Program Guide 11-07-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:14:53 William Alwyn Concerto Grosso No. 3

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

00:19:00 00:33:59 Max Bruch Symphony No. 2 in F minor Op 36

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

00:55:00 00:25:38 Béla Bartók Piano Concerto No. 3

London Symphony Pierre Boulez Hélène Grimaud, piano DeutGram 3885

01:23:00 00:53:41 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 7 in D major

Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Oldrich Vlcek, violin Telarc 80161

02:19:00 00:28:17 Giovanni Battista Viotti Violin Concerto No. 22 in A minor

Brandenburg Orchestra Roy Goodman Elizabeth Wallfisch, violin Hyperion 66840

02:49:00 00:27:44 Franz Joseph Haydn Symphony No. 68 in B flat

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

03:19:00 00:57:13 Nitin Sawhney Water

Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

04:18:00 00:31:11 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Suite

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

04:51:00 00:32:11 Dmitri Kabalevsky Piano Concerto No. 1 in A minor Op 9

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

05:25:00 00:11:40 Joaquín Rodrigo Sonata giocosa

Sir Angel Romero, guitar RCA 68767

05:39:00 00:07:30 Silvestre Revueltas Janitzio

Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

05:48:00 00:09:00 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Piano & Orchestra in D major

Moscow Virtuosi Vladimir Spivakov Evgeny Kissin, piano RCA 60400

05:56:00 00:03:03 Leroy Anderson The Classical Jukebox

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:03 Dag Wirén Praeludium from Serenade for Strings Op 11

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

06:15:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31

Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Teldec 90201

06:25:00 00:02:16 Carl Nielsen Wherefore Do Our Eyes Feel Pleasure

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

06:26:00 00:04:22 Nicola Porpora Carlo il calvo: Overture

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

06:30:00 00:04:23 Max Reger Finale from Flute Serenade Op 77

Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

06:40:00 00:09:56 Claude Debussy Three Nocturnes: Sirènes

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Women of the; Cleveland Orchestra Chorus Decca 417488

06:51:00 00:03:19 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

06:58:00 00:02:21 Henry Fillmore March "The Circus Bee"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

07:05:00 00:05:38 John Williams Jurassic Park: Main Themes

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

07:13:00 00:07:52 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 1

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

07:20:00 00:04:15 Victor Manuel Amaral Ramírez Saggio: Súplica

Duo Amaral DuoAmaral 501592

07:25:00 00:02:08 William Grant Still Suite for Violin: Gamin

Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

07:30:00 00:05:17 Dmitri Shostakovich Allegretto from Symphony No. 5 Op 47

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70904

07:40:00 00:07:08 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 1 in D

European Baroque Soloists Denon 9613

07:50:00 00:04:30 Sergei Rachmaninoff Romance in A major

Alexandre Tharaud, piano; Alexander Melnikov, piano; Aleksandar Madzar, piano Erato 557829

07:58:00 00:02:36 Antonio Lauro Vals venezolano No. 3

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

08:07:00 00:06:06 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 5 in B flat major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

08:15:00 00:09:01 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 2 Op 73

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

08:26:00 00:03:49 George Frideric Handel Aria No. 1

Empire Brass Telarc 80344

08:31:00 00:03:09 Roman Hoffstetter Serenade from String Quartet in F major Op 3

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

08:40:00 00:04:13 Stephen Foster Hard Times Come Again No More

Anonymous 4; Bruce Molsky, vocal Harm Mundi 807549

08:47:00 00:04:26 Aram Khachaturian Masquerade: Waltz

Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

08:55:00 00:06:18 Richard Rodgers The King and I: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:05:00 00:15:46 Bedrich Smetana Má vlast: The High Castle

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic RCA 54331

09:27:00 00:07:22 David Raksin Forever Amber: Main title & The King

David Raksin New Philharmonia Orchestra RCA 81268

09:38:00 00:09:02 Franz Schubert Andante from Piano Trio No. 2

Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

09:48:00 00:04:28 Francis Poulenc Salve Regina

John Rutter Cambridge Singers Collegium 108

09:55:00 00:04:18 Máximo Diego Pujol Suite mágica: Tango

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:03:23 Sergei Rachmaninoff Polichinelle in F sharp minor Op 3

