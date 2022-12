Program Guide 11-15-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:14:40 Sir William Herschel Chamber Symphony in F major

Davis Jerome Mozart Orchestra Newport 85612

00:19:00 00:49:34 Gustav Holst The Planets Op 32

Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta Women of the; Los Angeles Master Chorale Decca 4785437

01:11:00 00:25:29 Ludwig van Beethoven Serenade in D major Op 25

Houston Symphony Aralee Dorough, flute; Members of Dorough 2016

01:38:00 00:50:48 Johannes Brahms Piano Concerto No. 1 in D minor Op 15

Berlin State Orchestra Gustavo Dudamel Daniel Barenboim, piano DeutGram 4794899

02:31:00 00:28:04 Felix Mendelssohn Symphony No. 5 in D minor Op 107

Sir John Eliot Gardiner London Symphony LSO Live 775

03:01:00 00:30:31 Sir Edward Elgar Enigma Variations Op 36

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80192

03:34:00 00:21:27 Igor Stravinsky Symphony of Psalms

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80254

03:57:00 01:02:23 Anton Bruckner Symphony No. 2 in C minor

Daniel Barenboim Berlin Philharmonic Teldec 21485

05:01:00 00:19:27 Jerome Kern Showboat: A Scenario for Orchestra

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 446404

05:22:00 00:16:02 Ernest Chausson Poème Op 25

Monte Carlo Philharmonic Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin Decca 15535

05:40:00 00:05:47 Giovanni Paisiello Proserpine: Overture

Gennaro Cappabianca Collegium Philarmonicum Naxos 557031

05:53:00 00:04:03 Leonard Bernstein On the Town: Lonely Town

Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:02:52 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Miller's Dance

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

06:15:00 00:09:14 Sir William Herschel Oboe Concerto in E flat major

Mozart Orchestra Davis Jerome Richard Woodhams, oboe Newport 85612

06:25:00 00:02:14 John Dowland I Shame at My Unworthiness

Stile Antico Harm Mundi 807544

06:30:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Flute Quartet No. 1

Houston Symphony Aralee Dorough, flute; Members of Dorough 2016

06:40:00 00:07:15 Béla Bartók Suite No. 1: Allegro vivace Op 3

Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

06:47:00 00:03:45 George Gershwin Porgy and Bess: Summertime

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

06:51:00 00:02:07 Felix Mendelssohn Song without Words No. 3 in A major Op 19

Daniel Barenboim, piano DeutGram 469376

06:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'The Gladiator'

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:05:44 Giuseppe Verdi Alzira: Prelude

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 62373

07:10:00 00:04:29 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Overture

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra CBC 5229

07:15:00 00:07:46 Carl Friedrich Abel Symphony in E flat Op 17

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999214

07:25:00 00:02:09 John Blitheman Gloria tibi Trinitas

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

07:30:00 00:05:01 Ludwig van Beethoven Rondo from Sextet for 2 Horns & Strings Op 81

Cleveland Orchestra Richard King, horn; Jesse McCormick, horn; Mari Sato, violin; Members of Albany 1325

07:40:00 00:10:10 Giuseppe Verdi Macbeth: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

07:54:00 00:03:00 Sir Henry Bishop Home, Sweet Home

Anonymous 4; Bruce Molsky, banjo Harm Mundi 807549

07:58:00 00:00:48 Leroy Anderson Woodbury Fanfare

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Members of Naxos 559356

08:07:00 00:05:56 Sergei Taneyev Scherzo from Piano Quintet Op 30

Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Ilya Gringolts, violin; Nobuko Imai, viola; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

08:15:00 00:03:14 Frank Bridge Cherry Ripe

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

08:20:00 00:09:54 Ludwig van Beethoven Variations on Mozart's 'La ci darem la mano'

Houston Symphony Aralee Dorough, flute; Members of Dorough 2016

08:30:00 00:03:45 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Chaconne in G

