23:57:00 00:02:44 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Intermezzo

Bridget Reischl Oberlin Symphony Orchestra Oberlin 61

23:57:00 00:02:16 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: Solitary Traveler Op 43

Per Tengstrand, piano Azica 71207