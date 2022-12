Program Guide 11-01-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:30:14 Howard Hanson Symphony No. 2 Op 30

Leonard Slatkin St. Louis Symphony EMI 6612

00:34:00 00:18:19 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Suite

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

00:54:00 01:06:19 Anton Bruckner Symphony No. 7 in E major

Daniel Barenboim Berlin State Orchestra DeutGram 4790320

02:02:00 00:31:11 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 1 in E flat major Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

02:35:00 00:44:41 Joseph Joachim Violin Concerto No. 2 in D minor Op 11

London Philharmonic Leon Botstein Elmar Oliveira, violin IMP 27

03:23:00 00:28:19 Igor Stravinsky Symphony in C major

Igor Stravinsky Cleveland Orchestra Sony 63325

03:53:00 00:30:38 Felix Mendelssohn Sextet for Piano & Strings in D Op 110

Vienna Octet Walter Panhofer, piano; Members of Decca 4785437

04:25:00 00:26:41 Jack Gallagher Sinfonietta for String Orchestra

JoAnn Falletta London Symphony Naxos 559652

04:54:00 00:26:44 Carl Maria von Weber Clarinet Quintet in B flat Op 34

Auer Quartet Kálmán Berkes, clarinet Naxos 553122

05:23:00 00:14:42 Antonio Lotti Oboe d'amore Concerto in A major

I Musici Heinz Holliger, oboe d'amore Philips 420189

05:40:00 00:07:15 Maurice Ravel Menuet antique

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

05:52:00 00:05:57 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 14

Vienna Philharmonic Claudio Abbado Maria João Pires, piano DeutGram 4795448

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:08:02 Howard Hanson Andante from Symphony No. 2 Op 30

Leonard Slatkin St. Louis Symphony EMI 6612

06:19:00 00:04:13 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2009

06:24:00 00:03:50 Traditional Shenandoah

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

06:30:00 00:07:19 Roger Quilter Three English Dances Op 11

Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

06:44:00 00:10:16 Ludwig van Beethoven Finale from Violin Sonata No. 9

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

06:55:00 00:02:55 Lt. Charles A. Zimmerman March 'Anchors Aweigh'

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:05:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Procession of the Nobles

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

07:10:00 00:09:43 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.10 in F major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

07:20:00 00:03:11 Ludwig van Beethoven Scherzo from Septet Op 20

Berlin Philharmonic Octet Members of Philips 4788977

07:24:00 00:01:31 Adriano Banchieri Concerto No. 1 for Brass 'La Battaglia'

Empire Brass Telarc 80204

07:30:00 00:05:06 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4825281

07:40:00 00:09:25 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Serenade No. 9

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

07:53:00 00:01:34 Anthony Holborne Galliard "The Fairie Round"

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

07:55:00 00:04:32 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Menuet

Carlton Woods Blue Water Chamber Orchestra Blue Water 2010

08:07:00 00:05:34 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34

English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Renée Fleming, soprano Decca 458858

08:15:00 00:09:20 Max Bruch March from Serenade for Violin & Orch Op 75

Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Salvatore Accardo, violin Philips 438748

08:29:00 00:05:11 Samuel Coleridge-Taylor Deep River Op 59

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

08:40:00 00:02:32 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Champagne

London Brass Teldec 46069

08:40:00 00:07:52 Ludwig van Beethoven Finale from Piano Sonata No. 23

Emil Gilels, piano DeutGram 4795448

08:50:00 00:03:52 Dmitry Bortnyansky Cherubic Hymn No. 7

Paul Hillier Estonian Phil. Chamber Choir Harm Mundi 2908304

08:55:00 00:05:34 Alexandre Desplat Girl with a Pearl Earring: Theme

Traffic Quintet Alexandre Desplat, flute Mercury 481217

09:05:00 00:19:16 Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Fantasy Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80551

09:27:00 00:02:10 Maurice Jarre Lawrence of Arabia: Main theme

John Mauceri London Philharmonic LPO 86

09:35:00 00:04:23 Gian Carlo Menotti Amelia Goes to the Ball: Overture

James Conlon Metropolitan Opera Orchestra RCA 61509

09:55:00 00:03:05 Keith Jarrett Dance from Violin Sonata

Michelle Makarski, violin; Keith Jarrett, piano ECM 1450

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:04:58 Morton Gould American Caprice

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

10:07:00 00:01:30 Aaron Copland Sentimental Melody

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

10:11:00 00:13:32 Léo Delibes Le Roi s'amuse: Suite

Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 158

10:27:00 00:04:29 Arthur Foote Suite for Strings: Finale Op 63

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

10:33:00 00:04:19 Étienne Méhul Le trésor supposé: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

10:41:00 00:04:56 Franz Joseph Haydn Armida: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437783

10:50:00 00:28:14 Howard Hanson Symphony No. 2 Op 30

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 559701

11:21:00 00:09:55 Hector Berlioz Benvenuto Cellini: Overture

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

11:32:00 00:07:05 Florence Price Fantasie Negre

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

11:42:00 00:10:15 Francesco Durante Concerto No. 8 for Strings in A major

Claudio Scimone I Solisti Veneti Erato 88172

11:54:00 00:06:09 John Rutter Distant Land

John Rutter Royal Philharmonic Decca 1821

12:07:00 00:11:06 Roger Quilter A Children's Overture Op 17

Adrian Leaper Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223444

12:19:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March 'Over the Hills and Far Away'