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

08:40:00 00:08:27 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

08:51:00 00:02:51 Leroy Anderson Belle of the Ball

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

08:55:00 00:03:37 Jerome Kern Showboat: Old Man River

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

09:05:00 00:17:03 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2

Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4795448

09:27:00 00:05:29 Frédéric Chopin Waltz No. 1 in E flat major Op 18

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

09:35:00 00:06:45 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 54 in G major

Soyeon Kate Lee, piano CIPC 2003

09:35:00 00:07:56 Jean Sibelius Karelia Overture Op 10

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

09:55:00 00:03:26 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Piano Trio No. 3 Op 35

Beaux Arts Trio Philips 446077

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:03:04 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air

Aralee Dorough, flute; Scott Holshouser, piano Dorough 2016

10:05:00 00:03:34 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Bourrée & Gigue

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

10:11:00 00:12:08 Wolfgang Amadeus Mozart Variations on Sarti's "Come un agnello"

Alessio Bax, piano Signum 321

10:33:00 00:03:48 Ernest Bloch Baal Shem: Simchas Torah

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

10:41:00 00:07:51 Ernest Bloch Abodah

Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

10:52:00 00:26:06 Franz Joseph Haydn Symphony No. 57 in D major

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

11:20:00 00:07:36 Peter Tchaikovsky Pezzo capriccioso Op 62

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Lynn Harrell, cello Decca 4787779

11:30:00 00:10:32 Franz Liszt Paraphrase on Wagner's Tannhäuser

Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525

11:44:00 00:09:16 Amy Beach Finale from "Gaelic" Symphony Op 32

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

11:55:00 00:04:09 Ernest Bucalossi

The Grasshopper's Dance Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

12:08:00 00:08:37 Johann Strauss Jr Waltz 'Roses from the South' Op 388

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:18:00 00:06:02 Giacomo Puccini Chrysanthemums

Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

12:26:00 00:03:59 Traditional Lucerne Song

Philip Jones Brass Ensemble John Fletcher, tuba Claves 600

12:32:00 00:05:43 Franz Liszt Ballade from 'The Flying Dutchman'

Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525

12:41:00 00:05:53 Paul Gilson Sailors' Dances

Alexander Rahbari Brussels Philharmonic MarcoPolo 223418

12:48:00 00:08:35 Stephen Sondheim Into the Woods: Suite

Don Sebesky London Symphony EMI 54285

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:50:48 Johannes Brahms Piano Concerto No. 1 in D minor Op 15

Berlin State Orchestra Gustavo Dudamel Daniel Barenboim, piano DeutGram 4794899

13:53:00 00:06:45 Robert Schumann Arabeske in C Op 18

Daniel Gortler, piano Roméo 7281

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:02:11 George Frideric Handel Il pastor fido: Allegro

Trevor Pinnock English Concert Archiv 419219

14:04:00 00:02:11 Claude Debussy Children's Corner: The Little Shepherd

Simon Trpceski, piano EMI 272

14:08:00 00:15:56 Jacques Ibert Divertissement

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

14:25:00 00:04:12 Franz Liszt Paganini Etude No. 3 in G sharp minor

Gary Graffman, piano RCA 300350

14:42:00 00:11:48 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Quartet No. 4 in A major

Houston Symphony Aralee Dorough, flute; Members of Dorough 2016

14:55:00 00:04:13 Peter Tchaikovsky Mazeppa: Gopak

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

15:02:00 00:16:45 Robert Schumann Overture, Scherzo and Finale Op 52

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Archiv 457591

15:21:00 00:07:02 Johannes Brahms Rhapsody in G minor Op 79

Hélène Grimaud, piano DeutGram 4795448

15:31:00 00:03:37 Domenico Scarlatti Sonata in G

Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

15:39:00 00:04:56 Giovanni Paisiello Sinfonia d'Opera

Gennaro Cappabianca Collegium Philarmonicum Naxos 557031

15:46:00 00:08:32 Anton Arensky Fantasia on Russian Folksongs Op 48

Russian Philharmonic Orchestra Dmitry Yablonsky Konstantin Scherbakov, piano Naxos 570526

15:55:00 00:01:54 Paul Dukas La Péri: Fanfare

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Kern's "Show Boat" Is Launched in D.C.

