Program Guide 10-27-2016

00:02:00 00:28:49 Juan Arriaga Symphony in D major Jordi Savall Le Concert des Nations Astrée 8532

00:33:00 00:29:54 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 2 in B minor Op 7 German Radio Philharmonic Marcello Viotti Alexander Markov, violin Erato 45788

01:05:00 00:28:05 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 32 in C minor Op 111 Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715

01:35:00 00:26:26 Moritz Moszkowski From Foreign Lands Op 23 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

02:03:00 00:57:55 Gustav Mahler Symphony No. 4 in G major Cleveland Orchestra George Szell Judith Raskin, soprano Sony 46535

03:03:00 00:36:02 Edvard Grieg String Quartet No. 1 in G minor Op 27 Auryn Quartet CPO 999729

03:41:00 00:36:05 Jean Sibelius Symphony No. 1 in E minor Op 39 Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

04:19:00 00:29:03 Wolfgang Amadeus Mozart Clarinet Concerto in A major Cleveland Orchestra George Szell Robert Marcellus, clarinet Sony 86793

04:50:00 00:29:39 Hans Gál Symphony No. 1 in D major Op 30 Thomas Zehetmair Royal Northern Sinfonia Avie 2224

05:21:00 00:18:33 Max Bruch Concerto for Violin & Viola in E minor Op 88 London Symphony Neeme Järvi Victor Tretiakov, violin; Yuri Bashmet, viola RCA 63292

05:42:00 00:04:10 Reinhard Keiser The Ridiculous Prince Jodelet: Sinfonia Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901852

05:49:00 00:06:25 Claude Debussy Three Nocturnes: Festivals Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

06:07:00 00:03:17 Antonín Dvorák Humoresque No. 5 Op 101 Orion Weiss, piano Bridge 9355

06:15:00 00:11:37 Nicolò Paganini Intro & Variations on "Di tanti palpiti" Op 13 Philippe Quint, violin; Dmitriy Cogan, piano Naxos 570703

06:25:00 00:02:01 George Frideric Handel Israel in Egypt: He gave them hailstones English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

06:30:00 00:04:39 Franz Schmidt Notre Dame: Intermezzo Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 88103

06:40:00 00:06:33 Felix Mendelssohn Prelude & Fugue No. 5 in F minor Op 35 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255

06:50:00 00:04:29 Stephen Sondheim A Little Night Music: Send in the Clowns Don Sebesky London Symphony EMI 54285

06:51:00 00:02:11 Thomas Tallis If Ye Love Me John Rutter Cambridge Singers Collegium 107

06:55:00 00:02:20 John Philip Sousa March 'Royal Welch Fusiliers' Keith Brion New Sousa Band Delos 3102

07:05:00 00:03:31 Randy Newman The Natural: Suite Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

07:08:00 00:03:32 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Trumpet Concerto in E flat major English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

07:12:00 00:06:44 Antonín Dvorák Waltz from Serenade for Strings Op 22 Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

07:20:00 00:02:53 Patrick Hawes Prayer to a Guardian Angel Voces8 Matthew Sharp, cello Decca 22601

07:25:00 00:02:08 Billy May Green Hornet: Theme Salut Salon Warner 554295

07:30:00 00:04:41 Giuseppe Verdi Aïda: Ballet Music José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

07:40:00 00:08:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 26 in E flat major Jane Glover London Mozart Players ASV 762

07:51:00 00:03:22 Igor Stravinsky Circus Polka Michael Tilson Thomas London Symphony RCA 68865

07:55:00 00:02:22 Max Harris Viva Vivaldi Chamber Ensemble Max Harris Yehudi Menuhin, violin; Stéphane Grappelli, violin Warner 1

07:58:00 00:01:15 Sir William Walton Façade: Polka Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420155

08:07:00 00:07:47 Richard Rodgers Carousel: Waltz Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

08:15:00 00:07:36 Nicolò Paganini Rondo from Violin Concerto No. 1 Op 6 London Symphony Sir Alexander Gibson Henryk Szeryng, violin Philips 4788977