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

12:28:00 00:02:31 Julius Fucik The Merry Blacksmiths March Op 218

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

12:32:00 00:03:17 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 16

Empire Brass Telarc 80204

12:38:00 00:04:29 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Overture

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

12:44:00 00:13:31 Sir Henry Wood Fantasia on British Sea Songs

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:35:00 George W. Chadwick Symphony No. 2 in B flat Op 21

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

13:37:00 00:23:03 Samuel Barber Violin Concerto Op 14

St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:30 Howard Hanson Slumber Song

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

14:04:00 00:04:15 Ernest Bloch Poems of the Sea: At Sea

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

14:11:00 00:15:31 Anatoly Liadov Eight Russian Folk Songs Op 58

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

14:28:00 00:04:02 Reynaldo Hahn À Chloris

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, English horn Decca 4782564

14:33:00 00:05:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Danse générale & Coda

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

14:48:00 00:11:51 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Guitars in G major

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar; Frederic Hand, guitar MusicMast 67097

15:03:00 00:17:39 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 4 in B flat major Op 11

Beaux Arts Trio Philips 4788977

15:23:00 00:12:24 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in B flat major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45471

15:37:00 00:02:07 Leonard Bernstein Divertimento for Orchestra: Waltz

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

15:42:00 00:05:05 Teresa Carreño Waltz "Flower Basket" Op 9

Alan Feinberg, piano Argo 436121

15:49:00 00:08:07 Richard Strauss Neapolitan Folk Life from 'Aus Italien" Op 16

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech

15:58:00 00:04:21 Aaron Copland The Red Pony: Morning on the Ranch

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

16:05:00 00:03:04 Aaron Copland The Red Pony: Happy Ending

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

16:11:00 00:03:10 Lou Harrison New York Waltzes

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

16:14:00 00:03:20 Irving Berlin Blue Skies

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

16:18:00 00:03:46 Amy Beach From Blackbird Hills

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

16:28:00 00:05:10 John Williams Hook: Main Themes

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

16:32:00 00:05:00 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 2 in E minor Op 46

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

16:42:00 00:07:37 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Quartet No. 1

Fauré Quartet DeutGram 6609

16:52:00 00:02:49 Duke Ellington Melancholia

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

16:56:00 00:03:14 Carl Maria von Weber Momento capriccioso Op 12

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

17:02:00 00:05:39 Francis Poulenc Scherzo from Sinfonietta

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

17:12:00 00:10:27 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in F

Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

17:25:00 00:09:16 Roger Quilter As You Like It: Suite Op 21

Adrian Leaper Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223444

17:39:00 00:04:19 Guillaume de Machaut Virelai 'Douce dame jolie'

Michael Jaffee Waverly Consort Vanguard 8201

17:45:00 00:03:17 Thomas Tallis Te lucis ante terminum à 5

Voces8 Christian Forshaw, saxophone Decca 4785703

17:51:00 00:01:15 Leonard Bernstein Anniversary for Stephen Sondheim

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

17:53:00 00:01:44 Dan Visconti Nocturne from Lonesome Roads

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

17:55:00 00:03:06 Franz Schreker Ein Tanzspiel: Menuett

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:27 Franz Joseph Haydn Sinfonia Concertante in B flat major

Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Marieke Blankestijn, violin; William Conway, cello; Douglas Boyd, oboe; Matthew Wilkie, bassoon DeutGram 4778117

18:32:00 00:02:39 Angélica Negrón Sueno Recurrente

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

18:37:00 00:02:55 Harold Arlen The Wizard of Oz: Over the Rainbow

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

18:42:00 00:12:25 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 1 in E flat major

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80256

18:55:00 00:03:55 Igor Stravinsky Scherzo à la russe

Michael Tilson Thomas London Symphony RCA 68865

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:32 Aaron Copland The Red Pony: Suite

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

19:28:00 00:29:01 Antonín Dvorák Serenade for Strings in E major Op 22

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

19:57:00 00:01:59 Charles Tomlinson Griffes The Night Winds Op 5

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:04:31 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Polonaise

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80130

20:09:00 00:15:41 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 1 Op 46

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

20:27:00 00:30:12 Ludwig van Beethoven Symphony No. 5 in C minor Op 67

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 202

20:56:00 00:02:59 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Capriccio

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Carlos Miguel Prieto, conductor; Cynthia Yeh, percussion

Sergei Prokofiev: Suite from Lt. Kijé

James MacMillan: Veni, Veni, Emmanuel

Silvestre Revueltas: Sensemaya

Witold Lutoslawski: Concerto for Orchestra

Bonus: Witold Lutosławski: Cello Concerto --Yo-Yo Ma, cello; Esa-Pekka Salonen, conductor

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:15 George Gershwin Porgy and Bess: I Loves You, Porgy

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

23:06:00 00:08:50 Maurice Ravel Très lent from String Quartet in F major

Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

23:17:00 00:04:35 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits: Ballad

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

23:21:00 00:13:58 Gabriel Fauré Ballade in F sharp major Op 19

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Kathryn Stott, piano Chandos 9416

23:38:00 00:09:01 Andrea Luchesi Piano Sonata in F [No. 3]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

23:47:00 00:07:40 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Oboe Concerto

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi John Mack, oboe Decca 443176

23:56:00 00:02:30 Howard Hanson Slumber Song

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

23:57:00 00:02:46 Felix Mendelssohn Song without Words No. 25 in G major Op 62

Sergei Babayan, piano Discover 920155