Alexandre Tharaud, piano Erato 557829

10:06:00 00:01:16 Sergei Rachmaninoff Valse in A major

Alexandre Tharaud, piano; Alexander Melnikov, piano; Aleksandar Madzar, piano Erato 557829

10:10:00 00:13:22 William Alwyn Concerto Grosso No. 2 in G major

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

10:25:00 00:03:30 Jean Sibelius Humoresque No. 5 in E flat Op 89

London Symphony Sir Colin Davis Salvatore Accardo, violin Philips 4788977

10:30:00 00:03:30 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 3: Bourrée

Andrés Díaz, cello Azica 71252

10:37:00 00:03:44 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Preludio

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 39431

10:43:00 00:06:00 Gioacchino Rossini L'inganno felice: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

10:47:00 00:02:09 Aaron Copland Old American Songs Set No. 1: I Bought me a Cat

St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Thomas Hampson, baritone Teldec 77310

10:51:00 00:24:48 Sergei Rachmaninoff Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43

Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

11:17:00 00:09:22 Arturo Márquez Danzon No. 2

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

11:29:00 00:10:19 Francesco Salieri Symphony in B flat major

Claudio Scimone I Solisti Veneti Erato 88176

11:41:00 00:08:12 Richard Wagner Götterdämmerung: Siegfried's Funeral

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

11:51:00 00:07:13 Adolphe Adam If I Were King: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

11:57:00 00:01:53 Antonín Dvorák Songs My Mother Taught Me Op 55

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

12:07:00 00:07:42 H. Balfour Gardiner Overture to a Comedy

Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

12:16:00 00:08:48 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Overture

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

12:26:00 00:02:32 Georges Bizet Jeux d'enfants: March Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

12:31:00 00:05:09 Maurice Ravel Jeux d'eau

Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

12:38:00 00:05:50 Alfredo Catalani Loreley: Dance of the Water Nymphs

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

12:47:00 00:09:50 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 1

Riccardo Muti Philadelphia Orchestra EMI 63572

12:58:00 00:01:06 George Gershwin Gershwin Song-book: That Certain Feeling

Peter Donohoe, piano EMI 54280

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:49:30 Ludwig van Beethoven Symphony No. 3 in E flat major Op 55

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

13:52:00 00:07:19 Wolfgang Amadeus Mozart La finta semplice: Overture

Mario Bernardi Calgary Philharmonic CBC 5149

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:01:54 Francis Poulenc Humoresque

Pascal Rogé, piano Decca 425862

14:03:00 00:03:38 Arthur Honegger Danse de la chèvre

Werner Zumsteg, flute Nimbus 5327

14:09:00 00:14:30 Frederick the Great Flute Concerto No. 3 in C major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

14:25:00 00:11:58 Sergei Rachmaninoff Finale from Piano Concerto No. 2 Op 18

Royal Liverpool Philharmonic Alexander Vedernikov Alexandre Tharaud, piano Erato 557829

14:41:00 00:09:13 Leopold Mozart Symphony in D major

Georg Mais Lithuanian Chamber Orchestra ArteNova 897710

14:51:00 00:06:03 Maurice Ravel Miroirs: La vallée des cloches

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

15:01:00 00:17:19 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin

George Szell Cleveland Orchestra MAA 75

15:21:00 00:08:47 William Alwyn Seven Irish Tunes

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

15:32:00 00:03:30 Edvard Grieg Peer Gynt: Anitra's Dance

Oivin Fjeldstad London Symphony Decca 4785437

15:40:00 00:04:12 Edvard Grieg Holberg Suite: Sarabande Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

15:47:00 00:08:07 George Frideric Handel Organ Concerto No. 5 in F major Op 4

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Matthew Halls, organ Avie 2055

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: "Starry Night" Variations by McLean and Dutilleux

15:58:00 00:05:50 Claude Debussy Preludes Book 1: La cathédral engloutie

Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

16:07:00 00:03:07 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 2 in C minor

Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

16:13:00 00:11:44 Sergei Rachmaninoff Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 18