08:29:00 00:06:21 William Boyce Symphony No. 2 in A major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

08:40:00 00:06:19 George Frideric Handel Water Music Suite No. 3 in G major Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

08:50:00 00:03:47 Giovanni Gabrieli Canzon in Echo on the 12th tone National Brass Ensemble OberlinMus 1504

08:50:00 00:02:51 Franz Liszt Paganini Etude No. 5 in E major Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67370

08:55:00 00:04:19 Leonard Bernstein Peter Pan: Dream with Me Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano; Michael Samis, cello Delos 3445

09:05:00 00:13:56 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 2: Chaconne Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255

09:25:00 00:03:04 Claude Debussy Arabesque No. 2 in G major Simon Trpceski, piano EMI 272

09:32:00 00:03:50 Felix Mendelssohn Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 49 Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

09:37:00 00:03:43 Jules Mouquet Suite for Winds: Aubade Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

09:45:00 00:09:11 Sir Charles Hubert H. Parry Finale from Symphony No. 4 Matthias Bamert London Philharmonic Chandos 8896

09:55:00 00:04:21 Paul Halley Appalachian Morning John Williams Boston Pops Orchestra Sony 48224

10:02:00 00:01:45 Dominick Argento Valse triste Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 91

10:04:00 00:05:20 Oskar Nedbal Valse triste Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 59285

10:11:00 00:12:45 Anton Arensky Variations on Theme by Tchaikovsky Op 35 Ying Quartet Sono Lumin 92143

10:26:00 00:03:37 Vítezslav Novák Slovak Suite: Children's Scene Op 32 Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

10:31:00 00:04:03 John Field Nocturne No. 15 in D minor Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

10:38:00 00:05:08 Felix Mendelssohn Song without Words in D major Op 109 Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

10:46:00 00:03:11 Claude Debussy Preludes Book 1: The girl with the Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1025

11:23:00 00:09:17 Edvard Grieg Two Melodies Op 53 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

11:35:00 00:08:38 Muzio Clementi Overture No. 2 in D major Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

11:46:00 00:10:47 Béla Bartók Hungarian Sketches Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra DeutGram 445825

12:07:00 00:07:05 Isaac Albéniz Iberia: Fête-dieu à Séville Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

12:16:00 00:08:43 George Gershwin Variations on 'I Got Rhythm' Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

12:16:00 00:05:27 Scott Joplin Solace Brian Dykstra, piano Centaur 3340

12:33:00 00:02:46 Sergei Rachmaninoff 18th Variation from Paganini Rhapsody Op 43 Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

12:40:00 00:04:56 Marc-André Hamelin Etude No. 3 in B minor Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

12:48:00 00:09:01 Johann Strauss Jr Waltz 'Vienna Blood' Op 354 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

13:02:00 00:40:11 Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in A minor Op 56 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

13:43:00 00:17:06 Peter Tchaikovsky Variations on a Rococo Theme Op 33 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Lynn Harrell, cello Decca 4787779

14:02:00 00:03:07 Tylman Susato The Danserye: Bergerette 'Sans roch' New London Consort l'Oiseau 436131

14:06:00 00:02:47 Claude Debussy Children's Corner: The Little Shepherd Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

14:11:00 00:16:17 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 4 in C major Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

14:30:00 00:11:12 Knudage Riisager Concertino for Trumpet & Strings Op 29 Helsingborg Symphony Thomas Dausgaard Hakan Hardenberger, trumpet DaCapo 224082

14:44:00 00:15:56 Johann Sebastian Bach Partita for Solo Flute in A minor Joshua Smith, flute Delos 3402

15:02:00 00:16:25 Richard Strauss Don Juan Op 20 Lorin Maazel Cleveland Orchestra CBS 44909

15:21:00 00:07:19 Claude Debussy Images: Gigues Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

15:30:00 00:05:20 Nicolò Paganini Caprice No. 24 in A minor Op 1 Brodsky Quartet Chandos 10761

