Program Guide 11-08-2016

00:02:00 00:25:07 Franz Joseph Haydn Symphony No. 60 in C

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437783

00:29:00 00:21:21 Friedrich Witt Flute Concerto in G Op 8

Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Patrick Gallois, flute Naxos 572089

00:52:00 00:44:00 Sir Arnold Bax Symphony No. 7

Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

01:38:00 01:01:28 Carl Orff Carmina burana

Bavarian Radio Symphony Daniel Harding Patricia Petibon, soprano; Hans-Werner Bunz, tenor; Christian Gerhaher, baritone; Tölz Boys Choir; Bavarian Radio Chorus DeutGram

4778778

02:41:00 00:28:32 Johannes Brahms Violin Sonata No. 1 in G major Op 78

Yo-Yo Ma, cello; Emanuel Ax, piano Sony 63229

03:11:00 00:38:14 Camille Saint-Saëns Symphony No. 3 in C minor Op 78

Cleveland Orchestra Sir Andrew Davis Joela Jones, organ MAA 2001

03:51:00 00:35:50 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 22 in E flat major

Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Sarah Beth Briggs, piano Avie 2358

04:29:00 00:13:44 Johann Christian Bach Symphony for Double Orchestra in E flat major Op 18

Simon Standage Academy of Ancient Music Chandos 540

04:45:00 00:27:34 Robert Schumann Violin Concerto in D minor

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Bell, violin Decca 444811

05:15:00 00:18:31 Percy Grainger The Warriors City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle Malcolm Wilson, piano; Roderick Elms, piano; Wayne Marshall, piano

EMI 56412

05:35:00 00:11:32 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 22 in F major Op 54

Peter Takács, piano Cambria 1175

05:54:00 00:03:42 George Frideric Handel Siciliana from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

06:07:00 00:03:48 Gustav Holst The Planets: Mercury Op 32

Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

06:15:00 00:09:28 Johann Strauss Jr Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

06:26:00 00:03:22 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Gavotte Op 112

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

06:28:00 00:05:57 Friedrich Witt Rondo from Flute Concerto Op 8

Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Patrick Gallois, flute Naxos 572089

06:40:00 00:07:23 Sir Arnold Bax Symphonic Scherzo

Vernon Handley Royal Philharmonic Chandos 8464

06:51:00 00:01:56 Francis Poulenc Française after Claude Gervaise

Paul Crossley, piano CBS 44921

06:52:00 00:03:22 Dmitri Shostakovich Dolls' Dances: Lyric Waltz

Bavarian Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Lisa Batiashvili, violin DeutGram 15203

06:55:00 00:04:17 Leon Jessel Parade of the Wooden Soldiers

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 1

07:05:00 00:05:18 Ludwig van Beethoven Scherzo from Sonata No. 18 Op 31

Peter Takács, piano Cambria 1175

07:10:00 00:08:21 Mily Balakirev Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

07:20:00 00:03:10 Pietro Castrucci Finale with Echo from Concerto Grosso Op 3

Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

07:25:00 00:01:39 Fritz Kreisler Toy Soldier's March

James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

07:30:00 00:04:52 Johann Christian Bach Finale from Sinfonia Concertante in C major

Academy of Ancient Music Simon Standage Rachel Brown, flute; Frank de Bruine, oboe; Simon Standage, violin; David Watkin, cello Chandos 540

07:40:00 00:09:36 William Alwyn Overture to a Masque

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

07:51:00 00:02:12 Jennifer Higdon Echo Dash

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

07:55:00 00:02:32 Jean-Marie Leclair Recréation de Musique No. 2: Tambourins

Florilegium Channel 7595

08:07:00 00:05:24 Claude Debussy Tarantelle styrienne 'Danse'

Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 74006

08:15:00 00:09:58 George Frederick Bristow Finale from Symphony No. 2 Op 24

Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia New World 80768

08:25:00 00:06:01 Ermanno Wolf-Ferrari Finale from Suite Concertino Op 16

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Giuseppe Giabocchi, bassoon Naxos 572921