15:58:00 00:04:09 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Danse général

Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4795448

16:06:00 00:03:44 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 3 in C sharp major

Daniel Barenboim, piano Warner 61553

16:13:00 00:10:33 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 36

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

16:29:00 00:01:59 Henry Mancini The Days of Wine and Roses: Theme

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Henry Mancini Chorus Telarc 80183

16:30:00 00:01:58 Henry Mancini Charade: Punch and Judy

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

16:32:00 00:02:37 Henry Mancini Breakfast at Tiffany's: Theme

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Henry Mancini Chorus Telarc 80183

16:37:00 00:02:22 Henry Mancini Peter Gunn: Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

16:41:00 00:08:18 Gustav Holst A Fugal Concerto Op 40 English Sinfonia

Howard Griffiths Anna Pyne, flute; Philip Harmer, oboe Naxos 570339

16:54:00 00:03:37 Jerome Kern Showboat: Old Man River

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

16:58:00 00:01:24 William Byrd Mass for Five Voices: Kyrie

Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

17:05:00 00:05:33 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 5

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Lynn, flute; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

17:25:00 00:09:46 Antonio Vivaldi Concerto for 4 Violins in B minor Op 3

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Olivier Brault, violin; Julie Andrijesky, violin; Johanna Novom, violin; Andrew Fouts, violin ApolloFire 2005

17:40:00 00:03:43 Ludwig van Beethoven Entrata from Serenade Op 25

Houston Symphony Aralee Dorough, flute; Members of Dorough 2016

17:45:00 00:04:12 Robert Fuchs Finale from Serenade No. 3 Op 21

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

17:52:00 00:02:40 Richard Wagner Die Meistersinger: Prize Song

Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Dale Clevenger, horn Teldec 24224

17:57:00 00:02:24 Johann Sebastian Bach Partita No. 1: Gigue

Orli Shaham, piano Canary 15

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:31 Maurice Ravel Boléro

Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4795448

18:29:00 00:06:05 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 3 Op 55

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

18:37:00 00:05:56 Franz Liszt Spinning Song from Wagner's 'The Flying Dutchman'

Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525

18:45:00 00:07:48 Johann Strauss Jr A Night in Venice: Overture

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

18:55:00 00:03:51 Stanislaw Moniuszko Halka: Mazurka

Daniel Barenboim Berlin Philharmonic Teldec 46329

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:04 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 16 in D major

Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Daniel Barenboim, piano Teldec 16827

19:27:00 00:28:16 Frédéric Chopin Les Sylphides

Richard Bonynge National Philharmonic Decca 433864

19:58:00 00:01:19 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Scherzino Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:10:38 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

20:15:00 00:14:54 Ottorino Respighi Ancient Airs and Dances Suite No. 1

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

20:32:00 00:26:47 Felix Mendelssohn Symphony No. 5 in D minor Op 107

Lorin Maazel Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Vasily Petrenko, conductor; Paul Lewis, piano

Sir Edward Elgar: In the South ‘Alassio’

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 5 ‘Emperor’

Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dances Op 45

22:25:00 00:05:00 Giuseppe Verdi I Lombardi: Crusaders' Chorus

Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:20 Claude Debussy La plus que lente

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

23:08:00 00:05:02 Jean Sibelius Kuolema: Valse triste Op 44

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Warner 62190

23:13:00 00:05:12 Emil Darzins Valse mélancolique

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

23:21:00 00:03:48 Johann Sebastian Bach Largo from Flute Sonata No. 1

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

23:24:00 00:05:23 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 8 Op 13

Daniel Barenboim, piano Decca 16871

23:30:00 00:07:25 Nikolai Miaskovsky Andante from Cello Sonata No. 2 Op 81

Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

23:40:00 00:03:36 Felix Mendelssohn Andante from Symphony No. 5 Op 107

Sir John Eliot Gardiner London Symphony LSO Live 775

23:43:00 00:11:50 Peter Tchaikovsky Adagio from Symphony No. 1 Op 13

Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

23:55:00 00:02:34 Gary Schocker Hypnotized: Together

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297