15:40:00 00:05:00 Witold Lutoslawski Variations on Theme by Paganini Gabriela Montero, piano; Martha Argerich, piano DeutGram 4795096

15:46:00 00:09:26 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 7 Op 70 Andrés Orozco-Estrada Houston Symphony PentaTone 578

15:58:00 00:04:31 Jacques Offenbach The Grand Duchess of Gérolstein: Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

16:05:00 00:02:13 Jacques Offenbach La Périchole: O mon cher amant Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

16:09:00 00:12:44 Johann Nepomuk Hummel Piano Trio No. 2 in F Op 22 Trio Parnassus MD+G 3307

16:28:00 00:04:33 John Barry Somewhere in Time: Main Theme Royal Philharmonic Nic Raine Andy Vinter, piano Royal Phil 33

16:34:00 00:04:34 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 4 Prelude 'Morning Mood' Oivin Fjeldstad London Symphony Decca 4785437

16:41:00 00:08:22 Frédéric Chopin Barcarolle in F sharp major Op 60 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255

16:52:00 00:03:20 Dominick Argento The Dream of Valentino: Tango David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 444454

16:56:00 00:03:33 Camille Saint-Saëns Airs de Ballet d'Ascanio: Adagio & Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

17:05:00 00:05:46 Nicolò Paganini Rondo from Violin Concerto No. 2 Op 7 Philippe Quint, violin; Dmitriy Cogan, piano Naxos 570703

17:13:00 00:09:46 Frederick Delius La Quadroöne & Scherzo David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

17:25:00 00:09:06 Franz Liszt Venezia e Napoli: Tarantella Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255

17:38:00 00:04:40 Antonio Vivaldi La verità in cimento: Overture Mathieu Lussier Les Violons du Roy Atma 2602

17:45:00 00:02:46 Antonio Vivaldi Giustino: La gloria del mio sangue Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 90916

17:50:00 00:03:24 Nino Rota Romeo and Juliet: A Renaissance Desirae Brown, piano; Deondra Brown, piano E1 Music 2041

17:55:00 00:04:01 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Russian Dance Royal Philharmonic Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

18:09:00 00:18:19 César Franck Prelude, Chorale and Fugue Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255

18:29:00 00:03:41 Anonymous Lute Duet 'Le rossignol' Sharon Isbin, guitar Sony 745456

18:34:00 00:04:23 Johann Sebastian Bach Cantata No. 78: Duet Empire Brass Douglas Major, organ EMI 47395

18:40:00 00:12:47 George Frideric Handel Concerto Grosso in C major Trevor Pinnock English Concert Archiv 415291

18:55:00 00:03:54 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 14 in B flat major Op 72 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

19:02:00 00:20:33 Franz Joseph Haydn Symphony No. 63 in C major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427337

19:25:00 00:31:35 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 1 in D major Op 6 London Symphony Sir Alexander Gibson Henryk Szeryng, violin Philips 4788977

20:02:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Procession of the Nobles Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

20:09:00 00:21:50 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137

20:33:00 00:24:48 Sergei Rachmaninoff Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43 Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 6 in e (revised version)(1950)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3 in E-flat Op 55 ‘Eroica’ (1804)

23:02:00 00:05:02 Nicolò Paganini Cantabile in D major Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

23:07:00 00:09:19 Joseph Joachim Notturno in A major Op 12 Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo Daniel Hope, violin DeutGram 15312

23:16:00 00:07:31 Franz Liszt Harmonies poétiques: Hymne de L' enfant Roberto Plano, piano Decca 4812479

23:26:00 00:10:12 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 41 Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

23:38:00 00:06:55 Nicolò Paganini Caprice No. 6 in G minor Op 1 Brodsky Quartet Chandos 10761

23:44:00 00:09:10 Johannes Brahms Ballade No. 4 in B major Op 10 Alessio Bax, piano Signum 309

23:56:00 00:03:06 Anton Bruckner Motet 'Locus iste' Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus ideastream 2014

23:57:00 00:03:18 Alberto Ginastera Danzas Argentinas: Danza de la moza Orli Shaham, piano OberlinMus 1604