08:40:00 00:06:08 Gioacchino Rossini William Tell: Dance for Six

Frederick Fennell London Pops Orchestra Mercury 434356

08:45:00 00:04:51 Johann Sebastian Bach French Suite No. 5: Sarabande in G

Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001

08:55:00 00:07:07 George Gershwin Oh, Kay!: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

09:05:00 00:16:02 Peter Tchaikovsky Capriccio italien Op 45

Jaap van Zweden Dallas Symphony Orchestra DSO Live 2009

09:26:00 00:06:28 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Trumpets in C major

Les Violons du Roy Mathieu Lussier Benjamin Raymond, trumpet; Marianne Boies, trumpet Atma 2602

09:35:00 00:05:13 Camille Saint-Saëns Scherzo from Piano Quintet Op 14

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano Naxos 572904

09:45:00 00:09:18 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

09:56:00 00:03:44 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quartet No. 22

Dover Quartet Cedille 167

10:01:00 00:02:43 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 218

10:05:00 00:02:23 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in F

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

10:09:00 00:12:20 Francesco Bonporti Violin Concerto in F major Op 11

Collegium Musicum 90 Simon Standage Simon Standage, violin Chandos 530

10:23:00 00:06:18 Camille Saint-Saëns Tarantelle in A minor Op 6

Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute; Harri Mäki, clarinet Bis 1359

10:32:00 00:04:19 Sir Arnold Bax Mediterranean

Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

10:40:00 00:07:12 Frank Bridge The Sea: Seascape

Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

10:50:00 00:25:35 Friedrich Witt Jena Symphony in C major

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572089

11:17:00 00:09:06 Robert Schumann Allegro in B minor Op 8

Maurizio Pollini, piano DeutGram 471370

11:28:00 00:09:38 George Frideric Handel Concerto Grosso in D minor Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

11:41:00 00:09:24 Miklós Rózsa Overture to a Symphony Concert Op 26

Mariusz Smolij Budapest Symphony Orchestra Naxos 572285

11:53:00 00:06:42 Emmanuel Chabrier Bourrée fantasque

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:08:00 00:04:29 George Gershwin Of Thee I Sing: Overture

Michael Tilson Thomas Orchestra of St Luke's CBS 44798

12:14:00 00:14:26 Aaron Copland A Lincoln Portrait

Seattle Symphony Gerard Schwarz James Earl Jones, narrator Delos 3140

12:31:00 00:03:56 John Philip Sousa Presidential Polonaise

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

12:39:00 00:04:20 John Williams For 'The President's Own'

Lt. Col. Jason K. Fettig United States Marine Band Altissimo 4032

12:46:00 00:09:32 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Black Swan Pas de deux

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

12:57:00 00:02:31 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 19 in B minor

Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

13:01:00 00:34:04 Alexander Glazunov Symphony No. 1 in E Op 5

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

13:36:00 00:21:58 Franz Liszt Symphonic Poem No. 9 "Hungaria"

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10490

14:00:00 00:01:52 Ottorino Respighi The Fair

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

14:02:00 00:03:57 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in D major Op 39

Marina Lomazov, piano Lomazov 100

14:09:00 00:16:02 Claude Debussy Jeux

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

14:28:00 00:10:12 Franz Joseph Haydn Trio for 2 Flutes & Bassoon in C major

Jean-Pierre Rampal, flute; Wolfgang Schulz, flute; Gilbert Audin, bassoon Sony 48061

14:40:00 00:16:15 Giuseppe Verdi Don Carlos: Ballet of the Queen

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

14:57:00 00:02:42 Aram Khachaturian Gayaneh: Lesghinka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

15:02:00 00:16:26 Sir Arnold Bax The Garden of Fand

David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553525

15:22:00 00:09:10 Johann Peter Emilius Hartmann Overture to 'Hakon Jarl' Op 40

Thomas Dausgaard Danish National Radio Sym DaCapo 224097

15:32:00 00:04:29 Johann Peter Salomon Romance in D major

English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin Archiv 427316

15:41:00 00:03:57 Franz Joseph Haydn Il mondo della luna: Overture

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

15:48:00 00:08:48 Josef Strauss Waltz 'Delirious' Op 212

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

15:58:00 00:05:26 Sir Arnold Bax Malta, G.C.: Finale

Kenneth Alwyn Royal Philharmonic Silva 1094

16:07:00 00:02:11 Sir Arnold Bax Oliver Twist: Fagin's Romp

Kenneth Alwyn Royal Philharmonic Silva 1094

16:12:00 00:10:18 John Stanley Concerto Grosso in D major Op 2

Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 638

16:26:00 00:05:29 William Steffe The Battle Hymn of the Republic

Orchestra of Temple Square Craig Jessop Mormon Tabernacle Choir Telarc 80606

16:35:00 00:06:45 Roy Harris Overture 'When Johnny Comes Marching

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3140

16:45:00 00:06:48 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quintet No. 2