Royal Liverpool Philharmonic Alexander Vedernikov Alexandre Tharaud, piano Erato 557829

16:28:00 00:04:12 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 1 in C sharp minor Op 3

Alexandre Tharaud, piano Erato 557829

16:35:00 00:03:47 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 8 Op 93

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

16:41:00 00:08:22 Christopher Rouse Karolju: Finale 'Italian'

BBC Symphony Orchestra David Zinman Philharmonia Chorus RCA 11561

16:52:00 00:03:06 Léo Delibes Coppélia: Galop final

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

16:57:00 00:02:09 Daniil Trifonov Allegro con fuoco from 'Rachmaniana'

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

17:05:00 00:05:21 Gabriel Fauré Fantaisie Op 79

Seattle Symphony Ludovic Morlot Demarre McGill, flute SeattleSM 1004

17:13:00 00:09:36 William Alwyn Overture to a Masque

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

17:25:00 00:09:37 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 100

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

17:40:00 00:06:03 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34

Sabine Devieilhe, soprano; Alexandre Tharaud, piano Erato 557829

17:47:00 00:04:16 Olivier Messiaen Vocalise from Concert à quatre

Catherine Cantin, flute; Heinz Holliger, oboe; Yvonne Loriod, piano; Mstislav Rostropovich, cello DeutGram 445947

17:53:00 00:02:05 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: 2 Minuets

Aulos Ensemble Centaur 3068

17:57:00 00:02:08 Robert Schumann Carnaval: Pierrot Op 9

Vassily Primakov, piano Bridge 9300

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:43 Sergei Rachmaninoff Morceaux de fantaisie Op 3

Alexandre Tharaud, piano Erato 557829

18:31:00 00:04:25 Antonín Dvorák Czech Suite: Polka Op 39

Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

18:37:00 00:02:29 Eduard Strauss Polka 'Bahn frei' Op 45

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80098

18:42:00 00:10:50 William Alwyn Serenade

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

18:57:00 00:02:34 Lord Berners Polka

David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia MarcoPolo 223711

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:00 Ludwig van Beethoven Choral Fantasy in C minor Op 80

Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Hélène Grimaud, piano; Swedish Radio Choir DeutGram 4795448

19:23:00 00:32:04 Ludwig van Beethoven Symphony No. 4 in B flat major Op 60

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

19:58:00 00:01:45 Frédéric Chopin Mazurka No. 28 in B major Op 41

Richard Goode, piano Nonesuch 79452

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:09:01 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

20:13:00 00:11:37 Pablo de Sarasate Carmen Fantasy Op 25

Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Akiko Suwanai, violin Philips 464531

20:27:00 00:29:34 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16

RCA Victor Symphony Alfred Wallenstein Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

20:57:00 00:02:24 Edvard Grieg Two Elegiac Melodies: The Wounded Heart Op 34

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Zubin Mehta, conductor; Ravi Shankar, sitar; Alisa Weilerstein, cello

The New York Philharmonic Celebrates Zubin Mehta at 80

Musical highlights taken from:

Crumb: Ancient Voices of Children

Mozart: Symphony No. 25

Shankar: Concerto No. 2 for Sitar & Orchestra, Raga-Mala

Bartok: Piano Concerto No 1 (soloist Barenboim)

Furtwangler: Symphony No 2 (Scherzo)

Webern: Six Pieces for Orchestra

Bruckner: Symphony No. 7

Elgar: Cello Concerto

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:41 Antonín Dvorák Legend No. 6 in C sharp minor Op 59

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

23:07:00 00:10:50 William Alwyn Autumn Legend

Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Rachael Pankhurst, Eng. horn Naxos 570704

23:21:00 00:04:32 Claude Debussy Preludes Book 1: Les sons et parfums

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

23:25:00 00:10:16 Arvo Pärt Spiegel im Spiegel

Lisa Batiashvili, violin; Hélène Grimaud, piano DeutGram 15203

23:38:00 00:05:38 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61

George Szell Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

23:43:00 00:11:06 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Balcony Scene

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

23:56:00 00:03:04 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air

Aralee Dorough, flute; Scott Holshouser, piano Dorough 2016