Dover Quartet Michael Tree, viola Cedille 167

16:52:00 00:02:49 Johannes Brahms Scherzo from Serenade No. 2 Op 16

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

16:58:00 00:01:21 Johannes Brahms Waltz No. 15 in A flat major Op 39

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

17:05:00 00:04:49 Pietro Mascagni L'amico Fritz: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

17:26:00 00:08:51 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from String Quartet No. 23

Dover Quartet Cedille 167

17:40:00 00:04:55 George W. Chadwick Scherzo from Symphony No. 2 Op 21

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

17:47:00 00:03:01 Rev. Robert Lowry Shall We Gather at the River?

Anonymous 4; Bruce Molsky, vocal Harm Mundi 807549

17:52:00 00:02:58 Irving Fine Blue Towers

Joel Spiegelman Tchaikovsky Symphony Orchestra Delos 3139

17:57:00 00:02:12 Henry Fillmore March 'Men of Ohio'

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

18:09:00 00:13:26 Michael Daugherty Mount Rushmore: Abraham Lincoln

Pacific Symphony Carl St. Clair Pacific Chorale Naxos 559749

18:25:00 00:15:00 Aaron Copland A Lincoln Portrait

Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta Gregory Peck, narrator Decca 4785437

18:43:00 00:11:11 George Frederick McKay A Lincoln Tribute 'To a Liberator'

Leonard Slatkin Nashville Symphony Naxos 559373

18:55:00 00:03:19 Carol Barnett An American Thanksgiving: McKay

Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

19:02:00 00:21:48 Franz Joseph Haydn Symphony No. 55 in E flat

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 550757

19:26:00 00:30:16 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F major Op 90

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

19:58:00 00:01:41 Gustav Holst Japanese Suite: Dance of the Wolves Op 33

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

20:02:00 00:14:25 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1 in F major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

20:18:00 00:22:03 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2 in B minor

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Michael Schneider, flute DeutGram 4795448

20:42:00 00:13:44 Johann Christian Bach Symphony for Double Orchestra in E flat major Op 18

Simon Standage Academy of Ancient Music Chandos 540

20:58:00 00:01:35 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance 'The Hero Coburg's

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 22

Richard Strauss: An Alpine Symphony

Anton Webern: Im Sommerwind

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 22

Richard Strauss: An Alpine Symphony

Anton Webern: Im Sommerwind

22:58:00 00:01:39 Frédéric Chopin Prelude No. 4 in E minor Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

23:02:00 00:09:40 Sir Arnold Bax Elegiac Trio

Maarika Järvi, flute; Paul Cortese, viola; Marie-Pierre Langlamet, harp Chandos 9395

23:11:00 00:07:42 Gerald Finzi Romance in E flat major Op 11

Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9888

23:21:00 00:06:10 George Walker Lyric for Strings

Edwin London Cleveland Chamber Symphony Albany 270

23:27:00 00:08:44 George Frederick Bristow Nocturne from Symphony in F sharp minor Op 26

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9169

23:38:00 00:08:52 Franz Schubert Andante from Piano Sonata No. 21

Alfred Brendel, piano Philips 4788977

23:46:00 00:07:15 Ludwig van Beethoven Lento from String Quartet No. 16 Op 135

Cypress String Quartet Cypress 2012

23:56:00 00:02:56 Traditional A la claire fontaine

Dale Warland Dale Warland Singers; Linda Chatterton, flute Gothic 49243

23:58:00 00:01:36 Joaquin Nin-Culmell Tonadas Volume 4: Canción

Edmund Battersby, piano Koch Intl 7062